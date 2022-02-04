Второй день подряд в Украине рекорд заболеваемости COVID-19: впервые 43 778 случаев за сутки. 174 человека умерли, 9497 - выздоровели, - Минздрав
За сутки 3 февраля в Украине зафиксированы 43 778 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"За сутки 3 февраля в Украине:
зафиксированы 43 778 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4381, медработников - 873);
75 304 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 482 человека, вторую дозу - 28 444 человека, дополнительную дозу получили 695 человек, бустерную дозу - 22 683 человека.
Также за прошедшие сутки:
госпитализированы - 4328 человек;
летальных случаев – 174;
выздоровели - 9497 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 4 213 675 человек;
выздоровели - 3 660 351 человек;
летальных случаев - 100 983
проведено ПЦР-тестирований - 18 404 417.
С начала вакцинальной кампании привиты 15 420 207 человек, из них получили первую дозу – 15 420 205 человек, получили две дозы – 14 728 642 человека, получили дополнительную дозу – 19 423 человека, бустерную дозу – 421 057 человек. Всего проведено 30 589 327 прививок", - рассказали в Минздраве.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/3/7133485/ "Наближається час, коли можна знову "відкривати" Швецію", - зазначила прем'єрка Магдалена Андерссон. "Ми можемо почати повертатися до нормального життя. Але уряд продовжить пильно стежити за тим, як далі буде розвиватися пандемія", - зазначила міністерка охорони здоров'я і соціальних питань Лена Халленгрен. Надалі зберігається рекомендація залишатись вдома і уникати контактів з іншими людьми, якщо людина має симптоми, схожі на симптоми Covid-19. Особам, які з певних причин не щеплені, рекомендується уникати перебування серед великої кількості людей.
Понад 83% дорослих в країні повністю вакциновані від коронавірусу і вже майже 50% отримали підсилюючу третю дозу. З урахуванням підлітків, в країні повністю щеплені 86,5% населення віком від 12 років.
По-твоєму що, нещеплені там не шведи?
Різке скорочення кількості пенсіонерів відбувається тому що по новому законодавству на пенсію ряд категорій громадян стали виходити пізніше.
https://www.pfu.gov.ua/pl/197125-zminy-z-1-kvitnya-2021-roku-ostatochne-pidvyshhennya-pensijnogo-viku-dlya-zhinok/ У межах змін, ухвалених у 2011-му році, вік виходу на пенсію для жінок упродовж десятиліття зростав на півроку і 1 квітня 2021 року досяг 60-ти років. Ті жінки, що народилися у період із 1 жовтня 1960-го по 31 березня 1961 року, до 1 квітня п.р. могли виходити на пенсію у 59,5 років. А вже ті, хто народився 1 квітня 1961-го і пізніше, йтимуть на пенсію у 60. Таким чином, пенсійний вік для чоловіків і жінок в Україні став однаковим. У 2017-му році пенсійна реформа продовжилася, і за нею на призначення пенсії став впливати не лише вік, а й страховий стаж - період, за який сплачувалися внески на обов'язкове державне пенсійне страхування. У 2021 році мінімальний страховий стаж становить 28 років. Надалі необхідна тривалість стажу зростатиме на один рік, поки 2028-го не досягне 35 років. Для того, щоб 2021-го стати пенсіонером у 60 років, потрібно мати щонайменше 28 років страхового стажу. Окрім того, цього року зможуть піти на пенсію 63-річні українці зі стажем від 18-ти до 28 років, а також 65-річні, які мають стаж від 15-ти до 18 років.
Так що давай посилання де ти знайшов ту інфу, бо брехунам віри немає.
Согласен с коментарием выше, у нас лидирующие места в мире по заболеваемости и смертности от СС заболеваниям, онко, туберкулезе, СПИДу.
Где методы по оздоровлению нации? Секции и кружки для детей (доступные!), пропаганда и мотивация спорта, зож?
В той же Швеции, одна из самых здоровых наций в мире! А нашим правителям + аптечно-фармацетическим компаниям не выгодна здоровая нация. Увы
після хвороби ,пильнуйте за легенями та серцем .
Здоров"я !
термин - время приёма у врача .
В очереди к семейному и по записи и живая очередь ,больные ,
выздоравливающие , те у кого болезнь ещё под вопросом все
вперемешку . К тому же часовые ожидания.
Эта очередь - один из очагов заражения .