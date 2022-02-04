РУС
5 631 57

Власти "раздерибанили" ковидный фонд между своими, более 55 млрд "рассосались по дороге". На таможне и налоговой все время меняются "смотрящие", - Уманский

Власть "раздерибанила" между своими ковидными фондами, а "Большая стройка" сопровождается системной коррупцией.

Об этом сообщил в фейсбук Игорь Уманский, ранее занимавший должность министра финансов, передает Цензор.НЕТ.

"Два года назад я, как и многие в Украине, поверил! Поверил в открывшееся тогда окно возможностей. Едва ли не впервые за годы независимости возникла уникальная возможность, не ища политических компромиссов, провести системные изменения во всех сферах, навести, наконец-то, порядок в Стране! Я поверил и начал на своем участке работы это воплощать. Провел секвестр бюджета - на 130 млрд грн - "порезал" все (все, подчеркиваю) "хотелки". Это многим не понравилось! Побежали жаловаться. Но я тогда на "исключения" не пошел и не "восстановил" ни одной "хотелки", - перечисляет Уманский свои заслуги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина стоит перед угрозами, которые могут погрузить ее в политический и экономический Армагеддон, - экс-министр финансов Уманский

"Вместо этого создал ковидный фонд на 124 млрд грн. Более того - показал кто (!), где и как реализует схемы на таможне и в налоговой на общую сумму 120 млрд грн ежегодно! И еще в качестве министра передал соответствующие материалы в правоохранительные органы. Тогда вся страна узнала, что оно такое - "скрутки", - продолжает он.

"Что сделала власть? Ковидный фонд, как мы все знаем, "раздербанили" между своими. Даже в Верховную Раду попало на утверждение не 124, а уже 66 млрд грн. Остальные "рассосались дорогой". На таможне и в налоговой все это время только меняются "смотрящие". Возможно ли это было при министре Уманском?", - задается вопросом Уманский.

"Через полгода, видя, как используются ковидный фонд, я собрал пресс-конференцию и рассказал, в частности, о системной коррупции на так называемой "большой стройке", о "Картеле" из 6 компаний и размере откатов. Мои обвинения были подтверждены как правоохранительными органами, так и и многочисленными журналистскими расследованиями (не только в Украине), а также ВСК Верховной Рады, созданной по моим заявлениям.Оспорить по существу власти было нечем. Да и некому было! Поэтому прибегли к старому грязному средству – попытались устами приспешников от власти обмазать дерьмом меня лично, чтобы дискредировать мои слова. Что из этого вышло – мы все видим", – утверждает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 57,1% украинцев считают, что важнее тратить средства госбюджета на армию, чем на "Большую стройку", - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

"Но видят это не только в Украине! Отвечать на подплинтусные заявления я, ни тогда, ни сейчас, не собираюсь. Лучше всего им ответила депутат Европарламента Виола фон Крамон: "Они все там употребляют наркотики?", - резюмирует Уманский.

Власти раздерибанили ковидный фонд между своими, более 55 млрд рассосались по дороге. На таможне и налоговой все время меняются смотрящие, - Уманский 01
Власти раздерибанили ковидный фонд между своими, более 55 млрд рассосались по дороге. На таможне и налоговой все время меняются смотрящие, - Уманский 02

дороги (2514) Уманский Игорь (139) Большая стройка (728)
+14
Евгений Евтушенко
Дай бог!

