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Новости Агрессия России против Украины Война
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Германия и Финляндия решат, получит ли Украина эстонские гаубицы, - посол ФРГ Фельдгузен

Германия и Финляндия решат, получит ли Украина эстонские гаубицы, - посол ФРГ Фельдгузен

Германия вместе с Финляндией будут решать, получит ли Украина гаубицы из Эстонии в рамках содействия в укреплении обороноспособности на фоне угрозы вторжения России. Речь идет об "очень старых гаубицах".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила в интервью посол Германии в Украине Анка Фельдгузен для "Радио НВ".

По ее словам, в Германии давно сформировался общественный консенсус не снабжать оружием зоны острого конфликта. При этом она подчеркнула, что Берлин никогда не блокировал поставки нелетального оружия через НАТО.

"Что касается гаубиц. Это наши довольно жесткие правила экспорта. Мы продали эти гаубицы сначала финнам, они - эстонцам. Финны и мы решим, можно ли передать эти девять очень старых гаубиц в Украину. Это решение пока не принято, и я тоже не знаю, каким оно будет", – добавила Фельдгузен.

Читайте также: Возможность передачи Эстонией немецких гаубиц Украине еще рассматривается, - посол ФРГ в Таллине

Автор: 

оружие (10273) Финляндия (985) Эстония (1455) Фельдгузен Анка (96)


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Топ комментарии
+24
Німці! Давайте танки та іншу бронетехніку! Ми навіть хрести не будемо на них замальовувати.
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03.02.2022 21:03 Ответить
+24
Эти олигофрены даже не представляют, что будет с их странами в случае полномасштабной войны в Украине. Они думают их ничего не затронет. Идиоты. Мясорубка будет во всей Европе и даже за ее пределами. И улыбка быстро пропадет. Гаубицы они решают давать или нет. Засуньте их себе в зад. Украине нужно современное высокоточное оружие. Будете жевать сопли, Путин вас приберет к рукам. Скажите спасибо украинским воинам, что они пока сдерживают нового Гитлера. Поклонитесь им в ноги и почтите память десятков тысяч погибших, ироды.
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03.02.2022 21:44 Ответить
+18
20 штук совковых гаубиц... а информационного шума как будто контракт на 2000 и новых
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03.02.2022 21:02 Ответить
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20 штук совковых гаубиц... а информационного шума как будто контракт на 2000 и новых
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03.02.2022 21:02 Ответить
Касами по собівартості віддайте апалченцям Луганди.
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03.02.2022 21:09 Ответить
О чем ты? Немцы заблокировали закупки Украиной вооружения через НАТО. в частности снайперские винтовки и противодронные комплексы.
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03.02.2022 21:19 Ответить
Я конкретно за гаубицы которые Эстонии подарила Финляндия а перед этим купила у Германии
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04.02.2022 10:15 Ответить
Да вдавіться своїми касками та гаубицями!
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03.02.2022 21:25 Ответить
а в это время:

В окопах в окрестностях поселка Золотое служба украинских военнослужащих часто проходит скучно, но все же бойцы постоянно на чеку и готовы к любым возможным сценариям развития событий.
В ходе занятий по оттачиванию навыков стрельбы пользуются весьма специфической мишенью - распечатанной фотографией Путина.

