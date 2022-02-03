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Заседание комиссии по избранию руководителя САП не состоялось из-за отсутствия кворума

Заседание комиссии по избранию руководителя САП не состоялось из-за отсутствия кворума

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогла провести результативное заседание из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Из-за отсутствия кворума мы не открываем заседание конкурсной комиссии", - сказала глава комиссии Екатерина Коваль.

Она сообщила, что комиссия до сих пор не получила документы от Офиса генпрокурора по поводу проверки кандидатов. "Пока ответа от Офиса генпрокурора на наше письмо от 23 декабря мы не получили, ожидаем", - добавила глава комиссии.

"У нас есть результаты... но нет финального решения по утверждению результатов", - отметила Коваль на замечания членов комиссии от международных организаций.

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Кроме того, по словам Коваль, комиссия ожидает открытия апелляционного производства по жалобам комиссии и Офиса генпрокурора на решение Окружного админсуда Киева относительно Порядка работы конкурсной комиссии.

Присутствовавшие на заседании члены комиссии договорились собраться на следующей неделе, предварительно согласовав дату и время, когда смогут собраться все ее члены.

Напомним, конкурс на руководителя САП длится уже 15 месяцев. Среди двух финалистов конкурса победителем стал детектив НАБУ, расследовавший дело по Олегу Татарову, Александр Клименко. Однако во вторник, 21 декабря 2021 года, контролируемые члены комиссии отказались голосовать за формальное утверждение результатов, затягивая назначение Клименко победителем.

Позже председатель Конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя Екатерина Коваль заявила, что ожидает ответ Офиса генпрокурора, который позволит объявить победителей.

Автор: 

конкурс (1144) САП (2080)


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Топ комментарии
+47
США - введіть уже САНКЦІЇ проти Катерини КОВАЛЬ.... по іншому вони не розуміють.
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03.02.2022 18:59 Ответить
+38
Зелена влада сором України.
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03.02.2022 19:00 Ответить
+29
Да на Гиляку всех саботажников - хватит страну позорить !!
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03.02.2022 19:01 Ответить
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США - введіть уже САНКЦІЇ проти Катерини КОВАЛЬ.... по іншому вони не розуміють.
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03.02.2022 18:59 Ответить
коваль марионетка татарова и коломойского, нужно татарова в международный розыск
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03.02.2022 20:32 Ответить
Зелена влада сором України.
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03.02.2022 19:00 Ответить
так зачем ты её выбрал...?
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03.02.2022 19:12 Ответить
эти суки должны сесть в первую очередь
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03.02.2022 19:18 Ответить
Аналогічні повноваження має лише Майдан.
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03.02.2022 19:00 Ответить
Да на Гиляку всех саботажников - хватит страну позорить !!
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03.02.2022 19:01 Ответить
Правильно, лепи очередную оплеуху Байдену,

бей своих, чтобы чужие боялись(с)
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03.02.2022 19:01 Ответить
Госпідарі продовжують госпідарювати...
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03.02.2022 19:02 Ответить
шут гороховый зеленский так хочет бороться с коррупцией, уже который месяц срывает избрание независимого главу сап.
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03.02.2022 19:04 Ответить
Беспощадная борьба балаболов с коррупцией во всей красе....
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03.02.2022 19:10 Ответить
как шут он вполне соответствует своей сущности. что нового? шута избрали - шута имеем, а шут имеет всех нас
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03.02.2022 22:48 Ответить
Коваль обязательно нужно посадить вместе с ЗЕленой швалью! Целую страну **** сорит с Западом! Эти скоты принесли вреда не меньше путина!
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03.02.2022 19:06 Ответить
Блін, ЗЕбіли вже не смішно
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03.02.2022 19:06 Ответить
Йде 100-500 серія українського блокбастеру "Вибори голови САП"
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03.02.2022 19:07 Ответить
Шо, опять?
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03.02.2022 19:08 Ответить
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03.02.2022 19:08 Ответить
діяльність Конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Україні є не що інше,як одна із видів російської гібридної війни проти України і її народу
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03.02.2022 19:08 Ответить
Катя, Катя. Катерина ну какая же ты..
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03.02.2022 19:09 Ответить
****...
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03.02.2022 20:51 Ответить
Зеленько ДОБ'Є СТАРИКА БАЙДЕНА !
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03.02.2022 19:12 Ответить
Герман Аксьом


Агонія шарікових. Це сміття сьогодні влаштовуло істерики в київраді. Блокували трибуни. Хай свого ублюдочного трухіна блокують в сізо. ЕС і Удар все одно проголосували пртрібні постанови і викинули це лайно на смітник. Як Кличко стримується?

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03.02.2022 19:15 Ответить
Кличко може це лайно одним пальцем в нокаут відправити, вони його бояться, тому і намагаються обмежити у всьому.
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03.02.2022 19:19 Ответить
Ох, и доиграется преЗе..
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03.02.2022 19:17 Ответить
По ходу, отсутствующие члены по-тихому ушли в лес.....
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03.02.2022 19:17 Ответить
мабудь ми дочекаємось коли наші партнери пошлють нас нах...й
і мабудь янелоху, тільки цього й треба.
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03.02.2022 19:18 Ответить
Мне как то по ........................., будет, не будет руководитель, мне интересно контора есть и получает кто то зарплату, и за что? Например другие, типа НАБУ и...................................., с руководителями и получают за не х................. делать. Как тут дела обстоят.?
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03.02.2022 19:18 Ответить
На НАБУ та Антикорсуд не варто накидати. По трохи роблять.
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03.02.2022 19:26 Ответить
А дела обстоят так - НАБУ ловит коррупционеров, последний пример Кузьминых, а нелох с ручным ДБР их отмазывают.
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03.02.2022 20:07 Ответить
Эту спортивную рыбалку я наблюдаю долго, все они мазаны одним миром. 13, точно не могу сосчитать и один бардак, друг другу перекидают и никакого толка, миллиончики только летят. попробуй разберись, кто лучше.
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03.02.2022 20:16 Ответить
От же ж сучища. Вони зараз під мікроскопом, а продовжують чудити, наче їх ніхто не бачить.
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03.02.2022 19:19 Ответить
Крім матюків нічого з даного приводу сказати неможливо.
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03.02.2022 19:21 Ответить
Вот просто тупо ох@@ли зе-коломойские бл@ди! Ой скоро отгребут!.. По самые гланды.
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03.02.2022 19:26 Ответить
Шабунин крайне возбужденный и нетерплячий! Ножками и ручками топает,слюной брызгает. А нужно все делать по закону.Не все судебные тяжбы закончены,как и по Чаусу и другим фигурантам з высоких щаблив.
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03.02.2022 19:32 Ответить
Це відверте знущання. Треба якось діяти.
Треба якимось чином примушувати владу виконувати свої обов'язки. Не можна допускати, щоб вони з таким відвертим цинізмом знищували країну.
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03.02.2022 19:32 Ответить
через відсутність клована?
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03.02.2022 19:46 Ответить
Зе-твари , вы доиграитесь,мало не покажется !!!!
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03.02.2022 19:52 Ответить
Вже б не ганьбилася!
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03.02.2022 20:48 Ответить
зелох использует все грязные методы, вот вам конкурсы-шмонкурсы, и эпоха прозрачности...
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03.02.2022 21:07 Ответить
При владі вороги нашої країни. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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03.02.2022 21:36 Ответить
ото гобліни! а попробуй я не прийти на роботу?! - дохрена геморою. а цим вилупкам все жир!
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03.02.2022 22:43 Ответить
 
 