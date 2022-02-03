С начала суток обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано, - пресс-центр ОС

По состоянию на 17.00 3 февраля в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также читайте: За сутки войска РФ четыре раза нарушали "тишину" на Донбассе: обстреливали Водяное из 82-мм минометов, потерь нет, - штаб ООС