Нардеп от "Слуги народа" Кузьминых, подозреваемый в получении взятки, не явился на допрос по болезни, - адвокат

Адвокат народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых Лариса Криворучко заявила, что ее клиента никто официально на допрос не вызвал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Адвокат отметила: "Народный депутат Украины Кузьминых С.В. находится на лечении. Народный депутат Украины Кузьминых С.В. был вызван детективом НАБУ на 31.01.2022 в качестве свидетеля - в уголовном производстве. Однако, в связи с пребыванием его на лечении в заведении здравоохранения при невозможности временно покинуть это заведение на вызов не прибыл, о чем был письменно проинформирован орган НАБУ через канцелярию и телефоном детектива НАБУ Глудзура А. М. Он совершил все действия, которые на него возложены законом.

В понимании пункта 5 ч.1 ст.138 УПК Украины пребывание лица на лечении в заведении здравоохранения при невозможности временно покинуть это заведение является уважительной причиной неприбытия лица по вызову. Примерный срок лечения по прогнозам врачей 10 дней.

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Каких-либо других вызовов с датировкой повесток после даты 31.01.2022 – ни Клиент, ни Адвокат – не получали".

"Пребывание на лечении Клиента состоянием на дату данного документа продолжается. При необходимости вызова Кузьминых С.В. – прошу соблюдать установленные процессуальным законом надлежащие правовые процедуры вызова лица согласно требованиям статьи 135 – 137 УПК Украины относительно порядка вызова и содержания повестки о вызове лица.

Обращаю Ваше внимание, что, в соответствии с позицией Европейского суда по правам человека, изложенной, в частности, в решении по делу "Лучанинова против Украины", ненадлежащее сообщение/вызов в уголовном производстве, нарушение их порядка со стороны следователей и судебных органов является нарушением права человека на защиту, гарантированную как нормами Конституции Украины и Уголовного процессуального кодекса Украины, так и Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод", - подчеркнула Криворучко.

Она добавила: "Прошу орган НАБУ, САП выполнять взятые Украиной международные обязательства и напоминаю: ч.5 ст.9 УПК Украины "Уголовное процессуальное законодательство Украины применяется с учетом практики Европейского суда по правам человека"... Учитывая публикации в СМИ об осуществлении досудебного расследования уголовных производств по фактам возможных нарушений Клиентом требований действующего законодательства Украины, он выражает свою готовность предоставить органам досудебного расследования необходимые показания, документы".

"Как адвокат, доктор юридических наук - я не понимаю с точки зрения соблюдения требований закона НАБУ и САП. Поскольку именно эти правоохранительные органы обязаны свято соблюдать требования закона, но имеем обратное". Не дадим НАБУ нарушить закон. Закон один для всех", - подчеркнула Криворучко.

Адвокат также напомнила, что все активные действия НАБУ в отношении Клиента начались с момента выявления Кузьминых С.В. коррупционных схем в онкологическом диспансере в Житомирской области, громкие задержания по ст.208 УПК и документирование врачей работниками СБУ с изъятием денежных средств, других доказательств. Но как оказалось после задержания к данному преступлению причастны громкие фамилии чиновников. Кузьминых С.В. взял это дело на депутатский контроль. Именно с этого момента начались угрозы и намеки.

Народный депутат Украины Кузьминых С.В. всегда добросовестно выполнял возложенные на него обязанности, занимал активную позицию по законности, не боялся идти против системы, активно участвовал в борьбе с коррупцией в медицинских учреждениях в Житомирской области. Многократно получал угрозы от работников правоохранительных органов и чиновников, реагировал в пределах полномочий руководства МВД Украины, Генеральной прокуратуры Украины и т.д.

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Политическая составляющая уголовного дела в НАБУ очевидна... Это даже не неудачная попытка с признаками провокации, а спланированный механизм политической расправы. Это понятно".

"Возвращаясь к политическому делу в отношении Кузьминых С.В. в НАБУ, - Утверждаю: со мной как адвокатом Клиента, с Клиентом - никто из представителей НАБУ и САП по состоянию на 03.02.2022 - не связывался и не сообщал о необходимости повторного вызова Клиента в НАБУ, САП. Готова предоставить все документы в подтверждение указанных обстоятельств. Уважайте закон", - резюмировала Криворучко.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.



