Минобразования отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента Киево-Могилянской академии

Приказом Министерства образования и науки Украины от 03 февраля 2022 г. № 24-к упразднен приказ МОН от 02 февраля 2022 г. №23-к "Об объявлении конкурса на замещение должности президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Это решение принято по результатам согласительного совещания под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с участием председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, народных депутатов Украины, представителей Национального университета "Киево-Могилянская академия", - говорится в сообщении.

Читайте: Назначенный через кнопкодавство Шкарлетт считает, что имеет право решать, кто будет президентом Могилянки. Какое досадное самоубийство, - "слуга народа" Гурин

Напомним, экс-министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Позже Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе.

Глава МОН Сергей Шкарлетт заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Будет объявлен повторный конкурс.

4 февраля у стен Кабмина пройдет акция протеста. Студенты Киево-Могилянской академии потребуют отставки главы МОН Сергея Шкарлета и подписания контракта с избранным президентом НаУКМА.