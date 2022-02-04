Украина потеряла 5 пунктов в Индексе восприятия коррупции, опустившись на 122 место среди 180 стран, - экс-нардеп Острикова
По результатам 2021 года Украина заняла 122 место из 180 стран в новом Индексе восприятия коррупции, опустившись на 5 пунктов по сравнению с 2020 годом.
Об этом пишет в фейсбук экс-нардеп Татьяна Острикова, сообщает Цензор.НЕТ.
"А вот и "признание" больших результатов борьбы с коррупцией. Вышел новый Индекс восприятия коррупции за 2021 год, где Украина рядом с Эсватиной, Замбией и Непалом… 100 баллов значит нет коррупции, 0 баллов – чрезвычайная коррупция", – объясняет экс-нардеп.
По ее словам, Украина набрала 32 балла и заняла 122 место среди 180 стран, опустившись в рейтинге на 5 пунктов по сравнению с прошлым годом, когда занимали 117 место.
"Чем выше ступень, тем лучше", - еще раз акцентирует внимание Острикова.
Кроме того, она отмечает, что не только в общем списке мы "отстаем", но и среди соседей, хуже только в РФ:
- Польша – 56 баллов и 42 место (без изменений по отношению к 2020 году);
- Словакия – 52 балла (+3 балла по отношению к 2020 году, 56 место);
- Румыния – 45 баллов (+1 балл по отношению к 2020 году, 66 место);
- Венгрия – 43 балла (-1 балл, 73 место);
- Беларусь – 41 балл (-6 баллов, 82 место);
- Молдова – 36 баллов (+2, 105 место).
"Это здесь, по-видимому, повлияло и неизбрание руководителя САП, и освобождение от ответственности за недостоверное декларирование, и задержка с судебной реформой, и цена километра дорог по программе "Большая стройка", и внезапные родственники-миллионеры народных депутатов. Уже четвертая весна на носу , а все никак "посадить" не могут!", – продолжает она.
Из положительных моментов Острикова отмечает то, что, несмотря на высокий уровень коррупции в Украине, хорошо, что хотя бы формируется среда из представителей СМИ, бизнеса, общественности, которая не молчит и освещает все эти скандалы.
"Каковы Ваши прогнозы на 2022 год относительно нашего места в Индексе восприятия коррупции?", - резюмировала экс-нардеп.
