YouTube удалил и заблокировал ряд каналов "органов ЛДНР" и оккупационных "СМИ"

Видеосообщество Youtube удалило ряд каналов оккупационных "ЛДНР", а также их "СМИ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оккупационные СМИ.

Так, YouTube заблокировал каналы "Министерства информации" и "Управления Народной милиции ДНР".

Оккупанты также сообщают о блокировке канала "Луганского информационного центра", аккаунтов "Государственной телерадиокомпании" и "прессслужбы управления народной милиции ЛНР".

Журналист Денис Казанский отметил: "Похоже, бороться с США в американских соцсетях было не очень хорошей идеей".

Читайте: YouTube заблокировал каналы UkrLive и "Перший Незалежний", попавшие под санкции СНБО







