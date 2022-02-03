Заблокировав назначение победителя конкурса на главу САП, Зеленский "плюнул под ноги американцам и в лицо украинцам", - Шабунин
Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Зеленский снова заблокировал назначение победителя конкурса на руководителя САП и "плюнул в лицо украинцам и американцам".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграмме.
Шабунин подчеркнул: "Сегодня Зеленский снова заблокировал назначение победителя конкурса на руководителя САП: ОПешная часть комиссии сорвала кворум (16 месяцев длится этот цирк).
Двое ОПешных членов комиссии (Гуджал и Бусол) заявили, что не будут посещать заседание комиссии до решения апелляции (относительно сноса конкурса ОАСК).
Зеленский снова плюнул под ноги американцам. Это при том, что Блинкену пришлось напоминать Зеленскому о его обещании Байдену.
К слову, сегодня прибыл седьмой самолет с военной помощью от США. С 22 января Штаты отправили в Украину уже 600 тонн амуниции.
А еще Зеленский плюнул в лицо украинцам. Плюнул и размазал поверх того, что было от Трухина и ко.
При прежней власти такой позор для Украины был невозможен. В этой истории Зеленский ведет себя гораздо хуже предыдущего президента.
Вы хорошо знаете, что я не являюсь фанатом Порошенко. Однако он, хоть и петлял до последнего, останавливался, когда это начинало угрожать стране.
Зеленскому плевать, что на Западную поддержку, что на свои обещания избирателям. Фу, как же противно".
Напомним, конкурс на руководителя САП длится уже 15 месяцев. Среди двух финалистов конкурса победителем стал детектив НАБУ, расследовавший дело по Олегу Татарову, Александр Клименко. Однако во вторник, 21 декабря 2021 года, контролируемые члены комиссии отказались голосовать за формальное утверждение результатов, затягивая назначение Клименко победителем.
Позже председатель Конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя Екатерина Коваль заявила, что ожидает ответ Офиса генпрокурора, который позволит объявить победителей.
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Просто зеркало зебилизма
На, їж і пропий щось для пам'яті.
ЄС виступив із критикою щодо подання Президентом законопроекту про Антикорупційний суд, який суперечить рекомендаціям Венеціанської комісії. Джерело:
Міжнародний валютний фонд офіційно повідомив українську владу про те, що ухвалення президентського законопроекту про Антикорупційний суд у його нинішній редакції означатиме порушення Києвом своїх зобов'язань перед міжнародними партнерами. Джерело:
Натомість ідею Пороха та коаліції БПП+НФ про створення окремої палати АКС в складі Верховного суду (що надало би можливість антикорсуду одразу ввімкнутися в роботу) шабуністи з допомогою посольства США, Єврокомісії -заблокували. В результаті - затримка початку роботи суду - аж на два роки! Принципова різниця же була - лише в тому, який організаційний статус Суду! Виокремити його з ВС (якщо була б така необхідність) можна було би згодом!
Ну, і що? Порох, як президент тоді (бо це в повноваженнях президента, по Конституції) по-новому подав до ВР проект закону. Але те, що Порошенко ніби був проти створення АКС - цілковита брехня!
Принципова різниця була в створенні незалежного антикорупційного органу, а не палати "чесного і прозорого" ВС. Як добре (насправді ні) працює зараз "реформований" ВС, окрема тема. Порошенко був проти створення саме незалежного, а не створення в принципі. Дуже хотів призначати туди суддів. Все ж написано. І в проекті, і у критиці партнерів. Читайте.
ЗІ цікаво, що жОПа вважає залежним Верховнимй Суд... Від кого залежним? І чому? Тому що ВС вже аж сім раз визнав, що твій адепт ЄрЗе порушив чинне законодавство?
Вас, подлякових, на каштанах вішати треба, поки зима, і вони голі
390хни, падлюка брехлива
Тобі посилання дали на статті, думку світових лідерів, експертів, а ти далі сидиш дрочиш на свого кумира. Шкода тебе.
я дуже люблю тварин. з повагою ставлюся до оточення.
в той же час, маю страшне баження.
це не по хрестиянски, але нічого зробити з собою не можу.
а бажання,
щоб він здох, його оточення повиздихало.
і бажано щоб здихали довго і в муках.
Приехали
Я знаю одно: все прихлебатели зеленой власти - проститутки. И пусть большее горе будет проституткам мужского пола.
судя потому, что преЗедент демонстративно кидает США (читай - весь цивилизованный мир), он своё будущее видит только на РФ !
Агент "нелох" спалился в чистую !
Чи почне на твої вказівки крутити дулі тобі під саму пику?
Подумай добре перед тим як звинувачувати Бубочку.
Даже ангел попадаючи в пекло має стати або чортом або його зварять в котлі його-же підопічні.
Якщо щось змінювати то треба міняти всіх до єдиного та одночасно.
Запад научился отделять мух от котлет