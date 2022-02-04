США ответят на попытки иностранных компаний смягчить последствия возможных санкций против России, - Госдеп
Госдеп выступил с предупреждением в адрес иностранных компаний, в том числе китайских, что Вашингтон применит к ним ряд инструментов в случае, если они попытаются смягчить последствия возможных санкций США в отношении России.
"У нас, у США и наших союзников, есть ряд инструментов, которые мы можем применить в случае, если увидим, что иностранные компании, в том числе в Китае, делают все возможное для того, чтобы уклониться от мер США (в отношении России. – Ред.) по экспортному контролю", - заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома Питер Харрелл несколько дней назад заявил, что США в готовящемся на случай "вторжения" РФ в Украину пакете санкций сделали упор на мерах, которые приведут к снижению российского промышленного потенциала.
Он отметил, что "серьезные финансовые издержки понесут крупные российские финансовые учреждения", планируется также "ввести ряд довольно жестких мер экспортного контроля, которые приведут к снижению промышленного потенциала России в среднесрочной и долгосрочной перспективе", а также "снизят способность России осуществлять промышленное производство в нескольких ключевых секторах".
Ранее на этой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США подготовили санкции в отношении ряда лиц из российской элиты и членов их семей на случай дальнейших шагов России по нападению в Украину. Как отметила Псаки, некоторые из лиц, на которых нацелены санкции, особенно к ним уязвимы по причине "глубоких финансовых связей с Западом".
При этом представитель Белого дома подчеркнула, что это отражает лишь часть усилий США по мерам в отношении Москвы.
Западные союзники также работают над рядом мер, связанных с торговлей, охватывающих ключевые товары и сектора.
О да: 2018:
Концерн принял решение приостановить поставки оборудования для электростанций подконтрольным государству российским компаниям, продать свою долю в российском СП и разорвать ряд лицензионных соглашений.
Но русские деньги кровью не пахнут.
2019:Концерн Siemens поставит в РФ турбины и построит электростанцию в Татарстане. Это один из первых крупных контрактов компании после скандала из-за турбин, оказавшихся в Крыму.