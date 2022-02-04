За сутки нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ не зафиксировано, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 3 февраля, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом говорится в утренней своде ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 4 февраля 2022 года, передает Цензор.НЕТ.
"В течение минувших суток, 3 февраля, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – говорится в сообщении.
