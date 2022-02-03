Мы еще не получили от Германии никакого подтверждения о передаче шлемов, - Резников

Украине важно, чтобы Германия перестала блокировать поставки оружия другими странами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

"Что касается международной помощи, которую Украина сегодня активно получает от наших международных партнеров, то мы очень благодарны за эту поддержку от Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Дании, Польши, Чехии, стран Балтии и других стран. Мы или получаем денежную помощь, или непосредственно вооружения, системы защиты", – рассказал Резников.

Он сообщил, что 1 февраля было обновлено обращение Министерства обороны через институт атташе по вопросам обороны в посольствах Украины в других странах.

"Мы обратились еще раз с перечнем потребностей, которые есть в интересах ВСУ. Для того, чтобы обеспечить отпор, держать строй, защищать наших воинов и сделать даже возможное вторжение драгоценным для агрессора, и, соответственно, не допустить этого", - отметил министр.

Он уточнил, что Украина обращалась официально ко всем правительствам стран, в том числе к НАТО и Европейскому Союзу, с просьбой предоставить вооружение, систему защиты.

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"И когда я комментировал запрос относительно правительства Германии, я говорил о том, что только шлемы непосредственно у Германии мы не просили. Письмо с перечнем потребностей было направлено на Военно-дипломатическое управление МОУ для дальнейшей передачи атташе по вопросам обороны при посольствах Украины в государствах-членах НАТО и ЕС", - отметил Резников.

Однако, по его словам, первое, что крайне необходимо от Германии - прекращение практики блокирования снабжения оружием другими странами.

"Как пример, это обращение правительства Эстонии к правительству Германии, чтобы разрешить поставить в Украину пушки производства времен Германской Демократической Республики, чтобы поднять уровень обороноспособности наших Вооруженных сил. Но правительство Германии отказывает правительству Эстонии дать нам разрешение на получение этих орудий. Как вы знаете, правительство Германии продолжает блокировать приобретение нами летального оружия через агентство NSPA. Оно дает возможность прозрачным, открытым способом приобрести те или иные средства защиты или поражения. Поэтому, когда мы обращаемся публично к правительству Германии, мы просим прежде всего: не блокируйте, пожалуйста, возможность нам защищаться. Имеется в виду именно это", - подчеркнул глава Минобороны.

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Он добавил, что, по состоянию на 3 февраля, кроме публичного заявления министра обороны Германии на заседании правительства о том, что они готовы предоставить 5000 шлемов, никакого письменного подтверждения об обнародованном Кристине Ламбрехт решения Украина пока не получила.

"Я непосредственно общаюсь с послом Германии в Украине госпожой Анкой Фельдгузен. У нас очень хорошие отношения, я ей благодарю за ту работу, которую она делает. Спасибо за организацию лечения наших воинов, начиная с 2014 года в Германии. Спасибо за госпиталь, который мы получим 8-го числа от Эстонии, но еще раз повторяю: письменно ни одного документа, в котором правительство Германии засвидетельствовало, что даже те шлемы они нам передадут, мы официально еще не получили. Госпожа посол говорит, что такой документ готовится, и он должен быть направлен. Так что мы - в режиме ожидания. И как только это произойдет – обязательно сообщим", – заявил Резников.