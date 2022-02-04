РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4644 посетителя онлайн
Новости
11 037 109

Кулеба на канале Коломойского заявил об "усталости Украины от партнеров". Неужели ОП заставил министра разгонять антизападный нарратив? - Шабунин

Кулеба на канале Коломойского заявил об "усталости Украины от партнеров". Неужели ОП заставил министра разгонять антизападный нарратив? - Шабунин

Телеканал 1+1 продвигает антизападные нарративы в эфире.

Об этом в Telegram сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос ведущей Мосейчук об "усталости" от внимания Запада, Кулеба ответил: "Вы сейчас создали тектоническое смещение в сознании украинцев. Потому что до вашей фразы я постоянно слышал только одно – об усталости иностранных партнеров от Украины. Наконец-то кто-то начал говорить об усталости Украины от партнеров!".

"Речь шла об усталости от внимания западных партнеров на фоне их постоянных предупреждений о нападении России! На фоне усталости Коломойского и украинских властей от западных партнеров вчера прибыл седьмой самолет с военной помощью от США", - подчеркнул Шабунин.

Также читайте: Антикоррупционный суд приговорил за взятку экс-судей Билыка и Новака к 7 и 7,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества, - Шабунин. ФОТОрепортаж

Глава ЦПК напомнил, что с 22 января США отправили уже 600 тонн амуниции. Так же поставки столь необходимого Украине противотанкового оружия начала Британия и другие западные партнеры.

"От внимания которых Коломойский и Зеленский испытывают усталость", – отметил Шабунин.

По словам главы ЦПК, Коломойский убежден, что Европейский Союз и НАТО никогда не примут Украину в свой состав: "Нет пользы в трате времени на пустые разговоры. Тогда как Россия охотно возьмет нас в новый Варшавский договор". Олигарх утверждает, что Соединенные Штаты просто используют Украину, чтобы ослабить своего геополитического соперника: "Война против России. До последнего украинца".

"Господин министр, может вы просто ошиблись в той цитате? Вся ваша предыдущая деятельность доказывает, что это была оговорка. Ну, оговорились – со всеми бывает. Было бы мудро об этом сказать. Вы и без меня знаете, что ваши слова увидят во всех столицах наших западных партнеров (от внимания которых так устал Коломойский.) Или это была не ошибка? И ОП заставил вас помогать подсанкционному олигарху разгонять антизападный нарратив во время, когда помощь партнеров критически необходима?" – подытожил Шабунин.

Автор: 

Шабунин Виталий (613) Кулеба Дмитрий (2882)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+70
Є втома українців від Коломойського , його іграшки -клоуна , та кодли ФСБ-шників на керівних посадах .
показать весь комментарий
04.02.2022 10:45 Ответить
+54
Якщо Кулеба втомився, то хай складає повноваження. З дибілом поведешся в дибіла наберешся.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:45 Ответить
+42
Вот же сссуки! -- не дают бубочке расслабиться, на югах с семейством оттянуться.
А тут еще этот лезет --
показать весь комментарий
04.02.2022 10:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Твари
показать весь комментарий
04.02.2022 12:09 Ответить
Как устал украинский народ от этой власти, слуг Коломойского
показать весь комментарий
04.02.2022 12:30 Ответить
Неужели и этот продался этой воровской власти?
показать весь комментарий
04.02.2022 12:34 Ответить
Да, при чем давно уже.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:31 Ответить
Видимо за спиной Украины эта банда во главе с Коломойским договорилась пинать страну в сторону путлеровской мрази. Т.к. эту мерзоту никуда не пускают в мире, он гадит все время с помощью зеленых мерзавцев, продавшихся врагу.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:41 Ответить
"Стыдоба!" Джавелины и Стингеры Беня и Зеля хоть не продали еще?
показать весь комментарий
04.02.2022 14:10 Ответить
Антизападный нарратив слышен от Зеленского всё время еще со времен квн.
показать весь комментарий
04.02.2022 14:12 Ответить


Сдаемсу?
показать весь комментарий
04.02.2022 14:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 