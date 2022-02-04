РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4395 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 481 6

Эскалация вокруг Украины может обернуться самым масштабным кризисом со времен Второй мировой войны, - глава МИД Польши Рау

Эскалация вокруг Украины может обернуться самым масштабным кризисом со времен Второй мировой войны, - глава МИД Польши Рау

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что эскалация конфликта вокруг Украины может обернуться самым большим кризисом со времен Второй мировой войны.

Об этом он сказал во время слушаний в Хельсинкской комиссии при Конгрессе США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Любая эскалация принесет не только огромные человеческие страдания, но и глубокие политические, стратегические, экономические и военные последствия. Ситуация может очень быстро выйти из-под контроля и вовлечь Европу в огромный многомерный кризис безопасности в масштабах, которых не было со времен Второй мировой войны", - сказал глава польской дипломатии во время открытия слушаний по поводу польского председательства в ОБСЕ.

Большую часть своего выступления Рау посвятил кризису вокруг Украины.

Также читайте: Риск возникновения войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет, - Рау

Как подчеркнул министр, ставки в нынешнем кризисе, связанные с концентрацией российских войск вокруг Украины, "не могут быть выше", поскольку это глобальный международный порядок, основанный на принципах, закрепленных, в частности, в Уставе Организации Объединенных Наций.

"Если мы допустим использование вооруженного нападения как инструмента государственной политики, это может привести к разрушению международного порядка, основанного на правилах (...). Этот порядок может быть уничтожен и заменен другим, основанным на противоположном правиле, праве более сильного" - заявил Рау.

Он также согласился с мнением конгрессмена-демократа Стива Коэна, который сказал, что "Путин имеет миссию и не остановится в Киеве", и что Польша, Финляндия и страны Балтии также могут быть под угрозой.

"Есть много веских причин думать, что динамика этого конфликта будет именно такой, как вы его описали, потому что для этого есть много военных и, прежде всего, исторических аргументов", – отметил Рау.

Читайте: Если бы Россия могла влиять на вступление в НАТО, то Польша, наверняка, не смогла бы присоединиться к Альянсу, - замглавы МИД Пшидач

Вместе с тем, он добавил, что при единой позиции международного сообщества конфликта можно избежать. Он также отметил, что, несмотря на напряженность, недавняя встреча советников лидеров Нормандского формата в Париже по ситуации на Донбассе стала положительным сигналом.

Он сообщил, что Польша организует дальнейшие переговоры в рамках трехсторонней контактной группы с участием представителей России, Украины и ОБСЕ.

Автор: 

ОБСЕ (4899) россия (97265) МИД Польши (334) Рау Збигнев (69)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** вже 20 років руйнує мировий порядок а Європа зараз вспомяталась.Ви самі зробили ***** сильним за цей час Особливо Німеччина Меркель злилась і якоби все.Нічого дядько Джо з дядьком Борисом у біді не лишть.
показать весь комментарий
04.02.2022 07:46 Ответить
А криза вже існує,я би сказав що знову зародилися дві дерхави готові між собою розділити Европу це Германія та мокшандія із розподілом між собою країн які знаходяться між ними.
показать весь комментарий
04.02.2022 08:00 Ответить
так рашка же чмошная про это только и мечтает про войну .они готовились как и немцы в те времена в тихаря клепали танки..корабли и другую технику тысячами и десятками тысяч пока евросоюз с нато их обучал технологиям .строил им ангары для тренировок,давали инструкторов нато для обучений всякий .помогал ,финансировал даже ....а оно получается помогали своему же врагу сопернику готовится к войне с ними...как то кратко так....((
показать весь комментарий
04.02.2022 08:12 Ответить
Да и Германия далеко от мокшан не ушла,у нее амбиции ,,разделяй и властвуй,, за столетия никуда не делись.
показать весь комментарий
04.02.2022 08:25 Ответить
Фельштинский (не глупый чувак) ещё в 2014 году назвал агрессию против Украины ползучее начало третей мировой....
показать весь комментарий
04.02.2022 08:20 Ответить
Война в Украине переходит на новый уровень и становиться всего лишь причиной зарубы между рашкой и США. Но ничего. Если в итоге рашке выбьют зубы, украинцы будут рады
показать весь комментарий
04.02.2022 08:44 Ответить
 
 