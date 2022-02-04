РУС
90 нардепов-миллионеров получили компенсации из бюджета за аренду жилья. Среди них Трухин и еще 64 "слуги народа", - КИУ

В течение прошлого года 90 народных депутатов-миллионеров воспользовались правом на получение средств для компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера. В среднем речь идет о 20 тыс. гривен ежемесячно, которые выделялись народным депутатам из бюджета Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Комитет избирателей Украины.

"Среди 90 депутатов-миллионеров, воспользовавшихся правом на получение бюджетных средств, 65 членов фракции "Слуга народа". В частности, некоторые депутаты-мультимиллионеры. К примеру, бюджетную компенсацию получил народный депутат Остап Шипайло (предприниматель, задекларировавший 22 млн грн. №120 в избирательном списке "Слуги народа"). Также арендовал жилье за ​​бюджетные средства народный депутат Александр Трухин, ставший фигурантом скандала с участием в ДТП (задекларировал 20 млн грн). Также получали бюджетную компенсацию члены монобольшинства Степан Чернявский, Павел Павлиш, Дмитрий Соломчук, Константин Касай, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Артем Кунаев, Александр Салийчук, Игорь Фрис, Максим Ткаченко, задекларировавшие 8-11 млн грн денежных активов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в списке богатейших депутатов, воспользовавшихся бюджетными средствами: внефракционные Олег Воронько (задекларировал 129 млн грн), Евгений Яковенко (54 млн грн) и Муса Магомедов (39 млн грн). Также в ТОП-10 самых богатых арендаторов жилья внефракционный Сергей Магера (25 млн грн), член группы "За майбктнє" Анатолий Урбанский (19 млн грн), представитель ОПЗЖ Александр Пономарев (19 млн грн) и член фракции "Батькивщина" Олег Мейдич (14 млн грн).

"70% депутатов, арендующих жилье за ​​средства налогоплательщиков, имеют достаточно финансовых возможностей, чтобы самостоятельно снимать жилье. Размер депутатской зарплаты позволяет покрыть расходы на аренду квартиры в Киеве. Однако, несмотря на наличие возможностей, депутаты продолжают получать компенсацию из воспринимаемого бюджета, что воспринимается как своеобразный депутатский бонус", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Также смотрите: Миллионер из "СН" Клочко получает по 20 тыс. бюджетных грн в месяц на аренду жилья, - Bihus.info. ВИДЕО

Согласно ч.1 ст. 35 Закона "О статусе народного депутата Украины", в расходах на обеспечение деятельности ВРУ предусматриваются средства на аренду жилья или аренду гостиничного номера. Народному депутату на основании его заявления и копии документа, в который внесены сведения о месте его жительства, Аппаратом Верховной Рады Украины ежемесячно выдаются средства в размере, установленном сметой ВР. Право на получение таких средств имеют народные депутаты, не обеспеченные жильем в Киеве, и место их проживания, согласно его регистрации, находится на расстоянии более 30 км от границ города Киев.

аренда (188) жилье (915) КИУ (383) компенсации (485) Слуга народа (2668)
+25
Ганьба козлам.
04.02.2022 11:56 Ответить
+15
Як вам живеться, зебіли? Пишаєтесь своїм вибором? У кого з вас життя покращилось, корисні ідіоти?
04.02.2022 12:06 Ответить
+13
Жлобоград , а не рада.
04.02.2022 12:06 Ответить
Ганьба козлам.
04.02.2022 11:56 Ответить
Не ображайте козликів!
Вони ангели в порівнянні з слугами...))...
04.02.2022 12:11 Ответить
яка різниця між козлами всіх партій які грабують країну? Козли є козли любого кольлру.
04.02.2022 12:17 Ответить
серед злодіїв немає (!!!!!) депутатів Пороха !!!

