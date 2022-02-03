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Новости Агрессия России против Украины Война
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Разведка США рассекретила план возможного вторжения России в Украину, - The Washington Post

Разведка США рассекретила план возможного вторжения России в Украину, - The Washington Post

Официальные лица США говорят, что у них есть доказательства того, что Россия разработала план, одобренный на высоком уровне в Москве, чтобы создать предлог для вторжения в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщает The Washington Post.

Детали плана были рассекречены американской разведкой и, как ожидается, будут раскрыты администрацией Байдена в четверг, сообщили изданию три человека, знакомые с этим вопросом.

По информации собеседников издания, предполагаемая операция будет включать в себя трансляцию изображений жертв среди гражданского населения на востоке Украины — и, возможно, за границей в России — для широкой аудитории, чтобы вызвать предлог для вторжения в Украину.

По словам одного американского чиновника, который пожелал остаться анонимным, пока неясно, будут ли эти потери реальными или фейковыми.

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Люди, знакомые с планом, говорят, что он был разработан российскими спецслужбами и находится на завершающей стадии подготовки.

WP уточняет, что этот план связан с другими заговорами, которые были раскрыты западной разведкой, но отделен от них.

"Конечно, все они связаны, но это конкретная операция, предназначенная для создания потенциального предлога", — заявил один из американских чиновников, который знаком с этим вопросом.

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14 января издание The Guardian, ссылаясь на источники, сообщало, что Россия уже разместила на территории Украины диверсантов для спецоперации, которая может стать поводом к военному вторжению.

В тот же день CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало, что Россия готовится провести спецоперацию на Донбассе под чужим флагом, чтобы создать предлог для вторжения. У США есть информация, указывающая на то, что Россия уже подготовила группу оперативников для проведения этой спецоперации, передавал источник.

CNN отмечало, эта информация созвучна с ранее сделанными заявлениями Министерства обороны Украины и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Автор: 

вторжение (508) россия (96279)


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Топ комментарии
+125
Да перестаньте вы так пужать "величайшего" недонаполеона. Он уже ясно сказал "Не мешайте мне пилить бабло на дорогах. На армию ничего не отдам. Все. "
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03.02.2022 20:00 Ответить
+98
Не шатайте крысу. Она злится.

