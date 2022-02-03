Верим, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован мирно. Готовы принять саммит Зеленского и Путина, - Эрдоган

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что конфликт вокруг Украины можно будет разрешить мирным путем.

Об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями СМИ, которую транслировал Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

"Мы искренне верим, что кризис будет урегулирован мирными дипломатическими методами в рамках Минских соглашений на основе территориальной целостности Украины и международного права", - подчеркнул Эрдоган.

Кроме того, Эрдоган еще раз отметил, что "Турция готова делать все нужное, чтобы закончился кризис двух дружественных соседних стран".

"Мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров двух стран или переговоры на уровне технических лидеров", - добавил он.

Читайте также: Соглашение о ЗСТ позволит быстро довести товарооборот с Украиной до 10 млрд дол., – Эрдоган