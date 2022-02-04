"Уже 2 заседания Киевсовета ради "Союза меча и орала". Может, начнем вопросы Киева наконец-то решать?" - "слуга народа" Мариковский
В течение двух заседаний Киевсовета городские власти решают вопрос собственного пиара.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "Слуги народа", заместитель председателя Комитета по экологической политике в Верховной Раде Александр Мариковский, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера у меня получился немного взволнованный, немного сумбурный, немного перегнутый, но очень искренний спич. Этот спич к Киевскому городскому совету и лично Виталию Кличко. Мы с командой "Слуга народа" были на заседании, где мы представляли интересы, на мой взгляд, меньшинства киевлян. У нас здесь небольшая, но очень боевая фракция "Слуга народа – Команда Зеленского в Киеве. Мы представляли меньшинство киевлян, которых действительно волнует инфраструктура города, развитие дорог и мостов в городе, метро и автобусов, парковок, экологии, инвестиций и так далее", - пишет он.
"Потому что я не понимаю, почему, если избирателей "УДАРа" в Киевсовете, "УДАРа Виталия Кличко" и их политических партнеров "Европейская Солидарность - Киев" волнуют все важные вопросы НАШЕГО РОДНОГО ГОРОДА КИЕВ, почему мы тогда позволяем им решать вопросы ПОЛИТИЧЕСКОГО ПИАРА за наши с вами киевские бабки, уплаченные нами – киевлянами - в местный бюджет Киева? Иначе я не пойму, зачем проводить уже 2 заседания Киевсовета ради "Союза меча и орала", созданного Виталием Владимировичем и Петром Алексеевичем? Может, начнем вопросы Киева наконец-то решать?" - задается вопрос он.
"(А телеграмм-канал Джокер таки некрасиво ведет себя. Виталий Кличко отвечал мне на вопрос очень красиво и интеллигентно. Когда он сказал об "отходах", просто потерялась мысль. Такое бывает. У меня тоже такое бывает. Но когда вы - мэр, меряетесь крутизной с обычным киевлянином с Виноградаря и при этом вы не провели еще метро к Виноградарю, то мысль иногда теряется, потому что не знаешь, что на это ответить.) Вам нужно сосредоточиться на проблемах не моих ... Вы должны сосредоточиться на проблемах Киева и киевлян", - резюмирует Мариковский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Уж не слугам Коломойского рассказывать про популизм и пиар.
искреннийистеричный спич."
завоняло горелой ЗЕ-лнью
ЗЄ-лень геть із столиці !
Не тебе Кличку указывать что делать,тварь ЗЕленая.
https://focus.ua/politics/356230 31 августа 2016 Мэр Киева пообещал открыть станцию метро "Львовская брама" примерно через год
https://news.bigmir.net/capital/4721697-klicko-v-e-tom-godu-nacnem-stroit-metro-na-vinogradar 1 февраля 2017 Кличко: В этом году начнем строить метро на Виноградарь. Стоимость проекта составит около 5 миллиардов гривен.
Единственный мер Киева, который умудрился потратить все деньги при 3х кратном бюджете и не построить ни одной станции метро в Киеве! Переплюнул даже Черновецкого.
- Плохой Кличко не дает зафигачить "Велике Крадивництво" на территории Киева.
та вумний нарід України. Зараз почалась фаза коли вумний нарід почав щось підозрювати..
В зв'язку з цим аферисти почнуть красти як перед смертю.
Поки ще працює прикриття - Венедіктова, Монастирський, Баканов, Ситник - будуть розтягувати хто куди скільки зможе.
Завершальна фаза - це поли ми прокинемось - а аферистів і слід здимів.
Разом з кварталом95.
Будемо їх бачити в Ізраїлі, коли прем'єр-міністр буде їх нагороджувати орденами та медалями. Ставити в приклад.
Это говорит зеленая погань, которая на бюджетные деньги скупает телеканалы и пиариться там день и ночь.