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03.02.2022 21:35 Ответить
в последнем слове куча ашипок.
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03.02.2022 21:43 Ответить
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03.02.2022 21:46 Ответить
по материалам издания NBC News
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03.02.2022 22:01 Ответить
Точно. Путин - сатана ходячая, рогатая, старая и вонючая.
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03.02.2022 21:46 Ответить
А у Вас помилки у другому слові)
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03.02.2022 21:56 Ответить
Эти олигофрены даже не представляют, что будет с их странами в случае полномасштабной войны в Украине. Они думают их ничего не затронет. Идиоты. Мясорубка будет во всей Европе и даже за ее пределами. И улыбка быстро пропадет. Гаубицы они решают давать или нет. Засуньте их себе в зад. Украине нужно современное высокоточное оружие. Будете жевать сопли, Путин вас приберет к рукам. Скажите спасибо украинским воинам, что они пока сдерживают нового Гитлера. Поклонитесь им в ноги и почтите память десятков тысяч погибших, ироды.
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03.02.2022 21:44 Ответить
Та вроде бы и не 20, а 9.
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03.02.2022 21:38 Ответить
эти девять очень старых гаубиц
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03.02.2022 21:38 Ответить
Пусть себе в зад засунут их.
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03.02.2022 21:48 Ответить
и поглубже
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03.02.2022 22:03 Ответить
Не 20, а 9.( "Финны и мы решим, можно ли передать эти девять очень старых гаубиц в Украину. Источник:
На німців просто потрібно "забити" і навіть у в падку зміни їхнього рішення від цих гаубиць відмовитись. Якщо від них відмовились самі німці (тут ще можна ще зрозуміти, бо то не натівський калібр), а потім і фіни, які членами НАТО не є, а згодом і естонцям вони стали не потрібні, то ще питання, чи дуже ці гаубиці допоможуть ЗСУ. Хоча морально давити німчуру потрібно.
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03.02.2022 22:05 Ответить
В Египет и курдам вы тоже оружие не поставляли? Или то другое?
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03.02.2022 21:02 Ответить
Да уж оставьте эти 9 допотопных пушек себе. Пригодится.
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03.02.2022 21:02 Ответить
ruskij , ti nepej tak mnoga , mozge tebe i tak kak u kurici ...
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03.02.2022 21:50 Ответить
Во первых я не русский. А вам нужно меньше советов давать и больше делать. Хорошо жить ничего не имея, а прикрываясь НАТО.
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03.02.2022 22:12 Ответить
Ti smatri , tebja udalili Net detka , ti ruskij , ibo eta ni nacionalnostj , a diagnoz
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04.02.2022 10:06 Ответить
"Финляндия, Финляндия...

