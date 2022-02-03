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Новости Война
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С начала суток обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано, - пресс-центр ОС

С начала суток обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано, - пресс-центр ОС

По состоянию на 17.00 3 февраля в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Эрдоган с визитом в Украине. Но на самом деле обстрелы были. Из пуканов ихтамнетов в свои окопы и у бункерфюрера в своем мавзолее со всеми удобствами.
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03.02.2022 18:12 Ответить
пердакосалют обдроченцам
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03.02.2022 18:15 Ответить
 
 