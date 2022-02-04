РУС
Минобразования отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента Киево-Могилянской академии

Минобразования отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента Киево-Могилянской академии

Приказом Министерства образования и науки Украины от 03 февраля 2022 г. № 24-к упразднен приказ МОН от 02 февраля 2022 г. №23-к "Об объявлении конкурса на замещение должности президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Это решение принято по результатам согласительного совещания под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с участием председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, народных депутатов Украины, представителей Национального университета "Киево-Могилянская академия", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Позже Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе.

Глава МОН Сергей Шкарлетт заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Будет объявлен повторный конкурс.

4 февраля у стен Кабмина пройдет акция протеста. Студенты Киево-Могилянской академии потребуют отставки главы МОН Сергея Шкарлета и подписания контракта с избранным президентом НаУКМА.

+19
ШКАРЛЄТСТВА НЄ ПРАЙДЬОТ...
04.02.2022 08:54 Ответить
+17
Обосрались от страха и начали отползать назад!
04.02.2022 09:11 Ответить
+13
у шкарлета равно как и у шмыги неизлечимый совок в голове
04.02.2022 08:59 Ответить
04.02.2022 08:54 Ответить
ОПГ бабломойши оборзели !

Импичмент ЗеИУДЕ. ВСЕХ ЕГО ПРИХВОСТНЕЙ В БУЦЫГАРНЮ !
04.02.2022 09:39 Ответить
Шкарлєтанство не пройде))
04.02.2022 10:54 Ответить
потеря молодежи для зеленого осла--это удар по его рейтингу,срамота !
04.02.2022 12:48 Ответить
у шкарлета равно как и у шмыги неизлечимый совок в голове
04.02.2022 08:59 Ответить
Ким підписаний наказ?
04.02.2022 09:01 Ответить
Так Шкарлет сам и титушек присылал на время выборов в академию.
04.02.2022 09:05 Ответить
Обосрались от страха и начали отползать назад!
04.02.2022 09:11 Ответить
І ректорство і мільйони від НАЗЯВО. І ЦЕ ТОЙ, хто розповідає нам про доброчесність. Шкура.
04.02.2022 09:14 Ответить
Зашкваров столько у зеленых, что решили уступить на безденежном вопросе и наверняка продумывают пропиариться на этом, чтоб вытянуть рейтинг из канализации.
04.02.2022 09:15 Ответить
Так це по совковому: Нам не потрібна ваша робота, нам треба щоб Ви наробились!
04.02.2022 09:16 Ответить
Може на НАЗяво прийде хтось більш-менш адекватний. Тільки не Винницький.
04.02.2022 09:22 Ответить
Зєлємойшам дійшло, що протести студентів ще більше потягнуть вниз сповзаючий рейтинг самого Зєлі та його сосен.
04.02.2022 09:22 Ответить
плагиатор шмарклет обоссался.
04.02.2022 09:25 Ответить
поки не почне народ виносити їх з кабінетів разом з кріслами, порядку не буде від тої зешобли
04.02.2022 09:25 Ответить
Мені дуже не подобаються і Шкарлет і Квіт. Але Шкарлет більше не подобається, як і вся зелена плесінь.
04.02.2022 09:27 Ответить
Какая разница. Один купив диплом другий вивчився. Аби дороги були хороші.
04.02.2022 09:41 Ответить
А хто з них купив диплом? Обидва доктори наук. Один з економіки інший з літератури. Так що тут навіть розмови на рахунок покупки диплома це просто абсурд.
04.02.2022 09:53 Ответить
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти має намір оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправною роботу НАЗЯВО з пошуку плагіату в роботах міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.
Про це повідомив голова НАЗЯВО Сергій Квіт у коментарі https://www.radiosvoboda.org/a/news-nazyaro-shkarlet-plagiat/31188091.html "Радіо Свобода" .
Раніше Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти виявило плагіат у чотирьох роботах Сергія Шкарлета.
04.02.2022 10:09 Ответить
Плагіат в декількох роботах це не значить "купив диплом". А плагіат може виникнути не тільки тому що людина плагіатила. Можна не знати що таке вже таке є і самому придумати. Але вся зелена банда має як можна скоріше зникнути.
04.02.2022 10:18 Ответить
Не гони дурку. Хтось за нього "вчився". Всі все прекрасно знають. Тема закрита.
04.02.2022 10:24 Ответить
Студенти їм шота смутно нагадували...Десь зачесалось нижче спини у Шмигаля і Шкарлета.
04.02.2022 09:40 Ответить
Що, риг шкарлета обпісявся, а малорос Гундос обкакався? Але студенти вимагають ще відставки шкарлета. Не почують вимоги студентів - будуть вимагати відставки уряду і президента.
04.02.2022 09:48 Ответить
Те що студенти вимагають відставки Шкарлета й можуть перейти на вимогу відставки Гундоса, це навіть не в виборах ректора справа. Вони є просто останньою краплею в неприйнятті людей до обнаглівшої зеленої банди. Щоб зупинити цей процес Гундосу один вихід це звільнити Шкарлета.
04.02.2022 10:10 Ответить
Хоча може вийти так, що і відставка Шкарлета вже не допоможе.
04.02.2022 10:22 Ответить
шкарлатан!!!
04.02.2022 10:41 Ответить
Звичайно з Шкарлета міністр як з гівна пуля, але затвердити такі "вибори", це вже, хлопці, дно. Скриньку винесли, годину щось з нею робтли, потім "випадково" знайшли і о щастя!!! вона неушкоджена. Отже можна рахувати "голоси". Казочка для дурачків. Якщо це вибори, то Могилянка- оперний театр.
04.02.2022 10:48 Ответить
"Шкарлатан" керує...
04.02.2022 11:39 Ответить
04.02.2022 12:15 Ответить
 
 