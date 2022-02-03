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Новости Силовики
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Трем участникам стрельбы возле пункта обмена валют в Киеве сообщено о подозрении в хулиганстве, - Нацполиция. ФОТО

2 февраля на улице Владимирской в ​​центре Киева произошла стрельба возле пункта обмена валют. По факту происшествия следователи сообщили о подозрении трем мужчинам за хулиганские действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Трем участникам стрельбы возле пункта обмена валют в Киеве сообщено о подозрении в хулиганстве, - Нацполиция 01

Временно исполняющий обязанности начальника полиции Киева Андрей Гарастюк сообщил, что в рамках досудебного расследования правоохранители провели неотложные следственные действия:

"При осмотре места происшествия мы изъяли газовый баллончик, гладкоствольное ружье и патроны к нему, пистолет травматического действия, охотничьи карабины и патроны к ним.

Трем участникам стрельбы возле пункта обмена валют в Киеве сообщено о подозрении в хулиганстве, - Нацполиция 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Возле пункта обмена валют в Киеве произошла стрельба, есть травмированные и задержанные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Трем участникам стрельбы возле пункта обмена валют в Киеве сообщено о подозрении в хулиганстве, - Нацполиция 03

За хулиганские действия у помещения финансового учреждения, 25-летнего и 26-летнего киевлянина, а также 28-летнего жителя города Черкассы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также в рамках начатого уголовного производства мы назначили соответствующие экспертные исследования.

Трем участникам стрельбы возле пункта обмена валют в Киеве сообщено о подозрении в хулиганстве, - Нацполиция 04

"За хулиганские действия возле помещения банковского учреждения нарушителям грозит до семи лет тюрьмы. В настоящее время досудебное расследование продолжается", - добавил правоохранитель.

Напомним, 2 февраля возле пункта обмена валют в Киеве произошла стрельба.

Автор: 

Киев (25710) Нацполиция (16576) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) стрельба (3270)


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Топ комментарии
+17
А не розбійний напад!? Не порушення зберігання і використання зброї? Не намагання вбити? Саме фулюгани? От же мусарня.
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03.02.2022 18:10 Ответить
+8
Так это ж не София Федина и не Маруся Зверобой.
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03.02.2022 18:13 Ответить
+6
***********, *****, вменяют?
С автоматами на целый отряд посреди столицы, где могли убить любого случайного, прохожего, ребенка - ***********, *****???!!!

МонастырскоТрухановые - вы там совсем от КОРРУПЦИИ И БАБЛА ЗАЖРАЛИСЬ? Детям же аукнется вашим, Бог так не оставляет такие плевки людям.
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03.02.2022 19:19 Ответить
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А шо это стремный обменный пункт ещё не закрыли? Это уже второй такой случай.
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03.02.2022 18:09 Ответить
хто ж його закриє? там обнал видають, а це рівень ОП і Єрмака.
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03.02.2022 18:32 Ответить
А не розбійний напад!? Не порушення зберігання і використання зброї? Не намагання вбити? Саме фулюгани? От же мусарня.
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03.02.2022 18:10 Ответить
Так это ж не София Федина и не Маруся Зверобой.
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03.02.2022 18:13 Ответить
і не Лерос з середнім пальцем...
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03.02.2022 20:13 Ответить
Ось уявіть ви і я з аналогічними стволами так "************" біля обмінника десь в Луцьку на проспекті Волі? Після цього що з нами було б? 5-7 років зони. Курви! Вони там живуть в паралельній реальності.
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03.02.2022 18:52 Ответить
Хто живе в паралельній реальності? Кому за що 5-7 років? Нічого не зрозуміло.
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03.02.2022 19:17 Ответить
Та ніби киівська поліція.Спитайте чи почитайте пост Rozak_Vasil.
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03.02.2022 19:53 Ответить
А статтю прочитати? За ********* зі зброєю якраз 5-7 років і світить охоронцю цього обмінника.
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03.02.2022 20:15 Ответить
Не дочитав. Винуватий. Каюсь.
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03.02.2022 20:35 Ответить
А что такого,тому бешенному порохоботу с пистолетом можно было стрелять по киевлянам,а этим хлопчикам в воздух нельзя,где справедливость.
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03.02.2022 18:17 Ответить
Ти про що?
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03.02.2022 18:39 Ответить
Наверное про https://ukranews.com/news/471560-pashynskyy-strelyal-v-khymykusa-yz-oruzhyya-podarennogo-avakovym это .
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03.02.2022 18:49 Ответить
С каких это пор пашинский стал порохоботом?
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03.02.2022 19:25 Ответить
це зелєбобік. воно як найвеличніший, ляпає що у пусту макитру прийде
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03.02.2022 19:52 Ответить
дуня, ти знов косплей монікі ввімкнула? ляпаєш болталом, як вона. аби ляпнути
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03.02.2022 19:50 Ответить
Тобто якщо я завтра, скажімо, розстріляю з кулемету офіс презЕдента, це буде ***********? 🤣
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03.02.2022 19:06 Ответить
Ну давайте серйозно, стрілянина в самому центрі Києва, в 100 метрах від СБУ...
Яка має бути реакція? Альфа мала б перестріляти УСІХ учасників цього дійства без суда і слідства!
Але не в цій державі. Дякую зелебобіки!
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03.02.2022 19:19 Ответить
Сім років за такі жарти світять.
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03.02.2022 19:23 Ответить
Вы ни панимаити, этв другое!
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03.02.2022 19:14 Ответить
***********, *****, вменяют?
С автоматами на целый отряд посреди столицы, где могли убить любого случайного, прохожего, ребенка - ***********, *****???!!!

МонастырскоТрухановые - вы там совсем от КОРРУПЦИИ И БАБЛА ЗАЖРАЛИСЬ? Детям же аукнется вашим, Бог так не оставляет такие плевки людям.
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03.02.2022 19:19 Ответить
Так вони ж у добровольців стріляли, що прийшли зафіксувати на відео як вони гроші на Московію переводять.
Хіба це зараз злочин?
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03.02.2022 19:26 Ответить
Преступление в том, что шальная пуля могла убить ребёнка или чью-то мать
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03.02.2022 19:28 Ответить
Ну я так і зрозумів - добровольці то не люди....
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03.02.2022 19:32 Ответить
Добровольці на фронті, а це мразота, яка на патріотичній хвилі та гаслах вирішує питання рекету
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04.02.2022 07:26 Ответить
Мразота поливає тут брудом реальних добровольців які зараз протистоять російській навалі всередині країни.
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04.02.2022 11:21 Ответить
І як добровольці- комсомольці хотіли це фіксувати? Рушницями?
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03.02.2022 21:48 Ответить
Якби в них були рушниці - вони б у той же день були б за г'ратами.
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03.02.2022 21:52 Ответить
Ачётакова,пля... Слєдсвіє ведуть прафесіАнали.
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03.02.2022 19:29 Ответить
Во хулиганы пошли, не то, что раньше.
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03.02.2022 20:09 Ответить
какое государство, такие хулиганы!
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03.02.2022 20:13 Ответить
Ручний,кішеньковий міністр Монастирський.
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03.02.2022 21:50 Ответить
 
 