РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4547 посетителей онлайн
Новости Война
1 865 4

В киевских школах начали обучать, как действовать во время чрезвычайной ситуации, - КГГА

В киевских школах начали обучать, как действовать во время чрезвычайной ситуации, - КГГА

Уже 1,5 недели продолжаются тематические учения с педагогическими коллективами и родителями в школах. Их проводит специальный учебно-методический центр, созданный Госслужбой Украины по чрезвычайным ситуациям и муниципалитетом Киева.

Об этом во время доклада на заседании Киевского городского совета сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает Цензор.НЕТ.

"Разрабатываются инструкции для различных типов учреждений и заведений, как действовать, учитывая специфику. Речь идет о медицинских учреждениях, школах и детских садах, учреждениях социальной защиты и т.д. На каждом из этих объектов должны быть ответственные лица, которые обеспечат выполнение инструкций, обеспечат правильные оповещение и эвакуацию людей", – сказал Петр Пантелеев.

Также смотрите: Готовность убежищ приютить людей на случай атаки России продемонстрировали в Киеве. ФОТО

Также он проинформировал, что в Киеве совершенствуется система оповещения, охватывающая как отдельно персонал городских служб, так и население. В прошлом году разработана и запроектирована новая система оповещения, аналогов которой в Украине нет. На ее строительство выделено из бюджета около 11 млн грн.

"Я убежден, что выполнение этих и других задач невозможно, если наши усилия и действия не будут скоординированы, не будет взаимодействия и сотрудничества. Сейчас мы должны без колебаний отдать предпочтение интересам национальной безопасности перед всеми остальными интересами. Только при таких условиях мы справимся", – отметил заместитель председателя КГГА.

Автор: 

КГГА (3008) Киев (26138) школа (3049) Пантелеев Петр (73) чрезвычайная ситуация (35)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У київських школах має бути дистанційне навчання, Кличко! В класах нема половини учнів, хворіють вчителі так, що завучі не знають, кого ставити заміняти. Діти уходять та приходять з лікарняних та по черзі пропускають навчальний матеріл. Толку від такого навчання нема! Омікрон дуже заразний для дітей, які непривиті. Про наслідки та побічки, особливо підлітковому віці, мабуть не чули? А це і цукровий діабет, і проблеми з серцем. Ризикуєте мати багато позивів до суду...
показать весь комментарий
04.02.2022 10:17 Ответить
Это правильно. Обучение позволит снизить панику, столпотворение на момент "Ч". При таком кровожадном соседе, надо готовиться и обучаться обязательно. Это касается не только киева, но и всей Украины.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:44 Ответить
Правильно-то правильно, але воно каже "не треба нагнітати"
показать весь комментарий
04.02.2022 10:56 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 11:22 Ответить
 
 