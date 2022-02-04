"Уже 2 заседания Киевсовета ради "Союза меча и орала". Может, начнем вопросы Киева наконец-то решать?" - "слуга народа" Мариковский

В течение двух заседаний Киевсовета городские власти решают вопрос собственного пиара.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "Слуги народа", заместитель председателя Комитета по экологической политике в Верховной Раде Александр Мариковский

"Вчера у меня получился немного взволнованный, немного сумбурный, немного перегнутый, но очень искренний спич. Этот спич к Киевскому городскому совету и лично Виталию Кличко. Мы с командой "Слуга народа" были на заседании, где мы представляли интересы, на мой взгляд, меньшинства киевлян. У нас здесь небольшая, но очень боевая фракция "Слуга народа – Команда Зеленского в Киеве. Мы представляли меньшинство киевлян, которых действительно волнует инфраструктура города, развитие дорог и мостов в городе, метро и автобусов, парковок, экологии, инвестиций и так далее", - пишет он.

"Потому что я не понимаю, почему, если избирателей "УДАРа" в Киевсовете, "УДАРа Виталия Кличко" и их политических партнеров "Европейская Солидарность - Киев" волнуют все важные вопросы НАШЕГО РОДНОГО ГОРОДА КИЕВ, почему мы тогда позволяем им решать вопросы ПОЛИТИЧЕСКОГО ПИАРА за наши с вами киевские бабки, уплаченные нами – киевлянами - в местный бюджет Киева? Иначе я не пойму, зачем проводить уже 2 заседания Киевсовета ради "Союза меча и орала", созданного Виталием Владимировичем и Петром Алексеевичем? Может, начнем вопросы Киева наконец-то решать?" - задается вопрос он.

"(А телеграмм-канал Джокер таки некрасиво ведет себя. Виталий Кличко отвечал мне на вопрос очень красиво и интеллигентно. Когда он сказал об "отходах", просто потерялась мысль. Такое бывает. У меня тоже такое бывает. Но когда вы - мэр, меряетесь крутизной с обычным киевлянином с Виноградаря и при этом вы не провели еще метро к Виноградарю, то мысль иногда теряется, потому что не знаешь, что на это ответить.) Вам нужно сосредоточиться на проблемах не моих ... Вы должны сосредоточиться на проблемах Киева и киевлян", - резюмирует Мариковский.

