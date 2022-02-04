Власти "раздерибанили" ковидный фонд между своими, более 55 млрд "рассосались по дороге". На таможне и налоговой все время меняются "смотрящие", - Уманский
Власть "раздерибанила" между своими ковидными фондами, а "Большая стройка" сопровождается системной коррупцией.
Об этом сообщил в фейсбук Игорь Уманский, ранее занимавший должность министра финансов, передает Цензор.НЕТ.
"Два года назад я, как и многие в Украине, поверил! Поверил в открывшееся тогда окно возможностей. Едва ли не впервые за годы независимости возникла уникальная возможность, не ища политических компромиссов, провести системные изменения во всех сферах, навести, наконец-то, порядок в Стране! Я поверил и начал на своем участке работы это воплощать. Провел секвестр бюджета - на 130 млрд грн - "порезал" все (все, подчеркиваю) "хотелки". Это многим не понравилось! Побежали жаловаться. Но я тогда на "исключения" не пошел и не "восстановил" ни одной "хотелки", - перечисляет Уманский свои заслуги.
"Вместо этого создал ковидный фонд на 124 млрд грн. Более того - показал кто (!), где и как реализует схемы на таможне и в налоговой на общую сумму 120 млрд грн ежегодно! И еще в качестве министра передал соответствующие материалы в правоохранительные органы. Тогда вся страна узнала, что оно такое - "скрутки", - продолжает он.
"Что сделала власть? Ковидный фонд, как мы все знаем, "раздербанили" между своими. Даже в Верховную Раду попало на утверждение не 124, а уже 66 млрд грн. Остальные "рассосались дорогой". На таможне и в налоговой все это время только меняются "смотрящие". Возможно ли это было при министре Уманском?", - задается вопросом Уманский.
"Через полгода, видя, как используются ковидный фонд, я собрал пресс-конференцию и рассказал, в частности, о системной коррупции на так называемой "большой стройке", о "Картеле" из 6 компаний и размере откатов. Мои обвинения были подтверждены как правоохранительными органами, так и и многочисленными журналистскими расследованиями (не только в Украине), а также ВСК Верховной Рады, созданной по моим заявлениям.Оспорить по существу власти было нечем. Да и некому было! Поэтому прибегли к старому грязному средству – попытались устами приспешников от власти обмазать дерьмом меня лично, чтобы дискредировать мои слова. Что из этого вышло – мы все видим", – утверждает он.
"Но видят это не только в Украине! Отвечать на подплинтусные заявления я, ни тогда, ни сейчас, не собираюсь. Лучше всего им ответила депутат Европарламента Виола фон Крамон: "Они все там употребляют наркотики?", - резюмирует Уманский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дай бог!
Дай бог слепцам глаза вернуть
и спины выпрямить горбатым.
Дай бог быть богом хоть чуть-чуть,
но быть нельзя чуть-чуть распятым.
Дай бог не вляпаться во власть
и не геройствовать подложно,
и быть богатым - но не красть,
конечно, если так возможно.
Дай бог быть тертым калачом,
не сожранным ничьею шайкой,
ни жертвой быть, ни палачом,
ни барином, ни попрошайкой.
Дай бог поменьше рваных ран,
когда идет большая драка.
Дай бог побольше разных стран,
не потеряв своей, однако.
Дай бог, чтобы твоя страна
тебя не пнула сапожищем.
Дай бог, чтобы твоя жена
тебя любила даже нищим.
Дай бог лжецам замкнуть уста,
глас божий слыша в детском крике.
Дай бог живым узреть Христа,
пусть не в мужском, так в женском лике.
Не крест - бескрестье мы несем,
а как сгибаемся убого.
Чтоб не извериться во всем,
Дай бог ну хоть немного Бога!
Дай бог всего, всего, всего
и сразу всем - чтоб не обидно…
Дай бог всего, но лишь того,
за что потом не станет стыдно.
Бабий Яр
Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.
Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу.Мне кажется сейчас -
я иудей.
Вот я бреду по древнему Египту.
А вот я, на кресте распятый, гибну,
и до сих пор на мне - следы гвоздей.
Мне кажется, что Дрейфус -
это я.
Мещанство -
мой доносчик и судья.
Я за решеткой.
Я попал в кольцо.
Затравленный,
оплеванный,
оболганный.
