РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4448 посетителей онлайн
Новости
2 682 48

Зеленский готов встретиться с Путиным, однако согласия российской стороны пока нет, - Никифоров

Зеленский готов встретиться с Путиным, однако согласия российской стороны пока нет, - Никифоров

Президент Владимир Зеленский подтвердил свою готовность встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в "любом формате". Однако согласия от РФ все еще не поступало.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Турция уже несколько раз предлагала быть посредником на встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, и Украина уже несколько раз отвечала, что мы согласны на любой формат встреч, который бы дал конкретные результаты", - отметил представитель Зеленского.

В то же время, добавил Никифоров, пока нет никакой информации о том, что Путин согласится встретиться с президентом Украины в Турции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский согласен на встречу с Путиным в Турции, - Эрдоган

Автор: 

Зеленский Владимир (21968) путин владимир (32209) Сергей Никифоров (157)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Будь який формат включає піаніно?
показать весь комментарий
04.02.2022 13:00 Ответить
+16
14 марта 1939 года.
В Берлин прилетел президент Чехословакии. Он хотел встретиться с Гитлером, чтобы заглянуть ему в глаза, увидеть ам мир и уговорить не оккупировать Чехословакию.
На тот момент орды Гитлера стояли вдоль всей границы с Чехословакией(ничего не напоминает?) А после аншлюса Австрии ровно год назад, Чехословакия оказалась в полуокружении(тоже знакомо?)
Гитлер заставил ждать президента до глубокой ночи(ничего не напоминает?)
Приняв президента, он стал ему угрожать тем, что если тот не подпишет капитуляцию, Германия немедленно начнет войну. Потом пришел Геринг и сказал, что уже в 6 утра Прага будет разбомблена.
Слабому президенту стало плохо. Придя в себя, он молча подписал капитуляцию

Через несколько часов немецкие солдаты были в Праге.
Свою следующую ночь, Гитлер провел в Праге в Градчаны. В королевском дворце, над которым развивался флаг со свастикой.
Чехословакия получила мир, но практически перестала существовать, как нация и подлежала истреблению, согласно нацисткой доктрине.
Вот такая она, история
показать весь комментарий
04.02.2022 13:12 Ответить
+14
Таки Зеля не досидит до конца своего срока. Вернее досидит уже в тюрьме за измену Родины
показать весь комментарий
04.02.2022 13:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будь який формат включає піаніно?
показать весь комментарий
04.02.2022 13:00 Ответить
Так , безперечно
показать весь комментарий
04.02.2022 13:03 Ответить
зеленский, как "порноактриса из немецких фильмов, готов принять с любой стороны и в любое время"(с)зеЛох

тем более, "увидеть мир в глазах путина" способна далеко не каждая ш*алава..
Но тут найвеличнийший упер нос им всем))
показать весь комментарий
04.02.2022 13:09 Ответить
А зе ж2 в українців запитав, він же у нас на роботі преза, зустріч можлива після капітуляції уйла , виводу всіх кацапських бандитів з України і виплату репарацій понад 10 трильйонів дол США Україні.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:10 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 13:15 Ответить
Та то імітація
показать весь комментарий
04.02.2022 13:22 Ответить
пианина и осмотр шоколодного глаза *****
показать весь комментарий
04.02.2022 13:25 Ответить
дЕрьмак уже давно подготовил для ЗЕторчка очень мягкие наколенники
показать весь комментарий
04.02.2022 13:31 Ответить
зеИУДУ ПОД ТРИБУНАЛ ! Позорище нарколыжно -************ !🤮
показать весь комментарий
04.02.2022 13:28 Ответить
Вика иди воюй
показать весь комментарий
04.02.2022 13:34 Ответить
ЗЕ-ля, ван вэй тикэт на Московский фортепьянный концерт !
показать весь комментарий
04.02.2022 13:44 Ответить
Ти как чєлабітную сцарю подайошь...
показать весь комментарий
04.02.2022 13:01 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 13:26 Ответить
особо выбора у шмаркли нет - сваты могут снять с проката...
показать весь комментарий
04.02.2022 13:03 Ответить
Таки Зеля не досидит до конца своего срока. Вернее досидит уже в тюрьме за измену Родины
показать весь комментарий
04.02.2022 13:06 Ответить
Ну для чого зустрічатись з ******, що з ним можна обговорювати? Капітуляцію? В ***** одна мета - захопити всю Україну.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:07 Ответить
а прокат сватов? а новое финансирование из бюджета минобороны расеи (как в 2017 году на съемки "слуг урода").. скоро выборы - и зелоху нужны день и поддержка "мышебратье"
показать весь комментарий
04.02.2022 13:11 Ответить
Да что у него за идея фикс такая, встретиться с хлом?! Может это со времен квартала комплекс сохранился, мол дать концерт хлу? Достигнуть вершины карьеры свинокацапского скомороха?
показать весь комментарий
04.02.2022 13:10 Ответить
не концерт.. а в бане побегать у *****.. показать свою подноготную - во всех смыслах..
показать весь комментарий
04.02.2022 13:11 Ответить
Нічого доброго з цього не очікую . Для подальших процесів відразу відпадуть західні союзники. І залишиться миша на самоті з кото
показать весь комментарий
04.02.2022 13:10 Ответить
акторка дешевих порнофільмів Г+Г готова зустрітися будь-коли і прийняти з будь-якого боку.. бо у нас тут понавибрано "мудрим" нар-рідом..(
показать весь комментарий
04.02.2022 13:11 Ответить
Ну что бл*** за проклятие. Только все начало налаживаться, только всем миром посавили Х***ла в стойло, нет бл*** опять начали сватать Зеленского за Х***ла. Скоро и обстрелы и провокации с жертвами начнутся чтобы выставить и ЗЕ и Х***ла как миротворцев и подписантов окончания войны. И вообще как только мысль может прийти в голову договариваться о окончании войны и пить *мировую*, если наша земля, наши дома и наши люди находятся в окупации по ту сторону фронта?
показать весь комментарий
04.02.2022 13:12 Ответить
14 марта 1939 года.
В Берлин прилетел президент Чехословакии. Он хотел встретиться с Гитлером, чтобы заглянуть ему в глаза, увидеть ам мир и уговорить не оккупировать Чехословакию.
На тот момент орды Гитлера стояли вдоль всей границы с Чехословакией(ничего не напоминает?) А после аншлюса Австрии ровно год назад, Чехословакия оказалась в полуокружении(тоже знакомо?)
Гитлер заставил ждать президента до глубокой ночи(ничего не напоминает?)
Приняв президента, он стал ему угрожать тем, что если тот не подпишет капитуляцию, Германия немедленно начнет войну. Потом пришел Геринг и сказал, что уже в 6 утра Прага будет разбомблена.
Слабому президенту стало плохо. Придя в себя, он молча подписал капитуляцию

