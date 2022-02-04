Украина и Турция достигли исторической договоренности – о полной либерализации автоперевозок, - Кубраков

Соглашение о ЗСТ, подписанное между Украиной и Турцией 3 февраля, предусматривает углубление сотрудничества и реализацию новых проектов в области инфраструктуры.

"Подписано Соглашение о зоне свободной торговли между нашими странами. Документ содержит также и инфраструктурную часть, договоренности в рамках которой станут основой для углубления сотрудничества и новых инфраструктурных проектов", - отметил он.

Среди прочего, договоренности в рамках соглашения касаются полной либерализации автомобильных перевозок, сотрудничества на море, расширения географии авиаперелетов между странами и туризма. Так, например, достигнута историческая договоренность – о полной либерализации автомобильных перевозок.

"Вскоре будут сняты ограничения для украинских автоперевозчиков на рынке Турции, в частности это касается и въезда пустого транспорта. То есть, фуры смогут заезжать пустыми и возвращаться с товарами. Стратегически наша цель – максимальное снятие ограничений для украинских перевозчиков", – пояснил министр.

Он подчеркнул, что в настоящее время идет совместная работа над соглашением о сотрудничестве в сфере морского поиска и спасения в Черном море, подписание которого позволит устранить инсинуации со стороны страны-агрессора по невыполнению Украиной своих международных обязанностей.

Отдельно министр акцентировал внимание на расширении сотрудничества Украины и Турции в дорожной отрасли.

Александр Кубраков отметил, что ряд турецких компаний уже привлечены к строительству ключевых дорог в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка": М-30 Стрый - Изварино, Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, М-18 Харьков - Симферополь - Алушта – Ялта и т.д. Именно турецкие компании строят мосты в Кременчуге и в Запорожье.

Кубраков также выразил надежду на участие турецких партнеров и инвесторов в украинских проектах по развитию морских и горнолыжных курортов, гостиничных комплексов и другой туристической инфраструктуры.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что по программе Владимира Зеленского к 2024 году планируется обновить 24 тысячи километров дорог.