РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9483 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
18 367 78

Мы подтверждаем, что Россия готовила фейковое видео как повод для нападения на Украину, – спикер Пентагона Кирби

Мы подтверждаем, что Россия готовила фейковое видео как повод для нападения на Украину, – спикер Пентагона Кирби

Минобороны США подтвердило данные разведки о том, что Россия готовила постановочный фильм о якобы "атаке" ВСУ на русскоязычное население, чтобы оправдать агрессию против Украины

С соответствующим заявлением выступил спикер Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы действительно располагаем информацией о том, что россияне, очевидно, хотели сфабриковать повод для вторжения (в Украину – ред.)", - отметил Кирби, добавив, что РФ уже использовала подобную тактику в прошлом.

Представитель оборонного ведомства США рассказал о планах Кремля инсценировать атаку якобы украинских спецназовцев или разведчиков на россиян или русскоязычных граждан. Это, по его словам, могли использовать "для оправдания дальнейшей агрессии против Украины".

Читайте также: Разведка США рассекретила план возможного вторжения России в Украину, - The Washington Post

"В контексте этой фейковой атаки, мы считаем, Россия могла создать постановочное пропагандистское видео, которое могло включать кадры с трупами, а также актерами, изображающими скорбящих людей, так же кадры уничтоженных населенных пунктов и военной техники", - уточнил представитель Пентагона.

Военная техника, добавил он, должна выглядеть как принадлежащая ВСУ или была поставлена ​​Украине странами Запада.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в четверг американские СМИ распространили информацию, что Соединенные Штаты получили разведданные о плане России сфабриковать повод для вторжения в Украину с помощью фальшивого видеофильма. Директор Национальной разведки США Аврил Гейнс и другие высокопоставленные чиновники администрации ознакомили членов Конгресса с этими материалами. Соответствующей информацией американская сторона также поделилась с союзниками.

Автор: 

вторжение (508) Пентагон (1470) россия (96279) Кирби Джон (452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+62
Молодці американці!)) требе не давати москальні час на на вигадування брехні...)))
показать весь комментарий
03.02.2022 22:52 Ответить
+47
Достойный ученик двух мерзавцев людоедов.

показать весь комментарий
03.02.2022 22:58 Ответить
+43
Було б смішно,як би не було б так сумно.Кацапи реально збиралися нападати,нас врятувала (поки що)американська та англійська розвідки,які це взнали і виставили так щоб кацапи нічого не могли вдіяти.
показать весь комментарий
03.02.2022 23:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці американці!)) требе не давати москальні час на на вигадування брехні...)))
показать весь комментарий
03.02.2022 22:52 Ответить
Якщо лапатнік припинив брехати,бухати,красти,бикувати,срати навкруги тощо-він точно іздох...
показать весь комментарий
03.02.2022 23:12 Ответить
Я уявляю цей лапатний фарш з мальчікав в трусіках,рускаязичних снігірєй,ізнасілаваних бабушєк с епілепсієй...
показать весь комментарий
03.02.2022 22:56 Ответить
я бы тоже посмотрел с удовольствием. Учитывая уровень свинособачей рукожопости, там треш и угар должен быть на максималках
показать весь комментарий
03.02.2022 23:13 Ответить
Тем не менее, учитывая уровень интеллекта люмпена в Раше, этого будет вполне достаточно для "казус белли" в их мозгах. Снегирей и мальчика в трусиках же схавали, и это проглотят.
показать весь комментарий
03.02.2022 23:19 Ответить
саме так-лапатніків постійно годують лайном,а вони його жеруть та проять щє...
показать весь комментарий
03.02.2022 23:23 Ответить
а вы считаете, что жители Украины имеют иммунитет от клеветы?
Напомню, у нас президент - ЗЕЛЕНСКИЙ.. 73%.
показать весь комментарий
03.02.2022 23:36 Ответить
Я несколько раз сдерживался, чтобы здесь этого не написать.
показать весь комментарий
03.02.2022 23:39 Ответить
Рашен-люмпен понятно, схавает что угодно, благо обучен этому. Но вот кроме рашен-люмпен это никто не схавает, особого восторга даже у украинской ваты не будет. Одно дело пистеть про адиннаротъ и лить кракадильи сльозки па бирозкам, а совсем другое это сидеть в погребе и ждать когда к тебе прилетит. Украину ***** не возьмёт, экономический просер от вторжения равносилен самоубийству. Очень надеюсь, что это всё лишь надувание понтов.
показать весь комментарий
04.02.2022 01:56 Ответить
что за удовольствие - любоваться на очередную клевету на Украину?
к сожалению, пропаганда работает. И не только на россиян и жителей ОРДЛО.
Пример - у нас президент - клоун. в худшем смысле этого слова.
причем во время войны...
показать весь комментарий
03.02.2022 23:35 Ответить
Достойный ученик двух мерзавцев людоедов.

