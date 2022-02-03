Нет ни одного польского политика, готового пойти на соглашение с Путиным по Украине, – Квасневский

Несмотря на внутренний раскол среди польских политиков, поддержка территориальной целостности Украины остается неизменной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по этому поводу 3 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" сказал президент Польши (1995–2005) Александр Квасневский.

Ведущий ток-шоу Дмитрий Гордон напомнил, что в 2008 году ходили разговоры о том, что Путин предложил тогдашнему премьер-министру Польши Дональду Туску разделить сферы влияния на Украину. На что экс-президент ответил, что до сих пор не знает, был ли такой разговор.

"Мне кажется, что это не может быть правдой. В Польше есть сильный раскол между политиками, народом. Но что касается Украины, то большинство поляков прекрасно понимают, что надо укреплять суверенную Украину и помогать ей. Я уверен, что нет ни одного политика, который был бы готов пойти на такое соглашение с Путиным. Это невозможно", - подчеркнул Квасневский.

Читайте также: Квасьневский: Меркель пошла на компромисс с "Северным потоком 2", это политика