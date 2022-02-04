В приложении "Дія" появится возможность передать техпаспорт на авто другим пользователям, - Минцифры

В приложении "Дія" вскоре появится возможность передавать электронный техпаспорт другим пользователям.

Об этом Telegram сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Запускаем на Саммите новую классную и удобную услугу для всех водителей – "шеринг" техпаспорта в приложении "Дія". ... Услуга уже в бета-тесте. Вы также можете помочь нам сделать ее еще лучше и удобнее", - говорится в сообщении.

"Чтобы вы могли спокойно и в несколько кликов передавать право на вождение своего автомобиля другим, мы запускаем в приложении "Дія" новую услугу - надлежащий пользователь. Ведь с появлением новых правил для автомобилистов и системы фото- и видеофиксации нести ответственность за свое поведение на дороге непосредственно водитель машины, а не его владелец", - сообщили в пресс-службе Минцифры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-сертификат для привитых бустерной дозой можно сгенерировать в "Дії", - Минздрав