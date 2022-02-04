РУС
Я не скрываюсь и готов участвовать во всех процессуальных действиях. С удивлением узнал о моем розыске, - "слуга народа" Кузьминых

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых утверждает, что не скрывается от следствия.

Об этом он написал в фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Я, Кузьминых Сергей, с удивлением узнал из Интернета о моем розыске, в который меня подало НАБУ. Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения. Смотря на информационное давление, официально сообщаю о готовности участвовать во всех процессуальных действиях. Вам известна вся информация, которую предоставляет мой адвокат Криворучко Л. С. каждый день по официальному электронному адресу Национального антикоррупционного бюро Украины, в настоящее время ни я, ни адвокат не получали повестку, как предусмотрено законом. Все наши контакты работникам НАБУ известны. Повторяюсь и подчеркиваю, готовы принимать полное участие во всех процессуальных действиях и больше всех заинтересованы рассказать, что произошло и отстаивать свою позицию в суде. Всем крепкого здоровья!", - написал Кузьминых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп от "Слуги народа" Кузьминых, подозреваемый в получении взятки, не явился на допрос по болезни, - адвокат

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

+9
Значить шото уже "порішали", можна не "тіхариться"
04.02.2022 11:51 Ответить
+7
Я просто тихенько в ліс відійшов...
04.02.2022 11:51 Ответить
+4
невиноватое оно
04.02.2022 11:50 Ответить
невиноватое оно
04.02.2022 11:50 Ответить
не встигло?)
04.02.2022 11:50 Ответить
Я просто тихенько в ліс відійшов...
04.02.2022 11:51 Ответить
04.02.2022 11:59 Ответить
я из лесу вышел - был сильный мороз
04.02.2022 12:08 Ответить
за клєтчатым одеялом ))
04.02.2022 12:32 Ответить
Значить шото уже "порішали", можна не "тіхариться"
04.02.2022 11:51 Ответить
100%
04.02.2022 12:46 Ответить
Заблукав у лісі.....
04.02.2022 11:52 Ответить
Ау, НАБУ! Вас вже тролять!
04.02.2022 11:53 Ответить
Надо привыкать и не удивляться. В стране третий год впервые честный Президент

04.02.2022 11:56 Ответить
чем докажешь?
04.02.2022 11:56 Ответить
Вы про честного Президента после двух вороватых рыгов подряд?!
Так это аксиома

04.02.2022 12:06 Ответить
тупий віслюк виявився чесним?
Ви переплутали м'яке й тепле))
04.02.2022 12:17 Ответить
Там в лесу я тебя буду ждать,
Нас никто в лесу не сможет отыскать,
И в лесу будем вместе жить с тобой
Ты и я, вместе с корабельною сосной.
04.02.2022 12:00 Ответить
З подивом дізнався про мій розшук, - "слуга народу" Кузьміних, я же в домике?
04.02.2022 12:01 Ответить
Але я дуже хворий, у візочку під картатою ковдрою, а візочок на каталці.
04.02.2022 12:03 Ответить
А чому така людина і без конвою???
04.02.2022 12:05 Ответить
PS: зЕПСС? =)
04.02.2022 12:08 Ответить
Ищут пожарные, ищет полиция, "слугу народа" в нашей столице.
04.02.2022 12:11 Ответить
"Я не скрываюсь. Подъезжайте. улица Пушкина. дом Колотушкина"
04.02.2022 12:13 Ответить
Я будучи дуже чесною людиною з подивом дізнався що брав хабарі...
04.02.2022 12:19 Ответить
😂😂😂👍
04.02.2022 12:26 Ответить
04.02.2022 12:22 Ответить
А ржу в голос НАБУ пишет, что в розыск клиента объявили, поскольку ни он, ни адвокат не сообщили где он якобы лечится, а потом адвокат и сам депутат в своих отмазках так и не написали, где же все таки находится наш болезненный товарищ )))
04.02.2022 12:26 Ответить
Да здравствует наш клоунский суд, самый зЕлёный суд в мире!

04.02.2022 12:34 Ответить
Адрес больницы, где лежит фигурант. Чтоб фигуранту повестку вручили и он не удивлялся.
04.02.2022 12:43 Ответить
Прямо как муж,который узнает последним...
04.02.2022 13:24 Ответить
 
 