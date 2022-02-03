РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9483 посетителя онлайн
Новости
9 520 85

Заблокировав назначение победителя конкурса на главу САП, Зеленский "плюнул под ноги американцам и в лицо украинцам", - Шабунин

Заблокировав назначение победителя конкурса на главу САП, Зеленский

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Зеленский снова заблокировал назначение победителя конкурса на руководителя САП и "плюнул в лицо украинцам и американцам".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграмме.

Шабунин подчеркнул: "Сегодня Зеленский снова заблокировал назначение победителя конкурса на руководителя САП: ОПешная часть комиссии сорвала кворум (16 месяцев длится этот цирк).

Двое ОПешных членов комиссии (Гуджал и Бусол) заявили, что не будут посещать заседание комиссии до решения апелляции (относительно сноса конкурса ОАСК).

Зеленский снова плюнул под ноги американцам. Это при том, что Блинкену пришлось напоминать Зеленскому о его обещании Байдену.

К слову, сегодня прибыл седьмой самолет с военной помощью от США. С 22 января Штаты отправили в Украину уже 600 тонн амуниции.

А еще Зеленский плюнул в лицо украинцам. Плюнул и размазал поверх того, что было от Трухина и ко.

При прежней власти такой позор для Украины был невозможен. В этой истории Зеленский ведет себя гораздо хуже предыдущего президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание комиссии по избранию руководителя САП не состоялось из-за отсутствия кворума

Вы хорошо знаете, что я не являюсь фанатом Порошенко. Однако он, хоть и петлял до последнего, останавливался, когда это начинало угрожать стране.

Зеленскому плевать, что на Западную поддержку, что на свои обещания избирателям. Фу, как же противно".

Напомним, конкурс на руководителя САП длится уже 15 месяцев. Среди двух финалистов конкурса победителем стал детектив НАБУ, расследовавший дело по Олегу Татарову, Александр Клименко. Однако во вторник, 21 декабря 2021 года, контролируемые члены комиссии отказались голосовать за формальное утверждение результатов, затягивая назначение Клименко победителем.

Позже председатель Конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя Екатерина Коваль заявила, что ожидает ответ Офиса генпрокурора, который позволит объявить победителей.

 

Автор: 

конкурс (1144) Шабунин Виталий (539) САП (2080)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+39
показать весь комментарий
03.02.2022 19:39 Ответить
+37
показать весь комментарий
03.02.2022 19:29 Ответить
+37
показать весь комментарий
03.02.2022 19:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.02.2022 19:29 Ответить
Незалежний керівник САП-це початок кінця епохи Бєні і його викидня ЗЕ.
показать весь комментарий
03.02.2022 19:38 Ответить
Очевидный факт...
показать весь комментарий
03.02.2022 19:41 Ответить
та хер там. Незалежним, в країні з монархічною владою, може бути тільки голозадий пенс, бо від нього дійсно нічого не залежить. А тут знайдуть важелі за три дні, - наїдуть на родича чи банально куплять.
показать весь комментарий
03.02.2022 19:45 Ответить
Только идиоты могут принимать слова быдлоквартальщика за чистую монету. Пора уже признавать свои ошибки...
показать весь комментарий
03.02.2022 20:01 Ответить
Требуй ИМПИЧМЕНТ ИЛИ ТРИБУНАЛ ! Сколько можно констатировать ФАКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ зеИУДЫ -************
показать весь комментарий
03.02.2022 20:09 Ответить
Віка, не нервуй так. Потерпи ще два з хвостиком роки, і можливо п"ятий стане сьомим. А може й ні.
показать весь комментарий
03.02.2022 23:02 Ответить
Да срал Беня на всех с высокой горки. Он будет управлять своей куклой как ему выгодно.
показать весь комментарий
03.02.2022 19:31 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2022 19:39 Ответить
главное и тут у дебилоида Порошенко виноват. ****, - шабунька не поумнеет никогда.
Просто зеркало зебилизма
показать весь комментарий
03.02.2022 19:40 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2022 19:46 Ответить
Тобі нагадати як п'ятий Антикорсуд створював? Як з того лахав весь світ починаючи від венеціанки, закінчуючи МВФ?
показать весь комментарий
03.02.2022 20:24 Ответить
ану нагадай? А головне нагадай - нахіба Петі було "саботувати" той суд, який йому абсолютно нічим не загрожував? Нажаль у вас з шабунькою альтернативна реальність зі зрадойобських методичок циклу "Петро диявол во плоті", тісно замістила реальність.
показать весь комментарий
03.02.2022 20:30 Ответить
Ти б краще за своєю реальністю слідкував - менше б висерів строчив. Всі тут жили і новини читати вміли також за часів п'ятого
показать весь комментарий
03.02.2022 20:48 Ответить
моя реальність, в якій ваш бубочька був брехливим, лицемірним, злодійкуватим шматком натурального добрива, не змінилась за три роки. Це ви з шабунькою "прозріли"
показать весь комментарий
03.02.2022 20:54 Ответить
Він такий мій, як і твій. Якби твій Петро не був мудаком, то б і бубочки світ не побачив.
На, їж і пропий щось для пам'яті.

