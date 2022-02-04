РУС
Путин пожаловался Макрону, что Киев делает "провокационные заявления, идущие в разрез с Минскими договоренностями"

Путин пожаловался Макрону, что Киев делает "провокационные заявления, идущие в разрез с Минскими договоренностями"

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед звонком президенту Украины Владимиру Зеленскому пообщался с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Во время разговора стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с ультиматумом России по гарантиям безопасности.

Согласно заявлению российского ресурса, неизменный хозяин Кремля не отступил от полюбившейся традиции пожаловаться на Украину, на этот раз обвинив Киев в "провокационных заявлениях, идущих вразрез с Минскими договоренностями".

По итогам переговоров Макрон и Путин договорились о дальнейших личных контактах.

путин владимир (32209) Макрон Эмманюэль (1447)
+15
04.02.2022 02:15 Ответить
+14
А Зе надо Макрону перечислить сколько земель **** поотбирал у независимых стран . Как Чечню с землей ровнял , как дома с людьми взрывал
НЕ СТОИТ СТЕСНЯТЬСЯ В ЭПИТЕТАХ - **** надеется на чужую интеллигентность .

ДУСЬКИ - ВСЮ ПРАВДУ В СМИ , статей побольше
****- ГААГУ !!!!
04.02.2022 01:52 Ответить
+14
Пусть вор Крым вернёт . А до того момента говорить о каких-то договоренностях просто смешно .
04.02.2022 05:24 Ответить
Всі кацапів ображають. От не дають в "ядєрний пєпел" погратись.
04.02.2022 01:39 Ответить
А Зе надо Макрону перечислить сколько земель **** поотбирал у независимых стран . Как Чечню с землей ровнял , как дома с людьми взрывал
НЕ СТОИТ СТЕСНЯТЬСЯ В ЭПИТЕТАХ - **** надеется на чужую интеллигентность .

ДУСЬКИ - ВСЮ ПРАВДУ В СМИ , статей побольше
****- ГААГУ !!!!
04.02.2022 01:52 Ответить
04.02.2022 01:49 Ответить
Путененок жалуется все его абиджают памагите....признак старческого слабоумия....
04.02.2022 01:57 Ответить

04.02.2022 02:15 Ответить
бабусейоб дуже йому співчуває.
04.02.2022 02:30 Ответить
Плешивая ябеда. Кому ты еще не ныло?
04.02.2022 03:46 Ответить
Пусть вор Крым вернёт . А до того момента говорить о каких-то договоренностях просто смешно .
04.02.2022 05:24 Ответить
04.02.2022 06:59 Ответить
Обиженное, убогое и нахер никому не нужное...
Не "президент", ***** - МЕЧТА...))))
04.02.2022 07:08 Ответить
Ху*ло - це дрібний, закомплексований покидьок, який ходить на підборах. Саме напало на сусідню державу, вбило тисячі її громадян, окупувало території, а зараз знову бреше про якісь "провокації" з боку України. Просто максимальна мразота, тьху..
04.02.2022 07:10 Ответить
Вовк скаржиться що Ягнятко каламутить воду в потічку.
04.02.2022 07:11 Ответить
Ябіда гавябіда! Сольоний огурєц!

Яке воно нікчемне, то х..... Й..о!

СЦИКЛО!
04.02.2022 07:40 Ответить
Це він про заяви - "нє надо нагнєтать"? Дійсно провокативні.
04.02.2022 08:10 Ответить
я же вже набридло читати кожного дня одне і теж...путін подзвонив макрону...макрон подзвонив путіну, шольц подзвони і так далі безкінечно *ей малий скажи малому,нехай малий малому скаже,що нехай малий мале теля прив"яже....
04.02.2022 08:17 Ответить
ой-ой, Україна їх бідних нещасних провокує....коли вони весь світ вже так напровокували, що світ просто мав би зтерти з лиця землі таких провокаторів
04.02.2022 08:27 Ответить
Показательный момент - ПУТЛЕР ЖАЛУЕТСЯ НА УКРАИНУ. ЗНАЧИТ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕМСЯ. РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО.
04.02.2022 08:46 Ответить
А ви помітили, як змінилась риторика ***** останнім часом? Він нарешті зрозумів, що саме його зусиллями Україну озброюють найновітнішими зразками протитанкової, протиповітряної та протипіхотної оборони.
04.02.2022 08:50 Ответить
Звичайно! Найкращий агітатор за НАТО це х...й....о!
Завдяки придурку пуцкіну Україні дають летальну зброю.
04.02.2022 08:52 Ответить
А шо ви хочете від цього карлика ботоксного?!

Покажіть мені нормального мужика, який ботокс собі качає в морду ?! Це просто треш, богатир ростом 1.60 см на підборах із ботоксною мордяшкою!
04.02.2022 08:50 Ответить
Це ти про Зеленського?
04.02.2022 08:54 Ответить
Это про вашего карлика *****
04.02.2022 09:20 Ответить
Во Франции заинтересовались контентом rtvi frence с ватным освещением протестов желтых жилетов....руссофобия агалтелая....
макарон уже увидел уши гэбни..
04.02.2022 08:57 Ответить
Макрон может сказать путину - убирайся!!! И путин уберется!!! Им нужна Франция в 1000000 раз больше чем Украина!! Иначе нахрена все эти жулики кремлевские воруют бабло!!! В Рязани они его не потратят -ИМ НУЖЕН ПАРИЖ!
04.02.2022 09:28 Ответить
А чому ***** не пожалівся Макрону на Байдена? Судячи з повідомлень за останні три місяці саме США є ініціаторами інформування світової громадськості про військову агресивність орди.
04.02.2022 09:46 Ответить
Если тебя будут обижать, не обижайся. (С)
04.02.2022 10:02 Ответить
04.02.2022 10:42 Ответить
04.02.2022 11:23 Ответить
 
 