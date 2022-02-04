РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4314 посетителей онлайн
Новости
5 048 17

YouTube удалил и заблокировал ряд каналов "органов ЛДНР" и оккупационных "СМИ"

YouTube удалил и заблокировал ряд каналов "органов ЛДНР" и оккупационных "СМИ"

Видеосообщество Youtube удалило ряд каналов оккупационных "ЛДНР", а также их "СМИ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оккупационные СМИ.

Так, YouTube заблокировал каналы "Министерства информации" и "Управления Народной милиции ДНР".

Оккупанты также сообщают о блокировке канала "Луганского информационного центра", аккаунтов "Государственной телерадиокомпании" и "прессслужбы управления народной милиции ЛНР".

Журналист Денис Казанский отметил: "Похоже, бороться с США в американских соцсетях было не очень хорошей идеей".

Читайте: YouTube заблокировал каналы UkrLive и "Перший Незалежний", попавшие под санкции СНБО

YouTube удалил и заблокировал ряд каналов органов ЛДНР и оккупационных СМИ 01

YouTube удалил и заблокировал ряд каналов органов ЛДНР и оккупационных СМИ 02
YouTube удалил и заблокировал ряд каналов органов ЛДНР и оккупационных СМИ 03
YouTube удалил и заблокировал ряд каналов органов ЛДНР и оккупационных СМИ 04
YouTube удалил и заблокировал ряд каналов органов ЛДНР и оккупационных СМИ 05

Автор: 

YouTube (113) оккупация (10299) Донбасс (26966) блокирование (480)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Соловйова заблокуйте,кацапи там зума посходять ломка почнеться так що один на одного кидатись почнуть)
показать весь комментарий
04.02.2022 09:23 Ответить
+18
Гордона, Шарія... заблокуйте
показать весь комментарий
04.02.2022 09:29 Ответить
+16
Бандерівський Ютуб.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Соловйова заблокуйте,кацапи там зума посходять ломка почнеться так що один на одного кидатись почнуть)
показать весь комментарий
04.02.2022 09:23 Ответить
Бандерівський Ютуб.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:25 Ответить
хуже! русофобный бЕндеровский!
мид ордло уже отправил "ноту протеста" Молдове и лично мэру г.Бендер
показать весь комментарий
04.02.2022 09:30 Ответить
Гордона, Шарія... заблокуйте
показать весь комментарий
04.02.2022 09:29 Ответить
Яка сумна новина!
показать весь комментарий
04.02.2022 09:32 Ответить
Давно пора. Они же за диктатуру и противсвободы слова и НАТО а значит против Youtube! Против айфона, Ауди, БМВ, Боинга и всего что из НАТЫ ненависной
показать весь комментарий
04.02.2022 09:34 Ответить
На чебур-нэт переходите вата ... ибо нече буржуйские удобства пользовать...🤣👍🏻
показать весь комментарий
04.02.2022 09:36 Ответить
А чому тільки тепер?
показать весь комментарий
04.02.2022 09:37 Ответить
чому ми не в нато?
в якому році почалась друга світова війна?
чому дорожчає сонячна олія?
показать весь комментарий
04.02.2022 09:41 Ответить
🤔...Тому що сонце взимку мало світить і майже не гріє?
показать весь комментарий
04.02.2022 09:52 Ответить
Ті ,,чому,, можна продовжувати до безкінечності.
Чому Україна заблокувала мокшанські соціальні мережі де українці могли висказувати свої думки зомбірованим мокшанам але не заблокувала пропогандиські телеканали мокшан як на інтернетпросторі так і на теле-радіоканалах які транслюються на Украхну?
показать весь комментарий
04.02.2022 10:31 Ответить
на фейсбуке все наоборот. марик обнаглел
показать весь комментарий
04.02.2022 09:40 Ответить
Є нюанс. У кожного з відео на тих "каналах" по 40-60 переглядів. І половина з них- працівників СБУ
Блокувати ті помийки немає сенсу. Навіть навпаки- за бездарне витрачання грошей російських платників податків "журналістам линири та динири" потрібно нагороди роздавати))
показать весь комментарий
04.02.2022 09:43 Ответить
До сих пор бандеровцы работали плохо.Слишком некреативно. А Президент и Данилов оказались настоящими бандеровцами.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:44 Ответить
Шмария еще заблокируйте
показать весь комментарий
04.02.2022 09:45 Ответить
Крупнокалиберный переполох заблочьте лучше
показать весь комментарий
04.02.2022 10:26 Ответить
Мураєва і Шарія тепер треба під санкції і заблокувати!
показать весь комментарий
04.02.2022 10:57 Ответить
 
 