Разведка США рассекретила план возможного вторжения России в Украину, - The Washington Post

Официальные лица США говорят, что у них есть доказательства того, что Россия разработала план, одобренный на высоком уровне в Москве, чтобы создать предлог для вторжения в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщает The Washington Post.

Детали плана были рассекречены американской разведкой и, как ожидается, будут раскрыты администрацией Байдена в четверг, сообщили изданию три человека, знакомые с этим вопросом.

По информации собеседников издания, предполагаемая операция будет включать в себя трансляцию изображений жертв среди гражданского населения на востоке Украины — и, возможно, за границей в России — для широкой аудитории, чтобы вызвать предлог для вторжения в Украину.

По словам одного американского чиновника, который пожелал остаться анонимным, пока неясно, будут ли эти потери реальными или фейковыми.

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Люди, знакомые с планом, говорят, что он был разработан российскими спецслужбами и находится на завершающей стадии подготовки.

WP уточняет, что этот план связан с другими заговорами, которые были раскрыты западной разведкой, но отделен от них.

"Конечно, все они связаны, но это конкретная операция, предназначенная для создания потенциального предлога", — заявил один из американских чиновников, который знаком с этим вопросом.

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14 января издание The Guardian, ссылаясь на источники, сообщало, что Россия уже разместила на территории Украины диверсантов для спецоперации, которая может стать поводом к военному вторжению.

В тот же день CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало, что Россия готовится провести спецоперацию на Донбассе под чужим флагом, чтобы создать предлог для вторжения. У США есть информация, указывающая на то, что Россия уже подготовила группу оперативников для проведения этой спецоперации, передавал источник.

CNN отмечало, эта информация созвучна с ранее сделанными заявлениями Министерства обороны Украины и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.