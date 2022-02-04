Евросоюз призвал Россию полностью выполнять Минские соглашения: "РФ четко взяла на себя ответственность за мирное урегулирование конфликта"

Евросоюз осуждает агрессивные действия и угрозы России в отношении Украины и уверяет, что любая дальнейшая военная агрессия будет иметь огромные последствия и цену для Москвы.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Европейский Союз осуждает дальнейшие агрессивные действия и угрозы России против Украины. Неприемлемые требования, предъявляемые Россией, сопровождаются повышенной тональностью заявлений ее политиков и высших должностных лиц, а также наращиванием войск и их перемещением у границы с Украиной, на незаконно аннексированном Крымском полуострове и в Черноморском регионе. Мы также обеспокоены широкомасштабным развертыванием российских войск в Беларуси, в том числе вблизи ее границы с Украиной", - отмечается в заявлении.

Также читайте: Одна из стран Евросоюза заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО, - Данилов

Евросоюз призывает Россию к деэскалации, соблюдению норм международного права и конструктивному участию в диалоге через существующие международные механизмы: "Вместе с нашими трансатлантическими партнерами и единомышленниками мы четко дали понять, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь огромные последствия и цену. Это включает широкий спектр секторальных, финансовых и индивидуальных ограничительных мер.

В заявлении указывается на полную поддержку мирных усилий в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе, однако выражается сожаление, что "Россия все еще пытается продвигать искаженный нарратив, утверждая, что она является лишь посредником конфликта".

"Как член "Нормандской четверки" и подписант Минских соглашений РФ четко взяла на себя ответственность за мирное урегулирование конфликта. Мы призываем Россию как сторону конфликта принимать конструктивное участие в переговорах и полностью выполнять Минские договоренности", - подчеркивается в заявлении.

В ЕС также подтвердили решительную поддержку основных принципов, на которых строится европейская безопасность, закрепленных в Хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии, в частности: суверенитета и территориальной целостности государств; нерушимости международно признанных границ; права стран самим решать свою внешнюю политику и выбирать собственные механизмы обеспечения безопасности; воздержания от угрозы силой или ее применение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выполнение минских соглашений означает разрушение Украины, - Данилов

"Эти принципы не подлежат ни обсуждению, ни пересмотру или повторному толкованию. Их нарушения являются наибольшим препятствием для общего, неделимого пространства безопасности в регионе ОБСЕ", - убеждены в Евросоюзе.

Кроме этого, отмечается "важность обновленного и содержательного диалога в соответствии с ключевыми принципами, лежащими в основе европейской безопасности" и указывается, что ОБСЕ является наиболее подходящей и инклюзивной платформой для этого.