Дай бог слепцам глаза вернуть
и спины выпрямить горбатым.
Дай бог быть богом хоть чуть-чуть,
но быть нельзя чуть-чуть распятым.
Дай бог не вляпаться во власть
и не геройствовать подложно,
и быть богатым - но не красть,
конечно, если так возможно.
Дай бог быть тертым калачом,
не сожранным ничьею шайкой,
ни жертвой быть, ни палачом,
ни барином, ни попрошайкой.
Дай бог поменьше рваных ран,
когда идет большая драка.
Дай бог побольше разных стран,
не потеряв своей, однако.
Дай бог, чтобы твоя страна
тебя не пнула сапожищем.
Дай бог, чтобы твоя жена
тебя любила даже нищим.
Дай бог лжецам замкнуть уста,
глас божий слыша в детском крике.
Дай бог живым узреть Христа,
пусть не в мужском, так в женском лике.
Не крест - бескрестье мы несем,
а как сгибаемся убого.
Чтоб не извериться во всем,
Дай бог ну хоть немного Бога!
Дай бог всего, всего, всего
и сразу всем - чтоб не обидно…
Дай бог всего, но лишь того,
за что потом не станет стыдно.
04.02.2022 10:00
+10
Щє 28 мільярдів гривень військового збору за 2021р десь зникли у чорну діру.
04.02.2022 10:01
+10
У останній приїзд в Україну зі США цей Євтушенко агітував боротись з НАЦІОНАЛЮГАМИ.Саме так і сказав-НАЦІОНАЛЮГАМИ.Російська "демократія" закінчується на українському "питанні".
04.02.2022 10:07
Комментировать
04.02.2022 10:00
04.02.2022 10:07
Лошара, Е Евтушенко - поэт
04.02.2022 10:25
лошара-це ти!!!! Останні роки життя поет Є.Євтушенко жив в США!
04.02.2022 10:53
Жил в США, и че?
04.02.2022 10:56
че, че? а ниче!! "У останній приїзд в Україну зі США цей Євтушенко агітував боротись з НАЦІОНАЛЮГАМИ.Саме так і сказав-НАЦІОНАЛЮГАМИ.Російська "демократія" закінчується на українському "питанні". якщо ти з цим не згоден, то ти теж - ЛОШАРА
показать весь комментарий
Евгений Евтушенко
Бабий Яр

Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.
Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу.Мне кажется сейчас -
я иудей.
Вот я бреду по древнему Египту.
А вот я, на кресте распятый, гибну,
и до сих пор на мне - следы гвоздей.
Мне кажется, что Дрейфус -
это я.
Мещанство -
мой доносчик и судья.
Я за решеткой.
Я попал в кольцо.
Затравленный,
оплеванный,
оболганный.
И дамочки с брюссельскими оборками,
визжа, зонтами тычут мне в лицо.
Мне кажется -
я мальчик в Белостоке.
Кровь льется, растекаясь по полам.
Бесчинствуют вожди трактирной стойки
и пахнут водкой с луком пополам.
Я, сапогом отброшенный, бессилен.
Напрасно я погромщиков молю.
Под гогот:
«Бей жидов, спасай Россию!»-
насилует лабазник мать мою.
О, русский мой народ! -
Я знаю -
ты
По сущности интернационален.
Но часто те, чьи руки нечисты,
твоим чистейшим именем бряцали.
Я знаю доброту твоей земли.
Как подло,
что, и жилочкой не дрогнув,
антисемиты пышно нарекли
себя «Союзом русского народа»!
Мне кажется -
я - это Анна Франк,
прозрачная,
как веточка в апреле.
И я люблю.
И мне не надо фраз.
Мне надо,
чтоб друг в друга мы смотрели.
Как мало можно видеть,
обонять!
Нельзя нам листьев
и нельзя нам неба.
Но можно очень много -
это нежно
друг друга в темной комнате обнять.
Сюда идут?
Не бойся - это гулы
самой весны -
она сюда идет.
Иди ко мне.
Дай мне скорее губы.
Ломают дверь?
Нет - это ледоход…
Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно,
по-судейски.
Все молча здесь кричит,
и, шапку сняв,
я чувствую,
как медленно седею.
И сам я,
как сплошной беззвучный крик,
над тысячами тысяч погребенных.
Я -
каждый здесь расстрелянный старик.
Я -
каждый здесь расстрелянный ребенок.
Ничто во мне
про это не забудет!
«Интернационал»
пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит.
Еврейской крови нет в крови моей.
Но ненавистен злобой заскорузлой
я всем антисемитам,
как еврей,
и потому -
я настоящий русский!
1961 г.
04.02.2022 11:23
Правильно сказал.
показать весь комментарий
Щє 28 мільярдів гривень військового збору за 2021р десь зникли у чорну діру.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:01
а до того часу є інформація про їх використання?
04.02.2022 10:04
І до мишей не було питань, що стратегічний запас зерна з'їли...
04.02.2022 19:30
Порошенко, уймись, хватит воровать...😀
04.02.2022 10:03
Не розікрали,а рятували асфальт від ковіду.
04.02.2022 10:04
Після цих заяв Уманського, ДБР має відкрити впровадження, як воно робить по відношенню до опозиції.
04.02.2022 10:07
Хто ж те впровадження відкриє?
ви забули як оте чмо казало трампу що "генпрокурор на 100% мой человек"
там схоже усі на 100% його человек
04.02.2022 10:25
солома


