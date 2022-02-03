Мы подтверждаем, что Россия готовила фейковое видео как повод для нападения на Украину, – спикер Пентагона Кирби

Минобороны США подтвердило данные разведки о том, что Россия готовила постановочный фильм о якобы "атаке" ВСУ на русскоязычное население, чтобы оправдать агрессию против Украины

С соответствующим заявлением выступил спикер Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы действительно располагаем информацией о том, что россияне, очевидно, хотели сфабриковать повод для вторжения (в Украину – ред.)", - отметил Кирби, добавив, что РФ уже использовала подобную тактику в прошлом.

Представитель оборонного ведомства США рассказал о планах Кремля инсценировать атаку якобы украинских спецназовцев или разведчиков на россиян или русскоязычных граждан. Это, по его словам, могли использовать "для оправдания дальнейшей агрессии против Украины".

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"В контексте этой фейковой атаки, мы считаем, Россия могла создать постановочное пропагандистское видео, которое могло включать кадры с трупами, а также актерами, изображающими скорбящих людей, так же кадры уничтоженных населенных пунктов и военной техники", - уточнил представитель Пентагона.

Военная техника, добавил он, должна выглядеть как принадлежащая ВСУ или была поставлена ​​Украине странами Запада.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в четверг американские СМИ распространили информацию, что Соединенные Штаты получили разведданные о плане России сфабриковать повод для вторжения в Украину с помощью фальшивого видеофильма. Директор Национальной разведки США Аврил Гейнс и другие высокопоставленные чиновники администрации ознакомили членов Конгресса с этими материалами. Соответствующей информацией американская сторона также поделилась с союзниками.