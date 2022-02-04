В киевских школах начали обучать, как действовать во время чрезвычайной ситуации, - КГГА

Уже 1,5 недели продолжаются тематические учения с педагогическими коллективами и родителями в школах. Их проводит специальный учебно-методический центр, созданный Госслужбой Украины по чрезвычайным ситуациям и муниципалитетом Киева.

Об этом во время доклада на заседании Киевского городского совета сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает Цензор.НЕТ.

"Разрабатываются инструкции для различных типов учреждений и заведений, как действовать, учитывая специфику. Речь идет о медицинских учреждениях, школах и детских садах, учреждениях социальной защиты и т.д. На каждом из этих объектов должны быть ответственные лица, которые обеспечат выполнение инструкций, обеспечат правильные оповещение и эвакуацию людей", – сказал Петр Пантелеев.

Также он проинформировал, что в Киеве совершенствуется система оповещения, охватывающая как отдельно персонал городских служб, так и население. В прошлом году разработана и запроектирована новая система оповещения, аналогов которой в Украине нет. На ее строительство выделено из бюджета около 11 млн грн.

"Я убежден, что выполнение этих и других задач невозможно, если наши усилия и действия не будут скоординированы, не будет взаимодействия и сотрудничества. Сейчас мы должны без колебаний отдать предпочтение интересам национальной безопасности перед всеми остальными интересами. Только при таких условиях мы справимся", – отметил заместитель председателя КГГА.