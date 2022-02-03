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Новости Война
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Песков отрицает планы РФ по подготовке провокации на Донбассе, о которой сообщили американские СМИ

Песков отрицает планы РФ по подготовке провокации на Донбассе, о которой сообщили американские СМИ

Материалы о планах вторжения России в Украину публикуются в США не в первый раз, но после этого ничего не происходило.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Это не первое подобное обещание. Раньше похожие тоже озвучивались. Но так ничего и не получалось", - сказал представитель Кремля, комментируя сообщения СМИ о данных американской разведки, что Москва планирует "сфабриковать" украинское нападение как повод для вторжения".

Напомним, The Washington Post сообщила о разведданных по плану РФ создать повод для вторжения в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США предупредили Беларусь о последствиях при содействии агрессии РФ против Украины

Автор: 

Песков Дмитрий (1941) США (27213)


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Топ комментарии
+30
" Раніше схожі теж озвучувалися. Але так нічого і не виходило" повідомили вуса путіна. Так тому і нічого і не виходило ,що ваші щурячі задумки викривались
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03.02.2022 22:05 Ответить
+27
Да и Зелю спросите. Он все подтвердит ,что это американская провокация!!
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03.02.2022 22:03 Ответить
+23
Американцы молодцы, бьют заранее на всякий случай...и, что бедным кацапам, такое придумать...,?
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03.02.2022 22:10 Ответить
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Да и Зелю спросите. Он все подтвердит ,что это американская провокация!!
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03.02.2022 22:03 Ответить
ну, ясно, снова Зинка
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03.02.2022 22:05 Ответить
Пєсков заперечує плани РФ щодо підготовки провокації на Донбасі
====================
Зрозуміло що Йорш заперечує..а що він має робити-підтвердити ці плани?
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03.02.2022 22:26 Ответить
" Раніше схожі теж озвучувалися. Але так нічого і не виходило" повідомили вуса путіна. Так тому і нічого і не виходило ,що ваші щурячі задумки викривались
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03.02.2022 22:05 Ответить
ваше настамнет зае....ало уже весь цивилизованный мир.
всего несколько стран в мире делают вид что вас там нет
но им это выгодно.
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03.02.2022 22:07 Ответить
Американцы молодцы, бьют заранее на всякий случай...и, что бедным кацапам, такое придумать...,?
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03.02.2022 22:10 Ответить
да,янки быстро учатся..
кацапня еще оухеет от новогибридных действий США..
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03.02.2022 22:21 Ответить
Ага. Я бы удивился если бы Письков согласился и признал.
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03.02.2022 22:11 Ответить
А должен был подтвердить? Это брехло, врать - его профессия.
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03.02.2022 22:11 Ответить
Я не думаю что он знает. Песков был поставлен на свою должность просто как говорящая голова, чтобы Путина не трогали. Типа, связь со СМИ и с народом. Короче, он ничего не знает, но иммитирует. Решают другие люди.
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03.02.2022 22:12 Ответить
Піськов,для цього й є Розвідка щоб потім через ЗМІ вас виводити на чисту воду! Вас щурів ганяють шваброю по хаті і в один прекрасний день таки "пришпилять у темному кутку, а потім вишвирнуть на "смітник"!
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03.02.2022 22:13 Ответить
На самом деле это ничего не изменит. Это называется эпоха пост-правды.
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03.02.2022 22:15 Ответить
письков всегда опровергает правду
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03.02.2022 22:15 Ответить
А шо ему нужно было подтвердить ..? 3 ха-ха !!! Даже если это деза, то очень нужная ...
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03.02.2022 22:19 Ответить
Кремлівській рашистській хунті не вперше вбивати своїх громадян, щоб розпочати агресивну війну. Створити казус Белі - це стиль нацистів та фашистів.

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03.02.2022 22:19 Ответить
Брехливому кацапу ніхто нічого давати не буде. Проси у свого х#йла, хай він тобі дає)))))
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03.02.2022 22:34 Ответить
почему у лахты все время коля-коля вася-вася, иван-иван... ну тупые ))
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03.02.2022 23:01 Ответить
Це найбрехливійши лапатні вуса...
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03.02.2022 22:26 Ответить
ну да,ну да,100тис... так просто яйця морозять біля кордонів України.
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03.02.2022 22:33 Ответить
Генералов в нас,як нерізаних псів - добути язика і все в нього допитати до завтрашнього вечора.
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03.02.2022 22:36 Ответить
тот письков который постоянно не знает что у куйла и других на уме, а теперь знает...
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03.02.2022 22:37 Ответить
Наконец-то наступил перелом, если заметили граждане.

Наступило время тебе рф постоянно оправдываться!

Раньше мы вечно: не распинали мы мальчика, не вырезали мы органы у пленных, не то... не то.. не это. Теперь уже их черёд, кацапов.

Это же ясно было от начала как будет.

Сейчас пока ещё многое из будущего не верится.
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03.02.2022 22:47 Ответить
зелох всех переиграл, что ты скажешь когда он сепаров с особыми правами и милицией парашки сделает
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03.02.2022 22:53 Ответить
И на чём базируется такая версия будущего у простого народа, так сказать? Просто интересно.
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03.02.2022 23:09 Ответить
Дивлюсь, мокшанське оточення ***** досить оперативно починає зливати інформацію операцій. Це говорить про те, що є наявні признаки тонучого корабля і в самому високому оточенні починаються зради.
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03.02.2022 23:00 Ответить
Россия требующая гарантий своей безопасности и кричащая на всех углах о готовящейся агрессии Украины против РФ и народов ОРДЛОвщины должна в экстренном порядке обратиться в НАТО с просьбой разместить на границах между Украиной и РФ ( включая Крым и ОРДЛО) миротворческий контингент НАТО ( с танками и воздушным прикрытием) численностью не менее 80 тысяч человек за счет бюджета РФ, дабы избежать "агрессивных" действий Украины и спасти глубинный народ он нашествия "бЕндеровских полчищ". Украина согласна !!!
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03.02.2022 23:33 Ответить
Ну так ничего и не получалось,потому что все гнилые кацапские планы озвучивались. Письков как обычно брешет,а сам в а#уе. Кто сливает американцам инфу?
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03.02.2022 23:36 Ответить
На РАБссии Ольга ********* не успеет перднуть,а ЦРУ и АНБ уже в курсе....,типа радиоактивній пепел Киселева не пролех...
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04.02.2022 02:08 Ответить


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04.02.2022 06:57 Ответить
 
 