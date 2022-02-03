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Мы еще не получили от Германии никакого подтверждения о передаче шлемов, - Резников

Мы еще не получили от Германии никакого подтверждения о передаче шлемов, - Резников

Украине важно, чтобы Германия перестала блокировать поставки оружия другими странами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

"Что касается международной помощи, которую Украина сегодня активно получает от наших международных партнеров, то мы очень благодарны за эту поддержку от Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Дании, Польши, Чехии, стран Балтии и других стран. Мы или получаем денежную помощь, или непосредственно вооружения, системы защиты", – рассказал Резников.

Он сообщил, что 1 февраля было обновлено обращение Министерства обороны через институт атташе по вопросам обороны в посольствах Украины в других странах.

"Мы обратились еще раз с перечнем потребностей, которые есть в интересах ВСУ. Для того, чтобы обеспечить отпор, держать строй, защищать наших воинов и сделать даже возможное вторжение драгоценным для агрессора, и, соответственно, не допустить этого", - отметил министр.

Он уточнил, что Украина обращалась официально ко всем правительствам стран, в том числе к НАТО и Европейскому Союзу, с просьбой предоставить вооружение, систему защиты.

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"И когда я комментировал запрос относительно правительства Германии, я говорил о том, что только шлемы непосредственно у Германии мы не просили. Письмо с перечнем потребностей было направлено на Военно-дипломатическое управление МОУ для дальнейшей передачи атташе по вопросам обороны при посольствах Украины в государствах-членах НАТО и ЕС", - отметил Резников.

Однако, по его словам, первое, что крайне необходимо от Германии - прекращение практики блокирования снабжения оружием другими странами.

"Как пример, это обращение правительства Эстонии к правительству Германии, чтобы разрешить поставить в Украину пушки производства времен Германской Демократической Республики, чтобы поднять уровень обороноспособности наших Вооруженных сил. Но правительство Германии отказывает правительству Эстонии дать нам разрешение на получение этих орудий. Как вы знаете, правительство Германии продолжает блокировать приобретение нами летального оружия через агентство NSPA. Оно дает возможность прозрачным, открытым способом приобрести те или иные средства защиты или поражения. Поэтому, когда мы обращаемся публично к правительству Германии, мы просим прежде всего: не блокируйте, пожалуйста, возможность нам защищаться. Имеется в виду именно это", - подчеркнул глава Минобороны.

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Он добавил, что, по состоянию на 3 февраля, кроме публичного заявления министра обороны Германии на заседании правительства о том, что они готовы предоставить 5000 шлемов, никакого письменного подтверждения об обнародованном Кристине Ламбрехт решения Украина пока не получила.

"Я непосредственно общаюсь с послом Германии в Украине госпожой Анкой Фельдгузен. У нас очень хорошие отношения, я ей благодарю за ту работу, которую она делает. Спасибо за организацию лечения наших воинов, начиная с 2014 года в Германии. Спасибо за госпиталь, который мы получим 8-го числа от Эстонии, но еще раз повторяю: письменно ни одного документа, в котором правительство Германии засвидетельствовало, что даже те шлемы они нам передадут, мы официально еще не получили. Госпожа посол говорит, что такой документ готовится, и он должен быть направлен. Так что мы - в режиме ожидания. И как только это произойдет – обязательно сообщим", – заявил Резников.

Автор: 

