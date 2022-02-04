США в ОБСЕ: У Украины есть неотъемлемое право на самооборону и Соединенные Штаты будут его неуклонно поддерживать

У Украины есть неотъемлемое право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, и Соединенные Штаты будут неуклонно его поддерживать.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я напоминаю Постоянному совету, что Украина имеет неотъемлемое право на самооборону, как это отражено в статье 51 Устава ООН, и Соединенные Штаты будут его неуклонно поддерживать", - сказал он.

По словам Карпентера, США всегда готовы к дипломатии, но "некоторые вещи не подлежат обсуждению". "Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма Россией. Мы не ослабим свои обязательства в отношении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Мы также не перестанем выражать свою обеспокоенность злоупотреблениями Россией в Крыму и не прекратим наши призывы к России освободить всех украинских политических узников, которых она сейчас удерживает", - отметил американский посол.

Он добавил, что санкции против России, связанные с оккупацией Крыма, останутся в силе, "пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом". Что касается санкций, связанных с агрессией на востоке Украины, то они будут действовать до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства по Минским договоренностям.

Карпентер подчеркнул, что Россия продолжает угрожать безопасности не только Украины, но и Европы в целом путем военной эскалации, необъявленных военных учений, все более враждебной риторики и фальшивых нарративов о том, что Украина планирует какую-то провокацию с применением оборонной помощи от стран НАТО.

Эти утверждения России - явная ложь, подчеркнул дипломат. Зато очевидно, что Россия разместила более 100 тыс. военнослужащих вдоль украинской границы, во временно оккупированном Крыму и в Беларуси. "В целом, у границ Украины находятся более 100 тыс. российских военнослужащих, которые поддерживаются большим количеством самолетов, беспрецедентным количеством боеприпасов для якобы "учений" и резервными запасами медицинского обеспечения, такими как банки крови. Действительно - все необходимое для того, чтобы одна страна напала на другую", - заявил посол США в ОБСЕ.

При этом, указал он, как свидетельствуют спутниковые снимки, со стороны украинских войск не наблюдается никаких признаков наращивания. Также СММ ОБСЕ не сообщала о каких-либо существенных изменениях в размещении ВСУ на востоке Украины.

"Мы призываем Россию избрать путь дипломатии и деэскалации. Россия письменно очертила свои беспокойства и предложения, и Соединенные Штаты также предоставили Москве письменный ответ. Мы четко дали понять, что существуют основополагающие принципы, которые мы обязаны поддерживать и защищать, включая суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил Карпентер.