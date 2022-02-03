Песков отрицает планы РФ по подготовке провокации на Донбассе, о которой сообщили американские СМИ
Материалы о планах вторжения России в Украину публикуются в США не в первый раз, но после этого ничего не происходило.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Это не первое подобное обещание. Раньше похожие тоже озвучивались. Но так ничего и не получалось", - сказал представитель Кремля, комментируя сообщения СМИ о данных американской разведки, что Москва планирует "сфабриковать" украинское нападение как повод для вторжения".
Напомним, The Washington Post сообщила о разведданных по плану РФ создать повод для вторжения в Украину.
Топ комментарии
+30 Где-то там #445137
показать весь комментарий03.02.2022 22:05 Ответить Ссылка
+27 vadym sestritsyn
показать весь комментарий03.02.2022 22:03 Ответить Ссылка
+23 Igor Kalyuzhny
показать весь комментарий03.02.2022 22:10 Ответить Ссылка
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Зрозуміло що Йорш заперечує..а що він має робити-підтвердити ці плани?
всего несколько стран в мире делают вид что вас там нет
но им это выгодно.
кацапня еще оухеет от новогибридных действий США..
Наступило время тебе рф постоянно оправдываться!
Раньше мы вечно: не распинали мы мальчика, не вырезали мы органы у пленных, не то... не то.. не это. Теперь уже их черёд, кацапов.
Это же ясно было от начала как будет.
Сейчас пока ещё многое из будущего не верится.