Минобразования отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента Киево-Могилянской академии
Приказом Министерства образования и науки Украины от 03 февраля 2022 г. № 24-к упразднен приказ МОН от 02 февраля 2022 г. №23-к "Об объявлении конкурса на замещение должности президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
"Это решение принято по результатам согласительного совещания под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с участием председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, народных депутатов Украины, представителей Национального университета "Киево-Могилянская академия", - говорится в сообщении.
Напомним, экс-министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".
Позже Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе.
Глава МОН Сергей Шкарлетт заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Будет объявлен повторный конкурс.
4 февраля у стен Кабмина пройдет акция протеста. Студенты Киево-Могилянской академии потребуют отставки главы МОН Сергея Шкарлета и подписания контракта с избранным президентом НаУКМА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Импичмент ЗеИУДЕ. ВСЕХ ЕГО ПРИХВОСТНЕЙ В БУЦЫГАРНЮ !
Про це повідомив голова НАЗЯВО Сергій Квіт у коментарі https://www.radiosvoboda.org/a/news-nazyaro-shkarlet-plagiat/31188091.html "Радіо Свобода" .
Раніше Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти виявило плагіат у чотирьох роботах Сергія Шкарлета.