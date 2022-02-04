РУС
7 173 61

В приложении "Дія" появится возможность передать техпаспорт на авто другим пользователям, - Минцифры

В приложении "Дія" вскоре появится возможность передавать электронный техпаспорт другим пользователям.

Об этом Telegram сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Запускаем на Саммите новую классную и удобную услугу для всех водителей – "шеринг" техпаспорта в приложении "Дія". ... Услуга уже в бета-тесте. Вы также можете помочь нам сделать ее еще лучше и удобнее", - говорится в сообщении.

"Чтобы вы могли спокойно и в несколько кликов передавать право на вождение своего автомобиля другим, мы запускаем в приложении "Дія" новую услугу - надлежащий пользователь. Ведь с появлением новых правил для автомобилистов и системы фото- и видеофиксации нести ответственность за свое поведение на дороге непосредственно водитель машины, а не его владелец", - сообщили в пресс-службе Минцифры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-сертификат для привитых бустерной дозой можно сгенерировать в "Дії", - Минздрав

Автор: 

авто (4248) техпаспорт (9) Федоров Михаил (528) Минцифры (320) Дія (435)
+10
Ой, у Дії багато що можливо
04.02.2022 13:44 Ответить
+5
ваще зашибись....
заберите кто нибудь у этих даунов компьютеры!
04.02.2022 13:58 Ответить
+4
Хорошо пошутил. Тогда у зебанатов будет перманентно "73% за *************" и вечная монобильшисть....
04.02.2022 13:55 Ответить
Ублюдки, все делают для того чтобы посеять хаос и бардак, то что они делают это криминал. Надеюсь Фёдоров (до должности министра он рисовал логотипы) сядет.
04.02.2022 13:43 Ответить
Ой, у Дії багато що можливо
04.02.2022 13:44 Ответить
Тупий висер і не стидне кацапську гидоту розповсбджувати
04.02.2022 14:18 Ответить
Та шо там, нехай вже всі документи передає будь-кому.
04.02.2022 13:47 Ответить
За рік кількість користувачів в ДіЯ зросла з 3,5 млн до 14 млн користувачів . Друзі , нас стає чим раз більше і це найкраща оцінка додатку ДіЯ . Залишилось найголовніше : вибори в ДіЯ , щоб і молодь змогла проголосувати . Ганебно практика : бабця на вибори , внуки в еміграцію - повинна піти у минуле . 🇺🇦🤓👍
04.02.2022 13:53 Ответить
Хорошо пошутил. Тогда у зебанатов будет перманентно "73% за *************" и вечная монобильшисть....
04.02.2022 13:55 Ответить
Не знаю где ети 14млн нарисовали. Среди моих знакомых ниукого нет ДIЯ так же как и у меня
04.02.2022 13:56 Ответить
у вас ни машины ни отдыха за границей ?
04.02.2022 14:41 Ответить
и отдых есть и машина и не одна, но как-то без говнодии справлюсь
04.02.2022 14:46 Ответить
за машину даже не стану спорить , есть она у вас или нет . Хотя уже год не вожу с собой доки , потому что это удобно и плевал я на ваши ≪заговоры и зрады≫ . Но то , что вы за границей максимум один раз были за последних два года , это 100% .
04.02.2022 15:01 Ответить
не судите да не судимы будете
04.02.2022 15:04 Ответить
только тот кто хоть раз вылетал-прилетал самолётом может оценить разницу между бумагой и Дией . Я уже не говорю про страны принимающие . Хоть раз это пройдите а потом и зраду сейте .
04.02.2022 15:13 Ответить
Нєбось па безвізу єздяєшь?
04.02.2022 15:05 Ответить
И машина, и заграница спокойно без Дии.
За пределами Украины эта хрень с гвоздем никому в пуп не упирается.
04.02.2022 15:21 Ответить
а чем она и кому мешает ? что про вас такого можно узнать ? у вас миллионы баксов на счетах ?
04.02.2022 15:26 Ответить
Левыми кредитами на твое имя она мешает. Дия - это дыра для мошенников.
04.02.2022 16:41 Ответить
конечно Дия во всём виновата , как до неё все жили прекрасно, не то что сейчас .
04.02.2022 16:46 Ответить
Те, у кого голова есть, и сейчас живут прекрасно. Без Дии.