Фи́нляндия, Фи́нляндия,
Снова у Ивана туда путь,
И Молотов обещает, что всё будет хорошо,
Завтра уже в Хельсинки будем есть мороженое.
Нет, Молото́в, нет, Молото́в,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобрико́в.
Финляндия, Финляндия,
Ответ на линию Маннергейма был резким.
Когда в Карелии начался страшный пожар,
разговор многих Иванов закончился.
Финляндия, Финляндия,
её боится непобедимая Красная Армия.
И Молотов сказал, что ты прекрасно выглядишь,
Чухна собирается навестить наши красивые места.
Урал, Урал,
Там ферма Молотова,
Сталин и прочие мошенники могут попасть туда,
политруки, комиссары и петросоветы.
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03.02.2022 22:10 Ответить
Німчура нам не друзі, вонигазодрузі куйла нерозумного.
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03.02.2022 21:03 Ответить
Німці! Давайте танки та іншу бронетехніку! Ми навіть хрести не будемо на них замальовувати.
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03.02.2022 21:03 Ответить
у нісчурак принцип-на тобі боже,що мені негоже
Знімуть танки з музейних постаментів і віддадуть.
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03.02.2022 21:30 Ответить
немецкие танки - дерьмо.
Турция сразу и полностью отказалась от них как только это увидела...
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03.02.2022 22:36 Ответить
Не не не ганцы быстрей прогнутся перед лаптостаном чем Эстонцам дадут добро
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03.02.2022 21:04 Ответить
Нужно брать, я слышал по ТВ сейчас напряг с металлоломом😁
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03.02.2022 21:09 Ответить
с такими друзьями лучше у врагов купить в ПМР за контрабас в сотни раз больше с полным БК...
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03.02.2022 21:12 Ответить
Йдіть в сраку, німчура .
Лицеміри і нікчеми..!
Історія має властивість циклічності.
Саме зараз стає зрозумілим як свого часу ви , домовлялися і лизали сраку один одному із гнидою сталіним!
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03.02.2022 21:23 Ответить
Дуже старі? Ещё со времён франко-прусской войны что ли?
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03.02.2022 21:28 Ответить
Мабуть ще з дула заряжаються!
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03.02.2022 21:30 Ответить
У армии Наполеона захватили под Лейпцигом. 😀
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03.02.2022 21:33 Ответить
Та ні-- під Ватерлоо! Про це АВВА видала в 74 році на Євробаченні.
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03.02.2022 21:42 Ответить
Агнешка агонь!
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03.02.2022 21:46 Ответить
І Анна-Фріда теж запалювала.
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03.02.2022 21:47 Ответить
да, но все же...
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03.02.2022 21:49 Ответить
Конечно, каменными ядрами, это будет супер быстрая поставка, финны, эстонцы.
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03.02.2022 23:08 Ответить
Немцы сцыкуны и чмошники !!!!
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03.02.2022 21:29 Ответить
Грёбанный стыд немчура молчите сидя уголке посасывая мишкину .... лапу....
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03.02.2022 21:31 Ответить
Продать хочет Эстония, вас Германия спасает от ненужного хлама, благодарить надо. своего ума то нет. И кто тут провокатор?
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03.02.2022 21:32 Ответить
Немцы подонки и гомосеки! Кто согласен?
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03.02.2022 21:34 Ответить
А не кажется ли самой Германии что в скором времени ей самой придется стучатся в закрытые двери нового европейского союза?Ведь начало уже положено Англия-Польша-Украина.
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03.02.2022 21:34 Ответить
P.S.А на очереди страны варщавского договора и страны бывшого СССР которые хотели чем быстрее уйти от совка и сделали себе идола Германию которая лижет дупу *****.Тем более что видят что Англия после выхода из ЕС хуже жить не стала знасит и они могут обойтись без Германии.
А как показала история единой страной которая без страха поднялась на мировое зло,мокшандию,оказалась нищая Украина.
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03.02.2022 21:43 Ответить
Тюркський постсовок йдє в Туран.
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03.02.2022 22:02 Ответить
MRLS nuzni Ukraine u nemcev ix toze jest.Vot eti bi streliali na 300 kilometrov i tocno popadali.Amerikansi mogut dat,nado ix paprosit tam stuk 50 Vot eti mozet polne unictozit PVO ili drugije vaznyje objekti mangolskoj ordi
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03.02.2022 21:36 Ответить
Vot takyje pust dast ATACMS,tut na staroj platforme 1977 goda.Toze mozno skazat staryje ,no unictozit vsio sto padiotsia do 300 kilometrov
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03.02.2022 21:52 Ответить
Україні потрібно все що нам дають а ще потрібно спитати у влади куди подівались бюджетні кошти на які мала виготовлятись зброя.І спитати із автоматами на перевіс та примусово взяти їх отприсків на нульовку.Тоді і зброя зявиться і достойне постачання як амуніцією так і харчування.
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03.02.2022 21:55 Ответить
Нам шведські Арчери потрібні. *******, та й черговий крок України до НАТО в озброєнні. Совок нам не потрібен. Він навпаки віддаляє нас від НАТО.
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03.02.2022 21:36 Ответить
Считаю, лучше послать холуя комуно-фашиста путлера, шольца нах.. за этот металолом.
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03.02.2022 21:38 Ответить
а нафига нам эти старые совковые гаубицы, немчуры ничего по современне продать не хотят?
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03.02.2022 21:38 Ответить
Не дивуюся, що саме німці заварили Голокост. Уміють вони знущатися зі слабших. Смакують. Гурмани.
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03.02.2022 21:41 Ответить
Та не, нымці ж вже порахували, що ми кацапів касками закидаємо і 5000 вистачить. Мабуть то "дуже старі каски".
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03.02.2022 21:42 Ответить
Мабуть згадали досвід 1918 року коли численні більшовики дійсно розбігались перед відносно малим контингентом кайзера який заходив як союзник УНР
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04.02.2022 10:19 Ответить
А что там решать! Финны может и дадут добро, а вот бЮргеры - нет. Ничего, память у нас хорошая и от Германии мы ничего не ждём. Но вспомнить об этом, вспомним!
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03.02.2022 21:43 Ответить
Лучше отказаться, чем перед фашистами унижаться.
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03.02.2022 21:46 Ответить
Гаубицы, в большенстве случаев применяются в наступательных операциях, мы волаем об обороне, так на х............ они нужны. Слушайте немцев, они научены и не раз. Куда стрелять будете и по чем. Сначала интересуйтесь, полководцы диванные. Налезет детвора и умничает. пора сваливать, скучище с такими.
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03.02.2022 21:51 Ответить
А ты воен в кресле сидишь?
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03.02.2022 22:00 Ответить
🤣. Йому 11.
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03.02.2022 22:06 Ответить
Позицію шольцов-шмольцев ми вже знаєм.
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03.02.2022 21:52 Ответить
Заберіть ті гаубиці собі в зад. Будите давати з них салют коли руський солдат буде вас гвалтувати в Бундестазі
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03.02.2022 22:01 Ответить
так немчушки страшные как свиньи - вот потому и ждут - может кацапы на них трахать позаряться...

