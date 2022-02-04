РУС
4 331 15

У ВСУ достаточно оружия и военных запасов для защиты от России, - Залужный

У ВСУ достаточно оружия и военных запасов для защиты от России, - Залужный

Залужный отмечает, что жителям приграничных областей Украины не нужно волноваться и поддаваться панике.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал о состоянии обеспеченности Украины военными запасами. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос, на сколько времени хватит вооружения, которое в эти дни прибывает в Украину, Залужный отметил:

"Мы военные люди, ведем речь о военных запасах, об оперативных запасах и о стратегических запасах. На сегодняшний день они все почти заполнены до тех норм, которые необходимы. И этого будет достаточно, чтобы провести и первые, и последующие операции".

Залужный также отметил, что со стороны ВСУ отслеживается вся деятельность Вооруженных сил России.

"На сегодняшний день вдоль государственной границы мы видим сосредоточение военной техники и личного состава, которые туда прибывают... Есть и такие воинские части и подразделения, которые осуществляют постоянное перемещение. Это касается так же и территории временно оккупированного Крыма. Если внимательно проанализировать то состояние, в котором сейчас эти группировки находятся, то, я признаю это как военный человек, что так оно нас беспокоит", - сказал он.

В то же время Залужный отметил, что любое государство будет беспокоить, если у его границ находится военная группировка.

"Но, с другой стороны, если посмотреть принципиально, и с военной точки зрения, и проанализировать возможности к осуществлению тех или иных мероприятий, то я отмечаю, что на сегодняшний день такой угрозы нет. Это больше всего похоже на более такое, пожалуй, психологическое давление. Поэтому жителям приграничных областей не нужно волноваться, не нужно, самое главное, поддаваться панике", - отметил Залужный и призвал верить ВСУ и официальной информации.

Байрактарів багато не буває-турецька народна мудрість...
04.02.2022 07:35 Ответить
Патрони бувають у кількості: "Мало, і ще мало, вже не можу нести."
04.02.2022 07:42 Ответить
Якщо ви маєте пришелепкуватого сусіда, то норми запасів треба збільшувати.
04.02.2022 07:51 Ответить
Пора уже давно маскалям навалять.
показать весь комментарий
04.02.2022 07:59 Ответить
Судя по тому , что хранилище стрелкового оружия в соляной шахте Артемовска , где хранятся миллионьі стволов СКС , АК и АКМ , пока не распечатали для вооружения теробороньі , оружия точно хватает .
показать весь комментарий
04.02.2022 08:15 Ответить
А они есть, эти склады? По-моему это байка сепаров, что они там откопали все снаряжение, включая танки и артилерию.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:45 Ответить
Сепаров туда не пустили , хотя они и пьітались в 2014г. Им не так бьіло нужно б/у стрелковое оружие , как сам факт захвата арсенала . Не получилось , и пришлось тиражировать бред о шахтах с оружием , без захвата единственной реальной шахтьі . Больше никаких складов и арсеналов с площадками хранения техники НЕ БЬІЛО на Донбассе .
показать весь комментарий
04.02.2022 10:18 Ответить
Его (оружие) перевезли из Артёмовска.
Начали это делать, ещё в 2014 году.
Теперь в Артёмовске ПУСТЫЕ соляные шахты.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:45 Ответить
У першу чергу наша влада має чітко дати знати світу та нашим військам що у разі нападу мекшан ми залишаємо за собою право воювати на мокшанській території до повного знищення нападників.А то будуть гасити із своєї території та по монгольськи робити набіги на нашу територію а ми на їхню незможемо і плюнути.
показать весь комментарий
04.02.2022 08:21 Ответить
Может генерал он и хороший но мудрости не хватает явно!Лучше промолчать и заниматься военным делом!
показать весь комментарий
04.02.2022 08:27 Ответить
А як відносно захисту від українських гнид? Розплодилося вже дохрена!
показать весь комментарий
04.02.2022 08:29 Ответить
От, задля цього, потрібно, ще позавчора, роздати патріотам й активістам зброю!!! Під військовий квиток, чи паспорт звичайно. Хоча розумію, що при таких верХВОЙних,потім можуть початися проблеми, як це було з добробатівцями.
показать весь комментарий
04.02.2022 08:38 Ответить
Як правило--війскові ДОПОВІДАЮТЬ на закритих нарадах ,а не базікають на ефірах Для цього є інші базіки і брехуни.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:29 Ответить
Пане генерал,мене особисто як громадянина України цікавить питання, чи є у Вас план контр.наступу.Бойові дії на нашій території,це вже якоюсь мірою програш, людські та матеріальні втрати,тому завжди всі намагаються театр боїв перемістити на територію ворога.Якщо ми не будем готові нападати то нас і надалі кацапи будуть цькувати.Одне діло,що ми не збираємся нападати першими,а інше що ми не збираємся переходити у контр наступ.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:48 Ответить
І палива, яке весь 2021 не закуповували, теж? Його дишилось 17% від норми мирного часу
показать весь комментарий
04.02.2022 10:23 Ответить
 
 