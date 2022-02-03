Мы подтверждаем, что Россия готовила фейковое видео как повод для нападения на Украину, – спикер Пентагона Кирби
Минобороны США подтвердило данные разведки о том, что Россия готовила постановочный фильм о якобы "атаке" ВСУ на русскоязычное население, чтобы оправдать агрессию против Украины
С соответствующим заявлением выступил спикер Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы действительно располагаем информацией о том, что россияне, очевидно, хотели сфабриковать повод для вторжения (в Украину – ред.)", - отметил Кирби, добавив, что РФ уже использовала подобную тактику в прошлом.
Представитель оборонного ведомства США рассказал о планах Кремля инсценировать атаку якобы украинских спецназовцев или разведчиков на россиян или русскоязычных граждан. Это, по его словам, могли использовать "для оправдания дальнейшей агрессии против Украины".
"В контексте этой фейковой атаки, мы считаем, Россия могла создать постановочное пропагандистское видео, которое могло включать кадры с трупами, а также актерами, изображающими скорбящих людей, так же кадры уничтоженных населенных пунктов и военной техники", - уточнил представитель Пентагона.
Военная техника, добавил он, должна выглядеть как принадлежащая ВСУ или была поставлена Украине странами Запада.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в четверг американские СМИ распространили информацию, что Соединенные Штаты получили разведданные о плане России сфабриковать повод для вторжения в Украину с помощью фальшивого видеофильма. Директор Национальной разведки США Аврил Гейнс и другие высокопоставленные чиновники администрации ознакомили членов Конгресса с этими материалами. Соответствующей информацией американская сторона также поделилась с союзниками.
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Напомню, у нас президент - ЗЕЛЕНСКИЙ.. 73%.
к сожалению, пропаганда работает. И не только на россиян и жителей ОРДЛО.
Пример - у нас президент - клоун. в худшем смысле этого слова.
причем во время войны...
Бо на волі він зможе залишитись тільки якщо Україну завоюють.
Вот та кругломордая "одесситка-беженка", рассказывающая на камеру бандеровские ужасы, тому яркий пример.
снимай "SWATy" ,diatel..
Жаль не помню точно как называется...
Но это удачная сатира на методы инфообработки...
Ростов?
І Квартал - це Зеленський з шоблою, яка реготала над Україною.
Героям слава!
В Говноквартале сняли- к гадалке не ходи.
"Пугая внешними врагами, нас истребляют изнутри, но не меняется ВЕКАМИ девиз царя: воруй и ври"(С)
война и воровство-одна из лапотных духовных скреп...ворованные ими унитазы , б/ушное белье и матрасы не дадут соврать....
Все эти планы давно готовы и ждут своего часа в сейфах расийского генштаба.
Вы думаете захват Крыма они произвели с чистого листа?