ЕС готовит "мощные" санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину, - фон дер Ляйен

ЕС готовит "мощные" санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину, - фон дер Ляйен

Европейский Союз составил "мощный и всеобъемлющий" набор санкций против Москвы, если Россия вторгнется в Украину.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Мы подготовили мощный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций", - отметила она, добавив, что они включают "ограничение доступа к иностранному капиталу" и "контроль за экспортом, особенно в отношении технических товаров".

Фон дер Ляйен заявила, что газопровод "Северный поток-2" также является частью пакета санкций. По ее словам, то, сможет ли газопровод заработать, зависит "от поведения России".

Также читайте: В Брюсселе начали новый диалог по безопасности Украина-ЕС-НАТО: агрессия РФ продолжает объединять наших партнеров, - посол Ченцов

"Люди, близкие к Путину и олигархи, конечно, могут быть чувствительны (к санкциям. - Ред.)", - добавила фон дер Ляйен.

+6
04.02.2022 10:57 Ответить
+2
Спасибі, звичайно союзникам, але якось дивно звучить фраза: "у разі вторгнення.."
Все-таки вісім років, як напали ((:
04.02.2022 10:57 Ответить
+1
А за Крым адских санкций не будет?то шо ес продлевает каждый год абы отстали,как мертвому припарка,и никак не влияет на Мордор
04.02.2022 11:06 Ответить
04.02.2022 10:57 Ответить
04.02.2022 10:57 Ответить
Фейк, а ты напротив русских нарисуй себя с лозунгами,,,,,, за виллу Ахметова, за оффшоры Коломойского, за шоколад порошенко, металл пинчука, за лондонский недвиж приЗЕдента... и проч.. твои (патриотические) заманухи.
04.02.2022 11:16 Ответить
иди домой водки нет
04.02.2022 11:23 Ответить
04.02.2022 11:06 Ответить
С Крымом ********* поступила как с плохо лежащей вещью.
04.02.2022 11:23 Ответить
Простые люди требуют закрыть мураевскую помойку ТК "НАШ", но зеленую власть все устраивает. Эти "слуги" дома навести порядок не хотят, остается надеется только на союзников по борьбе с рашизмом
04.02.2022 11:10 Ответить
Друже, простым людям пох.. та мураевская помойка, точно так же как пох... ахметовская, порошенковская и коломойская помойки. Простым людям хочется покупать олию не по 50 грн, бенз не по 35 и чтобы уровень жизни был чуть выше чем в Афгангистане и Сомали.
04.02.2022 11:13 Ответить
Ясно. "Какая разница". Одни, в Крыму и в Донецке, уже погнались за халявой. Им тоже мозги промывали ТВяшиком
04.02.2022 11:27 Ответить
Похоже это самый МОЩНЫЙ список. Раньше была только озабоченность. Следующий список назовут смертельным и мегаопасным для Путена. Спасибо ЕС.....
04.02.2022 11:10 Ответить
Вже було.....
04.02.2022 11:11 Ответить
Економіка Швабростанії і так летить в прірву, якщо вони почнуть вторгнення - це середина кінця (початок кінця був в 2014, коли пітарахи вирішили вєрнуть істарічєскіє зємлі). Вже одні розмови наносять збитки, а при нових санкціях, як-то кажуть, остаточне прощавай
04.02.2022 11:13 Ответить
Друже, а с чего ты взял что в швабростане все летит в тар -тарары???? Что, разве 5 млн. твоих земляков-гастарбайтеров уже ломанулись обратно со строек подмосковья и уборки лука под Ставрополем??? А может Европа уже хавает дешевый и пахнущий лавандой украинский газ, а не покупает вонючий россеянский по 2000 баксов за 1 тыс. кубов??? А может Европа уже демонтировала росеянские автозаводы собирающие форды,, шкоды, мерсы, пежо и тойоты и перевела хоть одно производство в Запорожье и Козятин??? Или уже Рф не 8 экономика мира, а 149 после Украины??? Поясни, с чего это ты наваял такой бред?? Или для тебя 1 апреля (день дурака ) наступил на 2 месяца раньше???
04.02.2022 11:23 Ответить
капец, уже так напугали пуйла будущими санкциями, шо тот войска за Байкал отвёл и уже ордло хочет передать Украине...
04.02.2022 11:14 Ответить
це соромно чути від Вас, пані баронессо, як від колишнього керівника бундесверу(((
04.02.2022 11:17 Ответить
Судя по затяжному процессу, там самые главные принципы - и ********* сильно не обидеть, и себя особо не обделить. В идеале же всё просто - полное экспортно-импортное эмбарго, финансовая и дипломатическая изоляция.
04.02.2022 11:20 Ответить
 
 