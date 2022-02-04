Квин объяснила, что должен сделать Киев перед вступлением в НАТО: "Украина на этом пути, но еще не в конечной точке"

Для вступления в НАТО Украине еще предстоит провести реформы оборонного сектора и сил спецопераций.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью Наталье Мосейчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По ее словам, присоединение к Евросоюзу, НАТО или другим западным организациям - процесс нелегкий, однако Украина уже прошла "длинный путь к членству и имеет Национальную годовую программу, по которой работает с НАТО каждый новый год, и которая говорит: здесь такие совместные тренировки и учения мы проводим, там будет такое взаимодействие..."

Недавно Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО, что позволяет "даже большую интеграцию, с натовскими системами, а также позволяет проводить больше общих тренировок и других взаимодействий".

Также читайте: Одна из стран Евросоюза заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО, - Данилов

"Также есть некоторые реформы, которые еще предстоят, и они касаются не только оборонного сектора, а также сил специальных операций и других секторов. Поэтому Украина на этом пути, но еще не в конечной точке", - констатировала она.

Квин предположила, что украинцы "могут быть расстроены из-за того, что нужно работать так тяжело и так долго", но выразила убеждение в том, что "цель западной интеграции стоит этого".

"Я бы здесь поощрила Украину продолжить работать, что приведет ее к этой цели", – добавила поверенная США в Киеве.

Она также указала, что у НАТО нет требований о том, что "каждая проблема, которую имеет страна, должна быть решена". Речь, по ее словам, идет о нерушимости границ. Впрочем, добавила Квин, есть традиция о том, что перед присоединением к Альянсу "подобные вещи должны быть решены".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ответ Кремлю: США и НАТО отказались закрыть двери для будущего вступления Украины в Альянс, а также подписать двусторонний договор с Россией. ДОКУМЕНТ

"Поэтому, конечно, мы надеемся, что разумное решение по Донбассу будет найдено, и что кризис по Донбассу и российская агрессия могут быть решены. Чтобы Украина могла присоединиться к НАТО без того, чтобы иметь своего рода продолжающийся конфликт", - подытожила она.