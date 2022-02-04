РУС
Зеленский тестировался на COVID-19 перед встречей с Эрдоганом, получил отрицательный тест, - Никифоров

Президент Украины Владимир Зеленский тестировался на коронавирус перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и получил отрицательный результат.

Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Перед международными переговорами их участники как с одной, так и с другой стороны делают тесты на COVID. Соответственно, Владимир Зеленский тестировался вчера и на встречу с Эрдоганом шел уже с отрицательным результатом", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что глава Офиса Президента Андрей Ермак получил положительный тест на COVID-19.

Также читайте: Ермак заболел коронавирусом: На следующей неделе в Берлине планируют провести встречу советников лидеров Нормандской четверки

По данным источников "УП", заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заболел коронавирусом сразу после встречи советников лидеров стран Нормандского формата в Париже, которая состоялась 26 января. Пресс-секретарь Ермака Дария Заровна также заболела COVID-19 несколько дней назад.

+16
04.02.2022 10:03 Ответить
04.02.2022 10:03 Ответить
+14
Той же результат дав тест на IQ
04.02.2022 10:05 Ответить
04.02.2022 10:05 Ответить
+8
А "тест" проходив знову у отого пєтушари Пальчевського?
04.02.2022 10:02 Ответить
04.02.2022 10:02 Ответить
А "тест" проходив знову у отого пєтушари Пальчевського?
04.02.2022 10:02 Ответить
04.02.2022 10:02 Ответить
04.02.2022 10:03 Ответить
04.02.2022 10:03 Ответить
Той же результат дав тест на IQ
04.02.2022 10:05 Ответить
04.02.2022 10:05 Ответить
Він таке слово як IQ не знає. В кварталі вимір в АЙ КУ.😂😂
04.02.2022 10:11 Ответить
04.02.2022 10:11 Ответить
04.02.2022 10:52 Ответить
04.02.2022 10:52 Ответить
Тююю! Та навіть при тестуванні на "УМ" в нього тест видасть негативний результат. Теж мені новина😂😂
04.02.2022 10:05 Ответить
04.02.2022 10:05 Ответить
а как стул
04.02.2022 10:05 Ответить
04.02.2022 10:05 Ответить
А коксу нюхнув для хоробрості цей шкет?
показать весь комментарий
04.02.2022 10:13 Ответить
🤢🤡Наверно ,как Брежнев и путлер ср… в секретный чемоданчик
04.02.2022 10:41 Ответить
04.02.2022 10:41 Ответить
Єрмак просто "пішов тихонько в ліс"
04.02.2022 10:05 Ответить
04.02.2022 10:05 Ответить
Зачем нам это знать ?
04.02.2022 10:07 Ответить
04.02.2022 10:07 Ответить
Яка цiкава новина.
04.02.2022 10:07 Ответить
04.02.2022 10:07 Ответить
- Вова, у тебя есть хоть что-то положительное ?
- Да ! Реакция Вассермана....
04.02.2022 10:09 Ответить
04.02.2022 10:09 Ответить
причем делал этот тест тот вассерман,который дедушка-девственник
04.02.2022 10:34 Ответить
04.02.2022 10:34 Ответить
Зараза до зарази не чіпляється . .
04.02.2022 10:13 Ответить
04.02.2022 10:13 Ответить
а на содержание наркоты?
04.02.2022 10:18 Ответить
04.02.2022 10:18 Ответить
святоє не трожь!
04.02.2022 10:28 Ответить
04.02.2022 10:28 Ответить
У нього и на IQ негативний тест
04.02.2022 10:20 Ответить
04.02.2022 10:20 Ответить
Соответствено положительный на ИИ (интеллектуальную инвалидность).
04.02.2022 10:39 Ответить
04.02.2022 10:39 Ответить
04.02.2022 10:58 Ответить
04.02.2022 10:58 Ответить
так шо...дерьмак выпал из объятий преЗЕ на несколько дней???
блин...без поводыря оно ж такое навытворяет...
04.02.2022 10:43 Ответить
04.02.2022 10:43 Ответить
А покакать не забыл?
04.02.2022 10:57 Ответить
04.02.2022 10:57 Ответить
Зачем нам такая информация. Вы бы еще опубликовали анализы кала и мочи зеленского, хотя мочи и надо, чтоб узнать причину зашквара в его выступлениях)))))
04.02.2022 10:58 Ответить
04.02.2022 10:58 Ответить
Как здорово что наркозависимость не передается воздушно капельным путем. А то бы бедный Эрдоган....
04.02.2022 10:59 Ответить
04.02.2022 10:59 Ответить
А справка од нарколога?!
04.02.2022 11:07 Ответить
04.02.2022 11:07 Ответить
А на IQ тест здавал? Судя по происходящему там тоже негативный результат стоит ожидать
04.02.2022 11:07 Ответить
04.02.2022 11:07 Ответить
Правильно сделал, нормальная процедура.
05.02.2022 02:32 Ответить
05.02.2022 02:32 Ответить
 
 