Кремль не исключает возможности встречи Путина и Зеленского в Турции, но прикладного разговора на этот счет нет, - Песков

Москва не исключает никаких переговорных форматов, в частности, встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции, однако никаких договоренностей на этот счет нет.

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Об инициативе организации на турецкой земле встречи Путина и Зеленского - здесь пока понимания нет, поэтому и прикладного разговора на этот счет тоже нет", - сказал Песков.

"Никто не исключает этого. Президент (России. - Ред.) говорит, что он готов встречаться ради дела с кем угодно, но для этого нужно понимание, что будет на выходе и что будет обсуждаться. Такого понимания пока нет", - подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что Москва не против проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки". Однако, как утверждает Песков, Киев своими заявлениями создает проблемы для его созыва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня мы видим крайне расстроенного Путина, - Данилов

"Мы удовлетворены тем, что идет процесс консультаций на двусторонней основе, удовлетворены, что состоялся долгожданный очередной раунд политсоветников", - продолжил Песков.

В то же время он призвал "трезво смотреть на ситуацию".

"В то время, когда из Киева сначала идут заявления, что выполнение Минских соглашений будет означать развал Украины, а затем следует заявление главы МИД страны, что выполнение Минских договоренностей на условиях России невозможно, - очень трудно говорить о каких-то встречах на самом высоком уровне", - сказал пресс-секретарь президента.