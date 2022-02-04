РУС
Легализация сотрудничества банков с игорным бизнесом увеличит бюджетные поступления, - Союз предпринимателей

Получение банками лицензий на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр позволит государству видеть реальные доходы игорного бизнеса и получать налоги.

Об этом заявил руководитель аналитического центра Союза украинских предпринимателей Андрей Ерашов, комментируя сообщение о том, что АЙБОКС БАНК (IBOX BANK) стал первым украинским банком, получившим лицензию на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр.

"Дело в том, что игорный бизнес был непрозрачен, когда через него проходили наличные деньги. И там скрывалось, сколько он реально зарабатывает. Если это будут расчеты только безналичные, НБУ может проверить транзакции и установить, уплачены ли все налоги во время выигрыша. В этом я не вижу больших препятствий. Учитывая, что Нацбанк очень серьезно контролирует другие банки, то это будут более прозрачные транзакции", - отметил Андрей Ерашов.

Эксперт подчеркнул, что дальнейшее получение лицензий на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр другими банками будет способствовать увеличению конкуренции на игорном рынке.

"Чем больше будет игроков на этом рынке, тем лучше. Эту лицензию нужно не просто получить, но и иметь штат работников, которые будут там работать. Но если круг конкуренции увеличивается, это хорошо", – отметил Андрей Ерашов.

По мнению эксперта, легализация игорного бизнеса не приведет к увеличению количества случаев игромании, а разрешать эту проблему нужно путем идентификации игроков.

"Лудомания – это болезнь. Когда запрещали игорный бизнес, это привело к тому, что государство с него ничего не получало вообще. В современных условиях человек может, сидя дома, играть и проигрывать все. Мы ничего с этим не сделаем. Это все равно, что бороться с курением. У нас акцизы повышаются, но на количество курильщиков это никак не влияет. Поэтому я не вижу никаких механизмов влияния, кроме, возможно, идентификации такого человека и идентификации его доходов. Если мы видим, что человек проигрывает условно 100 тыс. грн, а зарабатывает 10 тысяч, - соответственно, мы понимаем, что человек влезает в долги. Но нужна ли этому человеку такая "забота" – вот вопрос", – отметил Андрей Ерашов.

Напомним, 27 января 2022 Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей было принято решение о выдаче лицензии IBOX BANK на обслуживание игорного бизнеса. Финучреждение стало первым банком, получившим соответствующий разрешительный документ. АЙБОКС БАНК (IBOX BANK) – классический универсальный банк, предоставляющий все виды банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам любой формы собственности. С 2020 года IBOX Bank стал транзакционным банком полного цикла. По итогам 2021 года доход IBOX BANK (АО "АЙБОКС БАНК") увеличился в пять раз, а общие активы банка выросли на 90% – до 3,8 млрд грн. Кредитно-инвестиционный портфель увеличился на 67%, а балансовый капитал – на 136%. В результате в 2021 году банк показал финансовый результат на 378% больше, чем в предыдущем году.

+11
логика в этом несомненно есть..но мне кажется нужно развивать мысль далее-шлюхи,наркота,торговля оружием...
04.02.2022 10:46 Ответить
+11
Одно слово, при власти шакалы. Они тышком-нышком и налоги с казино снизили.
Мне нравится одна карикатура, как нас убеждают. Опубликую ее еще раз...
04.02.2022 10:53 Ответить
+5
Сколько бед принесла игровая зависимость миллионов граждан в их семьи .... а государство легализирует и упрощает доступ к лохотронам прикрываясь поступлением в бюджет...
04.02.2022 10:47 Ответить
Угу, вон казино в Пуэрто Рико уже довели страну до долга в 70 млрд долларов всего на 3,9 млн жителей
КУДА МОЖНО БЫЛО ПОТРАТИТЬ 70 млрд в тёплой стране ( без газа) и среди бананов ???
04.02.2022 10:36 Ответить
саботажники
04.02.2022 10:37 Ответить
Проституцию и марихуану надо еще легализовать.
04.02.2022 10:38 Ответить
Банки будь видавати точки видачі кредитів при казино та залах ігрових автоматів?
04.02.2022 10:40 Ответить
с обязательной ставкой на игру. прямо не отходя от кассы
04.02.2022 10:49 Ответить
прямо зобовязати власників банківських карток отримувати гроші лише коли зіграв в казіно
04.02.2022 10:42 Ответить
Так где там обещанные миллиарды дохода от игорного бизнеса ? Наверное там юе где миллиард деревьев
04.02.2022 10:46 Ответить
Как сообщают, что в 2021г. вообще не было доходов в казну от игорного бизнеса, если не считать 100грн. с копейками. Вот результат "игорной реформы"! Нам не нужны реформы в пользу уголовников, воров и бандитов!
04.02.2022 11:23 Ответить
04.02.2022 10:46 Ответить
😀
04.02.2022 10:49 Ответить
04.02.2022 10:47 Ответить
Да , вон Пуэрто Рико доигралось в казино с долгом 70 млрд долларов на 3,9 млн населения
04.02.2022 10:50 Ответить
так же, как и торговля спиртным и табачкой...
04.02.2022 10:59 Ответить
А програвшихся --- в кріпостниє!
04.02.2022 10:53 Ответить
04.02.2022 10:53 Ответить
***
- почему нет главбуха на месте?
- он пошел делать ставку ...
- в смысле? в рабочее время он шастает по казино? что он себе позволяет???
- боюсь, это единственный шанс для нашего предприятия свести концы с концами
04.02.2022 10:55 Ответить
отмывание денег станет на порядок проще... и "законее"...
04.02.2022 10:57 Ответить
04.02.2022 10:59 Ответить
- Это сколько же новых бездельников и кидал наплодИт сия благостная игровая индустрия, - подумала Демусика
04.02.2022 11:13 Ответить
Грати в кредит - та що вони там курять?
(ви зараз тут) - > кредит в банку - > кредит в МФО (мікрофінансова установа) - > ломбард
04.02.2022 11:44 Ответить
Да нам и год назад говорили, что легализируйте игорный бизнес и деньги рекой поплывут. И где это все? БОй с тенью государство пока проигрывает в сухую
04.02.2022 12:10 Ответить
разница в количестве курильщиков в европе и у нас видна невооруженным взглядом, не знаю то ли они агитируют, то ли штрафуют, но результаты есть. а эти даже отказываются бороться
04.02.2022 13:00 Ответить
 
 