мало того - они пердят за обеденным столом...
свиньи
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03.02.2022 22:39 Ответить
Дойчен зольдатен! Вашi командори продалися ворогу за рублі і пайку в Газпромі.
Переходьте на сторону сильних, переходьте на сторону воїнів ЗСУ!
У нас є Javelin, Стугни, NLAW, SMAW-D, Warmate, Bayraktar, Stinger RMP, Perun, найкраще у світі сало, справжня ковбаса, гарячий чай, смачна львівська кава, шоколад ROSHEN.
Приносьте вашу зброю і не слухайте ваших маразматичних політиків! За це вам буде гарантоване гiдне життя, клаптик землі і 2 кацапських раба, яких можно пиз@ити.
Наш союз - тверда запорука перемоги над спільним ворогом!
Це - шлях до щасливого життя всіх народів Європи!

God Bless America🇺🇸
God Save the Queen🇬🇧
Za wolność Naszą i Waszą🇵🇱
Yurtta barış - dünyada barış🇹🇷
Слава Україні🇺🇦
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03.02.2022 22:06 Ответить
не понятно ))) не!!! шо старые, то отдельное спасибо..
а вот всю цепочку продавцов чего спрашивать??? ))))
ну если продали финнам - значит немцы должны уже забыть о них
а если продали уже финны Эстонии, то и финны должны забыть а немцы и не вспоминать...
и только эстонцы могут решать, что им дальше делать с этим счастьем...
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03.02.2022 22:09 Ответить
Клацнув на соловьіний помйот. Також гонить на німців. То такі шо--німці попали між двох вогнів?
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03.02.2022 22:39 Ответить
блокировал поставки нелетального оружия
что такое нелетальное оружие ? оружие само по себе предназначено убивать .
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03.02.2022 23:14 Ответить
Не летальное - которое не летает. Каски, например.
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03.02.2022 23:47 Ответить
Хорошо хоть это еще не решает Гондурас.
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03.02.2022 23:15 Ответить
Вот тут хорошая статья про суть вопроса о Германии.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224516609037277&id=1069428839&m_entstream_source=timeline
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04.02.2022 01:09 Ответить
Так далеко можна зайти. За цією німецькою логікою, то оптовики повинні брати дозвіл у виробників м'яса і молока щоб продукцію, яку оптовики купили у виробників продавати супермаркетам. А супермаркети повинні брати дозвіл у оптовиків та виробників, щоб те м'ясо і молоко продавати покупцям.
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04.02.2022 01:21 Ответить
Причина в іншому. Німеччина проти членства України в ЄС та НАТО, щоб не мати ще одного сильного конкурента, якого вона вже має в ЄС в особі Польщі. Успішний економічний розвиток України, без корупції і без крадівництва можливий лише за умови, що Україна є членом євроатлантичного союзу. До тих пір поки Україна буде бовтатись в совковому болоті, до тих пір тут буде відсталість і бідність, будуть процвітати корупція і крадівництво. А ставши членом НАТО і ЄС Україна дуже швидко зможе досягнути економічного розвитку. А економічно сильна Україна і економічно сильна Польща разом з країнами Балтії відсунуть на задвірки Європи німецько-французький диктат, який склався впродовж останніх десятиліть в ЄС.
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04.02.2022 01:39 Ответить
А НАМ И НЕ НАДО УЖЕ !!! ПОБЕДИТЕ РОССИЙСКУЮ МАФИЮ В ГЕРМАНИИ !)
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04.02.2022 02:06 Ответить
Я б відмовися від цієї смішної подачки, не хочете давати зброю, дайте 100 тис. Касок и бронєжилєтов, я б менше не приймав а краще 200 тис шт
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04.02.2022 05:30 Ответить
Німеччина разом з Фінляндією вирішуватимуть, чи отримає Україна гаубиці з Естонії в рамках сприяння в зміцненні обороноздатності на тлі загрози вторгнення Росії. Йдеться про "дуже старі гаубиці".
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04.02.2022 10:26 Ответить
 
 