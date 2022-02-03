Кабмин пока не делал выводов о действиях Монастырского по делу с ДТП Трухина, - Шмыгаль
В Кабинете Министров пока не обсуждали вопрос о действиях министра внутренних дел Дениса Монастырского по делу народного депутата Александра Трухина.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Давайте дождемся решений правоохранительных органов, и тогда будем делать все выводы", - отметил Шмыгаль.
На уточняющий вопрос, делало ли уже правительство выводы по поводу действий Монастырского в контексте дела Трухина, Премьер-министр ответил: "На сегодняшний день нет".
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.
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https://twitter.com/OksuMeD/status/1488828301737181185 2 февр.
Арсен Борисович не вилазить з телевізора, гонить на Зелю.
Зеля таке не любить.
Появляється відео з Трухіним.
В Зелі немає питань до Арсена Борисовича.
Копи не пустили Трухіна до лісу, бо там досі бігає кілер Шефіра
Вообще не удивительно
Депутати переконані, що з огляду на останні ситуації, пов'язані з МВС, Монастирський неналежно виконує свої обов'язки та "зловживає владою". Для прикладу ініціатори постанови наводять "скандал" з Олександром Гогілашвілі, коли той "ображав поліцію", перешкоджання з боку Нацполіції мирним протестувальникам 17 і 19 січня й справу про ДТП за участі Олександра Трухіна.
"Наведене засвідчує, що Міністр не може забезпечити формування та реалізацію державної політики у відповідних сферах діяльності міністерства, адже покриває злочини, зловживає владою і службовим становищем, у зв'язку з чим підлягає звільненню із займаної посади",- зазначено у повідомленні.
Наразі постанову скерували на розгляд до комітетів Верховної Ради України.
Окрім того, "Європейська Солідарність" https://bykvu.com/ua/bukvy/sprava-trukhina-ievropeiska-solidarnist-vymahaie-provesty-pozacherhove-zasidannia-verkhovnoi-rady/ отримала підписні листи для проведення позачергового засідання парламенту, щоб розглянути питання "бездіяльності правоохоронної влади".
Тепер питання номер один- ХТО злив інфу???
https://www.youtube.com/watch?v=0zSDTTK-JLw&t=96s&ab_channel=VladimirZavgorodny
У меня в багажнике есть сумка с чудесами.
Сейчас тебя бабло накроет как цунами.
Ты только знай: я спал на сиденьи пассажирском,
Сейчас вам позвонит и подтвердит всё Монастырский...