показать весь комментарий
03.02.2022 22:58 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 08:49 Ответить
Було б смішно,як би не було б так сумно.Кацапи реально збиралися нападати,нас врятувала (поки що)американська та англійська розвідки,які це взнали і виставили так щоб кацапи нічого не могли вдіяти.
показать весь комментарий
03.02.2022 23:02 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2022 23:03 Ответить
ага.. закупил вместе с расчетами, экипажами и операторами
показать весь комментарий
03.02.2022 23:14 Ответить
а розраховуватись мабуть буде власною дупою,бо воно постійно просить грошей у лапатного сцаря...
показать весь комментарий
03.02.2022 23:15 Ответить
Путлеру его дупа не нужна, а вот Беларусью расплатится, это точно.
показать весь комментарий
04.02.2022 08:51 Ответить
А обслуговувати і навчати користуватись будуть "ввічливі зелені чоловічки"
показать весь комментарий
03.02.2022 23:30 Ответить
зачем кого-то обучать, время тратить? Сами справятся
показать весь комментарий
04.02.2022 10:26 Ответить
Оприлюдення розвідданих по імовірним діям ворога, це один зі способів ускладнення або недопущення цих дій. Так було завжди! "Зелені" це розуміють і продовжують працювати на ворога відвертаючи Захід від України.
показать весь комментарий
03.02.2022 23:03 Ответить
Такое ощущение что где-то пропагандоны вам выдали методички на случай если будут вопросы по странным секретным данным, в этот раз про планы сьемок распятого мальчика 2. Это просто смешно разворачивать контрпропаганду на таком идиотизме. Вот главный вопрос, зачем устраивать эвакуации и сеять панику на основе спама подобными не совсем адекватными сообщениями для 2022 года. Первый раз мальчика распяли в 2014 году, за 8 лет пропаганда продвинулась дальше, можно было придумать и действовать более адекватно, а не втупую манипулировать людьми как папуасами. Это похоже на передел сфер влияния, а не спасение от агрессии, которая уже множество раз проходила через кровавые фазы на глазах этих глубоко озабоченных партнеров. После этого выводы сделаны, чего можно ожидать в долгосрочной перспективе. Наверно поэтому вой про зраду западных партнеров поднимается еще громче.
показать весь комментарий
04.02.2022 00:58 Ответить
С каццапо-фашисто не слазят. То в под дых, то по зубам, то по пузу ВВ Пуйлу зарядят.
показать весь комментарий
03.02.2022 23:07 Ответить
Не дарма Ху#ло з конякою в істериці,хтось зливає інформацію,і вони не знають хто кріт.Вони вже допекли захід,і ті самі почали діяти.Зверніть увагу на реторику,вони взагалі не слухають,про що кацапи брешуть.
показать весь комментарий
03.02.2022 23:16 Ответить
Може алєнєвод Шлангу зливає?
показать весь комментарий
03.02.2022 23:35 Ответить
Маю думку,що англійці пригрозили ближчому оточенню Ху#ла,повикидувати їх з нащадками в скрєпную і всі рахунки заморозити,а на нерухомість накласти арешт.Вони почали один поперед одним зливати свого вошдя.Як кажуть "Нічого особистого,бізнес".
показать весь комментарий
04.02.2022 09:35 Ответить
красавцы, играют на опережение! Зеля проснись!
показать весь комментарий
03.02.2022 23:12 Ответить
зеро в долі.
Бо на волі він зможе залишитись тільки якщо Україну завоюють.
показать весь комментарий
03.02.2022 23:16 Ответить
Не будите спящую собаку…
показать весь комментарий
04.02.2022 01:08 Ответить
И ведь, причем, именно так и делали мрази, когда создавали поводы в Крыму.

