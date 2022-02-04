Путин пожаловался Макрону, что Киев делает "провокационные заявления, идущие в разрез с Минскими договоренностями"
Президент Франции Эмманюэль Макрон перед звонком президенту Украины Владимиру Зеленскому пообщался с президентом России Владимиром Путиным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Кремля.
Во время разговора стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с ультиматумом России по гарантиям безопасности.
Согласно заявлению российского ресурса, неизменный хозяин Кремля не отступил от полюбившейся традиции пожаловаться на Украину, на этот раз обвинив Киев в "провокационных заявлениях, идущих вразрез с Минскими договоренностями".
По итогам переговоров Макрон и Путин договорились о дальнейших личных контактах.
НЕ СТОИТ СТЕСНЯТЬСЯ В ЭПИТЕТАХ - **** надеется на чужую интеллигентность .
ДУСЬКИ - ВСЮ ПРАВДУ В СМИ , статей побольше
****- ГААГУ !!!!
Не "президент", ***** - МЕЧТА...))))
Яке воно нікчемне, то х..... Й..о!
СЦИКЛО!
Завдяки придурку пуцкіну Україні дають летальну зброю.
Покажіть мені нормального мужика, який ботокс собі качає в морду ?! Це просто треш, богатир ростом 1.60 см на підборах із ботоксною мордяшкою!
макарон уже увидел уши гэбни..