А те, кому по-приколу, в жопе. Но вам не привыкать.
04.02.2022 17:11 Ответить
Дурак всегда находит причину своих неудач в другом , умный ищет её в себе .
04.02.2022 17:20 Ответить
Так и я про это же.

Вот только неудачи зебилов преследуют при Порохе и при ЗЕ, без Дии и с Дией.

Но с Дией, когда знания закончились в 4-м классе средней школы, оно конечно интереснее. Когда тупизню говорят, что он своими руками ставит себе в мобильное устройство лазейку для мошенников, а оно спорит, что это удобно.
04.02.2022 19:09 Ответить
плюсую) нужно быть зебанатом чтобы подтянуть непонятно куда все что у тебя есть
04.02.2022 14:45 Ответить
в нэте каждый день предлагается к ≪продаже≫до лярда полных данных жителей планеты и Украина туда не входит . Почему сказать или сами догадаетесь ?
04.02.2022 15:05 Ответить
Серед моїх знайомих, дія є в усіх.
Ідея дії досить непогана, реалізація на 2 з 5ти. Але надія, завжди, помирає останньою)
Може! наступна влада буде трохи розумнішою і набере у команду дії тих, в кого руки не з дупи ростуть. А таких, котрі ваяли колись приват 24, а зараз ваяють моно. Таки вміють декотрі підбирати кадри.
Хоча тих декотрих чавити треба було у зародку.
04.02.2022 14:50 Ответить
https://******.it/2021/12/15/diia-epam-and-russia/ «Дія», EPAM и Рашка - одна дружная компашка

разработчики «Дії» из ТОВ «ЕПАМ РІШЕННЯ» имеют полное юридическое право привлекать без согласования с Заказчиком (МБО «Фонд Восточная Европа») третьих лиц. В том числе своих российских коллег: ТОВ «ЭПАМ Системз» (Российская Федерация).

К слову, эта рашкинская конторка не стартапы делает. Она включена в системообразующие предприятия экономики РФ и сотрудничает со Сбербанком России, ВТБ, Ростелекомом, почтой России и т.д.

Представим, что рашкинские спецслужбы пришли в EPAM и просят сливать все данные себе, ну и бэкдоров наставить на всякий случай. Что эпамовцы выберут: гордо отказаться от многомиллионого бизнеса в России ради соблюдения этических норм или пойдут на уступки, учитывая, что это разрешено договором?

Юристы из Минцифры даже не попытались хотя бы на бумаге защититься от слива данных, уже не говоря о поиске независимого исполнителя.