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03.02.2022 20:03 Ответить
+92
опять панику нагнетают буржуи. Каждому зебилу понятно шо кацапы, ордой в 150 тыщ рыл, собрались на границе на пикник.
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03.02.2022 20:03 Ответить
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Поводом будут очередные взорвавшиеся кондиционеры 🤣
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03.02.2022 21:28 Ответить
В очередной раз напоминаю, что США НЕ ХОЧЕТ, чтобы Россия напала на Украину. Все конспирологи, которые думают что США хочет нападения России подумайте об этом, что если бы они этого хотели, то они сейчас бы сидели тихонько вместо того что они делают.
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03.02.2022 21:18 Ответить
«пока неясно, будут ли эти потери реальными или фейеовыми» - а тут похер нужнопомнить на чём туПин пришёл к власти - на резанском сахаре в подвалах .... а уходит на распятом мальчике..... так что плевать как начнут.... если начнут должны понимать что отгребут....
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03.02.2022 21:20 Ответить
Потери будут реальными.
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03.02.2022 21:20 Ответить
Хотя это ничего не изменит, так как большинство никаких новостей не читают, а когда нападение произойдет, то они пойдут читать русские помойки и русских троллей, которые будут показывать распятых мальчиков в трусиках и говорить "что не всё так однозначно".
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03.02.2022 21:20 Ответить
Чекаємо на заяву хламідії, що це все криваві НАТОвці хочуть війни, бажають посварити нас з братським народом
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03.02.2022 21:26 Ответить
таки этой "разведке" пора давно на пенсию. для оккупации и аннексии Крыма никаких "казусов Белли" не понадобилось. для обстрелов с границы и Илловайска - тоже, 14 000 человек по-сути беспричинно расстреляли. когда Хйло в самом начале еще рисовал танковые армии и оккупацию Украины вместе со своими хенералами, тоже причин не надо было. с чего бы вдруг сейчас что-то изменилось? рецессия болезни? - не похоже.
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03.02.2022 21:46 Ответить
так и сталин говорил 21 июня... Перебежчики врут..свои разведчики врут...один путин тьфу...гитлер... правду говорит и честно в глаза смотрит...
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03.02.2022 21:58 Ответить
У 2014 році "казусом беллі" був "нацистський державний переворот".
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04.02.2022 07:12 Ответить
в том то и дело, что нет. войну никто не объявил, но территории оккупировали и людей поубивали, ну и продолжают. согласно норм международного права (да и конституции той же рф) это все равно является агрессивной войной. так что никаких причин Хйлу и ко не понадобилось. а кацапопропаганда может говорить что угодно. да и вообще госпереворот это как бы внутренние дела, на казус белли не тянут по определению. вот захват крымского парламента кацапотеррористами - это казус белли.
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06.02.2022 03:25 Ответить
Ну, для відмазки, вони використовують захист російськомовного населення від укронацистів. Дехто на це ведеться не лише в немитій, згадайте наїзди на Романа Зозулю в Іспанії або суд над Віталієм Марківим в Італії.
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06.02.2022 06:54 Ответить
Тому що до 2
014 януковичі просто закінчили нищити ЗСУ . По-друге , тоді ху.лу та його кацапам не загрожували ніякі санкції .
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04.02.2022 07:52 Ответить
Ще додам : "на пенсію" пора кацапським ідеологам з їхньою риторикою ("запад"і тому подібне) та тим малоросам-совкам , що це повторюють .
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04.02.2022 07:55 Ответить
Оснований для паники, бегства и спаковывания каких-то чемоданов нет, - Резников об угрозе вторжения РФ
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03.02.2022 21:56 Ответить
Зеленій істоті віри вже немає! Готуймося - зброю змастити, набої протерти, споряду приготувати, припаси підготувати, ліками запастися, воду закатати.
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03.02.2022 21:58 Ответить
Чим далі в ліс, тим жірніше партизани
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04.02.2022 01:00 Ответить
а шо...ствій істоті є довіра????? Після чотрих котлів і відправки кєша в той тераріум????
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04.02.2022 07:57 Ответить
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03.02.2022 22:36 Ответить
Это ж насколько у тебя мозг атрофировался
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06.02.2022 13:13 Ответить
Обамисты опозорились с Крымом, а это просто посттравматический психоз.
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03.02.2022 22:42 Ответить
Запад будет пугать войной годами
Дядьку, війна вже йде, восьмий рік як
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03.02.2022 23:01 Ответить
Мова йде про відкрите протистояння бовдуре
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04.02.2022 08:16 Ответить
В плане забыли дату наступления указать - 23 февраля как раз в этот день расеянская армия получает очередной удар в морду , а потом празднует как свой день рождения .
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03.02.2022 23:05 Ответить
СЕЙЧАС ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ СТРАНАМ ЕВРОПЫ С МНОГОВЕКОВОЙ И ДАЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ ИЗВИНИТЬСЯ И ПОМИРИТЬСЯ МЕЖДУ СОБОЙ !!! В ТОМ ЧИСЛЕ, ЧТОБЫ С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ ОДОЛЕТЬ ВРАГА !!! И ВМЕСТЕ ПОДУМАТЬ О КОНТРАТАКЕ !)
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04.02.2022 01:26 Ответить
Донбас захопили. Агресією. А Україну ми самі віддали. 73% подали на блюді. Тепер бидлу розкривають зашиті баньки, а зе їх змилками заливає
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04.02.2022 02:47 Ответить
Бидло в твоїй Роіссі, а в на ЛЮДИ.
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04.02.2022 04:57 Ответить
...у винторогих таких планов наверно с десяток имеется, но Пу у Си в гостях..ему подобное во время олимпиады уж сильно не правится, прикажет пороть..
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04.02.2022 03:49 Ответить
та нє, в москалів завжди було туго з фантазією і уявою, тому вони прикинули, що якщо вісім років назад "узкаязичниє снєгірі в трусіках" прокатило і вони успішно вкрали крим і частину сходу України, то чому запарюватись і видумувати щось нове?.. "і так сайдьот"!
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04.02.2022 05:54 Ответить
Чем помешает нападение Олимпиаде?
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04.02.2022 07:48 Ответить
...весь мир должен Олимпиаду смотреть и восхищаться достижениями Китая, а не перелючать каналы в поисках руцке -украинской войны, позабыв о Китае))..только это.. китайцы понты любят..))
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04.02.2022 12:15 Ответить
А до этого поводов не было🤔
По подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в ходе военных действий в Уураине погибли почти 4 тысячи гражданских лиц. Были ранены 7-9 тысяч мирных жителей.
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04.02.2022 08:31 Ответить
Об этом https://www.radiosvoboda.org/a/news-oon-kst-gertv-boyovyh-donbas/31110937.html сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по правам человека.
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04.02.2022 08:40 Ответить
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04.02.2022 08:39 Ответить
А ті,що так вірять в чергову агресію пу та вважають,що Зе брехун,ви вже вивезли сім'ї,вивезли майно, втікли самі? Чи ви сидите десь в Польші,Німеччині,чи ще десь і строчите всіляку муйню,чи преспокійненько в Києві з пляшечкою пива обсираєте все і всіх навколо? Почніть з себе,покажіть приклад евакуації!!!
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04.02.2022 09:11 Ответить
Напугали ёжика голой жопой. Дебилы, ***..
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04.02.2022 18:25 Ответить
Звісно, диверсанти вже тут. Їх ще Аваков влаштував в охорону стратегічних об'єктів. Сергій Коротких (малюта, боцман)- білоруський кгб-ст і російський неонацист, акий під виглядом опозиционера воював в Азові і потім через Авакова і Білецького зробив кар'єру в нацгвардії
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04.02.2022 21:45 Ответить
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