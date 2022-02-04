Путин пожаловался Макрону, что Киев делает "провокационные заявления, идущие в разрез с Минскими договоренностями"

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед звонком президенту Украины Владимиру Зеленскому пообщался с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Во время разговора стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с ультиматумом России по гарантиям безопасности.

Согласно заявлению российского ресурса, неизменный хозяин Кремля не отступил от полюбившейся традиции пожаловаться на Украину, на этот раз обвинив Киев в "провокационных заявлениях, идущих вразрез с Минскими договоренностями".

По итогам переговоров Макрон и Путин договорились о дальнейших личных контактах.