Германия (7082) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+10
Германия самое большое разочарование за последнее время-лживая,циничная и беспринципная. И это видят и понимают все,не только Украина.
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03.02.2022 23:44 Ответить
+8
Свастику замальовують!
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03.02.2022 22:44 Ответить
+5
Можливо адресою фріци помилилися? Відправили в ДиНиРу апалченцям. Ділов то.
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03.02.2022 22:47 Ответить
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Свастику замальовують!
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03.02.2022 22:44 Ответить
Можливо адресою фріци помилилися? Відправили в ДиНиРу апалченцям. Ділов то.
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03.02.2022 22:47 Ответить
То надто нові для нас. Скоріше, піки з пікельхельмів зпилюють.
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03.02.2022 22:55 Ответить
Путер не одобряэ... будущую должность в газпрёме для шольца. К тому моменту как одобрит шольц может признать шлемы вооружением и передумать.
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03.02.2022 22:46 Ответить
І не отримаєте))) путєн не дозволяє)) канцлер їде у маскву до пахана отримати дозвіл бути канцлером німеччини...)))
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03.02.2022 22:47 Ответить
я бы эти шоломы им взад засунул и ничего бы не просил.
Ну зачем унижаться перед фашистами??!
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03.02.2022 22:48 Ответить
Ну зачем ,зачем же.это же очень и очень.😂
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04.02.2022 00:35 Ответить
Їх ще мабуть не виготовили,бо не сказали саме коли дадуть...
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03.02.2022 23:03 Ответить
А не простіше було їх просто заздалегідь закупити? А не принижуватися і щось випрошувати.
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03.02.2022 23:26 Ответить
Так бюргеры запрещают продавать
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04.02.2022 07:15 Ответить
я тут мало что понимаю, но раз есть страны, которые хотят помочь, то Германия им связала руки. Ну тогда значит - пусть дадут часть денег США и Америка нам передаст технику. Конвертирование такое себе. То есть, если не могу дать оружие, то пусть дадут денег Америке, и Америка всё купит и даст нам. Не надо упираться в упоротую Германию, не?
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05.02.2022 01:43 Ответить
Так хто ж нам мобільний госпіталь дає - Естонія як Рєзніков нині каже чи Нємєція як він у січні говорив ?
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03.02.2022 23:32 Ответить
Эстония.
Но, как я понимаю, все поставки по линии НАТО должны одобряться другими членами НАТО.
А бюргеры куплены с потрохами, потому поставок не будет никаких.
Только Англия и США, которые тех бюргеров в рот имели.
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04.02.2022 07:17 Ответить
Германия самое большое разочарование за последнее время-лживая,циничная и беспринципная. И это видят и понимают все,не только Украина.
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03.02.2022 23:44 Ответить
Дорого ей обойдется это двуличное *лядство. В желании сохранить любой ценой,что имеет,гораздо больше потеряет того,что могла бы иметь в будущем. И никто ее жалеть и становиться на ее сторону не будет--циничное и прагматичное отношение к циникам и прагматикам вполне закономерно.
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03.02.2022 23:53 Ответить
Рога отпиливают.
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03.02.2022 23:56 Ответить
Неправильно, що Німеччина не постачає зброю. Але Німеччина допомогла: з 2014 року Німеччина підтримала Україну на загальну суму понад 1,8 млрд євро. Більше, ніж будь-яка інша країна.
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03.02.2022 23:58 Ответить
Німечина змусила підписати ганебні мінські угоди,Німечина змусила Україну створити 30км розмежування яке відразу окупували сепаратисти а мі немали права їм завадити згідно підписаних угод,Німечина останні два роки робить все щоб заморозити війну на сході чим розділити територію України та по тихому признала Крим мокшанським та посала поставляти обладнання Сіменс.
Так що білше вона допомагає чи намірено шкодить на користь *****?
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04.02.2022 07:05 Ответить
лысый поц
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04.02.2022 00:14 Ответить
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04.02.2022 00:18 Ответить
Каски від Німетчіни на захист Європи в Україні від кацапо-московської навали на Європу аж 5 000 тисяч штук:

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04.02.2022 05:49 Ответить
Гансы продолжают обкакиваться жиденьким.
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04.02.2022 06:12 Ответить
А чи потрібно нам від Германії шоломи?Допомоги на копійку а гонору буде на 100 мокшанських деревяних.
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04.02.2022 06:58 Ответить
нельзя принимать такой "щедрый дар" от Германии.Это стало бы позором.В следующий раз как "военная помощь" начнут поступать "носовые платки для солдат" или носки.тут необходимо показать,что нам нужна помощь.поскольку теперь мы,а не немцы времён Холодной войны находимся "на первой линии" и НАМ теперь как и ИМ тогда нужна крепкая военная помощь,а каски,тарелки или памперсы пусть предлагают кому другому.Когда ФРГ была на "передней линии" запада от " стран Варшавского договора" немцы постоянно ныли и просили у всего запада помощи.гарантировавшей именно ЗАЩИТУ и её получали.Теперь они забыли свои плачи??? А "ВД" просто стал чуть меньше и дальше от границ ФРГ,но агрессивность не только не утратил,но и увеличивает из года в год.И Украина сейчас "на передовой" и запад сечес прикрыт спиной Украины...Немцам нужно напоминать историю.Напоминать,как им помогали....
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04.02.2022 08:49 Ответить
Это была шютка. Такой вот суровый тевтонский юмор.

"Мы пообещали Украине 5000 касок. И не дали! - Бугагашеньки."
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04.02.2022 09:06 Ответить
а правда что золотой запас Германии находится на территории США? Может, можно кусочек его взять и помочь Украине?
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05.02.2022 01:38 Ответить
 
 