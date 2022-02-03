С начала суток обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано, - пресс-центр ОС
По состоянию на 17.00 3 февраля в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Сергей Гусаченко #493712
показать весь комментарий03.02.2022 18:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Джон Тривольта #461222
показать весь комментарий03.02.2022 18:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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