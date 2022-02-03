Кабмин пока не делал выводов о действиях Монастырского по делу с ДТП Трухина, - Шмыгаль

В Кабинете Министров пока не обсуждали вопрос о действиях министра внутренних дел Дениса Монастырского по делу народного депутата Александра Трухина.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Давайте дождемся решений правоохранительных органов, и тогда будем делать все выводы", - отметил Шмыгаль.

На уточняющий вопрос, делало ли уже правительство выводы по поводу действий Монастырского в контексте дела Трухина, Премьер-министр ответил: "На сегодняшний день нет".

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.