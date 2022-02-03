Заблокировав назначение победителя конкурса на главу САП, Зеленский "плюнул под ноги американцам и в лицо украинцам", - Шабунин

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Зеленский снова заблокировал назначение победителя конкурса на руководителя САП и "плюнул в лицо украинцам и американцам".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграмме.

Шабунин подчеркнул: "Сегодня Зеленский снова заблокировал назначение победителя конкурса на руководителя САП: ОПешная часть комиссии сорвала кворум (16 месяцев длится этот цирк).

Двое ОПешных членов комиссии (Гуджал и Бусол) заявили, что не будут посещать заседание комиссии до решения апелляции (относительно сноса конкурса ОАСК).

Зеленский снова плюнул под ноги американцам. Это при том, что Блинкену пришлось напоминать Зеленскому о его обещании Байдену.

К слову, сегодня прибыл седьмой самолет с военной помощью от США. С 22 января Штаты отправили в Украину уже 600 тонн амуниции.

А еще Зеленский плюнул в лицо украинцам. Плюнул и размазал поверх того, что было от Трухина и ко.

При прежней власти такой позор для Украины был невозможен. В этой истории Зеленский ведет себя гораздо хуже предыдущего президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание комиссии по избранию руководителя САП не состоялось из-за отсутствия кворума

Вы хорошо знаете, что я не являюсь фанатом Порошенко. Однако он, хоть и петлял до последнего, останавливался, когда это начинало угрожать стране.

Зеленскому плевать, что на Западную поддержку, что на свои обещания избирателям. Фу, как же противно".

Напомним, конкурс на руководителя САП длится уже 15 месяцев. Среди двух финалистов конкурса победителем стал детектив НАБУ, расследовавший дело по Олегу Татарову, Александр Клименко. Однако во вторник, 21 декабря 2021 года, контролируемые члены комиссии отказались голосовать за формальное утверждение результатов, затягивая назначение Клименко победителем.

Позже председатель Конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя Екатерина Коваль заявила, что ожидает ответ Офиса генпрокурора, который позволит объявить победителей.