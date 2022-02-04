"Уже 2 заседания Киевсовета ради "Союза меча и орала". Может, начнем вопросы Киева наконец-то решать?" - "слуга народа" Мариковский

РУС
В течение двух заседаний Киевсовета городские власти решают вопрос собственного пиара.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "Слуги народа", заместитель председателя Комитета по экологической политике в Верховной Раде Александр Мариковский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера у меня получился немного взволнованный, немного сумбурный, немного перегнутый, но очень искренний спич. Этот спич к Киевскому городскому совету и лично Виталию Кличко. Мы с командой "Слуга народа" были на заседании, где мы представляли интересы, на мой взгляд, меньшинства киевлян. У нас здесь небольшая, но очень боевая фракция "Слуга народа – Команда Зеленского в Киеве. Мы представляли меньшинство киевлян, которых действительно волнует инфраструктура города, развитие дорог и мостов в городе, метро и автобусов, парковок, экологии, инвестиций и так далее", - пишет он.

"Потому что я не понимаю, почему, если избирателей "УДАРа" в Киевсовете, "УДАРа Виталия Кличко" и их политических партнеров "Европейская Солидарность - Киев" волнуют все важные вопросы НАШЕГО РОДНОГО ГОРОДА КИЕВ, почему мы тогда позволяем им решать вопросы ПОЛИТИЧЕСКОГО ПИАРА за наши с вами киевские бабки, уплаченные нами – киевлянами - в местный бюджет Киева? Иначе я не пойму, зачем проводить уже 2 заседания Киевсовета ради "Союза меча и орала", созданного Виталием Владимировичем и Петром Алексеевичем? Может, начнем вопросы Киева наконец-то решать?" - задается вопрос он.

"(А телеграмм-канал Джокер таки некрасиво ведет себя. Виталий Кличко отвечал мне на вопрос очень красиво и интеллигентно. Когда он сказал об "отходах", просто потерялась мысль. Такое бывает. У меня тоже такое бывает. Но когда вы - мэр, меряетесь крутизной с обычным киевлянином с Виноградаря и при этом вы не провели еще метро к Виноградарю, то мысль иногда теряется, потому что не знаешь, что на это ответить.) Вам нужно сосредоточиться на проблемах не моих ... Вы должны сосредоточиться на проблемах Киева и киевлян", - резюмирует Мариковский.

+25
різниця між Кличком і Слугами народу така, що після наступних виборів Кличко буде в політиці, а ці наркомани, корупціонери, алкоголіки і сосни корабельні під брендом Слуга народу будуть забуті, як страшний сон, тому що будуть на політичному сміттєзвалищі, а більшість з них, надіюсь, під шконкою.
04.02.2022 10:58 Ответить
+19
СН ПНХ!!!

Уж не слугам Коломойского рассказывать про популизм и пиар.
04.02.2022 10:53 Ответить
+18
Телепко- депутат не зрозумів ще, що Київ не шапіто
04.02.2022 10:54 Ответить
СН ПНХ!!!

Уж не слугам Коломойского рассказывать про популизм и пиар.
04.02.2022 10:53 Ответить
Хтось призвища ціх покидьків запом'ятає ? Маріковський, певно думає що за ним ніхто ганятися не буде.
04.02.2022 11:20 Ответить
"Вчера у меня получился немного взволнованный, немного сумбурный, немного перегнутый, но очень искренний истеричный спич."

завоняло горелой ЗЕ-лнью
04.02.2022 12:12 Ответить
Телепко- депутат не зрозумів ще, що Київ не шапіто
04.02.2022 10:54 Ответить
Слеза умиления мишает мне гаварить....(сарказм)
04.02.2022 10:55 Ответить
Юзика смотрящім по Киеву і буде порядок!
04.02.2022 10:55 Ответить
лише після того, як три раунди вистоїть в рингу з Віталієм Кличком🤣🤣🤣🤣🤣
04.02.2022 11:47 Ответить
Ставлю що 30 секунд не вистоїть.
04.02.2022 17:02 Ответить
Зелені чмирі не повинні вмішуватись в місцеве самоврядування своїми загребущими ручками
04.02.2022 10:56 Ответить
Зелебобики совсем охренели. Дают указания кому и чем заниматься.
04.02.2022 10:57 Ответить
Це від безкарності!
04.02.2022 11:25 Ответить
кияни зробили свій вибір !

