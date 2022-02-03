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Нардеп от "Слуги народа" Кузьминых, подозреваемый в получении взятки, не явился на допрос по болезни, - адвокат

Адвокат народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых Лариса Криворучко заявила, что ее клиента никто официально на допрос не вызвал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Адвокат отметила: "Народный депутат Украины Кузьминых С.В. находится на лечении. Народный депутат Украины Кузьминых С.В. был вызван детективом НАБУ на 31.01.2022 в качестве свидетеля - в уголовном производстве. Однако, в связи с пребыванием его на лечении в заведении здравоохранения при невозможности временно покинуть это заведение на вызов не прибыл, о чем был письменно проинформирован орган НАБУ через канцелярию и телефоном детектива НАБУ Глудзура А. М. Он совершил все действия, которые на него возложены законом.

В понимании пункта 5 ч.1 ст.138 УПК Украины пребывание лица на лечении в заведении здравоохранения при невозможности временно покинуть это заведение является уважительной причиной неприбытия лица по вызову. Примерный срок лечения по прогнозам врачей 10 дней.

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Каких-либо других вызовов с датировкой повесток после даты 31.01.2022 – ни Клиент, ни Адвокат – не получали".

"Пребывание на лечении Клиента состоянием на дату данного документа продолжается. При необходимости вызова Кузьминых С.В. – прошу соблюдать установленные процессуальным законом надлежащие правовые процедуры вызова лица согласно требованиям статьи 135 – 137 УПК Украины относительно порядка вызова и содержания повестки о вызове лица.

Обращаю Ваше внимание, что, в соответствии с позицией Европейского суда по правам человека, изложенной, в частности, в решении по делу "Лучанинова против Украины", ненадлежащее сообщение/вызов в уголовном производстве, нарушение их порядка со стороны следователей и судебных органов является нарушением права человека на защиту, гарантированную как нормами Конституции Украины и Уголовного процессуального кодекса Украины, так и Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод", - подчеркнула Криворучко.

Она добавила: "Прошу орган НАБУ, САП выполнять взятые Украиной международные обязательства и напоминаю: ч.5 ст.9 УПК Украины "Уголовное процессуальное законодательство Украины применяется с учетом практики Европейского суда по правам человека"... Учитывая публикации в СМИ об осуществлении досудебного расследования уголовных производств по фактам возможных нарушений Клиентом требований действующего законодательства Украины, он выражает свою готовность предоставить органам досудебного расследования необходимые показания, документы".

"Как адвокат, доктор юридических наук - я не понимаю с точки зрения соблюдения требований закона НАБУ и САП. Поскольку именно эти правоохранительные органы обязаны свято соблюдать требования закона, но имеем обратное". Не дадим НАБУ нарушить закон. Закон один для всех", - подчеркнула Криворучко.

Адвокат также напомнила, что все активные действия НАБУ в отношении Клиента начались с момента выявления Кузьминых С.В. коррупционных схем в онкологическом диспансере в Житомирской области, громкие задержания по ст.208 УПК и документирование врачей работниками СБУ с изъятием денежных средств, других доказательств. Но как оказалось после задержания к данному преступлению причастны громкие фамилии чиновников. Кузьминых С.В. взял это дело на депутатский контроль. Именно с этого момента начались угрозы и намеки.

Народный депутат Украины Кузьминых С.В. всегда добросовестно выполнял возложенные на него обязанности, занимал активную позицию по законности, не боялся идти против системы, активно участвовал в борьбе с коррупцией в медицинских учреждениях в Житомирской области. Многократно получал угрозы от работников правоохранительных органов и чиновников, реагировал в пределах полномочий руководства МВД Украины, Генеральной прокуратуры Украины и т.д.

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Политическая составляющая уголовного дела в НАБУ очевидна... Это даже не неудачная попытка с признаками провокации, а спланированный механизм политической расправы. Это понятно".

"Возвращаясь к политическому делу в отношении Кузьминых С.В. в НАБУ, - Утверждаю: со мной как адвокатом Клиента, с Клиентом - никто из представителей НАБУ и САП по состоянию на 03.02.2022 - не связывался и не сообщал о необходимости повторного вызова Клиента в НАБУ, САП. Готова предоставить все документы в подтверждение указанных обстоятельств. Уважайте закон", - резюмировала Криворучко.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Нардеп от Слуги народа Кузьминых, подозреваемый в получении взятки, не явился на допрос по болезни, - адвокат 01
Нардеп от Слуги народа Кузьминых, подозреваемый в получении взятки, не явился на допрос по болезни, - адвокат 02

Автор: 

НАБУ (4233) Кузьминых Сергей (39)


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Топ комментарии
+20
Кого то он мне напомнил.
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03.02.2022 18:54 Ответить
+15
Хворает бедный? Передайте ему, должно помочь!
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03.02.2022 18:53 Ответить
+10
В буцегарні чудово лікують.... Он Юліі Владіміровні як гарно спину підлікували , на підборах як молода бігає ....
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03.02.2022 18:56 Ответить
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03.02.2022 18:50 Ответить
КАК БАБКИ ВЫМОГАТЬ так здоров -- как за сраку взяли так совсем больной
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03.02.2022 19:55 Ответить
Хворает бедный? Передайте ему, должно помочь!
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03.02.2022 18:53 Ответить
Кого то он мне напомнил.
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03.02.2022 18:54 Ответить
Какие они все болезненные, оказывается. Правда, только тогда, когда их судить собираются.
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03.02.2022 18:54 Ответить
Как взятки брать здоровые как к прокурору сразу болячка на обе ноги руки и два полушария одна проктология работает....рефлекторно....
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03.02.2022 18:54 Ответить
на росії хазу зеленському підготовлює.
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03.02.2022 18:54 Ответить
+ 6 месяцев - повторный вызов
+12 месяцев - вызов для уточнения данных
+2 года - ожидается передача запроса в парламент для снятия неприкосновенности
+3 года - комитет парламента для снятия неприкосновенности не набрал кворум
+4 года - "кто такой Кузьминых"?
+5 лет - Кузьминых получил из бюджета миллион гривен в качестве компенсации за моральный ущерб