Через несколько часов немецкие солдаты были в Праге.
Свою следующую ночь, Гитлер провел в Праге в Градчаны. В королевском дворце, над которым развивался флаг со свастикой.
Чехословакия получила мир, но практически перестала существовать, как нация и подлежала истреблению, согласно нацисткой доктрине.
Вот такая она, история
показать весь комментарий
04.02.2022 13:12 Ответить
В этом копипасте отсутствует упоминание о том, что заводы Шкода завзято работали на германскую армию всю войну.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:55 Ответить
Может ты даже знаешь, откуда копипаст?
А про Шкоду, одна из основных целей Германии, были заводы Шкоды, которые ПОСЛЕ окупации Чехословакии начали работать на немецкую армию
показать весь комментарий
04.02.2022 16:42 Ответить
Не один КГБіст не знае що у клоуна в голові!
показать весь комментарий
04.02.2022 13:15 Ответить
Зустрічи не буде. Історія Московії розповіда , як російські князі їздили в Орду до Хана за Ярликом.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:22 Ответить
******ные козлы. Х***ло обосрался и опозорился по самую макушку со своим ультиматумом и тут же сразу же выстроилась очередь спасать честь Х***ла и его лицо. И в первых рядах наш Членограй.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:24 Ответить
Для чого зустрітися? Хоче заглянути в дупу, та побачити мир?
показать весь комментарий
04.02.2022 13:25 Ответить
Нет тут никаких больных. Задача большинства - вести пропаганду по заранее определенному курсу партии. Даже если она похожа на сумасшествие - никого не волнует, главное результат.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:36 Ответить
О, нагадав про шоколад - треба піти випити 50 грам коні закусити рошенівським шоколадом.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:02 Ответить
он реально уверовал что может как-то переубедить куйла?
показать весь комментарий
04.02.2022 13:30 Ответить
Мы всегда готовы!!! Главное не переживать!!!! С путиным может говорить Байден- а так кроме хамства и быдлячего высокомерия от этого чудовища ничего не услышишь!!! У него кадыров херой россии!!! А Немцова просто в спину - су -ка!!! За что крыса
показать весь комментарий
04.02.2022 13:32 Ответить
зеленски готов встретиться с спутником
показать весь комментарий
04.02.2022 13:34 Ответить
Нехай їде, я ЗА. Головна моя умова -

One Way Ticket .
показать весь комментарий
04.02.2022 13:35 Ответить
Хай прихопить із собою кошерну братію.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:46 Ответить
Чесно,я не розумію для чого зустрічатись янелоху з ху@лом? Про що він там може домовитись? Про здачу українських інтересів?...Переставайте красти,перекривайте схеми,кидайте весь ресурс на озброєння і захист країни!
показать весь комментарий
04.02.2022 13:41 Ответить
это какая-то паталогия... или одержимость... или еще что-то клиническое, нездоровое...
показать весь комментарий
04.02.2022 13:52 Ответить
Китай и Россия сделали совместное заявление Пекин поддержал требования РФ о «гарантиях безопасности

https://youtu.be/aMLWYJ-XBDs
показать весь комментарий
04.02.2022 13:57 Ответить
"Китайское телевидение показало, как Путин и Си Цзиньпин лепят пельмени" - MK
показать весь комментарий
04.02.2022 14:28 Ответить
От, тягне ваву до вови, хоч ти шо хоч роби. Чи так кудись заглянути хоче, чи щось облизати - але прогнутись. Йому кілка на черепі теши, що не лізь ти до ***** на зустріч, - а воно своє. За що така кара Україні?
показать весь комментарий
04.02.2022 14:05 Ответить
Готовий у будь яку хвилину здати країну ворогу…
показать весь комментарий
04.02.2022 14:10 Ответить
Збацають дуетом
показать весь комментарий
04.02.2022 14:20 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 14:33 Ответить
На этой встрече Путину будут подавать Зеленского на завтрак, обед и ужин.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:16 Ответить
 
 