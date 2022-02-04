РУС
2 546 33

"УДАР Виталия Кличко" инициировал проведение Национального форума единства, - решение съезда партии

По инициативе лидера "УДАРа" Виталия Кличко во время съезда партии было принято обращение к руководству государства, лидерам политических сил, местному самоуправлению и общественности о необходимости созыва Национального форума единства Украины.

 Об этом сообщает официальный сайт  партии.

Кличко отметил, что целью Форума должна стать консолидация всех патриотических политсил вокруг защиты страны и совместных действий в условиях угрозы вооруженной агрессии. "Будем едиными и сильными внутри страны – будем сильны извне! Поэтому партия "УДАР" предлагает созвать Национальный форум единства Украины. Этот форум должен стать платформой единения государства. Его цель – продемонстрировать и обществу, и всему миру консолидацию всех здоровых политических сил вокруг защиты страны. Есть проблемы украинцев, которые нужно решать вместе. Сегодня свой призыв к консолидации я адресую всем, от кого зависит судьба страны. Предлагаю созвать Национальный форум единства Украины и согласовать первоочередные шаги, которые усилят государство, сделают экономику более устойчивой, а украинцев более защищенными. Бороться нужно не друг против друга, а за Украину", – подчеркнул Виталий Кличко.

Политик отметил, что Форум станет основой для разработки стратегии переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Мы осознаем, что из-за военной опасности Украине будут навязывать разные соглашения и "формулы". Но в этих "формулах" Украина должна быть "постоянной", а не "переменной". Поэтому Форум должен прийти к согласию по поводу границ возможных компромиссов, а также "красных линий", которые нельзя пересекать, даже под угрозой войны. Верить России в части выполнения Минских соглашений – это обманывать самих себя. Украина уже однажды поверила и подписала Будапештский меморандум, который должен стать символом единства, а стал символом предательства со стороны России. То же касается и минских договоренностей. Москва растоптала Минские соглашения своими действиями в Донбассе. Идти в этих условиях на выполнение политической части соглашений - значит для Украины подписать приговор украинской государственности и поставить крест на развитии", - подчеркнул Кличко.

Кроме того, съезд партии принял обращение к международным друзьям и партнерам Украины и демократическому сообществу. В обращении партия призывает международное сообщество объединиться, чтобы показать, что наши ценности имеют значение.

"Мы должны показать, что готовы защитить то, что всех нас объединяет. Мы осознаем, что должны полагаться на собственные силы, и мы будем защищать свою землю, мы будем сражаться за свою страну до последнего. Но в то же время мы рассчитываем на адекватную помощь от мирового сообщества демократических стран. Зашитить демократию, защитить свободу, защитить Украину ("Stand for democracy. Stand for freedom. Stand with Ukraine", – говорится в обращении "УДАРа".

перед загрозою вторгнення потрібно об'єднуватись,ворог на порозі зараз не час і не місце для чвар!!Тільки разом ми зможим зупинити цю Мордорську навалу цю безжалістну кацапську навалу дику орду з Мокшанських ******!!!Боже бережи Україну!!!!
04.02.2022 13:39 Ответить
Дай Бог, у добру путь!
04.02.2022 13:36 Ответить
виходу нема,краще вже с зелеными обезьянами,чим втратити країну
04.02.2022 13:46 Ответить
Дай Бог, у добру путь!
04.02.2022 13:36 Ответить
04.02.2022 13:39 Ответить
Так обьеденись с зелеными обезьянами))..эти лозунги я уже слышал, переслышал..и главный то вопрос - вокруг кого обьединяться то?
04.02.2022 13:44 Ответить
виходу нема,краще вже с зелеными обезьянами,чим втратити країну
04.02.2022 13:46 Ответить
Понятно..а то Путин нападэ..и это я тоже слышу с начала войны..и так, вокруг кого обьединяться? кто номер один в этом обьединении то будет?. Вот на этом вопросе все разговоры об обьединении заканчиваются
04.02.2022 13:54 Ответить
всі мають бути першими. В кожного є своя ніша.
04.02.2022 14:30 Ответить
все дело в том, что "в каждой своей нише" основные объединители и харчуются. Например: голосистые - центр и запад, ударовцы - центр и запад, петровцы - центр и запад, бывшие наркомовцы - центр и запад...Значить кто -то должен стать "центровым", а все остальные - "на подхвате", слив "центровому" свои кормушки...

