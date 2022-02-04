США ответят на попытки иностранных компаний смягчить последствия возможных санкций против России, - Госдеп

Госдеп выступил с предупреждением в адрес иностранных компаний, в том числе китайских, что Вашингтон применит к ним ряд инструментов в случае, если они попытаются смягчить последствия возможных санкций США в отношении России.

"У нас, у США и наших союзников, есть ряд инструментов, которые мы можем применить в случае, если увидим, что иностранные компании, в том числе в Китае, делают все возможное для того, чтобы уклониться от мер США (в отношении России. – Ред.) по экспортному контролю", - заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома Питер Харрелл несколько дней назад заявил, что США в готовящемся на случай "вторжения" РФ в Украину пакете санкций сделали упор на мерах, которые приведут к снижению российского промышленного потенциала.

Он отметил, что "серьезные финансовые издержки понесут крупные российские финансовые учреждения", планируется также "ввести ряд довольно жестких мер экспортного контроля, которые приведут к снижению промышленного потенциала России в среднесрочной и долгосрочной перспективе", а также "снизят способность России осуществлять промышленное производство в нескольких ключевых секторах".

Также читайте: Госдеп намерен укрепить восточный фланг НАТО. В Европу прилетит глава Пентагона Остин

Ранее на этой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США подготовили санкции в отношении ряда лиц из российской элиты и членов их семей на случай дальнейших шагов России по нападению в Украину. Как отметила Псаки, некоторые из лиц, на которых нацелены санкции, особенно к ним уязвимы по причине "глубоких финансовых связей с Западом".

При этом представитель Белого дома подчеркнула, что это отражает лишь часть усилий США по мерам в отношении Москвы.

Западные союзники также работают над рядом мер, связанных с торговлей, охватывающих ключевые товары и сектора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С санкциями экономический рост России равняется нулю, - Порошенко