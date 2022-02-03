Трем участникам стрельбы возле пункта обмена валют в Киеве сообщено о подозрении в хулиганстве, - Нацполиция. ФОТО

2 февраля на улице Владимирской в ​​центре Киева произошла стрельба возле пункта обмена валют. По факту происшествия следователи сообщили о подозрении трем мужчинам за хулиганские действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Временно исполняющий обязанности начальника полиции Киева Андрей Гарастюк сообщил, что в рамках досудебного расследования правоохранители провели неотложные следственные действия:

"При осмотре места происшествия мы изъяли газовый баллончик, гладкоствольное ружье и патроны к нему, пистолет травматического действия, охотничьи карабины и патроны к ним.

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За хулиганские действия у помещения финансового учреждения, 25-летнего и 26-летнего киевлянина, а также 28-летнего жителя города Черкассы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также в рамках начатого уголовного производства мы назначили соответствующие экспертные исследования.

"За хулиганские действия возле помещения банковского учреждения нарушителям грозит до семи лет тюрьмы. В настоящее время досудебное расследование продолжается", - добавил правоохранитель.

Напомним, 2 февраля возле пункта обмена валют в Киеве произошла стрельба.