5 717 16

Квин объяснила, что должен сделать Киев перед вступлением в НАТО: "Украина на этом пути, но еще не в конечной точке"

Для вступления в НАТО Украине еще предстоит провести реформы оборонного сектора и сил спецопераций.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью Наталье Мосейчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По ее словам, присоединение к Евросоюзу, НАТО или другим западным организациям - процесс нелегкий, однако Украина уже прошла "длинный путь к членству и имеет Национальную годовую программу, по которой работает с НАТО каждый новый год, и которая говорит: здесь такие совместные тренировки и учения мы проводим, там будет такое взаимодействие..."

Недавно Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО, что позволяет "даже большую интеграцию, с натовскими системами, а также позволяет проводить больше общих тренировок и других взаимодействий".

"Также есть некоторые реформы, которые еще предстоят, и они касаются не только оборонного сектора, а также сил специальных операций и других секторов. Поэтому Украина на этом пути, но еще не в конечной точке", - констатировала она.

Квин предположила, что украинцы "могут быть расстроены из-за того, что нужно работать так тяжело и так долго", но выразила убеждение в том, что "цель западной интеграции стоит этого".

"Я бы здесь поощрила Украину продолжить работать, что приведет ее к этой цели", – добавила поверенная США в Киеве.

Она также указала, что у НАТО нет требований о том, что "каждая проблема, которую имеет страна, должна быть решена". Речь, по ее словам, идет о нерушимости границ. Впрочем, добавила Квин, есть традиция о том, что перед присоединением к Альянсу "подобные вещи должны быть решены".

"Поэтому, конечно, мы надеемся, что разумное решение по Донбассу будет найдено, и что кризис по Донбассу и российская агрессия могут быть решены. Чтобы Украина могла присоединиться к НАТО без того, чтобы иметь своего рода продолжающийся конфликт", - подытожила она.

Перестать выбирать Президентом клоунов, депутатами фотографов, рестораторов и корабельных сосен!
Яка ще НАТА коли в ОПі сидять кроти?
https://ibigdan.livejournal.com/27944938.html Просто все ушли в лес


Потому что если выбрать главу САП (а победитель уже есть. Это детектив НАБУ Александр Клименко), то дела против Команды Зеленського пойдут с такой скоростью что сядут все.

Поэтому и не выбирают. ОПЯТЬ КВОРУМА НЕТ! Ну не могут люди с сентября месяца 2021 года собраться и поднять ручки и "назначить победителя конкурса".

⚠ ЕЩЕ РАЗ - Победитель конкурса УЖЕ ЕСТЬ! Его просто нужно утвердить голосованием. И ВСЕ! ⚠

Теперь расскажите мне про "любовь западных союзников к Зеленскому", ага.
https://www.facebook.com/100006136038244/posts/3138885379659299/ Mark Savchuk
Устал? -- В отставку.
Какие проблемы?
Яка ще НАТА коли в ОПі сидять кроти?
У нас увесь ОП - "організоване злочинне угруповання", на чолі якого шмаркля, яка на прессусі з іноземними журналістами тиждень тому сказала "нуминевнататоминевната".
Доки буде Зеленський і його банда в управлінні країною, доки 1,5 роки зелені блокують вибори антикорупційного прокурора, доки зелені слуги сатани попадають в ДТП і хочуть відкупитися 150 000 грн в чемоданчику, який везли на взятки для своїх слуг від олігархії, у нас не буде спокою, розвитку і благополучча.
Шмаркля в ОП вже тільки пешка та паяц із правом підпису того на що йому вкаже Коломойський.
Главное:
Перестать выбирать Президентом клоунов, депутатами фотографов, рестораторов и корабельных сосен!
и опзж
Даже сейчас не сказала ничего конкретного. Значит будуть и дальше водить за нос с "реформами", а когда "реформ" не останется - скажут или признавайте или отвоевывайте Крым, нам в НАТО территориальные споры с Россией не нужны.
ну вступили мы в нато-и сразу успокоились,опять начали кловунов выбирать...типа как венгрия или та же германия...
нет,все должно дойти через пот и слёзы,чтоб надолго запомнилось,и чтоб ценили свои достижения.
а это другое-оно и есть другое...не наше
Україна вступить в НАТО на протязі наступних 5 років сьомого президеннта України Порошенко Петра Олексійовича. Головне, щоб за 2,3 роки гравці на піоніно менше знищили того, що до них створили.
А Медведчука поставить прем*єром,Бойка міністром енергетики,Ківу міністром "оборони"....
А в 2024г. полетим на Марс.
А вы по заветам Тупина уже слетали на полюсы Луны ,* тама можыть быть вада*?
видео --
https://www.youtube.com/watch?v=fuW-uQVwrew «Держава у смартфоні»: що від нас приховує влада!?