Давид Арахамія збирає гроші на утримання провладної партії серед бізнесу,для цього він пішов вимагати гроші в СКМ,а коли ті не дали,то наслав на них правоохоронців, - Геннадій Москаль.

https://twitter.com/i/status/1488985024154189833

показать весь комментарий
Генадій Москаль - старий маразматик! Він ще не таке може "викрити"!
04.02.2022 10:57
Пока до "госпереворота 1 декабря" он не додумался...
04.02.2022 11:12
Не дай Бог попасть вам в руки Москаля. Он хоть и старый, но бульдожьей хватки ещё долго не потеряет. И на зелень сраную у него тоже докУменты найдутся. У него даже на Юща есть компромат по банкротству тем банка "Украина", но он их пока держит, потому что НЕКОМУ заниматься ими - круговая порука.
04.02.2022 11:48
ну да, ну да... Лично Вам докУменты "демонстрировал", чтоб Вы "слили" - в СМИ... .
04.02.2022 12:21
А что это вы так занервничали? Причастны, пани Вера?
Лично мне от Витиных проделок - ни жарко, ни холодно: виноват - отвечай. Его трюк с Овощем, когда он открыто агитировал за "дважды несудимого" и в результате взял от того "на лапу" - еще предстоит расследовать. Но пока - НЕКОМУ... Ибо - см.выше...
04.02.2022 13:42
нервничать? Бог с Вами! Я с Вами соглашаюсь на 100%. что Витя Ю реанимировал Витю Я. еще и т.н. "универсал" с ним подписывал... и только Юля сказала свое ФЕ ... И банк "Украина" пал, когда Витя Ю возглавлял Нацбанк... У меня хорошая память... Я о том, что Москаль -"ЭкспЭрт" несет такую пургу, что просто мерзко...
04.02.2022 14:05
Такие люди, как Москаль, нужны Украине. "На то и щука в речке, чтобы карась не дремал"(с).
Кому-то будет смешно до икоты, когда Гена начнёт вываливать "грязное бельё". А то, что это может произойти в обозримом будущем - х.з...
04.02.2022 14:13
І що?
Цьому крадівництву колись буде покладено край?
04.02.2022 10:16
Вони мовчання народу зараховують в "какая разица?"
04.02.2022 10:20
Открыл Омерику ВНЕЗАПНО

04.02.2022 10:20
На зміну донецьким, потім - вінницьким, прийшов клан - криворізький
04.02.2022 10:20
Криворізький? А яке відношення Зеля з подільниками має до Кривого рогу? Те що народилися там? Вони сформувалися у Москві на підспівках у Маслякова та Кремля. І потім цю гидоту принесли в Київ. ІМХО
04.02.2022 10:25
а на производство ракет ПВО денег и сейчас не выделяют твари, министр обороны Канады приехала обсудить что выделить Украине, а говорили о далнебойных шведских гранатомётах Карл Густав о миномётах с боеприпасами, но после того как Резников её даже не встретил в аэропорту а встречал зам, мадам министр не разделила такого уважения, это уже косяк Резникова и Залужного
04.02.2022 10:20
Просто все ушли в лес

04.02.2022 10:21
**
Потому что если выбрать главу САП (а победитель уже есть. Это детектив НАБУ Александр Клименко), то дела против Команды Зеленського пойдут с такой скоростью что сядут все.

Поэтому и не выбирают. ОПЯТЬ КВОРУМА НЕТ! Ну не могут люди с сентября месяца 2021 года собраться и поднять ручки и "назначить победителя конкурса".
!!!
ЕЩЕ РАЗ - Победитель конкурса УЖЕ ЕСТЬ! Его просто нужно утвердить голосованием. И ВСЕ!
!!!
Теперь расскажите мне про "любовь западных союзников к Зеленскому", ага.

https://www.facebook.com/100006136038244/posts/3138885379659299/ Mark Savchuk
04.02.2022 10:21
А вот не верю тебе, родимый.

Мож, фактаж у тебя и правильный - понятно, что клоуны пришли грабить страну, и другой цели у них нет и не было.
Мы это и без тебя видим - по ценникам, по коммуналке и по содержимому своих кошельков.

Но ты начал с того, что "2 года назад ПОВЕРИЛ!!!". Т.е. брехать начал сразу.

