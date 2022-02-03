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Новости Нормандские переговоры
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Зеленский обсудил с Макроном активизацию переговоров в нормандском формате

Зеленский обсудил с Макроном активизацию переговоров в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер президента.

"Продолжили диалог с Эмманюэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках Нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги для поддержания устойчивости Украины и усиления финансового и экономического взаимодействия", - написал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20925) нормандская четверка (1596) Макрон Эмманюэль (1364)


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Топ комментарии
+4
обидва знову, вчергове таки не назвали ***** агресором та окупантом Криму і частини українського Донбасу.
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03.02.2022 22:26 Ответить
+1
Обмінялися рецептами національних блюд
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03.02.2022 22:25 Ответить
+1
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03.02.2022 22:28 Ответить
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Обмінялися рецептами національних блюд
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03.02.2022 22:25 Ответить
это касательно ЗЕ-жаб ?
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04.02.2022 00:16 Ответить
обидва знову, вчергове таки не назвали ***** агресором та окупантом Криму і частини українського Донбасу.
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03.02.2022 22:26 Ответить
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03.02.2022 22:28 Ответить
Бедный клоун! Каждый день кто то едит говорит спрашивает. И все время без отпуска!!
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03.02.2022 22:31 Ответить
Лише Слуги народу іОПЗЖ вКиївраді НЕ голосували за звернення до президента і парламента щодо зміцненння обороноздатності.При тому,що зараз наКиївраду тисне цілий десант слуг-нардепів від єрмаковського кумаТищенка і до хабарника Юрченка.Двоє слуг навіть натиснули ПРОТИ
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03.02.2022 22:37 Ответить
Про що ти з жабоїдами говориш,як здати Україну?
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03.02.2022 22:51 Ответить
Коронавирус подхватил Ермака. Или наоборот. Кстати, если вирус успешно переболеет Ермаком, из крови последнего можно сделать лекарство.
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03.02.2022 22:54 Ответить
Предлагаю в Стамбуле собрать подписантов Будапештского меморандума и там решить кто вернёт Украине ядерное оружие или 100 млрд евро.

а рашу в Гаагу !!
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04.02.2022 00:44 Ответить
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04.02.2022 00:44 Ответить
 
 