Вот та кругломордая "одесситка-беженка", рассказывающая на камеру бандеровские ужасы, тому яркий пример.

показать весь комментарий
03.02.2022 23:13 Ответить
А сколько безмозглых кацапов в свое время поехали мстить фашистам за распятого мальчика
показать весь комментарий
03.02.2022 23:14 Ответить
Они поехали не потому что поверили, а просто появился повод пострелять кого-нибудь. Они это любят - людей убивать. Будь то Украина, Сирия или Балканы - главное себя показать.
показать весь комментарий
03.02.2022 23:30 Ответить
Они поехали реализовывать свои садисткие наклонности плюс удовлетворить потребность в наркотиках и "лёгких" денег
показать весь комментарий
04.02.2022 00:07 Ответить
тварюка косорылая..
показать весь комментарий
03.02.2022 23:21 Ответить
а узнали эту с..ку ? кто и от куда ?
показать весь комментарий
04.02.2022 07:24 Ответить
Мария Ципко, из Кривого Рога.
показать весь комментарий
04.02.2022 08:56 Ответить
от же бл...дь .за Кривий -ріг стидно . я там колись народився ((((правда виріс в другому місті .))))
показать весь комментарий
04.02.2022 18:03 Ответить
валодьке не доходит,что пластинку перевернули..
снимай "SWATy" ,diatel..
показать весь комментарий
03.02.2022 23:23 Ответить
Когда еще в период перестройки штаты создали аналогичный художественный фильм о том что необходимо вести войну в Албании...
Жаль не помню точно как называется...
показать весь комментарий
03.02.2022 23:15 Ответить
Хвост виляет собакой или Плутовство. И это 1997 год.
показать весь комментарий
03.02.2022 23:28 Ответить
"Wag the dog"..1997
Но это удачная сатира на методы инфообработки...
показать весь комментарий
03.02.2022 23:32 Ответить
Ты нихуа не помнишь, ты только лгать не забываешь ,рашистский негодяй..
показать весь комментарий
04.02.2022 08:33 Ответить
Это их методы, без сомнений, "распятый мальчик" и прочая муйня тому подтверждение...
показать весь комментарий
03.02.2022 23:15 Ответить
У Зелоха літачок прогрітий стоїть, от летіти куди буде?
Ростов?
показать весь комментарий
03.02.2022 23:38 Ответить
а зелох скажет кушайте шашлыки и не беспокойтесь, мобилизации не будет (а порох несколько волн провел)
показать весь комментарий
03.02.2022 23:18 Ответить
вот соус, если кому интересно - https://www.defense.gov/Multimedia/Videos/videoid/830098/
показать весь комментарий
03.02.2022 23:19 Ответить
Все это было . Так Польша в 1939 году "напала" на бедную Германию.. а Финляндия "обстреляла" несчастный СССР. Путин использовал этот метод при подрыве домов что бы начать 2 ю чеченскую войну, или мнимый обстрел грузинами " миротворцев" для нападения на Грузию, или подставил под обстрел свой вертолет что бы вынудить Азербайджан согласиться на оккупацию РФ Карабаха. Методы известны и апробированы.
показать весь комментарий
03.02.2022 23:21 Ответить
господи Сейчас можно и по Крьіму ******* все равно кацам никто не поверит))
показать весь комментарий
03.02.2022 23:22 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 00:13 Ответить
вы прям стратег)) и хозяйственник))
показать весь комментарий
04.02.2022 00:14 Ответить
Обязательно так и будет,только попозжее...
показать весь комментарий
04.02.2022 08:37 Ответить
Проснись! Сейчас это легко фиксируется со спутников. Ты думаешь, что у параши нет таких средств? Твое предложение будет только наруку путлеру!
показать весь комментарий
04.02.2022 08:56 Ответить
Так кто тут фашисты и неонацисты. Параша под копирку повторяет гитлеровскую германию - аншлюс Австрии (Белоруссия в наше время), оккупация Чехословакии и акция немецкого спецназа переодетого в польскую форму как повод начала войны против Польши.