И дамочки с брюссельскими оборками,
визжа, зонтами тычут мне в лицо.
Мне кажется -
я мальчик в Белостоке.
Кровь льется, растекаясь по полам.
Бесчинствуют вожди трактирной стойки
и пахнут водкой с луком пополам.
Я, сапогом отброшенный, бессилен.
Напрасно я погромщиков молю.
Под гогот:
«Бей жидов, спасай Россию!»-
насилует лабазник мать мою.
О, русский мой народ! -
Я знаю -
ты
По сущности интернационален.
Но часто те, чьи руки нечисты,
твоим чистейшим именем бряцали.
Я знаю доброту твоей земли.
Как подло,
что, и жилочкой не дрогнув,
антисемиты пышно нарекли
себя «Союзом русского народа»!
Мне кажется -
я - это Анна Франк,
прозрачная,
как веточка в апреле.
И я люблю.
И мне не надо фраз.
Мне надо,
чтоб друг в друга мы смотрели.
Как мало можно видеть,
обонять!
Нельзя нам листьев
и нельзя нам неба.
Но можно очень много -
это нежно
друг друга в темной комнате обнять.
Сюда идут?
Не бойся - это гулы
самой весны -
она сюда идет.
Иди ко мне.
Дай мне скорее губы.
Ломают дверь?
Нет - это ледоход…
Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно,
по-судейски.
Все молча здесь кричит,
и, шапку сняв,
я чувствую,
как медленно седею.
И сам я,
как сплошной беззвучный крик,
над тысячами тысяч погребенных.
Я -
каждый здесь расстрелянный старик.
Я -
каждый здесь расстрелянный ребенок.
Ничто во мне
про это не забудет!
«Интернационал»
пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит.
Еврейской крови нет в крови моей.
Но ненавистен злобой заскорузлой
я всем антисемитам,
как еврей,
и потому -
я настоящий русский!
1961 г.
ви забули як оте чмо казало трампу що "генпрокурор на 100% мой человек"
там схоже усі на 100% його человек
Давид Арахамія збирає гроші на утримання провладної партії серед бізнесу,для цього він пішов вимагати гроші в СКМ,а коли ті не дали,то наслав на них правоохоронців, - Геннадій Москаль.
https://twitter.com/i/status/1488985024154189833
Лично мне от Витиных проделок - ни жарко, ни холодно: виноват - отвечай. Его трюк с Овощем, когда он открыто агитировал за "дважды несудимого" и в результате взял от того "на лапу" - еще предстоит расследовать. Но пока - НЕКОМУ... Ибо - см.выше...
Кому-то будет смешно до икоты, когда Гена начнёт вываливать "грязное бельё". А то, что это может произойти в обозримом будущем - х.з...
Цьому крадівництву колись буде покладено край?
Потому что если выбрать главу САП (а победитель уже есть. Это детектив НАБУ Александр Клименко), то дела против Команды Зеленського пойдут с такой скоростью что сядут все.
Поэтому и не выбирают. ОПЯТЬ КВОРУМА НЕТ! Ну не могут люди с сентября месяца 2021 года собраться и поднять ручки и "назначить победителя конкурса".
!!!
ЕЩЕ РАЗ - Победитель конкурса УЖЕ ЕСТЬ! Его просто нужно утвердить голосованием. И ВСЕ!
!!!
Теперь расскажите мне про "любовь западных союзников к Зеленскому", ага.
https://www.facebook.com/100006136038244/posts/3138885379659299/ Mark Savchuk
Мож, фактаж у тебя и правильный - понятно, что клоуны пришли грабить страну, и другой цели у них нет и не было.
Мы это и без тебя видим - по ценникам, по коммуналке и по содержимому своих кошельков.
Но ты начал с того, что "2 года назад ПОВЕРИЛ!!!". Т.е. брехать начал сразу.
Ну не может, не может разумный человек верить в то, что клоун низшего пошиба, который потешает публику спадающими штанами и анекдотами "про тещу" - что такой клоун способен управлять весьма сложной страной во время войны.
Не верил ты.
Шел - как весь ваш квартальный кагал - чтоб поиметь, да так, чтоб "внукам хватило".
А потому не пести. Не сумел договориться, под зад получил? - иди на...й, падла квартальная.
Все романтики и спецы были изгнаны. На их место поставлены совсем другие кадры