совпадєніє ?
не думаю!
04.02.2022 12:30 Ответить
04.02.2022 14:00 Ответить
ганьба, но дело в том, что это все делается ПРИ ЛЮБОЙ ВЛАСТИ, власть никогда не служила народу, во власть шли только пограбить народ
04.02.2022 12:36 Ответить
Для мене нама кольору між козлами бо при владі совок був ,є ,і буде бо поки що нема на горизонті того хто це змінить,прикро.
04.02.2022 12:43 Ответить
какие же они суки,срамота !
04.02.2022 13:05 Ответить
А можно я тихонечко в лес уйду
04.02.2022 17:52 Ответить
там стаття автоматом, але про що це я)
04.02.2022 11:59 Ответить
Може скинутися їм ще на підсрачники?
04.02.2022 12:01 Ответить
Ну так служать народу ! Головне щоб лохторат в це вірив. Список поіменний в студію !
04.02.2022 12:04 Ответить
І шо? Згідно Закону. Не вкрали? Ні. Чого гавкать?
04.02.2022 12:05 Ответить
Согласно закону ? Верно . Вот только закон как-то по дебильному выписан . Если Вас доход на семью превышает хоть на 50 гривен установленный , то компенсации вы не получите . А этим " всё по закону " . 50 гривен и 5 миллионов. Ну да 5 ведь меньше 50 , всё честно .
04.02.2022 12:21 Ответить
Я не знаю, как это у вас, в Белоруси, а у нас должно быть так.
05.02.2022 10:51 Ответить
Як вам живеться, зебіли? Пишаєтесь своїм вибором? У кого з вас життя покращилось, корисні ідіоти?
04.02.2022 12:06 Ответить
живется народу как всегда, а что при свинилах было не так? власть когда-то была народной? или всегда олигархической?
04.02.2022 12:38 Ответить
Не звертай уваги на дебіла.Воно хворе.
04.02.2022 12:47 Ответить
Цікава у вас позиція то ви козломордої мови не розумієте то спілкуєтеся зними як нічого не трапилося (
04.02.2022 12:50 Ответить
Це мені вирішувати з ким спілкуватись,і поради ні вкого не просив,А ********* я знаю навіть краще ніж 70%кацапів,але вважаю за ганьбу користуватись фенею окупантв.
04.02.2022 12:58 Ответить
А я і не заперечує що це ваше діло , тільки довод якийсь совковий 🙂
04.02.2022 13:01 Ответить
А я у совку прожив більшу частину життя,то які в мене мають бути доводи. За те я на багато краще за декого знаю що таке кацап ,бульбаш ,***** і лука-дояр.
04.02.2022 13:09 Ответить
А назвіть хоч одну країну в світі де народ був задоволений урядом , ну крім північної Кореї і північної Нігерії
04.02.2022 12:48 Ответить
Необмежене бажання хапнути та вкрасти хоча б папір у туалеті - характерна ознака депутатської команди найвеличнішого лідера **********.
04.02.2022 12:06 Ответить
Жлобоград , а не рада.
04.02.2022 12:06 Ответить
Народ! Де тут в ваші слуги записують? ))
04.02.2022 12:07 Ответить
зебобики, а чьи слуги-то эти миллионеры? Ваши?
04.02.2022 12:08 Ответить
свинобики, а когда-то во власть не шли исключительно пограбить? или шли защищать народ, покупая мандат за миллионы? все 30 лет только так
04.02.2022 12:39 Ответить
Видно настоящего зебобика. Я ему об одном, он мне про историю. Zebobik Classic detected.
04.02.2022 12:46 Ответить
Африканська сарана і та менш прожорливіша!
Ніяк не нажеруться, слуги!
04.02.2022 12:09 Ответить
Ось тут Трухін знімає житло))
04.02.2022 12:10 Ответить
Та вони ж чесні, справедливі, не з політики... За таке Зебіли голосували?
04.02.2022 12:12 Ответить
Это насчет "совести" " Слуг Урода"
04.02.2022 12:13 Ответить
Эти твари даже туалетную бумагу выносят из туалета ВР.
04.02.2022 12:18 Ответить
04.02.2022 12:20 Ответить
Не такі страшні миші з Держрезерву, як щурі з фракції Слуга народу
04.02.2022 12:20 Ответить
Морально деградовані. Інших туди просто не беруть.
04.02.2022 12:20 Ответить
Ну шо, ЗЕбилы? Хуже не будет, хоть поржем?
04.02.2022 12:20 Ответить
Ох уж эти новые лица...честные и принципиальные...
04.02.2022 12:21 Ответить
та никто ж не думал, что простые граждане будут выбирать своими представителями в Раде миллионеров и мультимиллионеров..., никто ж не предполагал, что миллионеры и мультимиллионеры будут представлять простых граждан в высшем законодательном органе страны..., ну кому как не им знать о потребностях простого человека, где-нибудь в селе Веселые Пацюки..., ну а когда писали эти правила, наверное, думали, что все будет по-другому...
04.02.2022 12:22 Ответить
Все їм мало.
04.02.2022 12:24 Ответить
уроди моральні а пенсія 1934 грн
04.02.2022 12:31 Ответить
конец эпохи бедности
04.02.2022 12:34 Ответить
Який ватажок цього угрупування СН, такі іі підлеглі, яблуко від яблуні падає недалеко.
04.02.2022 12:41 Ответить
На этой теме ,конечно,ни одного подоляцкого тролля нет.
Власть Зе покрывает воров , коррупционеров и предателей!
04.02.2022 12:50 Ответить
Утырки
04.02.2022 12:51 Ответить
Ну так, жить то на что то надо. 150 000 $ на взятки иметь надо.
И как гаварят умные люди " цент доллар бережет".
04.02.2022 12:52 Ответить
я бы посоветовал вам зеленые ублюдки,бегите,бегите занимайте месра в
тюрягах,потому что когда вас почнуть рваты то вы на нарах может быть еще
пару месяцев проживете,а смоетесь за бугор то вас и там найдут и ни что
вам не поможет.
04.02.2022 13:51 Ответить
Молодці депутати! Довбойобів потрібно карати гривнею!
04.02.2022 18:44 Ответить
они богатые, потому, что жадные и хитрые.
копейки не упустят.
05.02.2022 03:03 Ответить
 
 