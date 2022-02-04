Кулеба на канале Коломойского заявил об "усталости Украины от партнеров". Неужели ОП заставил министра разгонять антизападный нарратив? - Шабунин
Телеканал 1+1 продвигает антизападные нарративы в эфире.
Об этом в Telegram сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос ведущей Мосейчук об "усталости" от внимания Запада, Кулеба ответил: "Вы сейчас создали тектоническое смещение в сознании украинцев. Потому что до вашей фразы я постоянно слышал только одно – об усталости иностранных партнеров от Украины. Наконец-то кто-то начал говорить об усталости Украины от партнеров!".
"Речь шла об усталости от внимания западных партнеров на фоне их постоянных предупреждений о нападении России! На фоне усталости Коломойского и украинских властей от западных партнеров вчера прибыл седьмой самолет с военной помощью от США", - подчеркнул Шабунин.
Глава ЦПК напомнил, что с 22 января США отправили уже 600 тонн амуниции. Так же поставки столь необходимого Украине противотанкового оружия начала Британия и другие западные партнеры.
"От внимания которых Коломойский и Зеленский испытывают усталость", – отметил Шабунин.
По словам главы ЦПК, Коломойский убежден, что Европейский Союз и НАТО никогда не примут Украину в свой состав: "Нет пользы в трате времени на пустые разговоры. Тогда как Россия охотно возьмет нас в новый Варшавский договор". Олигарх утверждает, что Соединенные Штаты просто используют Украину, чтобы ослабить своего геополитического соперника: "Война против России. До последнего украинца".
"Господин министр, может вы просто ошиблись в той цитате? Вся ваша предыдущая деятельность доказывает, что это была оговорка. Ну, оговорились – со всеми бывает. Было бы мудро об этом сказать. Вы и без меня знаете, что ваши слова увидят во всех столицах наших западных партнеров (от внимания которых так устал Коломойский.) Или это была не ошибка? И ОП заставил вас помогать подсанкционному олигарху разгонять антизападный нарратив во время, когда помощь партнеров критически необходима?" – подытожил Шабунин.