ЄС виступив із критикою щодо подання Президентом законопроекту про Антикорупційний суд, який суперечить рекомендаціям Венеціанської комісії. Джерело:

Міжнародний валютний фонд офіційно повідомив українську владу про те, що ухвалення президентського законопроекту про Антикорупційний суд у його нинішній редакції означатиме порушення Києвом своїх зобов'язань перед міжнародними партнерами. Джерело:
показать весь комментарий
03.02.2022 21:01 Ответить
а тепер нагадай, сам собі: антикорсуд штат набрали в січні 2019року, але сам суд запрацював (був готовий приймати справи до розгляду) влітку 2020-го А чого? А тому що створили новий суд, і потрібен був час для того, щоб запровадити чисто організаційні моменти.
Натомість ідею Пороха та коаліції БПП+НФ про створення окремої палати АКС в складі Верховного суду (що надало би можливість антикорсуду одразу ввімкнутися в роботу) шабуністи з допомогою посольства США, Єврокомісії -заблокували. В результаті - затримка початку роботи суду - аж на два роки! Принципова різниця же була - лише в тому, який організаційний статус Суду! Виокремити його з ВС (якщо була б така необхідність) можна було би згодом!

Ну, і що? Порох, як президент тоді (бо це в повноваженнях президента, по Конституції) по-новому подав до ВР проект закону. Але те, що Порошенко ніби був проти створення АКС - цілковита брехня!
показать весь комментарий
03.02.2022 21:37 Ответить
"Принципова різниця же була - лише в тому, який організаційний статус Суду!"
Принципова різниця була в створенні незалежного антикорупційного органу, а не палати "чесного і прозорого" ВС. Як добре (насправді ні) працює зараз "реформований" ВС, окрема тема. Порошенко був проти створення саме незалежного, а не створення в принципі. Дуже хотів призначати туди суддів. Все ж написано. І в проекті, і у критиці партнерів. Читайте.
показать весь комментарий
03.02.2022 21:48 Ответить
незалежність будь-якого суду визначається зовсім іншими критеріями, ніж ваших подлякових методичках. І ця незалежність ніколи не може бути здобута одномоментно: доведено досвідом сусідніх країн вздовж західного кордону.

