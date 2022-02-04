США предупредили Украину о подготовке Россией фейкового видео как повода для вторжения, - Кулеба

Штаты предупредили Украину о подготовке Россией фейкового видео в качестве повода для нового вторжения в Украину.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты незадолго до обнародования информации (о подготовке РФ фейкового видео о якобы атаке украинских военных. - Ред.) поделились ею с нами, предупредили о том, что такая информация есть, мы сейчас ждем больше деталей. Что касается украинской разведки, то нужно вопрос сейчас направить им, я пока никаких отчетов не видел", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, Украина знала от США, что подобная информация будет обнародована.

"В принципе, то, что было опубликовано, нас не удивляет. Мы с вами с 2014 года видели многие коварные действия РФ, видели, что они ни перед чем не останавливаются", - добавил министр.

Читайте также: Россия планирует инсценировать атаку украинских военных как повод для вторжения в Украину, - Госдепартамент США