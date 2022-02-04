Зеленский тестировался на COVID-19 перед встречей с Эрдоганом, получил отрицательный тест, - Никифоров
Президент Украины Владимир Зеленский тестировался на коронавирус перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и получил отрицательный результат.
Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
"Перед международными переговорами их участники как с одной, так и с другой стороны делают тесты на COVID. Соответственно, Владимир Зеленский тестировался вчера и на встречу с Эрдоганом шел уже с отрицательным результатом", - пояснил он.
Ранее сообщалось, что глава Офиса Президента Андрей Ермак получил положительный тест на COVID-19.
По данным источников "УП", заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заболел коронавирусом сразу после встречи советников лидеров стран Нормандского формата в Париже, которая состоялась 26 января. Пресс-секретарь Ермака Дария Заровна также заболела COVID-19 несколько дней назад.
