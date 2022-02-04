Квин объяснила, что должен сделать Киев перед вступлением в НАТО: "Украина на этом пути, но еще не в конечной точке"
Для вступления в НАТО Украине еще предстоит провести реформы оборонного сектора и сил спецопераций.
Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью Наталье Мосейчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По ее словам, присоединение к Евросоюзу, НАТО или другим западным организациям - процесс нелегкий, однако Украина уже прошла "длинный путь к членству и имеет Национальную годовую программу, по которой работает с НАТО каждый новый год, и которая говорит: здесь такие совместные тренировки и учения мы проводим, там будет такое взаимодействие..."
Недавно Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО, что позволяет "даже большую интеграцию, с натовскими системами, а также позволяет проводить больше общих тренировок и других взаимодействий".
"Также есть некоторые реформы, которые еще предстоят, и они касаются не только оборонного сектора, а также сил специальных операций и других секторов. Поэтому Украина на этом пути, но еще не в конечной точке", - констатировала она.
Квин предположила, что украинцы "могут быть расстроены из-за того, что нужно работать так тяжело и так долго", но выразила убеждение в том, что "цель западной интеграции стоит этого".
"Я бы здесь поощрила Украину продолжить работать, что приведет ее к этой цели", – добавила поверенная США в Киеве.
Она также указала, что у НАТО нет требований о том, что "каждая проблема, которую имеет страна, должна быть решена". Речь, по ее словам, идет о нерушимости границ. Впрочем, добавила Квин, есть традиция о том, что перед присоединением к Альянсу "подобные вещи должны быть решены".
"Поэтому, конечно, мы надеемся, что разумное решение по Донбассу будет найдено, и что кризис по Донбассу и российская агрессия могут быть решены. Чтобы Украина могла присоединиться к НАТО без того, чтобы иметь своего рода продолжающийся конфликт", - подытожила она.
Какие проблемы?
Перестать выбирать Президентом клоунов, депутатами фотографов, рестораторов и корабельных сосен!
нет,все должно дойти через пот и слёзы,чтоб надолго запомнилось,и чтоб ценили свои достижения.
а это другое-оно и есть другое...не наше
Потому что если выбрать главу САП (а победитель уже есть. Это детектив НАБУ Александр Клименко), то дела против Команды Зеленського пойдут с такой скоростью что сядут все.
Поэтому и не выбирают. ОПЯТЬ КВОРУМА НЕТ! Ну не могут люди с сентября месяца 2021 года собраться и поднять ручки и "назначить победителя конкурса".
⚠ ЕЩЕ РАЗ - Победитель конкурса УЖЕ ЕСТЬ! Его просто нужно утвердить голосованием. И ВСЕ! ⚠
Теперь расскажите мне про "любовь западных союзников к Зеленскому", ага.
https://www.facebook.com/100006136038244/posts/3138885379659299/ Mark Savchuk
https://www.youtube.com/watch?v=fuW-uQVwrew «Держава у смартфоні»: що від нас приховує влада!?