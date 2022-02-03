Песков отрицает планы РФ по подготовке провокации на Донбассе, о которой сообщили американские СМИ

Материалы о планах вторжения России в Украину публикуются в США не в первый раз, но после этого ничего не происходило.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Это не первое подобное обещание. Раньше похожие тоже озвучивались. Но так ничего и не получалось", - сказал представитель Кремля, комментируя сообщения СМИ о данных американской разведки, что Москва планирует "сфабриковать" украинское нападение как повод для вторжения".

Напомним, The Washington Post сообщила о разведданных по плану РФ создать повод для вторжения в Украину.

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