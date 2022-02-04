В Брюсселе начали новый диалог по безопасности Украина-ЕС-НАТО: агрессия РФ продолжает объединять наших партнеров, - посол Ченцов
В Брюсселе состоялась первая встреча в новом формате, которая объединила представителей ЕС, НАТО и Украины для результативного поиска выхода из кризиса безопасности, вызванного военным наращиванием РФ вдоль границ Украины и на ее временно оккупированных территориях.
Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня начат новый формат для обсуждения вопросов безопасности: Украина-ЕС-НАТО. Внешние угрозы продолжают объединять международных партнеров Украины, которые готовы и в дальнейшем укреплять институциональные способности Украины для эффективного противодействия вызовам в сфере безопасности и агрессии РФ", – сообщил украинский дипломат.
