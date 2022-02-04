РУС
Украина потеряла 5 пунктов в Индексе восприятия коррупции, опустившись на 122 место среди 180 стран, - экс-нардеп Острикова

По результатам 2021 года Украина заняла 122 место из 180 стран в новом Индексе восприятия коррупции, опустившись на 5 пунктов по сравнению с 2020 годом.

Об этом пишет в фейсбук экс-нардеп Татьяна Острикова, сообщает Цензор.НЕТ.

"А вот и "признание" больших результатов борьбы с коррупцией. Вышел новый Индекс восприятия коррупции за 2021 год, где Украина рядом с Эсватиной, Замбией и Непалом… 100 баллов значит нет коррупции, 0 баллов – чрезвычайная коррупция", – объясняет экс-нардеп.

По ее словам, Украина набрала 32 балла и заняла 122 место среди 180 стран, опустившись в рейтинге на 5 пунктов по сравнению с прошлым годом, когда занимали 117 место.

"Чем выше ступень, тем лучше", - еще раз акцентирует внимание Острикова.

Также читайте: Журналист Николов перечислил 12 крупнейших коррупционных афер 2021 года в Украине

Кроме того, она отмечает, что не только в общем списке мы "отстаем", но и среди соседей, хуже только в РФ:

- Польша – 56 баллов и 42 место (без изменений по отношению к 2020 году);

- Словакия – 52 балла (+3 балла по отношению к 2020 году, 56 место);

- Румыния – 45 баллов (+1 балл по отношению к 2020 году, 66 место);

- Венгрия – 43 балла (-1 балл, 73 место);

- Беларусь – 41 балл (-6 баллов, 82 место);

- Молдова – 36 баллов (+2, 105 место).

"Это здесь, по-видимому, повлияло и неизбрание руководителя САП, и освобождение от ответственности за недостоверное декларирование, и задержка с судебной реформой, и цена километра дорог по программе "Большая стройка", и внезапные родственники-миллионеры народных депутатов. Уже четвертая весна на носу , а все никак "посадить" не могут!", – продолжает она.

Из положительных моментов Острикова отмечает то, что, несмотря на высокий уровень коррупции в Украине, хорошо, что хотя бы формируется среда из представителей СМИ, бизнеса, общественности, которая не молчит и освещает все эти скандалы.

"Каковы Ваши прогнозы на 2022 год относительно нашего места в Индексе восприятия коррупции?", - резюмировала экс-нардеп.

+14
04.02.2022 09:07 Ответить
+12
Ну шо зєлєбобіки, побороли ви корупцію з вашим зєнаркоманом?
04.02.2022 09:12 Ответить
+9
А 70% за импичмент.
04.02.2022 09:11 Ответить
04.02.2022 09:07 Ответить
А 70% за импичмент.
04.02.2022 09:11 Ответить
прийдеться Зеленському "потихому в ліс піти" якого він посадив. А ліс то густий з 1 мрд дерев
04.02.2022 09:20 Ответить
04.02.2022 09:21 Ответить
Оооон там бачиш цікава гойдалка така на каштані висить... От до неї ти і підеш.
А твої зелені виборці тебе підтримають, щоб ти не впав.
04.02.2022 09:33 Ответить
Ну шо зєлєбобіки, побороли ви корупцію з вашим зєнаркоманом?
04.02.2022 09:12 Ответить
Брехня' ще Гончарук повністю прихлопнув корупцію в вищіх ешалонах влади
04.02.2022 09:14 Ответить
Это с учетом тех 150 штук с которые у чувака который в лес собирался спетлять в сумке лежали... или нет???
04.02.2022 09:21 Ответить
байден опять в штаны величайшему тайно нагадил
04.02.2022 09:21 Ответить
04.02.2022 09:24 Ответить
Верещук: неможливо зрозуміти, що має на увазі Байден, коли говорить про проблеми з корупцією в Україні
04.02.2022 09:24 Ответить
Это результат борьбы зеленского с коррупцией.
04.02.2022 09:26 Ответить
Подскажите, этот результат лучше, чем 29 баллов в 2017?
04.02.2022 10:34 Ответить
Для того, що звик обсиратись зеленим гімном:

Якщо тупий і не розумієш, то поясню: ДО 18-го року бали зростали, тобто йшло зростання, а от з 19-го почався спад. 2012-го року 28 балів, тобто, НАЗАД, до 15-16-го. Чому так треба пояснювати, а чи може само допреш?
04.02.2022 17:17 Ответить
2021-го року стало 28.
04.02.2022 17:19 Ответить
"Для того, що звик обсиратись зеленим гімном" - сочувствую. Попробуйте препараты от диареи.
04.02.2022 17:43 Ответить
Так это только середина каденции Зефилитика
04.02.2022 09:30 Ответить
якщо нам не пощастить, то навіть не 30%
04.02.2022 15:57 Ответить
Барыгу убрали и стали еще больше воровать. Тогда вопрос может не убрали, а выбрали?
04.02.2022 09:34 Ответить
Информация не очень правильная. Пять пунктов - место в рейтинге, а не количество баллов. Баллов столько же, сколько и было.
04.02.2022 10:10 Ответить
Не мешайте манипулировать данными.
Видите, как возбудились массы?
04.02.2022 10:35 Ответить
Что за спешка? Ещё не кончилась эпоха бедности, а вы уже хотите эпоху конца коррупции? Не, так не бывает. Только после второго срока. И миллиарда деревьев!
04.02.2022 10:14 Ответить
в щоб там не казали, РФ там на 136 місці
04.02.2022 10:28 Ответить
Та херня это все. Главное чтоб не Петя.
04.02.2022 10:40 Ответить
приходит третья весна а посадок нет))) только откатываемся еще дальше
04.02.2022 10:48 Ответить
Индекс восприятия коррупции от Transparency International это скорее идеологический инструмент. Несчастные украинские сотни тысяч смехотворны по сравнению с коррупционными триллионами которые крутятся в США. Чего стоит только узаконенное взяточничество в промышленных масштабах типа лоббизма. Просто у совков какая-то мания посыпать голову пеплом.
04.02.2022 10:52 Ответить
Единственная возможность выжить и вернуть территории - экономическая и политическая победа, с одновременным отсеканием РФ от продажи ресурсов в ЕС. А экономическая победа невозможна без перехода в первую тридцатку рейтинга.

Тут у меня меньше вопросов к **********, а больше к народу, которому не важны ни мутные назначения генпрокуроров, ход реформы, или конкурсы антикор органов. На улицу можно выходить исключительно за платежки, низкие налоги и отсутствие контроля, и отдельных личностей с историей работы с рыгами и провала реформ.
04.02.2022 12:28 Ответить
Борьба с коррупцией успешно продолжается!😁
04.02.2022 12:38 Ответить
 
 