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Новости Война
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Верим, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован мирно. Готовы принять саммит Зеленского и Путина, - Эрдоган

Верим, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован мирно. Готовы принять саммит Зеленского и Путина, - Эрдоган

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что конфликт вокруг Украины можно будет разрешить мирным путем.

Об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями СМИ, которую транслировал Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

"Мы искренне верим, что кризис будет урегулирован мирными дипломатическими методами в рамках Минских соглашений на основе территориальной целостности Украины и международного права", - подчеркнул Эрдоган.

Кроме того, Эрдоган еще раз отметил, что "Турция готова делать все нужное, чтобы закончился кризис двух дружественных соседних стран".

"Мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров двух стран или переговоры на уровне технических лидеров", - добавил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20925) путин владимир (31582) Турция (3503) Эрдоган Реджеп Тайип (920)


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Топ комментарии
+8
Це не конфлікт і не криза між двома державами. Це війна!!!
Хай ху-ло піде с Крима і добаса.
Зараз обговорювати нема чого. Посил має бути один - геть з Крима і донбаса.
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03.02.2022 17:53 Ответить
+7
якщо навіть Пу здрисне з Донбасу миру не буде на десятиліття,кацапи не віддадуть Крим а ми з цим не змиримось ніколи,загиблих Українців теж ніхто не забуде,який може бути мир?
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03.02.2022 17:46 Ответить
+5
Розглянемо коротеньку двадцятирічну "епоху тріумфу" Путіна... на предмет її тенденцій:

- Путін дуже швидко став відомим в світі і його приймали з радістю у всіх країнах світу - як їхні очільники, так і ... громадяни
-Путін "за особливі заслуги" навіть став представляти росію в Джі--8...
Але від " голокружєенія от успєхов" в його мізках та діях стався апокаліпсичний переворот...що почало розветати оцінку його дій міжнародною спільнотою майже на 180 градусів...

В результаті - він послідовно, але впевнено...:

- перестав бути "бажаним гостем" в багатьох цивілізованих країнах світу... як НЕцивілізований президент росії...

-далі... він за свої дії , був вигнаним з Джі--8, як НЕцивілізований президент НЕцивілізованої країни , і вона знову вернулася до нормального стану, тобто, - до ДЖІ-7...

-В зв'язку з його новим вибриком - з його недавніми ультиматумами США та НАТО.. - він перестав сприйматися вже... як адекватна людина...

-А в зв'язку з його впертим нагнітанням психозу планетарного масштабу щодо можливої війни.. і вже не лише з Україною, але й з країнами НАТО і штучного створення абсолютно реальної загрози замерзання людей в країнах ЄС (через майже повне припинення постачання газу) - перестає сприйматися ВЖЕ і як ... людиноподібна істота!

Його діям (з точки зору людських цінностей) вже не можна підібрати ЖОДНИХ оправдань.

З огляду на описане: - Путін ретельно вивчив тактику і наслідував дії Гітлєра-Геббельса, але не проаналізував причин їхнього безславного фіналу...,

І ігнорував засвоєння народних мудростей... Бо Путін вже пройшов більший відрізок шляху давно описаний в народній творчості ... в казці про золоту рибку, вередливу бабку і її фінал з розбитим коритом...
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03.02.2022 17:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Останній цвях в ешафот ЗЄкапітуляції. Рєзніков своєю заявою про 10 річні контракти в ЗСУ, знищує останній запобіжник капітулянтським планам ЗЄКманди - армію.

Їм і це знову вдалось зробити. Разом з вами.😡
І сьогоднішня заява президента Ердогана , тому підтвердження 😠
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03.02.2022 17:43 Ответить
Не спіши перед батьки в пекло. Россія, а ще краще , її керівеництво
-- сінтез бандитів та НКВС ніколи без свого зиску нічого не вирішують.
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03.02.2022 17:45 Ответить
Хорошее предложение , и ТКГ туда же , вместо Минска .
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03.02.2022 17:46 Ответить
якщо навіть Пу здрисне з Донбасу миру не буде на десятиліття,кацапи не віддадуть Крим а ми з цим не змиримось ніколи,загиблих Українців теж ніхто не забуде,який може бути мир?
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03.02.2022 17:46 Ответить
в тему !!!!!!!!!!!

