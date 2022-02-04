Зеленский готов встретиться с Путиным, однако согласия российской стороны пока нет, - Никифоров

Президент Владимир Зеленский подтвердил свою готовность встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в "любом формате". Однако согласия от РФ все еще не поступало.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Турция уже несколько раз предлагала быть посредником на встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, и Украина уже несколько раз отвечала, что мы согласны на любой формат встреч, который бы дал конкретные результаты", - отметил представитель Зеленского.

В то же время, добавил Никифоров, пока нет никакой информации о том, что Путин согласится встретиться с президентом Украины в Турции.

