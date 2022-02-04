90 нардепов-миллионеров получили компенсации из бюджета за аренду жилья. Среди них Трухин и еще 64 "слуги народа", - КИУ

В течение прошлого года 90 народных депутатов-миллионеров воспользовались правом на получение средств для компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера. В среднем речь идет о 20 тыс. гривен ежемесячно, которые выделялись народным депутатам из бюджета Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Комитет избирателей Украины.

"Среди 90 депутатов-миллионеров, воспользовавшихся правом на получение бюджетных средств, 65 членов фракции "Слуга народа". В частности, некоторые депутаты-мультимиллионеры. К примеру, бюджетную компенсацию получил народный депутат Остап Шипайло (предприниматель, задекларировавший 22 млн грн. №120 в избирательном списке "Слуги народа"). Также арендовал жилье за ​​бюджетные средства народный депутат Александр Трухин, ставший фигурантом скандала с участием в ДТП (задекларировал 20 млн грн). Также получали бюджетную компенсацию члены монобольшинства Степан Чернявский, Павел Павлиш, Дмитрий Соломчук, Константин Касай, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Артем Кунаев, Александр Салийчук, Игорь Фрис, Максим Ткаченко, задекларировавшие 8-11 млн грн денежных активов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в списке богатейших депутатов, воспользовавшихся бюджетными средствами: внефракционные Олег Воронько (задекларировал 129 млн грн), Евгений Яковенко (54 млн грн) и Муса Магомедов (39 млн грн). Также в ТОП-10 самых богатых арендаторов жилья внефракционный Сергей Магера (25 млн грн), член группы "За майбктнє" Анатолий Урбанский (19 млн грн), представитель ОПЗЖ Александр Пономарев (19 млн грн) и член фракции "Батькивщина" Олег Мейдич (14 млн грн).

"70% депутатов, арендующих жилье за ​​средства налогоплательщиков, имеют достаточно финансовых возможностей, чтобы самостоятельно снимать жилье. Размер депутатской зарплаты позволяет покрыть расходы на аренду квартиры в Киеве. Однако, несмотря на наличие возможностей, депутаты продолжают получать компенсацию из воспринимаемого бюджета, что воспринимается как своеобразный депутатский бонус", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Согласно ч.1 ст. 35 Закона "О статусе народного депутата Украины", в расходах на обеспечение деятельности ВРУ предусматриваются средства на аренду жилья или аренду гостиничного номера. Народному депутату на основании его заявления и копии документа, в который внесены сведения о месте его жительства, Аппаратом Верховной Рады Украины ежемесячно выдаются средства в размере, установленном сметой ВР. Право на получение таких средств имеют народные депутаты, не обеспеченные жильем в Киеве, и место их проживания, согласно его регистрации, находится на расстоянии более 30 км от границ города Киев.