Ну не может, не может разумный человек верить в то, что клоун низшего пошиба, который потешает публику спадающими штанами и анекдотами "про тещу" - что такой клоун способен управлять весьма сложной страной во время войны.

Не верил ты.
Шел - как весь ваш квартальный кагал - чтоб поиметь, да так, чтоб "внукам хватило".

А потому не пести. Не сумел договориться, под зад получил? - иди на...й, падла квартальная.
04.02.2022 10:21
100%! Я уверен, что в начале 2019 г. ни один нормальный человек в трезвом уме, который дружит с интернетом, не голосовал за Гнусавого. Другое дело,что специалисты думали,что при нем тоже иожно работать и что-то сделать для страны. Но они ошибались, к власти пришла уголовная банда, в которой "любят" только "своих" и ненавидят "чужих", отношение к людям у них соответствующее, а понятие страна, Родина, нация, народ, для них вообще непонятное, из другой "галактики".
04.02.2022 11:13
ну правильно, а вы, лохи, платите космическую коммуналку по необоснованным тарифам, покупайте продукты дороже чем в сша и европе, покупайте подсолнечное масло собственного изготовления по 45грн в то время как в Нью-Йорке эта же бутылка стоит 1$
04.02.2022 10:24
А на эти деньги можно было купить примерно 6 истребителей F-16
04.02.2022 10:26
Обиженка

04.02.2022 10:35
Ага, зеленский не виноват
04.02.2022 11:04
нужна смертная казнь для чиновников вісоких рангов, смертная казнь чиновнику и членам их семей (совершеннолетним) ибо члені семьи, как показівает статистика, в 95% случаев действуют в сговоре с чиновником, след ОПГ. (мамі, папі, братья, сестры, бабушки, дедушки - резко становятся успешными бизнесмэнами, богатыми , при этом работая чуть ли не уборщицами всю трудовую жизнь) СМЕРТНАЯ КАЗНЬ поправит ситуацию! ДАЕШЬ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ЧИНОВНИКУ!!!!
04.02.2022 10:41
Вы фсе врёти! Это новые лица, не бывшие при власти и не запятнанные коррупцией.
04.02.2022 10:42
Тому єдиний вихід для зекаманди, щоб не сісти - це війна, щоб про них забули
04.02.2022 10:58
Є така професія синку-Батьківщину захищати! ... "Є такі професії,синку-Батьківщину розкрадати!" Які батьки,такі і дітки.
04.02.2022 10:59
еще один обиженный "викривач".... Меньше пить надо..., чтобы "белочки и чертики" не посещали...
04.02.2022 11:15
Я уверен, что в начале 2019 г. ни один нормальный человек в трезвом уме, который дружит с интернетом, не голосовал за Гнусавого. Другое дело,что специалисты думали,что при нем тоже иожно работать и что-то сделать для страны. Но они ошибались, к власти пришла уголовная банда, в которой "любят" только "своих" и ненавидят "чужих", отношение к людям у них соответствующее, а понятие страна, Родина, нация, народ, для них вообще непонятное, из другой "галактики".
04.02.2022 11:25
А кто конкретно кинул Уманского? Почему Уманский не называет фамилии? Судя по словам Уманского ,он чуть ли не святой.А может ли быть такое вообще,если речь идет о государственной политической должности,в украинских реалиях представление, что какой-то чиновник чуть ли не святой ,вызывает смех! Украинский чиновник ассоциируется с коррупцией,воровством,лживостю,двуличием,цинизмом,бездарностью. Уманский ,наверное исключение! Дай Бог!
04.02.2022 11:34
Никто его не кидал. Он как бы из другого муравейника. Насколько я помню из команды Тимошенко. Взяли его на должность на волне послевыборного романтизма, когда Зеленский еще не вышел из образа Голобородька. Потом как обычно победил дракон.

Все романтики и спецы были изгнаны. На их место поставлены совсем другие кадры
04.02.2022 11:58
Нет бы оставить смотрящих Уманского... Нелюди

04.02.2022 11:49
Найсмішніше і найстрашніше, якщо Єрмак з друзями крадуть у нас ці гроші і виводять їх в Росію...
04.02.2022 11:56
недавно попался аудит ковидного фонда, так там нарушений на миллиарды гривен. но главная статья растрат по дорожному фонду. Не зря МВФ именно этот сектор хотели проверить
04.02.2022 12:11
еще один "прозревший" зелибоб выставляет свой ценник на будущие выборы
04.02.2022 15:06