ЗІ цікаво, що жОПа вважає залежним Верховнимй Суд... Від кого залежним? І чому? Тому що ВС вже аж сім раз визнав, що твій адепт ЄрЗе порушив чинне законодавство?
показать весь комментарий
03.02.2022 21:56 Ответить
Слухай, будеш мені закидати це лайно про подоляка - отримаєш тотожну відповідь. Або спілкуєшся аргументовано і адекватно, або йдеш нахєр. Доступно?
показать весь комментарий
03.02.2022 22:05 Ответить
яке з тобою, брехлом - "аргументовано"??
Вас, подлякових, на каштанах вішати треба, поки зима, і вони голі
390хни, падлюка брехлива
показать весь комментарий
03.02.2022 22:21 Ответить
Ой як бамбануло. Другу космічну вже набрав?
Тобі посилання дали на статті, думку світових лідерів, експертів, а ти далі сидиш дрочиш на свого кумира. Шкода тебе.
показать весь комментарий
03.02.2022 22:32 Ответить
да 3,14 дора они все - и зеля и шабунин и серлещ. цепніе собаки своего незакрітого гештальта
показать весь комментарий
03.02.2022 22:09 Ответить
ага, плюнул...жопой
показать весь комментарий
03.02.2022 19:31 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2022 19:32 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2022 19:32 Ответить
Голобородько уже расстреливает Зеленского из айкосиков. Они между собой очень много времени проводят в бесполезных спорах о деревьях и дорогах в надежде найти философскую истину: что же из них было первым в этом смешном и зеленом мире.
показать весь комментарий
03.02.2022 19:54 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2022 19:57 Ответить
он сказал, что не будет никаких армейских друзей - и он не соврал
показать весь комментарий
03.02.2022 22:10 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2022 21:47 Ответить
однако) жесткая картинка, но так отражает)
показать весь комментарий
03.02.2022 22:12 Ответить
А ведь Нелох Оманский фигурирует в деле Канцлерского суда штата Делавер против Бени. И его руснявый дружечек Ванек Баканов тоже. Не поэтому ли зеленая шобла аж из портков с онучами выпрыгивает, шоб максимально испортить отношения с США?
показать весь комментарий
03.02.2022 19:33 Ответить
Шабуня витерся від плювка, згадав своє "хуже_не_будет" і проварнякав "
показать весь комментарий
03.02.2022 19:33 Ответить
Та ні! Американцям по*уй. Він українцям плюнув 😬
показать весь комментарий
03.02.2022 19:34 Ответить
я ніколи не міг навіть подумати, що можу так ненавидіти людину, людей....
я дуже люблю тварин. з повагою ставлюся до оточення.
в той же час, маю страшне баження.
це не по хрестиянски, але нічого зробити з собою не можу.
а бажання,
щоб він здох, його оточення повиздихало.
і бажано щоб здихали довго і в муках.
показать весь комментарий
03.02.2022 19:34 Ответить
он намекает что украинцы у ног американцев?
Приехали
показать весь комментарий
03.02.2022 19:35 Ответить
К кому-то скоро прийдет эта штучка...


показать весь комментарий
03.02.2022 19:35 Ответить
причем конкретная, а не та, что с валасами
показать весь комментарий
03.02.2022 22:13 Ответить
І все одно, *бане підр*до не обійшло стороною Пороха.
показать весь комментарий
03.02.2022 19:36 Ответить
Йохана Шмаркля саме цім системно й займається. Єрмак, Демченко, Татаров, та інші, ганебна, хамська криворогульська поведінка із країнами партнерами - все це робиться всупереч побажанням українців та країн союзників.
показать весь комментарий
03.02.2022 19:37 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2022 19:53 Ответить
Но это соответсвует интересам русского народа. Народа богоносца
показать весь комментарий
03.02.2022 19:57 Ответить
Вони всі вороги.
показать весь комментарий
03.02.2022 20:36 Ответить
Зепутин. Ну-ну.
показать весь комментарий
03.02.2022 19:44 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2022 19:45 Ответить
а почему не наоборот? Хозяин важнее народа, понимаю.
показать весь комментарий
03.02.2022 19:49 Ответить
"Вы хорошо знаете, что я не являюсь фанатом Порошенко. Однако он, хоть и петлял до последнего, останавливался, когда это начинало угрожать стране."

