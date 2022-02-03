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Новости Война
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Зеленский о формате переговоров с РФ: Не важно, где поставить точку в войне. Важно, чтобы все были к этому готовы

Зеленский о формате переговоров с РФ: Не важно, где поставить точку в войне. Важно, чтобы все были к этому готовы

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Реджепа Эрдогана за готовность выступить посредником в переговорах с Россией.

Об этом глава государства заявил во время итоговой конференции после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарю президента за твердую и последовательную поддержку нашего суверенитета, территориальной целостности. За активное участие Турции в Крымской платформе для освобождения Крыма и защиты прав крымчан", - подчеркнул президент.

Также Зеленский поблагодарил Эрдогана за инициативу стать посредником между Украиной и Россией на пути к завершению войны.

"Для мира в Украине мы готовы делать все возможное, на всех площадках и всех форматах. Не важно, где именно можно поставить точку в войне. Важно, чтобы все были к этому готовы", - добавил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20922) россия (96267) Турция (3503) Эрдоган Реджеп Тайип (920)


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Топ комментарии
+65
Да никакой разницы нет: будет ли Украина независимым государством, или протекторатом параши, с конченным наркоманом в качестве губернатора.
Главное, что бы все были готовы к этому.
Выродок конченный.
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03.02.2022 18:01 Ответить
+32
Мудак последовательный.
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03.02.2022 18:01 Ответить
+26
коротко про брифінги ЗЕленського
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03.02.2022 18:08 Ответить
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НЕОБХОДИМО ПРОСТО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ МНОГОИМУЩИЕ ТО ЧТО ГОТОВЫ ОТДАТЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ СВОИХ ДЕТЕЙ РОССИЯНАМ УЖЕ ОТДАЛИ ЭТО УКРАИНЦАМ !)
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04.02.2022 01:50 Ответить
Неважливо... Посередине Днепра, ага, слышали
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04.02.2022 21:38 Ответить
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