Германия и Финляндия решат, получит ли Украина эстонские гаубицы, - посол ФРГ Фельдгузен
Германия вместе с Финляндией будут решать, получит ли Украина гаубицы из Эстонии в рамках содействия в укреплении обороноспособности на фоне угрозы вторжения России. Речь идет об "очень старых гаубицах".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила в интервью посол Германии в Украине Анка Фельдгузен для "Радио НВ".
По ее словам, в Германии давно сформировался общественный консенсус не снабжать оружием зоны острого конфликта. При этом она подчеркнула, что Берлин никогда не блокировал поставки нелетального оружия через НАТО.
"Что касается гаубиц. Это наши довольно жесткие правила экспорта. Мы продали эти гаубицы сначала финнам, они - эстонцам. Финны и мы решим, можно ли передать эти девять очень старых гаубиц в Украину. Это решение пока не принято, и я тоже не знаю, каким оно будет", – добавила Фельдгузен.
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В окопах в окрестностях поселка Золотое служба украинских военнослужащих часто проходит скучно, но все же бойцы постоянно на чеку и готовы к любым возможным сценариям развития событий.
В ходе занятий по оттачиванию навыков стрельбы пользуются весьма специфической мишенью - распечатанной фотографией Путина.
На німців просто потрібно "забити" і навіть у в падку зміни їхнього рішення від цих гаубиць відмовитись. Якщо від них відмовились самі німці (тут ще можна ще зрозуміти, бо то не натівський калібр), а потім і фіни, які членами НАТО не є, а згодом і естонцям вони стали не потрібні, то ще питання, чи дуже ці гаубиці допоможуть ЗСУ. Хоча морально давити німчуру потрібно.
Фи́нляндия, Фи́нляндия,
Снова у Ивана туда путь,
И Молотов обещает, что всё будет хорошо,
Завтра уже в Хельсинки будем есть мороженое.
Нет, Молото́в, нет, Молото́в,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобрико́в.
Финляндия, Финляндия,
Ответ на линию Маннергейма был резким.
Когда в Карелии начался страшный пожар,
разговор многих Иванов закончился.
Финляндия, Финляндия,
её боится непобедимая Красная Армия.
И Молотов сказал, что ты прекрасно выглядишь,
Чухна собирается навестить наши красивые места.
Урал, Урал,
Там ферма Молотова,
Сталин и прочие мошенники могут попасть туда,
политруки, комиссары и петросоветы.
Знімуть танки з музейних постаментів і віддадуть.
Турция сразу и полностью отказалась от них как только это увидела...
Лицеміри і нікчеми..!
Історія має властивість циклічності.
Саме зараз стає зрозумілим як свого часу ви , домовлялися і лизали сраку один одному із гнидою сталіним!
А как показала история единой страной которая без страха поднялась на мировое зло,мокшандию,оказалась нищая Украина.
мало того - они пердят за обеденным столом...
свиньи
Переходьте на сторону сильних, переходьте на сторону воїнів ЗСУ!
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Слава Україні🇺🇦
а вот всю цепочку продавцов чего спрашивать??? ))))
ну если продали финнам - значит немцы должны уже забыть о них
а если продали уже финны Эстонии, то и финны должны забыть а немцы и не вспоминать...
и только эстонцы могут решать, что им дальше делать с этим счастьем...
что такое нелетальное оружие ? оружие само по себе предназначено убивать .
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