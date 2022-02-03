Назначенный через кнопкодавство Шкарлетт считает, что имеет право решать, кто будет президентом Могилянки. Какое досадное самоубийство, - "слуга народа" Гурин
Нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин подчеркнул, что только Киево-Могилянская академия имеет право решать, кто будет президентом НаУКМА.
Об этом парламентарий сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Плагиатор Шкарлет, назначенный через кнопкодавство, считает, что имеет право, в нарушение закона, решать, кто будет президентом Могилянки — вместо самой Могилянки. Какое досадное самоубийство", - говорится в сообщении.
Напомним, экс-министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".
Позже Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе.
Глава МОН Сергей Шкарлетт заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Будет объявлен повторный конкурс.
4 февраля у стен Кабмина пройдет акция протеста. Студенты Киево-Могилянской академии потребуют отставки главы МОН Сергея Шкарлета и подписания контракта с избранным президентом НаУКМА.
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Чи не прийшло, а 73% кретинів привело. Маладая ******* ***.
для наук - сумна година.
В Мінносвіти ця наруга
Зветься шкарлетина.
А Шкарлет, звісно, покидьок.
Шкарлета, экс-регионала и коллегу Табачника, на должность главы миносвиты старательно, через не могу, проталкивали такие же экс-регионалы, "лучшие люди" из СН, вкупе со старой гвардией руководства вышей, которой хотелось сохранить контроль за бюджетными потоками в МО и коррупцию на вступительных экзаменах.
У Шкарлета - личные счеты с Кмитом, который правильно оцениивал наличие плагиата в диссере нынешнего главы МО
"Шкарлет нужный человек-нужник-для воровской мафии Коломойского. Через него пойдут деньги из казны на большую стройку. Строительство президентского (!) Университета обойдется в 7,2 млрд грн, - заявил Шкарлет. "
Тепер він - рижемразівський разумковський
але і в його "докторській дисертації".
А це означає, що він увів в оману спецраду, яка приймала захист його "дисертації" і в шахрайській спосіб отримує надбавки за цей незаслужений науковий ступінь,
тобто наносить фінансову шкоду державі.
Потрібна не тільки відставка Шкарлета, але й позбавлення його наукового ступеня "доктор наук" та вченого звання "професор".
Шкарлет має повернути державі кошти - надбавки за фальшивий науковий ступінь, отриманий у шахрайський спосіб.
Сколько времени прошло? Год? Больше? И тишина! зелене кривосуддя!
Он незаконно занимает должность министра!
Доколе будет творится этот зеленый беспредел????