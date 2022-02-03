Верим, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован мирно. Готовы принять саммит Зеленского и Путина, - Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что конфликт вокруг Украины можно будет разрешить мирным путем.
Об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями СМИ, которую транслировал Офис президента, передает Цензор.НЕТ.
"Мы искренне верим, что кризис будет урегулирован мирными дипломатическими методами в рамках Минских соглашений на основе территориальной целостности Украины и международного права", - подчеркнул Эрдоган.
Кроме того, Эрдоган еще раз отметил, что "Турция готова делать все нужное, чтобы закончился кризис двух дружественных соседних стран".
"Мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров двух стран или переговоры на уровне технических лидеров", - добавил он.
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+8 Vladimir K
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+7 Максім ХОЙ #398010
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+5 VPYL
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Їм і це знову вдалось зробити. Разом з вами.😡
І сьогоднішня заява президента Ердогана , тому підтвердження 😠
-- сінтез бандитів та НКВС ніколи без свого зиску нічого не вирішують.
Польща висунула кандидатуру лідера кримськотатарського народу, народного депутата Мустафи Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру 2022 року. Про це пише УНН із посиланням на QIRIM.News.
- Путін дуже швидко став відомим в світі і його приймали з радістю у всіх країнах світу - як їхні очільники, так і ... громадяни
-Путін "за особливі заслуги" навіть став представляти росію в Джі--8...
Але від " голокружєенія от успєхов" в його мізках та діях стався апокаліпсичний переворот...що почало розветати оцінку його дій міжнародною спільнотою майже на 180 градусів...
В результаті - він послідовно, але впевнено...:
- перестав бути "бажаним гостем" в багатьох цивілізованих країнах світу... як НЕцивілізований президент росії...
-далі... він за свої дії , був вигнаним з Джі--8, як НЕцивілізований президент НЕцивілізованої країни , і вона знову вернулася до нормального стану, тобто, - до ДЖІ-7...
-В зв'язку з його новим вибриком - з його недавніми ультиматумами США та НАТО.. - він перестав сприйматися вже... як адекватна людина...
-А в зв'язку з його впертим нагнітанням психозу планетарного масштабу щодо можливої війни.. і вже не лише з Україною, але й з країнами НАТО і штучного створення абсолютно реальної загрози замерзання людей в країнах ЄС (через майже повне припинення постачання газу) - перестає сприйматися ВЖЕ і як ... людиноподібна істота!
Його діям (з точки зору людських цінностей) вже не можна підібрати ЖОДНИХ оправдань.
З огляду на описане: - Путін ретельно вивчив тактику і наслідував дії Гітлєра-Геббельса, але не проаналізував причин їхнього безславного фіналу...,
І ігнорував засвоєння народних мудростей... Бо Путін вже пройшов більший відрізок шляху давно описаний в народній творчості ... в казці про золоту рибку, вередливу бабку і її фінал з розбитим коритом...
Хай ху-ло піде с Крима і добаса.
Зараз обговорювати нема чого. Посил має бути один - геть з Крима і донбаса.
Есть страна агрессор, попирающая международное право - есть выводы ООН подтвердившие это.
пля...
Так какой конфликт по мнению Эрдогана будет улажен?
Ага.. конфликт... Между Германией и СССР тоже был конфликтик небольшой в 1941 году..