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Назначенный через кнопкодавство Шкарлетт считает, что имеет право решать, кто будет президентом Могилянки. Какое досадное самоубийство, - "слуга народа" Гурин

Назначенный через кнопкодавство Шкарлетт считает, что имеет право решать, кто будет президентом Могилянки. Какое досадное самоубийство, -

Нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин подчеркнул, что только Киево-Могилянская академия имеет право решать, кто будет президентом НаУКМА.

Об этом парламентарий сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Плагиатор Шкарлет, назначенный через кнопкодавство, считает, что имеет право, в нарушение закона, решать, кто будет президентом Могилянки — вместо самой Могилянки. Какое досадное самоубийство", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Позже Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе.

Глава МОН Сергей Шкарлетт заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Будет объявлен повторный конкурс.

4 февраля у стен Кабмина пройдет акция протеста. Студенты Киево-Могилянской академии потребуют отставки главы МОН Сергея Шкарлета и подписания контракта с избранным президентом НаУКМА.

Автор: 

Киево-Могилянская академия (105) Гурин Дмитрий (33) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+38
Замість Гриневич прийшло якесь чмо тупе.
Чи не прийшло, а 73% кретинів привело. Маладая ******* ***.
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03.02.2022 17:42 Ответить
+18
Те чмо з команди Табачника, про що всі вже й забули...
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03.02.2022 18:01 Ответить
+14
вроде молодой шкарлет а в голове такой совок дремучий...
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03.02.2022 17:53 Ответить
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Замість Гриневич прийшло якесь чмо тупе.
Чи не прийшло, а 73% кретинів привело. Маладая ******* ***.
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03.02.2022 17:42 Ответить
Те чмо з команди Табачника, про що всі вже й забули...
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03.02.2022 18:01 Ответить
ну так і вовачка з недоумковим із молодих ригіонів!!!
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03.02.2022 18:32 Ответить
Ніхто не забув, просто зеленим пофіг, вони ж не українці.
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03.02.2022 19:50 Ответить
Плагіатор - це злодюга,

для наук - сумна година.

В Мінносвіти ця наруга
Зветься шкарлетина.
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03.02.2022 21:43 Ответить
Задля справедливости треба нагадати, що пані Гриневич приходила в суд підтримувати того, що лежав у картатій ковдрі на столі.
А Шкарлет, звісно, покидьок.
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03.02.2022 20:16 Ответить
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03.02.2022 17:44 Ответить
вроде молодой шкарлет а в голове такой совок дремучий...
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03.02.2022 17:53 Ответить
Як лєнін, котрий всєгда маладой? 😊 Ніякий він не молодий. То чмо з психоемоційним розвитком підлітка.
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03.02.2022 18:02 Ответить
То може ботокс ?
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03.02.2022 18:16 Ответить
При чем тут "молодой"...

Шкарлета, экс-регионала и коллегу Табачника, на должность главы миносвиты старательно, через не могу, проталкивали такие же экс-регионалы, "лучшие люди" из СН, вкупе со старой гвардией руководства вышей, которой хотелось сохранить контроль за бюджетными потоками в МО и коррупцию на вступительных экзаменах.

У Шкарлета - личные счеты с Кмитом, который правильно оцениивал наличие плагиата в диссере нынешнего главы МО
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03.02.2022 18:27 Ответить
плюс, как здесь справедливо пишет Сидоров,

