Нет ни одного польского политика, готового пойти на соглашение с Путиным по Украине, – Квасневский
Несмотря на внутренний раскол среди польских политиков, поддержка территориальной целостности Украины остается неизменной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по этому поводу 3 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" сказал президент Польши (1995–2005) Александр Квасневский.
Ведущий ток-шоу Дмитрий Гордон напомнил, что в 2008 году ходили разговоры о том, что Путин предложил тогдашнему премьер-министру Польши Дональду Туску разделить сферы влияния на Украину. На что экс-президент ответил, что до сих пор не знает, был ли такой разговор.
"Мне кажется, что это не может быть правдой. В Польше есть сильный раскол между политиками, народом. Но что касается Украины, то большинство поляков прекрасно понимают, что надо укреплять суверенную Украину и помогать ей. Я уверен, что нет ни одного политика, который был бы готов пойти на такое соглашение с Путиным. Это невозможно", - подчеркнул Квасневский.
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и тогдашний премьер туск был при этом вполне себе соучастником, пассивным, но был
но на специализированных форумах была реально жуткая война,
посмотрите уже историю смоленского форума, и израилького варонлайн орг - там реально война небезразличных
Тут двух мнений быть не может.
Историки пусть себе работают, а мы союзники, и это факт.