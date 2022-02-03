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Нет ни одного польского политика, готового пойти на соглашение с Путиным по Украине, – Квасневский

Нет ни одного польского политика, готового пойти на соглашение с Путиным по Украине, – Квасневский

Несмотря на внутренний раскол среди польских политиков, поддержка территориальной целостности Украины остается неизменной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по этому поводу 3 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" сказал президент Польши (1995–2005) Александр Квасневский.

Ведущий ток-шоу Дмитрий Гордон напомнил, что в 2008 году ходили разговоры о том, что Путин предложил тогдашнему премьер-министру Польши Дональду Туску разделить сферы влияния на Украину. На что экс-президент ответил, что до сих пор не знает, был ли такой разговор.

"Мне кажется, что это не может быть правдой. В Польше есть сильный раскол между политиками, народом. Но что касается Украины, то большинство поляков прекрасно понимают, что надо укреплять суверенную Украину и помогать ей. Я уверен, что нет ни одного политика, который был бы готов пойти на такое соглашение с Путиным. Это невозможно", - подчеркнул Квасневский.

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Автор: 

Квасьневский Александр (308) Польша (8520)


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Топ комментарии
+16
А в Украине полно политиков, готовых ***** в жопу целовать.
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03.02.2022 23:25 Ответить
+2
Є там один запроданець...

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03.02.2022 23:27 Ответить
+2
А таки да. Русские гуманисты уничтожили самолет с польским руководством и мир это проглотил.
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04.02.2022 00:09 Ответить
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А в Украине полно политиков, готовых ***** в жопу целовать.
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03.02.2022 23:25 Ответить
Є там один запроданець...

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03.02.2022 23:27 Ответить
Только имя "Януш" - польское, а всё остальное - неизвестно какое.
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04.02.2022 04:22 Ответить
Кваснєвському-а ще лапатнікі не збили літак з польским урядом та досі не видають уламки...
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03.02.2022 23:27 Ответить
если не считать войны в Грузии, уничтожение польского руководства в 2010 году было первой пробой пу изменения сферы влияния в европе
и тогдашний премьер туск был при этом вполне себе соучастником, пассивным, но был
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03.02.2022 23:38 Ответить
А таки да. Русские гуманисты уничтожили самолет с польским руководством и мир это проглотил.
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04.02.2022 00:09 Ответить
мир официозный - проглотил
но на специализированных форумах была реально жуткая война,
посмотрите уже историю смоленского форума, и израилького варонлайн орг - там реально война небезразличных
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04.02.2022 00:14 Ответить
кстати, именно инетные волонтеры разкопали очень много из тех событий, там годы и тысячи людей учавствовали
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04.02.2022 00:17 Ответить
Туск и Квасьневский - леваки про кремлевские, пусть не пздт!
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04.02.2022 00:51 Ответить
А праваки европейские за Украину аж писец..Про Ле Пен слышал?
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04.02.2022 08:30 Ответить
Лепенша - не правая, а левая, почитай её экономическую программу, это чистый коммунизм
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06.02.2022 21:56 Ответить
C гопотой Путлера может договорится только Гитлер или Риббентроп...надо крысам кремля вернуться в 1939 год....
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04.02.2022 01:02 Ответить
Путин быстро помирил украинцев и поляков.
Тут двух мнений быть не может.
Историки пусть себе работают, а мы союзники, и это факт.
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04.02.2022 04:24 Ответить
Поляки розуміють, що якщо впаде Україна... Наступною впаде Польща!
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04.02.2022 08:02 Ответить
 
 