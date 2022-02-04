РУС
США предупредили Украину о подготовке Россией фейкового видео как повода для вторжения, - Кулеба

США предупредили Украину о подготовке Россией фейкового видео как повода для вторжения, - Кулеба

Штаты предупредили Украину о подготовке Россией фейкового видео в качестве повода для нового вторжения в Украину.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты незадолго до обнародования информации (о подготовке РФ фейкового видео о якобы атаке украинских военных. - Ред.) поделились ею с нами, предупредили о том, что такая информация есть, мы сейчас ждем больше деталей. Что касается украинской разведки, то нужно вопрос сейчас направить им, я пока никаких отчетов не видел", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, Украина знала от США, что подобная информация будет обнародована.

"В принципе, то, что было опубликовано, нас не удивляет. Мы с вами с 2014 года видели многие коварные действия РФ, видели, что они ни перед чем не останавливаются", - добавил министр.

+6
04.02.2022 11:22 Ответить
+5
А як втомилося *****, олівці мабуть трощить. Що вже тільки не вигадує, кіно знімає, запроданці демонструють втому, а український народ не втомлюється , та не перетворюється на російських братів зомбаків. Тепер одна надія на відоси для своїх, вихованих на зненависті до України.
04.02.2022 11:32 Ответить
+3
Устал? Курни и взбодрись.
04.02.2022 11:19 Ответить
уставший
04.02.2022 11:18 Ответить
рашка ждет видосик от зеЛоха..
04.02.2022 11:29 Ответить
кокс в помощь
04.02.2022 11:44 Ответить
Устал? Курни и взбодрись.
04.02.2022 11:19 Ответить
04.02.2022 11:19 Ответить
"втому Украины от западных партнеров"(с)зеЛох-кулеба

ишь какие.. "западные партнеры"!
достали зеленского и кулебу, мешают втихаря деребанить бюджет...
04.02.2022 11:35 Ответить
04.02.2022 11:22 Ответить
А як втомилося *****, олівці мабуть трощить. Що вже тільки не вигадує, кіно знімає, запроданці демонструють втому, а український народ не втомлюється , та не перетворюється на російських братів зомбаків. Тепер одна надія на відоси для своїх, вихованих на зненависті до України.
04.02.2022 11:32 Ответить
Смотрел его вчера. Его спрашивают почему Украина молчит о Будапештском меморандуме, почему не поднимает этот вопрос в той же ООН! А он Мороз Иванович.
Зато про Минские обсуждать они любят. С формулами Штайнмайнера...
04.02.2022 11:32 Ответить
Що Кулеба все стращає та стращає,адже українці вже чекають вторгнення і морально готові.Тільки ось влада ще не ,,определилась так как ***** не решается,, та не надав дозвіл владі України.
04.02.2022 11:43 Ответить
Так шо? Вовка в отставку не собирается ? А обещал паршивец.....как обкакаюсь так и всё!
04.02.2022 11:45 Ответить
Теперь по закону жанра выход ЗЕ из высером о том что по его данным никакого вторжения не предвидится а все лучшие разведуправления мира не стоят даже пениса которым бацал по пианино.Не зря все руководство страны так срочно ушло на ,,самоизоляцию,, чтоб не мешать ***** и тем самим заработать нисхождение ***** в случае окупации Украины.А если ***** не удастся то они снова не причем так как были на ,,самоизоляции,, и ни начто не влияли.
04.02.2022 11:49 Ответить
Мля, эти америкосы всю военную тайну постоянно сливают
04.02.2022 11:58 Ответить
Типу-сєрліває навіть у бункєрє услишало крікі рускаязичних снігірєй, пєрєєханих вмєстє с блокпастамі бандєравцамі,мчащіміся на поєздах дружби...
04.02.2022 12:25 Ответить
Что интересно у Адольфа был такой же сценарий. Как это зеленое говно надоело, все время одно и то же.
04.02.2022 12:25 Ответить
 
 