Давайте попробуем догадаться с трех попыток кто на себя потянет одеяло "центрового".
04.02.2022 14:41 Ответить
дуже, аж до відвертого дезебілізму все це спрощено
04.02.2022 14:42 Ответить
"Из песни слов не выкинешь"...Смотрите карты выборов кто и где тусуется.
04.02.2022 14:44 Ответить
ти вихідець з партії регіонів? Той самий адепт України трьох сортів?
04.02.2022 15:20 Ответить
Выходец с ОПГ ПР и ОПГ СДПУ (о) - вождь поро хоботов.
04.02.2022 15:26 Ответить
срочно референдум по отстранению наркомана и новые выборы. потом выдать в США за отмывание денег вместе с главным дирижёром цирка.
04.02.2022 13:43 Ответить
Нарик папка твой был , поэтому и вытащить не успел!!! Притормаживал!
04.02.2022 13:56 Ответить
04.02.2022 13:57 Ответить
Шо за " партія". Специ по деребану? Вже була така -Луценко+ Каськів.
Що вийшло ?
04.02.2022 13:44 Ответить
Uspixu UKRAINI !!!!
04.02.2022 13:52 Ответить
Это да!!! При таких должностяъ и бабаках - куда вам деваться!!!
04.02.2022 13:54 Ответить
какое единство? зажравшихся тварей? народу там места нет
04.02.2022 13:56 Ответить
Форум єдності - чудова ідея!!! але чому від неї підгоряє у "слуг сатани"??
04.02.2022 13:56 Ответить
всплыло!
04.02.2022 13:57 Ответить
Не знаю почему его Порох продолжает поддерживать ...ещё тот трусишка и предатель...
04.02.2022 14:05 Ответить
Кого предал? Когда струсил?
04.02.2022 14:10 Ответить
Кличко,когда сказался больным ковидом,чтоб Порошенко не встречать -и не первый раз...
04.02.2022 14:14 Ответить
незначні слабкості природніх союзників потрібно вибачати. І попросту публічно їх не педалювати.
Все нормально.
04.02.2022 14:21 Ответить
Согласна ,но только если мы его по дороге скинем)
04.02.2022 14:24 Ответить
консолидация всех вокруг защиты страны.- Иван Петрович Сидоров За и не только на словах. Внимательный читатель заметит, что Иван Петрович Сидоров не воюет с украинскими флажками. Он воюет с путинскими пропагандонами из РФ и её союзницами ФРГ и Израилем.
04.02.2022 14:07 Ответить
Олигарх был, комик был, а боксера не было.
04.02.2022 14:17 Ответить
На з'їзди виступили в якості запрошених гостей Петро Порошенко, Юрій Луценко (партія "Євросолідарність") та Кіра Рудик ("Голос").
Пролунав заклик до єдності всіх проукраїнських патріотичних політсил.
04.02.2022 14:28 Ответить
кто ж будет еднатися на таких условиях...

Согласна ,но только если мы его (их) по дороге скинем)
04.02.2022 14:52 Ответить
на зеленьськага движется селевый поток... пора... пора прекращать его антиукраинскую деятельность...
04.02.2022 14:32 Ответить
"Удар" 2,0 - 2,5% , максимум, рейтинга в стране, за счет Киева ( результат слива партии Пидалика в 2014 за свою мэрскую посаду ) Рейтинг же самого "боксЭра", вообще во второй "десятке" (ниже Смешко,Розумкова, Гройсмана,Медведчука, Шария, Мураева, Ляшко, Тягнибока... и т.д и это без лидеров), т.е. по сути "0" Но оно проводит " съезд" .. В общем все делает что бы остаться на плаву, сохранив свою киевскую кормушку.. и свое ОПГ ( жена в семейном гнезде в Гамбурге, дети в Лондоне, а папа на заработках в Украине) Даже брата подключил с разрекламированным пиаром по записи в "тероборону" по охране офиса брата ( на другое участие в войне судя по всему у боксЭров здоровье не позволяет). Смех и грех.Вот у нас политическая жизнь.. сплошной лохотрон...
04.02.2022 14:32 Ответить
кто там ржал с Кличка который тупил часто т.к. долго не разговаривал на родном языке?
Смотрел прошлые выходные "шустера" и Кличко без бумажек, без суфлеров, адекватно мыслит и изъясняется, виртуозно затыкает рты на подколы и не ведется на провокации. А что там ваше чучело? да оно вообще говорить не умеет, начинает одно, продолжает вторым заканчивает третим и думает о четвертом, какие у него отмазки на это? Отсутсвие мозга? кокс? Или всего этого "мудрому нароту" не видно и им опять дай с Кличка поржать с кацами на пару?
04.02.2022 15:44 Ответить
У пидалика разыгрался приступ патриотизьма, ***!
04.02.2022 15:57 Ответить
 
 