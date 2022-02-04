ЕС готовит "мощные" санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину, - фон дер Ляйен

Европейский Союз составил "мощный и всеобъемлющий" набор санкций против Москвы, если Россия вторгнется в Украину.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Мы подготовили мощный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций", - отметила она, добавив, что они включают "ограничение доступа к иностранному капиталу" и "контроль за экспортом, особенно в отношении технических товаров".

Фон дер Ляйен заявила, что газопровод "Северный поток-2" также является частью пакета санкций. По ее словам, то, сможет ли газопровод заработать, зависит "от поведения России".

"Люди, близкие к Путину и олигархи, конечно, могут быть чувствительны (к санкциям. - Ред.)", - добавила фон дер Ляйен.