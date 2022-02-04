За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 18 человек, выявлено 2 869 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 2 869 больных коронавирусом, 18 человек умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"2 869 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 18 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8 558 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 375 798", - сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 1 588 женщин в возрасте от 18 до 96 лет и 921 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет, а также 177 девочек от 1 месяца до 17 лет и 183 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Среди умерших: 9 женщин от 43 до 96 лет и 9 мужчин от 65 до 86 лет.

В больницы столицы госпитализировали 118 больных коронавирусом и 188 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самоизоляция из-за COVID-19 должна длиться не менее 10 дней, - Кузин

Выздоровел за прошедшие сутки 961 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 339 658 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком и Деснянском районах – по 468, в Оболонском – 348 и в Днепровском районе – 324 случая", – отметил Кличко.