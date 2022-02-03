Трем участникам стрельбы возле пункта обмена валют в Киеве сообщено о подозрении в хулиганстве, - Нацполиция. ФОТО
2 февраля на улице Владимирской в центре Киева произошла стрельба возле пункта обмена валют. По факту происшествия следователи сообщили о подозрении трем мужчинам за хулиганские действия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Временно исполняющий обязанности начальника полиции Киева Андрей Гарастюк сообщил, что в рамках досудебного расследования правоохранители провели неотложные следственные действия:
"При осмотре места происшествия мы изъяли газовый баллончик, гладкоствольное ружье и патроны к нему, пистолет травматического действия, охотничьи карабины и патроны к ним.
За хулиганские действия у помещения финансового учреждения, 25-летнего и 26-летнего киевлянина, а также 28-летнего жителя города Черкассы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также в рамках начатого уголовного производства мы назначили соответствующие экспертные исследования.
"За хулиганские действия возле помещения банковского учреждения нарушителям грозит до семи лет тюрьмы. В настоящее время досудебное расследование продолжается", - добавил правоохранитель.
Напомним, 2 февраля возле пункта обмена валют в Киеве произошла стрельба.
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Яка має бути реакція? Альфа мала б перестріляти УСІХ учасників цього дійства без суда і слідства!
Але не в цій державі. Дякую зелебобіки!
С автоматами на целый отряд посреди столицы, где могли убить любого случайного, прохожего, ребенка - ***********, *****???!!!
МонастырскоТрухановые - вы там совсем от КОРРУПЦИИ И БАБЛА ЗАЖРАЛИСЬ? Детям же аукнется вашим, Бог так не оставляет такие плевки людям.
Хіба це зараз злочин?