ЗЄ-лень геть із столиці !
04.02.2022 12:13 Ответить
різниця між Кличком і Слугами народу така, що після наступних виборів Кличко буде в політиці, а ці наркомани, корупціонери, алкоголіки і сосни корабельні під брендом Слуга народу будуть забуті, як страшний сон, тому що будуть на політичному сміттєзвалищі, а більшість з них, надіюсь, під шконкою.
04.02.2022 10:58 Ответить
Вважаю, що окрім політичної відповідальності повинна бути і кримінальна.
04.02.2022 11:02 Ответить
Я про шконку написав) я дуже надіюсь, що всі слуги, поголовно, будуть нести кримінальну відповідальність
04.02.2022 11:03 Ответить
там нет политики и политической ответственности не может быть априори - только криминальная поголовно
04.02.2022 11:14 Ответить
Як зворушливо, блдь.))
04.02.2022 11:01 Ответить
Чергового маріковсько-каломойського забули спитати, що робити Кличку, з яким проводять офіційні зустрічі впливові політики Заходу.
04.02.2022 11:01 Ответить
да что вам там всё кличко да кличко....? вы о стране думайте .о армии .о инфляции .остановите цены уж как нибуть на продукты первой необходимости и овощи..это капец что с ценами и лекарствами....(( зато пакетики маечки оценили до 2.50 грн штука... это не забыли о экологии....а о людях подумали.куда они будут продукты ложить....? стирать снова пакеты и сушить, или за пазуху ложить...)) если скупиться нормально всяко разного овощи и фрукты и сыпучку так блин одних получится пакетов на 100 грн....((
04.02.2022 11:02 Ответить
А куди ви діваєте використані пакети?
04.02.2022 11:04 Ответить
ну у меня они как бы свои есть в бабинах.... я кое что в интернете продаю мелочовку всякую , то книги, идёт на упаковку.. и выбрасываем после котика туалета песок использованый с лотка в эти пакеты а потом в мусорку. ясно что не на улицу .както так...
04.02.2022 11:07 Ответить
тоесть продукты выкладывали а пакеты шли на мусор кота . но ясно что буду ходить со своими пакетами майками . не нужно забывать что пакеты ещё и с макарон и хлеба много. все на это идут а остальные просто накапливаются в большой пакет. а там поживём увидем что они придумают....))
04.02.2022 11:11 Ответить
Ви вважаєте, що пакети з кошачим гівном буде хтось перебирати? Його викинуть в ПРИРОДУ і вони там будуть розкладатись біля 200 років. Використані пакети треба утилізовувати, а не складати в них гівно. Коли до вас дійде. ЗІ Дружина була Тайланді, зайшла в море, щось заплуталось в ногах - думала медузи. Ніт. Велика купа пакетів. Можливо вони були вашими, просто гівно вимилось, а пакети спокійно плавають по океанам століттями.
04.02.2022 11:14 Ответить
тоесть мои пакеты уже в таиланде....(( какашки в унитаз а скомканый сгранулированый песок в пакеты так будет точнее и в мусорное ведро чтобы запаха не было а не высыпать так просто и пока мусор вынесешь так мочой вонять что ли по вашему .делаем так как считаем нужным и удобным . если я ещё маечку буду сортировать то что с этого будет? как есть...
04.02.2022 11:19 Ответить
а ти, мудило, чим думало, коли вибирало потерпідара, гвалтівників, аферистів, рекетирів, ********, фотографів, шаурмистів на такі відповідальні посади????? що вони за тебе думати будуть? так вони і думають. за тебе, а не про тебе
04.02.2022 11:50 Ответить
слышишь ты чучело... ты что берега попутал а....? ты то откуда шизоид бешенный знаешь кого я выбирал а ...или ты ясновидящий? сходи к врачу дурачок....((
04.02.2022 11:54 Ответить
Мариковский,а ты кто **** такой!
Не тебе Кличку указывать что делать,тварь ЗЕленая.
04.02.2022 11:07 Ответить
А ви що не бачите хто він такий? Це типовий представник мохнорилої зе-піздоти( по Кузьмі сказано).
04.02.2022 17:06 Ответить
Зелені чмирі настирно хочуть вмішуватись й паралізовувати роботу київської, законної влади... ідіть на вибори, "слуги сатани", здобувайте владу в Києві і будути рулити... а так, пшли нах.
04.02.2022 11:12 Ответить
Ще один ЗЕноунейм. Кияни обрали Кличка, а ти ніхто і звати тебе ніяк
04.02.2022 11:13 Ответить
https://ru.slovoidilo.ua/promise/23483.html 16 мая 2014 Кличко обещает Киеву через 5 лет метро на Троещину!
https://focus.ua/politics/356230 31 августа 2016 Мэр Киева пообещал открыть станцию метро "Львовская брама" примерно через год
