Россия планирует инсценировать атаку украинских военных как повод для вторжения в Украину, - Госдепартамент США
По данным американской разведки, Россия планирует инсценировать атаки украинских военных как повод для нового вторжения в Украину. В одном из сценариев российская разведка может создать фейковое видео с жертвами.
Об этом сообщил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"У США есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованные атаки украинских военных или спецслужб как предлог для дальнейшего вторжения в Украину", – заявил он.
По его словам, одним из сценариев, которые рассматривает РФ, является создание фейкового видео, полностью сфабрикованного российскими спецслужбами.
На этом видео могут быть изображены графические сцены фейковых взрывов, погибших, скорбящих, разрушений или военной техники, отметил Прайс.
Спикер Госдепа отдельно подчеркнул: сценарий с видео – лишь один из вариантов. "Мы не знаем, обязательно ли Россия воспользуется тем или иным вариантом в ближайшие дни", – добавил он.
Спикер Госдепа подчеркнул: США объявляют эту информацию, чтобы обнажить масштабы дестабилизирующих действий России против Украины и отговорить РФ от этой опасной кампании и военной атаки.
"Мы вновь призываем Россию прекратить свою деструктивную и дестабилизирующую кампанию по дезинформации, снизить напряженность и приступить к дипломатии и диалогу для мирного решения", – подытожил Прайс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гляйвіцька провокація і майнільський інцидент - казус беллі Гітлера і Сталіна - https://www.youtube.com/watch?v=ZKVGskc-uO8&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
Официальным поводом к войне стал Майнильский инцидент. 26 ноября 1939 года советское правительство обратилось к правительству Финляндии с официальной нотой, в которой заявлялось: «26 ноября, в 15 часов 45 минут, наши войска, расположенные на Карельском перешейке у границы Финляндии, около села Майнила, были неожиданно обстреляны с финской территории артиллерийским огнём. Всего было произведено семь орудийных выстрелов, в результате чего убито трое рядовых и один младший командир, ранено семь рядовых и двое из командного состава. Советские войска, имея строгое приказание не поддаваться провокации, воздержались от ответного обстрела». Нота была составлена в умеренных выражениях и требовала отвода финских войск на 20-25 км от границы во избежание повторения инцидентов. Тем временем финские пограничники спешно провели расследование инцидента, тем более что пограничные посты были свидетелями обстрела. Ответной нотой финны заявили, что обстрел был зафиксирован финскими постами, выстрелы были произведены с советской стороны, по наблюдениям и оценкам финнов с расстояния около 1,5-2 км на юго-восток от места падения снарядов, что на границе у финнов есть только пограничные войска и нет орудий, тем более дальнобойных, но что Хельсинки готов приступить к переговорам об обоюдном отводе войск и начать совместное расследование инцидента. Ответная нота СССР гласила: «отрицание со стороны правительства Финляндии факта возмутительного артиллерийского обстрела финскими войсками советских войск, повлёкшего за собой жертвы, не может быть объяснено иначе, как желанием ввести в заблуждение общественное мнение и поиздеваться над жертвами обстрела. <…> Отказ правительства Финляндии отвести войска, совершившие злодейский обстрел советских войск, и требование об одновременном отводе финских и советских войск, исходящие формально из принципа равенства сторон, изобличают враждебное желание правительства Финляндии держать Ленинград под угрозой». СССР объявил о своем выходе из Пакта о ненападении с Финляндией, мотивируя это тем, что сосредоточение финских войск под Ленинградом создаёт угрозу городу и является нарушением пактаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)#cite_note-68 [68] .
И спросила кроха:
Две полоски - хорошо?
Папе стало плохо...
Рабы - без чести и совести с засранными ,по самое нехочу мозгами!!!
Ихтамнет....
бы США...