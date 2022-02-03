Зеленский о формате переговоров с РФ: Не важно, где поставить точку в войне. Важно, чтобы все были к этому готовы

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Реджепа Эрдогана за готовность выступить посредником в переговорах с Россией.

Об этом глава государства заявил во время итоговой конференции после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарю президента за твердую и последовательную поддержку нашего суверенитета, территориальной целостности. За активное участие Турции в Крымской платформе для освобождения Крыма и защиты прав крымчан", - подчеркнул президент.

Также Зеленский поблагодарил Эрдогана за инициативу стать посредником между Украиной и Россией на пути к завершению войны.

"Для мира в Украине мы готовы делать все возможное, на всех площадках и всех форматах. Не важно, где именно можно поставить точку в войне. Важно, чтобы все были к этому готовы", - добавил президент.

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