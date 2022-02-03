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Зеленский обсудил с Макроном активизацию переговоров в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер президента.
"Продолжили диалог с Эмманюэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках Нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги для поддержания устойчивости Украины и усиления финансового и экономического взаимодействия", - написал Зеленский.
Топ комментарии
+4 Ан Мур
показать весь комментарий03.02.2022 22:26 Ответить Ссылка
+1 Где-то там #445137
показать весь комментарий03.02.2022 22:25 Ответить Ссылка
+1 Sav UA
показать весь комментарий03.02.2022 22:28 Ответить Ссылка
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