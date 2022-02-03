Заседание комиссии по избранию руководителя САП не состоялось из-за отсутствия кворума

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогла провести результативное заседание из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Из-за отсутствия кворума мы не открываем заседание конкурсной комиссии", - сказала глава комиссии Екатерина Коваль.

Она сообщила, что комиссия до сих пор не получила документы от Офиса генпрокурора по поводу проверки кандидатов. "Пока ответа от Офиса генпрокурора на наше письмо от 23 декабря мы не получили, ожидаем", - добавила глава комиссии.

"У нас есть результаты... но нет финального решения по утверждению результатов", - отметила Коваль на замечания членов комиссии от международных организаций.

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Кроме того, по словам Коваль, комиссия ожидает открытия апелляционного производства по жалобам комиссии и Офиса генпрокурора на решение Окружного админсуда Киева относительно Порядка работы конкурсной комиссии.

Присутствовавшие на заседании члены комиссии договорились собраться на следующей неделе, предварительно согласовав дату и время, когда смогут собраться все ее члены.

Напомним, конкурс на руководителя САП длится уже 15 месяцев. Среди двух финалистов конкурса победителем стал детектив НАБУ, расследовавший дело по Олегу Татарову, Александр Клименко. Однако во вторник, 21 декабря 2021 года, контролируемые члены комиссии отказались голосовать за формальное утверждение результатов, затягивая назначение Клименко победителем.

Позже председатель Конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя Екатерина Коваль заявила, что ожидает ответ Офиса генпрокурора, который позволит объявить победителей.