Было уже - с депутатом Порошенко Розенблатом.
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03.02.2022 18:55 Ответить
Діагноз Хвороби : - "тихонєчко в лес"
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03.02.2022 18:55 Ответить
В буцегарні чудово лікують.... Он Юліі Владіміровні як гарно спину підлікували , на підборах як молода бігає ....
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03.02.2022 18:56 Ответить
ну да... в неї такий видатний задній міст, що легко могла бути чемпіонкою в формулі 1.
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03.02.2022 18:58 Ответить
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03.02.2022 19:28 Ответить
Цікаво куди завіявся щирий фанатик Юльки Сулима Ванюха? Хутко зник!
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03.02.2022 20:40 Ответить
та і х... з ним.
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03.02.2022 21:01 Ответить
Та от жінку-політика тільки і "лікували" таким способом декілька років! А наші мужички- трудівники-крадівники щось аж занадто швидко виліковуються. Як тільки загроза арешту пройде, відразу здорові, як племінні бики!
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03.02.2022 20:07 Ответить
Хабар брати-здоровий,відповідати-хворий, ета савпадєніє...
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03.02.2022 19:00 Ответить
...чергове з породи-хряк ненажерливий...
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03.02.2022 19:08 Ответить
хвороба "картата ковдра"
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03.02.2022 19:01 Ответить
Вот если эту мразь посадят - буду за Зеленского голосовать на следующих выборах, а если нет - то не буду
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03.02.2022 19:04 Ответить
Вже раз проголосував, Їж не обляпайся!
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03.02.2022 19:07 Ответить
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03.02.2022 21:35 Ответить
Всі хапуги такі вразливі...))) Одразу на лікарняний...
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03.02.2022 19:11 Ответить
Я в захваті від писанини адвокатеси доктора юридичних наук Криворучко.Ось витяг з її писанини: "Народний депутат України Кузьміних С.В. завжди сумлінно виконував покладені на нього обов'язки, займав активну позицію щодо законності, не боявся йти проти системи, приймав активну участь у боротьбі з корупцією у медичних закладах у Житомирській області. Багатократно отримував погрози від працівників правоохоронних органів та чиновників, реагував в межах повноважень до керівництва МВС України, Генеральної прокуратури України, тощо". Складається враження що темою докторської дисертації цієї Криворучко було:" Як довести що то божа роса коли вам мочаться наголову".
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03.02.2022 19:13 Ответить
Така робота в адвоката! Що тут дивного?
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03.02.2022 20:10 Ответить
Це ж не адвокат Медведчук!
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03.02.2022 20:12 Ответить
Незрозуміло, так НАБУ оголосило розшук самого Кузьміних чи місце розшташування лікарні, в якій, по словам адвоката, він лікується?
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03.02.2022 19:15 Ответить
Ві нєпанімаєте, лікарня в другом ізмєрєнії... В измєрєнії слуг урода ЗЕ!
Ска Нарнія блєт.
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03.02.2022 21:37 Ответить
Нехай бере приклад з Порошенка, той не хворіє.
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03.02.2022 19:21 Ответить
Хворіють судді і БеняДіктоваль...
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03.02.2022 21:38 Ответить
их бин больной !!! дайте ему селедки !!!!
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03.02.2022 19:53 Ответить
Идиотизм какой-то. Человек хворает, а его по допросам таскают! Полный беспредел в квадрате!
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03.02.2022 19:55 Ответить
Замерз у лісі. Тихонєчко.
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03.02.2022 19:56 Ответить
Диарея на почве нежелания сидеть?
Не ссы, гавнина чумазая, ЗЕгном тебя отмажет!
Сам по самые гланды в гавно изгваздается, но *****, отмажет...
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03.02.2022 20:00 Ответить
А де вони такі ковдри дістають коли "хворіють". Вони ж залишилися десь у далекому совку? Не яких сумнівів не залишаєься коли людина лежи в такий ковдрі.
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03.02.2022 20:43 Ответить
Медвежья болезнь.
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03.02.2022 20:48 Ответить
А в чому річ?Он як Януковича весело вже роками судять без його присутності і нічого.
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03.02.2022 20:51 Ответить
нардеп делает операциюпо расширению очка, на нарах пригодится
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03.02.2022 20:52 Ответить
Взял под личный контроль ...... Единственное правдивое умозаключение адвокатессы , остальное бред сивой кобылы .
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03.02.2022 20:54 Ответить
іди сюди, розбійник. усех найдем и бу больно (как дальнобойщикам)
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03.02.2022 21:05 Ответить
Ну хоть бы один чиновник вызвал скорую до получения взятки.
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03.02.2022 21:07 Ответить
еще один колясочник Бл..дь.... весь этот ваЗЕлиновский Сброд нужно лечить током на стуле, а для бени с малоПИД,,роским Нариком что то поинтересней, они уже "наработали"....
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04.02.2022 07:32 Ответить
Яка дохла у нас влада аж смердить дохлятиною.
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04.02.2022 08:34 Ответить
вот-вот, сидел бы в кпз - не болел бы
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04.02.2022 08:53 Ответить
 
 