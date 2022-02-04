Легализация сотрудничества банков с игорным бизнесом увеличит бюджетные поступления, - Союз предпринимателей

Получение банками лицензий на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр позволит государству видеть реальные доходы игорного бизнеса и получать налоги.

Об этом заявил руководитель аналитического центра Союза украинских предпринимателей Андрей Ерашов, комментируя сообщение о том, что АЙБОКС БАНК (IBOX BANK) стал первым украинским банком, получившим лицензию на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр.

"Дело в том, что игорный бизнес был непрозрачен, когда через него проходили наличные деньги. И там скрывалось, сколько он реально зарабатывает. Если это будут расчеты только безналичные, НБУ может проверить транзакции и установить, уплачены ли все налоги во время выигрыша. В этом я не вижу больших препятствий. Учитывая, что Нацбанк очень серьезно контролирует другие банки, то это будут более прозрачные транзакции", - отметил Андрей Ерашов.

Эксперт подчеркнул, что дальнейшее получение лицензий на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр другими банками будет способствовать увеличению конкуренции на игорном рынке.

"Чем больше будет игроков на этом рынке, тем лучше. Эту лицензию нужно не просто получить, но и иметь штат работников, которые будут там работать. Но если круг конкуренции увеличивается, это хорошо", – отметил Андрей Ерашов.

По мнению эксперта, легализация игорного бизнеса не приведет к увеличению количества случаев игромании, а разрешать эту проблему нужно путем идентификации игроков.

"Лудомания – это болезнь. Когда запрещали игорный бизнес, это привело к тому, что государство с него ничего не получало вообще. В современных условиях человек может, сидя дома, играть и проигрывать все. Мы ничего с этим не сделаем. Это все равно, что бороться с курением. У нас акцизы повышаются, но на количество курильщиков это никак не влияет. Поэтому я не вижу никаких механизмов влияния, кроме, возможно, идентификации такого человека и идентификации его доходов. Если мы видим, что человек проигрывает условно 100 тыс. грн, а зарабатывает 10 тысяч, - соответственно, мы понимаем, что человек влезает в долги. Но нужна ли этому человеку такая "забота" – вот вопрос", – отметил Андрей Ерашов.

Напомним, 27 января 2022 Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей было принято решение о выдаче лицензии IBOX BANK на обслуживание игорного бизнеса. Финучреждение стало первым банком, получившим соответствующий разрешительный документ. АЙБОКС БАНК (IBOX BANK) – классический универсальный банк, предоставляющий все виды банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам любой формы собственности. С 2020 года IBOX Bank стал транзакционным банком полного цикла. По итогам 2021 года доход IBOX BANK (АО "АЙБОКС БАНК") увеличился в пять раз, а общие активы банка выросли на 90% – до 3,8 млрд грн. Кредитно-инвестиционный портфель увеличился на 67%, а балансовый капитал – на 136%. В результате в 2021 году банк показал финансовый результат на 378% больше, чем в предыдущем году.