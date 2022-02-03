Соглашение о ЗСТ позволит быстро довести товарооборот с Украиной до 10 млрд дол., – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что благодаря подписанию Соглашения о зоне свободной торговли Украина и Турция смогут быстро достичь запланированного показателя товарооборота в 10 млрд долларов.

Об этом заявил Эрдоган во время совместного с президентом Владимиром Зеленским общения со СМИ в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Президент Турции проинформировал, что в ходе сегодняшних переговоров стороны затронули все аспекты двусторонних отношений. Кроме того, лидеры двух стран рассмотрели шаги, чтобы довести до уровня 10 млрд долларов товарооборот, который в прошлом году продемонстрировал рост на 60% и достиг цифры 7,5 млрд долларов.

"Искренне верю, что Соглашение о свободной торговле, которое было только что подписано, позволит нам быстро достичь этой цели", - сказал Эрдоган.

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Он добавил, что одним из самых важных стержней сотрудничества между странами являются турецкие инвесторы в Украине.

"Мы гордимся тем, что турецкие компании успешно выполняли и выполняют в Украине инфраструктурные проекты. Хочу ещё раз поблагодарить господина Президента (Зеленского) за доверие к нашим компаниям", - отметил президент Турции.

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