Польща висунула кандидатуру лідера кримськотатарського народу, народного депутата Мустафи Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру 2022 року. Про це пише УНН із посиланням на QIRIM.News.
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03.02.2022 20:25 Ответить
Ага, гарний конфлікт, відтяпав теріторію, вбиває українців і хоче ще більшого
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03.02.2022 17:48 Ответить
Розглянемо коротеньку двадцятирічну "епоху тріумфу" Путіна... на предмет її тенденцій:

- Путін дуже швидко став відомим в світі і його приймали з радістю у всіх країнах світу - як їхні очільники, так і ... громадяни
-Путін "за особливі заслуги" навіть став представляти росію в Джі--8...
Але від " голокружєенія от успєхов" в його мізках та діях стався апокаліпсичний переворот...що почало розветати оцінку його дій міжнародною спільнотою майже на 180 градусів...

В результаті - він послідовно, але впевнено...:

- перестав бути "бажаним гостем" в багатьох цивілізованих країнах світу... як НЕцивілізований президент росії...

-далі... він за свої дії , був вигнаним з Джі--8, як НЕцивілізований президент НЕцивілізованої країни , і вона знову вернулася до нормального стану, тобто, - до ДЖІ-7...

-В зв'язку з його новим вибриком - з його недавніми ультиматумами США та НАТО.. - він перестав сприйматися вже... як адекватна людина...

-А в зв'язку з його впертим нагнітанням психозу планетарного масштабу щодо можливої війни.. і вже не лише з Україною, але й з країнами НАТО і штучного створення абсолютно реальної загрози замерзання людей в країнах ЄС (через майже повне припинення постачання газу) - перестає сприйматися ВЖЕ і як ... людиноподібна істота!

Його діям (з точки зору людських цінностей) вже не можна підібрати ЖОДНИХ оправдань.

З огляду на описане: - Путін ретельно вивчив тактику і наслідував дії Гітлєра-Геббельса, але не проаналізував причин їхнього безславного фіналу...,

І ігнорував засвоєння народних мудростей... Бо Путін вже пройшов більший відрізок шляху давно описаний в народній творчості ... в казці про золоту рибку, вередливу бабку і її фінал з розбитим коритом...
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03.02.2022 17:48 Ответить
Отличная мысль , но я не верю .
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03.02.2022 17:51 Ответить
Це не конфлікт і не криза між двома державами. Це війна!!!
Хай ху-ло піде с Крима і добаса.
Зараз обговорювати нема чого. Посил має бути один - геть з Крима і донбаса.
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03.02.2022 17:53 Ответить
Эрдоган ничего не понял. Он думал, что он встречался с патриотом.
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03.02.2022 18:04 Ответить
А встретился с идиотом
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03.02.2022 18:14 Ответить
Я став поважати діктаторов якщо вони патріоти. А у нас і діктатор и певна шмаркля одночасно.
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03.02.2022 18:08 Ответить
ага. даже в рамках слогана "о спорт, ты мир" - "сборная параши по мини-футболу получит двойные премиальные, если обыграет Украину на евро" (С)
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03.02.2022 18:15 Ответить
Какой нафиг "конфликт между расией и Украиной"?

Есть страна агрессор, попирающая международное право - есть выводы ООН подтвердившие это.
пля...
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03.02.2022 18:20 Ответить
Ну вот, перехвалили.
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03.02.2022 18:48 Ответить
народ Украины разрешает Турции принять зеленского и больше не отпускать, оставить себе его насовсем
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03.02.2022 18:59 Ответить
что зеля готов сдать чтобы не воевать
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03.02.2022 20:25 Ответить
Зельоные кого не попросят им помочь то все равно получается у них все через жопу.
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03.02.2022 20:25 Ответить
20 процентным эрдоган не друг, назвал Вовочку лидером страны. Не понимание, не знание о Вовочке, не освобождает от наказания.
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03.02.2022 20:27 Ответить
***** просто потрібно із цієї ситуації красиво вийти,ось для цього і Ердоган пригодився.Тепер і почнеться відвід мокшанських військ завдячуючи Ердогану а не силі та згуртованості української армії,не влади а іменно армії,яка вже давно існує роздільно від української влади.Та і цілий світ вже не сприймає владу ЗЕ як українську та допомагає Україні,народу України а не українській владі.
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03.02.2022 20:27 Ответить
Конфликт может быть улигурирован мирно,это восстановление границ Украины до 2013-го года.Или конфликт заморожен из признанием нынешних границ и сдачей окупированых територий мокшанам.
Так какой конфликт по мнению Эрдогана будет улажен?
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03.02.2022 20:45 Ответить
УЛИГУРИРОВАН!!!!!!!! ЭтА пять! С плюсом!!!
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03.02.2022 20:51 Ответить
...конфликт между Россией и Украиной...
Ага.. конфликт... Между Германией и СССР тоже был конфликтик небольшой в 1941 году..
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03.02.2022 21:16 Ответить
 
 