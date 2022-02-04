У ВСУ достаточно оружия и военных запасов для защиты от России, - Залужный

Залужный отмечает, что жителям приграничных областей Украины не нужно волноваться и поддаваться панике.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал о состоянии обеспеченности Украины военными запасами. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос, на сколько времени хватит вооружения, которое в эти дни прибывает в Украину, Залужный отметил:

"Мы военные люди, ведем речь о военных запасах, об оперативных запасах и о стратегических запасах. На сегодняшний день они все почти заполнены до тех норм, которые необходимы. И этого будет достаточно, чтобы провести и первые, и последующие операции".

Также читайте: Эскалация вокруг Украины может обернуться самым масштабным кризисом со времен Второй мировой войны, - глава МИД Польши Рау

Залужный также отметил, что со стороны ВСУ отслеживается вся деятельность Вооруженных сил России.

"На сегодняшний день вдоль государственной границы мы видим сосредоточение военной техники и личного состава, которые туда прибывают... Есть и такие воинские части и подразделения, которые осуществляют постоянное перемещение. Это касается так же и территории временно оккупированного Крыма. Если внимательно проанализировать то состояние, в котором сейчас эти группировки находятся, то, я признаю это как военный человек, что так оно нас беспокоит", - сказал он.

В то же время Залужный отметил, что любое государство будет беспокоить, если у его границ находится военная группировка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Планы возвращения военным путем Крыма и оккупированного Донбасса не разрабатывались, – Залужный. ВИДЕО

"Но, с другой стороны, если посмотреть принципиально, и с военной точки зрения, и проанализировать возможности к осуществлению тех или иных мероприятий, то я отмечаю, что на сегодняшний день такой угрозы нет. Это больше всего похоже на более такое, пожалуй, психологическое давление. Поэтому жителям приграничных областей не нужно волноваться, не нужно, самое главное, поддаваться панике", - отметил Залужный и призвал верить ВСУ и официальной информации.