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Кабмин пока не делал выводов о действиях Монастырского по делу с ДТП Трухина, - Шмыгаль

Кабмин пока не делал выводов о действиях Монастырского по делу с ДТП Трухина, - Шмыгаль

В Кабинете Министров пока не обсуждали вопрос о действиях министра внутренних дел Дениса Монастырского по делу народного депутата Александра Трухина.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Давайте дождемся решений правоохранительных органов, и тогда будем делать все выводы", - отметил Шмыгаль.

На уточняющий вопрос, делало ли уже правительство выводы по поводу действий Монастырского в контексте дела Трухина, Премьер-министр ответил: "На сегодняшний день нет".

Читайте также: ГБР должно допросить министра МВД Монастырского и главу Нацполиции Клименко из-за сокрытия доказательств по делу Трухина, - Бутусов. ВИДЕО

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

Автор: 

Монастырский Денис (335) Трухин Александр (145) Шмыгаль Денис (2727)


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Топ комментарии
+15
ПОЗОР !!! Начальник полиции и глава ДБР ОТМАЗЫВАЮТ ублюдка в деле где есть видео-доказательства и свидетели !!!!!!!!!!! ПОЛНЫЙ АБСУРД !!! ПОЛНЫЕ ИДИОТИ !!!
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03.02.2022 18:50 Ответить
+13
Петр Петров

Копи не пустили Трухіна до лісу, бо там досі бігає кілер Шефіра
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03.02.2022 18:49 Ответить
+11
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03.02.2022 18:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
уряд не побачив, як моня стирський тихенько пішов у ліс.
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03.02.2022 18:42 Ответить
Ещё пол года ждать ? 🐲🦠зеУБЛЮДКИ 🤮🤮🤮
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03.02.2022 21:01 Ответить
Кабмин даже не видит как украинские журналисты на ютубе пропагандонят русский мир - канал ДНК занимается за деньги Путина откровенной прокремлевской пропагандой, приглашает путинских пропагандистов и ничего, Шмыгаль и Зеленский и не шмыгают как и все украинские службы. Ужас что происходит.
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03.02.2022 21:15 Ответить
Рос. бот, вали отсюда и быстро.
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03.02.2022 21:33 Ответить
Спочатку не було відео... Тепер почекаємо на рішення правоохоронних органів... А ще Ермак захворів...
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03.02.2022 18:45 Ответить
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03.02.2022 18:49 Ответить
Ще півроку почекають рішень ЗЕ-правоохоронних органів.
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03.02.2022 18:45 Ответить
Поки хтось не викладе відео, де Монастирський з Сухачовом та блаЗЄнський переглядають запис камери поліціянта...
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03.02.2022 20:08 Ответить
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03.02.2022 18:46 Ответить
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03.02.2022 18:47 Ответить
Лисуня@OksuMeD

https://twitter.com/OksuMeD/status/1488828301737181185 2 февр.



Арсен Борисович не вилазить з телевізора, гонить на Зелю.
Зеля таке не любить.
Появляється відео з Трухіним.
В Зелі немає питань до Арсена Борисовича.
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03.02.2022 19:32 Ответить
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03.02.2022 21:06 Ответить
Петр Петров

Копи не пустили Трухіна до лісу, бо там досі бігає кілер Шефіра
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03.02.2022 18:49 Ответить
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03.02.2022 18:51 Ответить
ПОЗОР !!! Начальник полиции и глава ДБР ОТМАЗЫВАЮТ ублюдка в деле где есть видео-доказательства и свидетели !!!!!!!!!!! ПОЛНЫЙ АБСУРД !!! ПОЛНЫЕ ИДИОТИ !!!
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03.02.2022 18:50 Ответить
Так они не знали, что остались доказательства - они думали, что все уже давно порешали. Именно потому, что, как вы правильно заметили, являются полными идиотами.
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03.02.2022 18:56 Ответить
висновки суд повинен робити.
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03.02.2022 18:52 Ответить
А СУДЬИ КТО ?? Чаус ? Вовк ?………😂
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03.02.2022 21:24 Ответить
Э нет,торопиться не нада.
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03.02.2022 18:52 Ответить
Давайте дочекаємось САМОУБІЙСТВА Монастирського та Бенядіктовой по прикладу мера Кривого Рогу та його сім'ї, депутата Полякова та інших... Ніхто навіть плакати не буде.
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03.02.2022 18:53 Ответить
На уточнююче питання, чи уряд робив уже висновки щодо дій Монастирського у контексті справи Трухіна, прем'єр відповів: "На сьогодні ні"т.
Вообще не удивительно
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03.02.2022 18:53 Ответить
До чого тут кабмін? Висновок має зробити слідчий у кримінальній справі!!!! 😬
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03.02.2022 18:54 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/ievropeiska-solidarnist-i-razumkov-vymahaiut-zvilnyty-monastyrskoho-z-mvs/ Представники фракції "Європейської солідарності" та ексголова Верховної Ради України Дмитро Разумков зареєстрували проєкт постанови щодо звільнення Дениса Монастирського з посади міністра внутрішніх справ . Відповідний https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38937 документ опубліковано на сайті ВР.

