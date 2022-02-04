РУС
Кремль не исключает возможности встречи Путина и Зеленского в Турции, но прикладного разговора на этот счет нет, - Песков

Москва не исключает никаких переговорных форматов, в частности, встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции, однако никаких договоренностей на этот счет нет.

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Об инициативе организации на турецкой земле встречи Путина и Зеленского - здесь пока понимания нет, поэтому и прикладного разговора на этот счет тоже нет", - сказал Песков.

"Никто не исключает этого. Президент (России. - Ред.) говорит, что он готов встречаться ради дела с кем угодно, но для этого нужно понимание, что будет на выходе и что будет обсуждаться. Такого понимания пока нет", - подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что Москва не против проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки". Однако, как утверждает Песков, Киев своими заявлениями создает проблемы для его созыва.

"Мы удовлетворены тем, что идет процесс консультаций на двусторонней основе, удовлетворены, что состоялся долгожданный очередной раунд политсоветников", - продолжил Песков.

В то же время он призвал "трезво смотреть на ситуацию".

"В то время, когда из Киева сначала идут заявления, что выполнение Минских соглашений будет означать развал Украины, а затем следует заявление главы МИД страны, что выполнение Минских договоренностей на условиях России невозможно, - очень трудно говорить о каких-то встречах на самом высоком уровне", - сказал пресс-секретарь президента.

+4
Почему я боюсь встречи ЗЕ и Х***ла больше чем самого нападения Рашки на Украину? Может потому что исход войны в пользу Рашки мало вероятен а вот ЗЕ сдаст Украину и украинцев без боя?
04.02.2022 12:36 Ответить
+3
Дайте йому дозу й не випускайте з країни!
04.02.2022 12:33 Ответить
+2
Хутін хоче отримати доповідь про поставлену союзниками зброю безпосередньо від справжнього агента "Лоліта", в цивільному житті Валоді Зеленського.
04.02.2022 12:34 Ответить
https://i.ytimg.com/vi/j2BxrCLlRjg/maxresdefault.jpg https://i.ytimg.com/vi/j2BxrCLlRjg/maxresdefault.jpg

04.02.2022 12:36 Ответить
Дерьмак с ковидом . Не будет встречи , зря рояль тащили с Мокшандии .
04.02.2022 12:34 Ответить
В чем смысл встречи кто то может обяснить? Думаете Х***ло увидев нашего пианиста сразу отдаст нам крым и дамбас? Скорее наоборот, еще и Харьков и Одессу прихватит
04.02.2022 12:34 Ответить
Так шмаркля заради цього і їде.
04.02.2022 12:37 Ответить
рускІязік - мова окупанта! МН
-17...
04.02.2022 21:41 Ответить
Зеля виконає всі обіцянки що він дав в Омані.
04.02.2022 12:38 Ответить
рускІязік - мова окупанта! МН
-17...
04.02.2022 21:42 Ответить
**** торопится до выборов сдать страну, времени-то мало осталось зелёной жабе и его татаро-ермакам всяким
04.02.2022 12:56 Ответить
Які ще зустрічі з бандитом і вбивцею уйлом, в Гаагу окурка і на електростілець.
04.02.2022 13:19 Ответить
рускІязік - мова окупанта! МН
-17...
04.02.2022 21:43 Ответить
Процесс заглядывания куйлу в глаза 👀 начинается..
04.02.2022 12:59 Ответить
рускІязік - мова окупанта! МН
-17...
04.02.2022 21:44 Ответить
***** навіть думки такої не припускав, щось бекав про спілкування з дирой. А тепер хвоста накрутили, ріторика вже не та.
04.02.2022 13:15 Ответить
без толку с пу разговаривать.
05.02.2022 02:58 Ответить
 
 