https://news.bigmir.net/capital/4721697-klicko-v-e-tom-godu-nacnem-stroit-metro-na-vinogradar 1 февраля 2017 Кличко: В этом году начнем строить метро на Виноградарь. Стоимость проекта составит около 5 миллиардов гривен.
Единственный мер Киева, который умудрился потратить все деньги при 3х кратном бюджете и не построить ни одной станции метро в Киеве! Переплюнул даже Черновецкого.
04.02.2022 11:14 Ответить
Значит на выборах мэра Киева у него нет шансов,не так ли?🤷
04.02.2022 11:22 Ответить
От "умных людей" отбоя нет. Пару лет назад таких 73% было. Кто у власти? Обещалкины и воры.
04.02.2022 11:59 Ответить
Прочитал и запомнилось только - тяв-тяв-тяв-тяв!
04.02.2022 11:14 Ответить
Этот мариковский должен сосредоточиться на своей работе в ВР. Получать конвертики от дерьмака. Какое ему дело до Киева?
04.02.2022 11:15 Ответить
"В двух словах":
- Плохой Кличко не дает зафигачить "Велике Крадивництво" на территории Киева.
04.02.2022 11:16 Ответить
Маріковський може вже вистачить шмарклі дγπγ лизати !
04.02.2022 11:17 Ответить
Выступил...Совесть перед преЗЕдентом чиста...можно и конвертик получить...
04.02.2022 11:17 Ответить
Цікаво, а скільки з "адвокатів" Віталі, що висловилось вище, є киянами?
04.02.2022 11:18 Ответить
Ни одного.
04.02.2022 11:28 Ответить
порохоскотобаза спілкується один з одним, не заважайте
04.02.2022 11:52 Ответить
Оскільки чувак на посаді Верховного займається чим завгодно, тільки не своєю роботою, то її, ту роботу, доводиться виконувати іншим (і мерам теж), тим більше, що захист Вітчизни є конституційним обов'язком.
04.02.2022 11:19 Ответить
я даже немного удивлен. по моему прогнозу за принадлежность к бренду "слуга народа" должны бы уже с начала года начинать бить по морде, но пока нет, еще держатся.
04.02.2022 11:21 Ответить
тоема в надвисокій толерантності українці
04.02.2022 11:51 Ответить
Ми переживаємо якраз найвеличнішу аферу століття. В якій приймають участь Беня , квартал95
та вумний нарід України. Зараз почалась фаза коли вумний нарід почав щось підозрювати..
В зв'язку з цим аферисти почнуть красти як перед смертю.
Поки ще працює прикриття - Венедіктова, Монастирський, Баканов, Ситник - будуть розтягувати хто куди скільки зможе.
Завершальна фаза - це поли ми прокинемось - а аферистів і слід здимів.
Разом з кварталом95.
Будемо їх бачити в Ізраїлі, коли прем'єр-міністр буде їх нагороджувати орденами та медалями. Ставити в приклад.
04.02.2022 11:28 Ответить
В коментарях прямо пір порохоскоту, всі вже забули який з кличка мер і що він фірташівська креатура
04.02.2022 11:33 Ответить
Ну если слуга урода кипишует, значит всё нормально
04.02.2022 11:35 Ответить
Як Слуги за столицю переживають . Хочуть чимось порулити, бажано якимось фондом
04.02.2022 11:36 Ответить
Вся Украина уже увидела зелёных проФФесионалов в деле. За что не возьмутся то обязательно развалят и разворуют. В городах где у зелёной саранчи нет большинства всё нормально. Даже Харьков не собирается сдаваться карле кремлёвскому как ему пророчил главный ЗЕЛЕСРАЧ.
04.02.2022 11:42 Ответить
А когда там Верховная Рада соберется? Уже два месяца отдыхаете!
04.02.2022 11:46 Ответить
почему мы тогда позволяем им решать вопросы ПОЛИТИЧЕСКОГО ПИАРА за наши с вами киевские бабки, уплаченные нами - киевлянами - в местный бюджет Киева Источник:

Это говорит зеленая погань, которая на бюджетные деньги скупает телеканалы и пиариться там день и ночь.
04.02.2022 11:48 Ответить
Та пошліть і цього "слугу" по тихому в ліс.
04.02.2022 11:57 Ответить
При виборах в київраду--було гасло СН відновити районні ради. А тепер борються проти відновлення районних рад Бояться дати самостійність місцевій владі,а щоб правив цар-самодур. Дуже показова брехня і цинізм.
04.02.2022 11:58 Ответить
на словах вы лев толстой, а на деле мы уже видим, слуги...
04.02.2022 12:10 Ответить
Стоп, стоп, стоп. То есть депутат Верховной Ради приперся в Горсовет не для пиара? Дол...б, відправляйся на своє робочє місто та працюй, а вне по меріям шастай.
04.02.2022 12:28 Ответить
гнати сраниx слуг 3відусіль бо це шкідники нові вибори
04.02.2022 12:34 Ответить
 
 