показать весь комментарий
03.02.2022 23:24 Ответить
не удивлюсь, если это видео готовил 95й квартал
показать весь комментарий
03.02.2022 23:27 Ответить
Звідки ж ви тоді знаєте?
показать весь комментарий
04.02.2022 09:03 Ответить
Один нормальний українець на весь Квартал.
І Квартал - це Зеленський з шоблою, яка реготала над Україною.
Героям слава!
показать весь комментарий
04.02.2022 09:08 Ответить
Як же тоді репортаж на 1+1 про мільйон гривень і виступ на військовій базі в 2014? І про швидку в 2017. Піар був далеко не тихий. Ну потрати ли гроші за два концерти, зате яка реклама.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:12 Ответить
ты дебил кацапский, когда все помогали армии в 14м твой ЗЕ фюрер давал концерты сепарам в горловке и катался в москву к врагу зарабатывал там и говорил что никакой войны нет... сам погуглишь или научить? Зе фюрер ни одной копейкой не помог армии, откосил от 4к повесток тоже есть видео на ютубе и теперь армию систематически уничтожает как это делал янык.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:47 Ответить
...скорее, так выглядит твой "коммент", вася
показать весь комментарий
03.02.2022 23:38 Ответить
"Россия готовила постановочный фильм о якобы "атаке" ВСУ на русскоязычное население..."
В Говноквартале сняли- к гадалке не ходи.
показать весь комментарий
03.02.2022 23:43 Ответить
Дело тут в том, русский, шо Миру давно стало понятно, шо дикая руснявая орда способна на любую подлость.
показать весь комментарий
04.02.2022 00:08 Ответить
Никто тебя ничего не заставляет, можешь дальше жрать говно с первого канала.
показать весь комментарий
04.02.2022 00:09 Ответить
"Вам" предлагают лососнуть тунца! 🙂
показать весь комментарий
04.02.2022 00:13 Ответить
не совсем так кремль имеет достаточно бабла чтоби нанять любого сценариста или режисера из голивуда и я уверен что и у нас 70% поверило бы в такую лапшу - зе все таки выбрало 73%
показать весь комментарий
04.02.2022 00:52 Ответить
в том то и дело, бабла имеют, нанять хоть спилбергов 5 штук и трех камеронов хоть Федерико Феллини достать с того света, но нанимают пробники михалкова из мухосранска, хотя скорее всего за те же деньги, потому как украсть надо всенепременно...... И нанятые ими "Вяликие ряжыссёры" снимаю такую срань и липу, что даже пингвинов из антарктики таким не проймешь, засмеют.... Такое вот у них сейчас "искусство"
показать весь комментарий
14.02.2022 12:11 Ответить
Снимут видосик как в Грузии типа Саакашвили напал на Грузию....,и застрелил из миномета взвод рюсских баранов...,ну типа Финляндия напала на деревню Майнила и застрелилв взвод советских Шариковіх и Швондеров....
показать весь комментарий
04.02.2022 01:59 Ответить
Очумелая страна, россия...где каждый десятый как говорит статистика готов идти захватывать и воевать на чужой территории, а каждый пятый считает это нормально и их поддерживает….а уж воровство…. Так это вообще норма..

"Пугая внешними врагами, нас истребляют изнутри, но не меняется ВЕКАМИ девиз царя: воруй и ври"(С)



война и воровство-одна из лапотных духовных скреп...ворованные ими унитазы , б/ушное белье и матрасы не дадут соврать....

показать весь комментарий
04.02.2022 06:25 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 08:48 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 08:58 Ответить
Было бы удивительно, если бы Расия НЕ готовила пропагандистский трюк для начала активных действий.
Все эти планы давно готовы и ждут своего часа в сейфах расийского генштаба.
Вы думаете захват Крыма они произвели с чистого листа?
показать весь комментарий
04.02.2022 17:02 Ответить
 
 