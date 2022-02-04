РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4314 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 324 15

США в ОБСЕ: У Украины есть неотъемлемое право на самооборону и Соединенные Штаты будут его неуклонно поддерживать

США в ОБСЕ: У Украины есть неотъемлемое право на самооборону и Соединенные Штаты будут его неуклонно поддерживать

У Украины есть неотъемлемое право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, и Соединенные Штаты будут неуклонно его поддерживать.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я напоминаю Постоянному совету, что Украина имеет неотъемлемое право на самооборону, как это отражено в статье 51 Устава ООН, и Соединенные Штаты будут его неуклонно поддерживать", - сказал он.

По словам Карпентера, США всегда готовы к дипломатии, но "некоторые вещи не подлежат обсуждению". "Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма Россией. Мы не ослабим свои обязательства в отношении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Мы также не перестанем выражать свою обеспокоенность злоупотреблениями Россией в Крыму и не прекратим наши призывы к России освободить всех украинских политических узников, которых она сейчас удерживает", - отметил американский посол.

Также читайте: "Это очень плохие новости для тех, кто следит за ситуацией в Украине", - Карпентер о назначении Венедиктовой генпрокурором

Он добавил, что санкции против России, связанные с оккупацией Крыма, останутся в силе, "пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом". Что касается санкций, связанных с агрессией на востоке Украины, то они будут действовать до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства по Минским договоренностям.

Карпентер подчеркнул, что Россия продолжает угрожать безопасности не только Украины, но и Европы в целом путем военной эскалации, необъявленных военных учений, все более враждебной риторики и фальшивых нарративов о том, что Украина планирует какую-то провокацию с применением оборонной помощи от стран НАТО.

Эти утверждения России - явная ложь, подчеркнул дипломат. Зато очевидно, что Россия разместила более 100 тыс. военнослужащих вдоль украинской границы, во временно оккупированном Крыму и в Беларуси. "В целом, у границ Украины находятся более 100 тыс. российских военнослужащих, которые поддерживаются большим количеством самолетов, беспрецедентным количеством боеприпасов для якобы "учений" и резервными запасами медицинского обеспечения, такими как банки крови. Действительно - все необходимое для того, чтобы одна страна напала на другую", - заявил посол США в ОБСЕ.

При этом, указал он, как свидетельствуют спутниковые снимки, со стороны украинских войск не наблюдается никаких признаков наращивания. Также СММ ОБСЕ не сообщала о каких-либо существенных изменениях в размещении ВСУ на востоке Украины.

Также читайте: Россия планирует инсценировать атаку украинских военных как повод для вторжения в Украину, - Госдепартамент США

"Мы призываем Россию избрать путь дипломатии и деэскалации. Россия письменно очертила свои беспокойства и предложения, и Соединенные Штаты также предоставили Москве письменный ответ. Мы четко дали понять, что существуют основополагающие принципы, которые мы обязаны поддерживать и защищать, включая суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил Карпентер.

Автор: 

ОБСЕ (4899) россия (97265) США (27934) Карпентер Майкл (76)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Спасибо Америка!!!!
показать весь комментарий
04.02.2022 09:29 Ответить
+1
показать весь комментарий
04.02.2022 09:18 Ответить
+1
8 років умиротворення Пуйла довели, що повзання перед ним на колінках лише розпалює його апетит. А от отримавши хоча б реальну погрозу получити с диню, мокші стають якимось мягшими і проствітлівшими.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зєленому поміж роги!)
показать весь комментарий
04.02.2022 09:17 Ответить
8 років умиротворення Пуйла довели, що повзання перед ним на колінках лише розпалює його апетит. А от отримавши хоча б реальну погрозу получити с диню, мокші стають якимось мягшими і проствітлівшими.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:22 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 09:18 Ответить
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОБЪЯВИТЬ БОЙКОТ РОССИИ !!!
показать весь комментарий
04.02.2022 09:19 Ответить
А що робити з формулою Штанмайєра яку підписало чмо зелене?
показать весь комментарий
04.02.2022 09:28 Ответить
абсолютно ясно,что формулу необходимо затасовать в очело,вопрос лишь - кому из них,либо в очерёдности сего действа..
показать весь комментарий
04.02.2022 10:08 Ответить
Спасибо Америка!!!!
показать весь комментарий
04.02.2022 09:29 Ответить
Україна незалежна країна із своєю армією яка має право як на оборонну так і на наступальну зброю,і не важливо звідки у нас ця зброя буде.Самі виготовимо,купимо чи дістанемо і вигляді допомоги.І ніхто немає права нам це заборонити так як ми діємо в межах міжнародного законодавства.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:35 Ответить
Причем США помогают не только словами, но и поставками оружия.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:38 Ответить
У янки слово из делом не расходится тем более что они нас только вооружают а не пытаются ввести свои войска как глаголит ***** своему деградировашему народу.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:56 Ответить
Важно понимать то, чего не говорит ОБСЕ и весь коллективный запад.
Мощная поддержка Украины Западом происходит исключительно благодаря тому, что

- у граждан Украины есть желание и успехи в выборности власти, нежелания терпеть монополизацию власти
- в Украине активно себя ведет гражданское общество
показать весь комментарий
04.02.2022 09:42 Ответить
Да не очень то из виборностью все хорошо так как в избирательном бюлетне отсуствует графа ,,Против всех,, так что мы должны избирать исключительно из того что нам предложат или игнорировать выборы.Что и сделало большенство 53% избирателей,что привело к власти ЗЕбилов.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:01 Ответить
зачем им говорить очевидное?
никто не обязан быть больше патриотом Украины чем граждане УКРАИНЫ.
Это аксиома для КАЖДОЙ страны.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:39 Ответить
ОБСЄ- прорашистська контора.,котра ніколи нічого не вирішить для забезпечення миру в Україні а навпаки.В її діяльності є те,що шкодить національним інтересам України і її народу, А тому немає потреби США, щось пояснювати цій промосковській канторі.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:18 Ответить
Друг познается в беде.
Спасибо.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:38 Ответить
 
 