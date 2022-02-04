YouTube удалил и заблокировал ряд каналов "органов ЛДНР" и оккупационных "СМИ"
Видеосообщество Youtube удалило ряд каналов оккупационных "ЛДНР", а также их "СМИ".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оккупационные СМИ.
Так, YouTube заблокировал каналы "Министерства информации" и "Управления Народной милиции ДНР".
Оккупанты также сообщают о блокировке канала "Луганского информационного центра", аккаунтов "Государственной телерадиокомпании" и "прессслужбы управления народной милиции ЛНР".
Журналист Денис Казанский отметил: "Похоже, бороться с США в американских соцсетях было не очень хорошей идеей".
Топ комментарии
+28 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий04.02.2022 09:23 Ответить Ссылка
+18 Rino Onix
показать весь комментарий04.02.2022 09:29 Ответить Ссылка
+16 5 копійок
показать весь комментарий04.02.2022 09:25 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мид ордло уже отправил "ноту протеста" Молдове и лично мэру г.Бендер
в якому році почалась друга світова війна?
чому дорожчає сонячна олія?
Чому Україна заблокувала мокшанські соціальні мережі де українці могли висказувати свої думки зомбірованим мокшанам але не заблокувала пропогандиські телеканали мокшан як на інтернетпросторі так і на теле-радіоканалах які транслюються на Украхну?
Блокувати ті помийки немає сенсу. Навіть навпаки- за бездарне витрачання грошей російських платників податків "журналістам линири та динири" потрібно нагороди роздавати))