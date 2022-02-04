Зеленский готов встретиться с Путиным, однако согласия российской стороны пока нет, - Никифоров
Президент Владимир Зеленский подтвердил свою готовность встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в "любом формате". Однако согласия от РФ все еще не поступало.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Турция уже несколько раз предлагала быть посредником на встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, и Украина уже несколько раз отвечала, что мы согласны на любой формат встреч, который бы дал конкретные результаты", - отметил представитель Зеленского.
В то же время, добавил Никифоров, пока нет никакой информации о том, что Путин согласится встретиться с президентом Украины в Турции.
Топ комментарии
+21 Микола Мазуренко
показать весь комментарий04.02.2022 13:00 Ответить Ссылка
+16 Benjie Lucic #475977
показать весь комментарий04.02.2022 13:12 Ответить Ссылка
+14 Valter Valter
показать весь комментарий04.02.2022 13:06 Ответить Ссылка
тем более, "увидеть мир в глазах путина" способна далеко не каждая ш*алава..
Но тут найвеличнийший упер нос им всем))
В Берлин прилетел президент Чехословакии. Он хотел встретиться с Гитлером, чтобы заглянуть ему в глаза, увидеть ам мир и уговорить не оккупировать Чехословакию.
На тот момент орды Гитлера стояли вдоль всей границы с Чехословакией(ничего не напоминает?) А после аншлюса Австрии ровно год назад, Чехословакия оказалась в полуокружении(тоже знакомо?)
Гитлер заставил ждать президента до глубокой ночи(ничего не напоминает?)
Приняв президента, он стал ему угрожать тем, что если тот не подпишет капитуляцию, Германия немедленно начнет войну. Потом пришел Геринг и сказал, что уже в 6 утра Прага будет разбомблена.
Слабому президенту стало плохо. Придя в себя, он молча подписал капитуляцию
Через несколько часов немецкие солдаты были в Праге.
Свою следующую ночь, Гитлер провел в Праге в Градчаны. В королевском дворце, над которым развивался флаг со свастикой.
Чехословакия получила мир, но практически перестала существовать, как нация и подлежала истреблению, согласно нацисткой доктрине.
Вот такая она, история
А про Шкоду, одна из основных целей Германии, были заводы Шкоды, которые ПОСЛЕ окупации Чехословакии начали работать на немецкую армию
One Way Ticket .
https://youtu.be/aMLWYJ-XBDs