Депутати переконані, що з огляду на останні ситуації, пов'язані з МВС, Монастирський неналежно виконує свої обов'язки та "зловживає владою". Для прикладу ініціатори постанови наводять "скандал" з Олександром Гогілашвілі, коли той "ображав поліцію", перешкоджання з боку Нацполіції мирним протестувальникам 17 і 19 січня й справу про ДТП за участі Олександра Трухіна.
"Наведене засвідчує, що Міністр не може забезпечити формування та реалізацію державної політики у відповідних сферах діяльності міністерства, адже покриває злочини, зловживає владою і службовим становищем, у зв'язку з чим підлягає звільненню із займаної посади",- зазначено у повідомленні.
Наразі постанову скерували на розгляд до комітетів Верховної Ради України.
Окрім того, "Європейська Солідарність" https://bykvu.com/ua/bukvy/sprava-trukhina-ievropeiska-solidarnist-vymahaie-provesty-pozacherhove-zasidannia-verkhovnoi-rady/ отримала підписні листи для проведення позачергового засідання парламенту, щоб розглянути питання "бездіяльності правоохоронної влади".
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03.02.2022 19:56 Ответить
Молодці полісмени, шо не відпустили його в ліс...Бо не ровен час, він ще й ліс спалив би.)))
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03.02.2022 20:01 Ответить
Впевнений, що зелені потвори свого касира не здадуть. Чому? А тому що всі ці пів року його прикривало не МВС, не ДБР а ОСОБИСТО Зеленський.Дані з камери патрульних зберігаються на сервері пів року. Зелені думали що все, споава зам'ята, як кажуть заіграно. І тут раптом БАЦ- і щось пішло не так..
Тепер питання номер один- ХТО злив інфу???
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03.02.2022 20:47 Ответить
Какая разница ?😂 ДЕЛО СДЕЛАНО ✅ ДАЖЕ СЛАБОУМНЫЕ выбоРЦЫ узнали ,ЧТО Украиной правит ОПГ !
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03.02.2022 21:31 Ответить
Вывод на выход
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03.02.2022 20:56 Ответить
А не кажется ли вам уроды что выводы должны,нет обязаны делать правоохранительные органы согласно законам страны а не Кабмину решать что и как делать правоохранительным органам нарушая УК Украины?
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03.02.2022 21:00 Ответить
При ДИКТАТУРЕ ОПГ Какие органы ?🤢🐲Урод на уроде🦠 и уродом 🐛погоняет ?
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03.02.2022 21:36 Ответить
Заметьте я не упоминал ни о каких политических принадлежностях.Злодей Порошенко или нет должны решать соответствующие органы.Но в политическом плане ЗЕбилы просто ноль без палочки по сравнению из Порошенко.
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03.02.2022 21:46 Ответить
ограны уже показали что пол года покрывали его
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03.02.2022 21:00 Ответить
Дело Шмыгаля шестое. За всех отвечает ЗЕЛЕНСКИЙ
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03.02.2022 21:01 Ответить
я тихонечко в лес уйду...
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03.02.2022 21:04 Ответить
Заказное политическое дело.
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03.02.2022 21:06 Ответить
точно - сам ЗЕнеЛох заказал...
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03.02.2022 22:30 Ответить
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03.02.2022 21:07 Ответить
Все как всегда , сплошньіе *********.
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03.02.2022 21:09 Ответить
Эти зелено-гнойные твари ждут когда их начнут вытаскивать из ихних уютных кресел и упаковывать в мусорные баки ?
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03.02.2022 21:12 Ответить
их упаковывать не в мусорные баки,а вдеревянные бушлаты.
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03.02.2022 21:32 Ответить
Сильно жирно, нема ще дерев стілько посаженних. З них досить целафанавих пакетів, і в картонні коробки втор.сирья.
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03.02.2022 21:45 Ответить
зеИУДУ ПОД ТРИБУНАЛ ! Давно пора ,пока ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА НЕ ПОДПИСАЛИ ! ГЕТЬ зеУБЛЮДКОВ !
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03.02.2022 21:40 Ответить
Твої слова да Богу у вуха...
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03.02.2022 21:46 Ответить
а пора отправить его на ....юг....
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03.02.2022 21:47 Ответить
Я уйду тихонько в лес
https://www.youtube.com/watch?v=0zSDTTK-JLw&t=96s&ab_channel=VladimirZavgorodny

У меня в багажнике есть сумка с чудесами.
Сейчас тебя бабло накроет как цунами.
Ты только знай: я спал на сиденьи пассажирском,
Сейчас вам позвонит и подтвердит всё Монастырский...
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03.02.2022 23:29 Ответить
Ну нет выводов--прощайтесь с остатками рейтинга
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04.02.2022 00:17 Ответить
Так зробіть висновки! Чи теж будете тягнути півроку, як Монастирський і ДБР з Трухіним, до чергового скандалу...
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04.02.2022 12:04 Ответить
 
 