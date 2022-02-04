РУС
За сутки нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ не зафиксировано, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 3 февраля, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом говорится в утренней своде ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 4 февраля 2022 года, передает Цензор.НЕТ.

"В течение минувших суток, 3 февраля, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Донбасс (26966) операция Объединенных сил (6766)
Добре.
04.02.2022 08:06 Ответить
Американський журнал Time виклав на обкладинку свого майбутнього номера зображення українського військового в зимовому екіпіруванні. Боєць йде в укритті, облаштованому на бойових позиціях на сході України.

04.02.2022 14:36 Ответить
В розумінні дебілів саме так.
04.02.2022 15:58 Ответить
 
 