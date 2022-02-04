Россия планирует инсценировать атаку украинских военных как повод для вторжения в Украину, - Госдепартамент США

По данным американской разведки, Россия планирует инсценировать атаки украинских военных как повод для нового вторжения в Украину. В одном из сценариев российская разведка может создать фейковое видео с жертвами.

Об этом сообщил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"У США есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованные атаки украинских военных или спецслужб как предлог для дальнейшего вторжения в Украину", – заявил он.

По его словам, одним из сценариев, которые рассматривает РФ, является создание фейкового видео, полностью сфабрикованного российскими спецслужбами.

На этом видео могут быть изображены графические сцены фейковых взрывов, погибших, скорбящих, разрушений или военной техники, отметил Прайс.

Спикер Госдепа отдельно подчеркнул: сценарий с видео – лишь один из вариантов. "Мы не знаем, обязательно ли Россия воспользуется тем или иным вариантом в ближайшие дни", – добавил он.

Спикер Госдепа подчеркнул: США объявляют эту информацию, чтобы обнажить масштабы дестабилизирующих действий России против Украины и отговорить РФ от этой опасной кампании и военной атаки.

"Мы вновь призываем Россию прекратить свою деструктивную и дестабилизирующую кампанию по дезинформации, снизить напряженность и приступить к дипломатии и диалогу для мирного решения", – подытожил Прайс.