В приложении "Дія" появится возможность передать техпаспорт на авто другим пользователям, - Минцифры
В приложении "Дія" вскоре появится возможность передавать электронный техпаспорт другим пользователям.
Об этом Telegram сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Запускаем на Саммите новую классную и удобную услугу для всех водителей – "шеринг" техпаспорта в приложении "Дія". ... Услуга уже в бета-тесте. Вы также можете помочь нам сделать ее еще лучше и удобнее", - говорится в сообщении.
"Чтобы вы могли спокойно и в несколько кликов передавать право на вождение своего автомобиля другим, мы запускаем в приложении "Дія" новую услугу - надлежащий пользователь. Ведь с появлением новых правил для автомобилистов и системы фото- и видеофиксации нести ответственность за свое поведение на дороге непосредственно водитель машины, а не его владелец", - сообщили в пресс-службе Минцифры.
За пределами Украины эта хрень с гвоздем никому в пуп не упирается.
А те, кому по-приколу, в жопе. Но вам не привыкать.
Вот только неудачи зебилов преследуют при Порохе и при ЗЕ, без Дии и с Дией.
Но с Дией, когда знания закончились в 4-м классе средней школы, оно конечно интереснее. Когда тупизню говорят, что он своими руками ставит себе в мобильное устройство лазейку для мошенников, а оно спорит, что это удобно.
Ідея дії досить непогана, реалізація на 2 з 5ти. Але надія, завжди, помирає останньою)
Може! наступна влада буде трохи розумнішою і набере у команду дії тих, в кого руки не з дупи ростуть. А таких, котрі ваяли колись приват 24, а зараз ваяють моно. Таки вміють декотрі підбирати кадри.
Хоча тих декотрих чавити треба було у зародку.
разработчики «Дії» из ТОВ «ЕПАМ РІШЕННЯ» имеют полное юридическое право привлекать без согласования с Заказчиком (МБО «Фонд Восточная Европа») третьих лиц. В том числе своих российских коллег: ТОВ «ЭПАМ Системз» (Российская Федерация).
К слову, эта рашкинская конторка не стартапы делает. Она включена в системообразующие предприятия экономики РФ и сотрудничает со Сбербанком России, ВТБ, Ростелекомом, почтой России и т.д.
Представим, что рашкинские спецслужбы пришли в EPAM и просят сливать все данные себе, ну и бэкдоров наставить на всякий случай. Что эпамовцы выберут: гордо отказаться от многомиллионого бизнеса в России ради соблюдения этических норм или пойдут на уступки, учитывая, что это разрешено договором?
Юристы из Минцифры даже не попытались хотя бы на бумаге защититься от слива данных, уже не говоря о поиске независимого исполнителя.
С другой стороны, становится понятна логика Федорова: роль кибербезопасности правда немного преувеличена, ведь с таким ************ в тендерах и договорах даже лучшие кибербезопасники бессильны.
заберите кто нибудь у этих даунов компьютеры!
Еще надо бы передачу квартиры сделать в Дие.
Шоб вот так однажды любители шаровой ЗЕ-тысячи проснулись, а квартира уже им уже не принадлежит.
