Германия и Финляндия решат, получит ли Украина эстонские гаубицы, - посол ФРГ Фельдгузен

Германия вместе с Финляндией будут решать, получит ли Украина гаубицы из Эстонии в рамках содействия в укреплении обороноспособности на фоне угрозы вторжения России. Речь идет об "очень старых гаубицах".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила в интервью посол Германии в Украине Анка Фельдгузен для "Радио НВ".

По ее словам, в Германии давно сформировался общественный консенсус не снабжать оружием зоны острого конфликта. При этом она подчеркнула, что Берлин никогда не блокировал поставки нелетального оружия через НАТО.

"Что касается гаубиц. Это наши довольно жесткие правила экспорта. Мы продали эти гаубицы сначала финнам, они - эстонцам. Финны и мы решим, можно ли передать эти девять очень старых гаубиц в Украину. Это решение пока не принято, и я тоже не знаю, каким оно будет", – добавила Фельдгузен.

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