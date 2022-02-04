Власти "раздерибанили" ковидный фонд между своими, более 55 млрд "рассосались по дороге". На таможне и налоговой все время меняются "смотрящие", - Уманский

Власть "раздерибанила" между своими ковидными фондами, а "Большая стройка" сопровождается системной коррупцией.

Об этом сообщил в фейсбук Игорь Уманский, ранее занимавший должность министра финансов, передает Цензор.НЕТ.

"Два года назад я, как и многие в Украине, поверил! Поверил в открывшееся тогда окно возможностей. Едва ли не впервые за годы независимости возникла уникальная возможность, не ища политических компромиссов, провести системные изменения во всех сферах, навести, наконец-то, порядок в Стране! Я поверил и начал на своем участке работы это воплощать. Провел секвестр бюджета - на 130 млрд грн - "порезал" все (все, подчеркиваю) "хотелки". Это многим не понравилось! Побежали жаловаться. Но я тогда на "исключения" не пошел и не "восстановил" ни одной "хотелки", - перечисляет Уманский свои заслуги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина стоит перед угрозами, которые могут погрузить ее в политический и экономический Армагеддон, - экс-министр финансов Уманский

"Вместо этого создал ковидный фонд на 124 млрд грн. Более того - показал кто (!), где и как реализует схемы на таможне и в налоговой на общую сумму 120 млрд грн ежегодно! И еще в качестве министра передал соответствующие материалы в правоохранительные органы. Тогда вся страна узнала, что оно такое - "скрутки", - продолжает он.

"Что сделала власть? Ковидный фонд, как мы все знаем, "раздербанили" между своими. Даже в Верховную Раду попало на утверждение не 124, а уже 66 млрд грн. Остальные "рассосались дорогой". На таможне и в налоговой все это время только меняются "смотрящие". Возможно ли это было при министре Уманском?", - задается вопросом Уманский.

"Через полгода, видя, как используются ковидный фонд, я собрал пресс-конференцию и рассказал, в частности, о системной коррупции на так называемой "большой стройке", о "Картеле" из 6 компаний и размере откатов. Мои обвинения были подтверждены как правоохранительными органами, так и и многочисленными журналистскими расследованиями (не только в Украине), а также ВСК Верховной Рады, созданной по моим заявлениям.Оспорить по существу власти было нечем. Да и некому было! Поэтому прибегли к старому грязному средству – попытались устами приспешников от власти обмазать дерьмом меня лично, чтобы дискредировать мои слова. Что из этого вышло – мы все видим", – утверждает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 57,1% украинцев считают, что важнее тратить средства госбюджета на армию, чем на "Большую стройку", - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

"Но видят это не только в Украине! Отвечать на подплинтусные заявления я, ни тогда, ни сейчас, не собираюсь. Лучше всего им ответила депутат Европарламента Виола фон Крамон: "Они все там употребляют наркотики?", - резюмирует Уманский.