Я знаю одно: все прихлебатели зеленой власти - проститутки. И пусть большее горе будет проституткам мужского пола.
показать весь комментарий
03.02.2022 19:49 Ответить
дело не в проститутках. дело в конкретных ворах: Татарове, Тищенке, Портнове, Коломойском, Ахметове, которые дерибанят страну под зеленый шумок.
показать весь комментарий
03.02.2022 20:51 Ответить
Ну так а кто как не проститутки доставляют удовольствие своим клиентам? Причем за бабло.
показать весь комментарий
03.02.2022 20:57 Ответить
и шо, шабабуинин, ты им за это сделаешь? снова за них топить и голосовать будешь?
показать весь комментарий
03.02.2022 19:50 Ответить
Из всего происходящего вытекает очень важная информация:
судя потому, что преЗедент демонстративно кидает США (читай - весь цивилизованный мир), он своё будущее видит только на РФ !
Агент "нелох" спалился в чистую !
показать весь комментарий
03.02.2022 19:55 Ответить
Шабунін, ну от ти призначив би собі слідчого, який тебе і посаде в тюрму?
Чи почне на твої вказівки крутити дулі тобі під саму пику?
Подумай добре перед тим як звинувачувати Бубочку.
показать весь комментарий
03.02.2022 19:57 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2022 19:58 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2022 19:59 Ответить
А где делись все зеленые свиньи,ау?🤣🤣🤣
показать весь комментарий
03.02.2022 20:00 Ответить
тільки один
показать весь комментарий
03.02.2022 21:46 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2022 20:02 Ответить
Віталику, Ви помилилися. То Порошенко заблокував. А блаЗЄнський тут ні до чого.
показать весь комментарий
03.02.2022 20:03 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2022 20:04 Ответить
Клоуны, пора в Ростов!
показать весь комментарий
03.02.2022 20:07 Ответить
**** брехлива цей карлік
показать весь комментарий
03.02.2022 20:18 Ответить
а це не той шабунін який кричав про торгівлю на крові?
показать весь комментарий
03.02.2022 20:19 Ответить
він
показать весь комментарий
03.02.2022 22:18 Ответить
Та забутьте про всяких голів,міністрів та всякий верховенствующий збрід.адже короля королем робить свита а не посада.
Даже ангел попадаючи в пекло має стати або чортом або його зварять в котлі його-же підопічні.
Якщо щось змінювати то треба міняти всіх до єдиного та одночасно.
показать весь комментарий
03.02.2022 20:19 Ответить
Царь хороший, бояре плохие?
показать весь комментарий
03.02.2022 20:26 Ответить
Це називаєтся боротьба з олігархами ? Все робится що б втратити довіру союзників на догоду своім олігархам і монополізувати всю судову і правоохорону систему ОП.
показать весь комментарий
03.02.2022 20:21 Ответить
Та із українсько-мокшансько-злодійською владою вже у світі ніхто і не рахується.Все що іноземні держави для нас роблять вони роблять для українського народу а не для влади та не завдячуючи нашій владі.
показать весь комментарий
03.02.2022 20:39 Ответить
Шабунин -заеженная пластинка.Шипит,скрипит,матюгается,ничего понять невозможно .
показать весь комментарий
03.02.2022 20:45 Ответить
Могу на пальцах обьяснить: зеля покрывает воров каломойшу и татарова.
показать весь комментарий
03.02.2022 20:49 Ответить
А что здесь обяснять,ведь выше Вами перечислены и являются работодателями ЗЕ.Сам ЗЕ и рад бы уйти в отставку но он еще не исчерпал все надежды работодателей и они его,по крайней мере живым,не отпустят.
показать весь комментарий
03.02.2022 21:12 Ответить
А почему Вы умалкиваете о 53% избирателей которые проигнорировали выборы и допустили чтоб из 47% явившихся 72% проголосовали за ЗЕ?А ведь решающие то голоса пролежали на диванах.
показать весь комментарий
03.02.2022 21:16 Ответить
Цікаво,кого Ви маєте на увазі під словом ,,віші,,?Можливо вони ваші.
показать весь комментарий
03.02.2022 22:02 Ответить
Все что говорит Шабунин надо удалять не читая. Это агент секты грантоедов, которые в жизни нигде не работали кроме посольств
показать весь комментарий
03.02.2022 20:54 Ответить
А що з цього приводу кажуть американці? Чи Шабунін як завжди *******?
показать весь комментарий
03.02.2022 21:04 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2022 21:15 Ответить
Это конечно позор, но судя по тому, что цивилизованный мир ещё не отвернулся от Украины, это персональный позор зеленой команды.
Запад научился отделять мух от котлет
показать весь комментарий
03.02.2022 21:55 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2022 22:52 Ответить
Те шо зєлєбобік таки сяде - і дуже надовго, вже навіть не викликає сумнівів. А головні його падєльніки: дєрмак і татаров здадуть його з усіма потрохами "при першому шухєрі"! Оця дєбільна ОПерація під кодовою назвою "спасті рядавого татарова" його таки втопить! Рано чи пізно(чим раніше - тим краще)🤬
показать весь комментарий
04.02.2022 01:20 Ответить
 
 