"Шкарлет нужный человек-нужник-для воровской мафии Коломойского. Через него пойдут деньги из казны на большую стройку. Строительство президентского (!) Университета обойдется в 7,2 млрд грн, - заявил Шкарлет. "
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03.02.2022 18:33 Ответить
Ну а строить будет естессно Беня.
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03.02.2022 18:38 Ответить
а що падло завжди старе має бути?
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03.02.2022 19:48 Ответить
Відправте його назад в Чернігів...
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03.02.2022 17:56 Ответить
нах он здесь нужен?))) пусть в днепре утопят
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03.02.2022 18:00 Ответить
нафига нам в Днепре трупы? топите в волге
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03.02.2022 18:35 Ответить
цей Гурін - вже не слуга уродів; він вже Зеуродів зрадив.
Тепер він - рижемразівський разумковський
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03.02.2022 17:57 Ответить
Цей чувак з постсовкового провінційного інституту навіть поняття не має, що таке класичні університети і чим вони дихають. Але щоб не мати мозгів бодай щось прочитати і так тупо лізти під поїзд. Класичний ідіот.
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03.02.2022 17:58 Ответить
чернігівська шкарлєтня - то колишня філія КПІ, що від альма-матер відчалила останньою на початку 1990-х: назвавшися "Ч. тєхнологічєскій унівєрсітєт", стала продавати дипломи на виплат
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03.02.2022 18:41 Ответить
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03.02.2022 17:59 Ответить
"Досадноє самоубійство" - це слуга Гурін про себе? Він у Єрмака спитав, чи Шкарлєт (все чомусь хочеться писати "шкет") - "кака"? 😁 Мене тішать заяви окремих слуг про власне лайно у контексті "то не ми на*рали".
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03.02.2022 18:00 Ответить
Як завжди, результат залежить не тільки від Єрмака. Але й від того, чи готова широка публіка, включаючи студентів, мовчки проковтнути чергову провокацію компанії Шкарлет і Ко.
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03.02.2022 18:11 Ответить
Плагіат було виявлено не тільки в "наукових" статтях Сергія Шкарлета,
але і в його "докторській дисертації".
А це означає, що він увів в оману спецраду, яка приймала захист його "дисертації" і в шахрайській спосіб отримує надбавки за цей незаслужений науковий ступінь,
тобто наносить фінансову шкоду державі.
Потрібна не тільки відставка Шкарлета, але й позбавлення його наукового ступеня "доктор наук" та вченого звання "професор".
Шкарлет має повернути державі кошти - надбавки за фальшивий науковий ступінь, отриманий у шахрайський спосіб.
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03.02.2022 18:03 Ответить
Шкарлет отримав завдання від слуг кремля знищити "Могилянку", як колись це зробив Петро перший.
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03.02.2022 18:15 Ответить
кормушка , млять
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03.02.2022 18:07 Ответить
Шкарлет не тільки плагіатор, він ще і тупувата недалекоглядна людина. Втім, як і всі ставленики "зеленої" влади...
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03.02.2022 18:11 Ответить
Він тягне хіба що на завідуючого квасної бочки.
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03.02.2022 18:17 Ответить
По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. /Полиция повязала группу мошенников, продающих дипломы в метро. "Нам пришлось их отпустить", - заявил доктор экономических наук сержант Иванов.
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03.02.2022 18:14 Ответить
Шкарпета-геть з миністрів !
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03.02.2022 18:15 Ответить
Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета . Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло. Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования.Шкарлет нужный человек-нужник-для воровской мафии Коломойского. Через него пойдут деньги из казны на большую стройку. Строительство президентского (!) Университета обойдется в 7,2 млрд грн, - заявил Шкарлет.
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03.02.2022 18:18 Ответить
куда оно могло исчезнуть? инет все помнит
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03.02.2022 18:41 Ответить
куда оно могло исчезнуть?-Этого никто не знает: Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло, - нардеп "Голоса" Железняк 15.02.21 .
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03.02.2022 19:22 Ответить
А що він думв коли цю аферу затівав? Що студенти його підтримають ?
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03.02.2022 18:18 Ответить
Шкарлет ЯВНИЙ ІДІОТ ! Весь цивілізований світ живе самоврядуванням ! Але ШКАРЛЕТ вважає себе ще геніальнішим за Зеленька!
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03.02.2022 18:27 Ответить
МОН зробило все правильно. Якщо був вынос скриньок, то це причина не визнати вибори.
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03.02.2022 18:36 Ответить
У МОН немає прав визнавати чи не визнавати вибори
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03.02.2022 18:52 Ответить
Шкарлет, на Растов !!!!
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03.02.2022 19:54 Ответить
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03.02.2022 21:21 Ответить
ГДЕ РАССЛЕДОВАНИЕ по кнопкодавству при голосовании за шкарлета??
Сколько времени прошло? Год? Больше? И тишина! зелене кривосуддя!
Он незаконно занимает должность министра!
Доколе будет творится этот зеленый беспредел????
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03.02.2022 22:49 Ответить
Чому в нас ніхто на своєму місці не виконує своїх обовязків,тому що в шию не женуть.
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03.02.2022 23:04 Ответить
Зеленые полудурки с ослиным упорством добивают свой и так обмякший рейтинг
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04.02.2022 00:29 Ответить
кто усадил это туповатое существо в кресло министра?.. исправляйте теперь ошибку..
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04.02.2022 03:57 Ответить
 
 