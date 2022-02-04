Я не скрываюсь и готов участвовать во всех процессуальных действиях. С удивлением узнал о моем розыске, - "слуга народа" Кузьминых
Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых утверждает, что не скрывается от следствия.
Об этом он написал в фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Я, Кузьминых Сергей, с удивлением узнал из Интернета о моем розыске, в который меня подало НАБУ. Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения. Смотря на информационное давление, официально сообщаю о готовности участвовать во всех процессуальных действиях. Вам известна вся информация, которую предоставляет мой адвокат Криворучко Л. С. каждый день по официальному электронному адресу Национального антикоррупционного бюро Украины, в настоящее время ни я, ни адвокат не получали повестку, как предусмотрено законом. Все наши контакты работникам НАБУ известны. Повторяюсь и подчеркиваю, готовы принимать полное участие во всех процессуальных действиях и больше всех заинтересованы рассказать, что произошло и отстаивать свою позицию в суде. Всем крепкого здоровья!", - написал Кузьминых.
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.
По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
