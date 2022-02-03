Назначенный через кнопкодавство Шкарлетт считает, что имеет право решать, кто будет президентом Могилянки. Какое досадное самоубийство, - "слуга народа" Гурин

Нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин подчеркнул, что только Киево-Могилянская академия имеет право решать, кто будет президентом НаУКМА.

Об этом парламентарий сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Плагиатор Шкарлет, назначенный через кнопкодавство, считает, что имеет право, в нарушение закона, решать, кто будет президентом Могилянки — вместо самой Могилянки. Какое досадное самоубийство", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Позже Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе.

Глава МОН Сергей Шкарлетт заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Будет объявлен повторный конкурс.

4 февраля у стен Кабмина пройдет акция протеста. Студенты Киево-Могилянской академии потребуют отставки главы МОН Сергея Шкарлета и подписания контракта с избранным президентом НаУКМА.