С другой стороны, становится понятна логика Федорова: роль кибербезопасности правда немного преувеличена, ведь с таким ************ в тендерах и договорах даже лучшие кибербезопасники бессильны.
05.02.2022 11:46 Ответить
Много буков . Не асіліл .
05.02.2022 18:15 Ответить
На фоні кіберзагроз з боку Росії давайте всі дані і документи зберігати в одному додатку. Необучаємі ідіоти.
04.02.2022 13:53 Ответить
Чому ніде у світ навіть у країнах IT-гігандах, ще не додумались до подібного лайна?
04.02.2022 13:55 Ответить
Тому що розуміють що це пиз......ць персоні!!!!!!!
04.02.2022 14:20 Ответить
А хто сказав що вони в одному місці?
04.02.2022 14:15 Ответить
Одна "точка входу" - зламав дію і отримав карт-бланш
04.02.2022 14:18 Ответить
Кацапцик удобна штука ця Дія - копам права не треба показувати. Це ви за поребриком живете як Сцарь скаже так золопи і робить будуть
04.02.2022 14:20 Ответить
https://minfin.com.ua/2021/07/02/67282762/ Мошенники в «Дія». Через приложение на украинку оформили кредит Розкажи цій пані про "зручності" розумнику
04.02.2022 14:25 Ответить
как часто вы бываете за границей ?
04.02.2022 14:43 Ответить
Буваю. Ви про ковід сертифікати?
04.02.2022 14:49 Ответить
за всё ...... и сертификат и взять машину на прокат и прохождение границы ...... Вещь удобная кто бы и что не говорил .
04.02.2022 15:17 Ответить
Порівнювати "зручність" з "безпекою" це як порівнювати кругле і тепле. Пароль "12345" зручни але не безпечний, "Gn1Kq4" навпаки
04.02.2022 15:32 Ответить
да кому мы нужны ? в чём зрада ? есть такая вещь как страховка , не пробовали ?
04.02.2022 15:35 Ответить
Свою думку я висловив. Сперечатись не має змісту.
04.02.2022 15:38 Ответить
05.02.2022 11:44 Ответить
Я ни с кем не спорю . У каждого своя правда . Но я всегда руководствуюсь логикой и при этом не навязываю никому свои выводы . Всё то , что вы описали имеет место быть , но при этом подразумевает не только участие самого Фёдорова , а и большой команды участников данного процесса . Добавьте к этому тех кого отсеяли , тех кто зарание всё придумал и самое главное - американцев . Теперь , если можно , сформулируйте задачу для всех непосредственных участников разработки Дии , что бы все мной выше перечисленные тихо сопели в подушку и не превратили разработку в инфобомбу о зраде и выявлении вражеского гнезда в вотчине Фёдорова . Шила в мешке не утаишь и этот же ресурс на котором мы общаемся был бы в первых рядах в борьбе со зрадой .
показать весь комментарий
05.02.2022 12:41 Ответить
Много буков . Нє асіліл
05.02.2022 18:17 Ответить
Одна проста порада. Не зберігати в Дії більше чим необхідно - без чого ну просто ніяк і інший спосіб або дуже складний, або його не існує
04.02.2022 14:51 Ответить
А "незламних систем" не існує в принципі. Є така собі формула час * задіяні потжності (кількість серверів і т.ін.). Любий ідіот з кібербезпеки це тобі скаже
04.02.2022 14:28 Ответить
ваще зашибись....
заберите кто нибудь у этих даунов компьютеры!
04.02.2022 13:58 Ответить
опа, а отсюда поподробнее...а на квартиру тоже можно передавать третьим лицам?)
04.02.2022 14:07 Ответить
Не можно, а нужно.
04.02.2022 15:17 Ответить
Уже давно работает послуга через сайт
04.02.2022 14:14 Ответить
Жодних даних я там не маю і в вашу дію не внесу!!!!! Хай щастить!!!!!
04.02.2022 14:18 Ответить
тепер хакери зможуть тирити ще й тачки
04.02.2022 14:34 Ответить
Данная услуга удобна в случае нарушений ПДД , аварий и т.п. Ответственность несёт тот кто управлял авто .
04.02.2022 14:47 Ответить
Вранці посипаєшся, а машина вже не твоя.
04.02.2022 15:04 Ответить
страховать не пробовали ?
04.02.2022 15:07 Ответить
Я там тебе питав, зебіле, ти за кордон по безвізу льотаєш?
04.02.2022 15:40 Ответить
а я тобі там відповів що не веду спілкування з тупими хробаками . Ферштейн ?
04.02.2022 15:43 Ответить
Зрозуміло лише те що нахабний зебіл їздить на заробітки по безвізу, вибитому Порошенко.
04.02.2022 15:47 Ответить
тільки кацапи і їх прихильники порівнюють українців лише з заробітками на чужбині. Ти лядь тупа консерва навіть не зрозуміла як вибухнула своїм сморідом . А якщо маєш клепку то охарактеризуй людину яка програла кловуну , в тій справі де ця людина не новачок .
04.02.2022 15:56 Ответить
Як?- Дуже просто. На Зеленського працювали кращі російські психологи, всі з МДУ. Люди повелися на російську пропаганду.
04.02.2022 16:41 Ответить
04.02.2022 15:12 Ответить
Класс!!!

Еще надо бы передачу квартиры сделать в Дие.
Шоб вот так однажды любители шаровой ЗЕ-тысячи проснулись, а квартира уже им уже не принадлежит.
04.02.2022 15:16 Ответить
Коли в ДІЯ зьявиться УБД????
04.02.2022 22:34 Ответить
05.02.2022 11:41 Ответить
 
 