Правозащитник Пономарев об обращении к Путину против войны с Украиной: "Большинство россиян разделяют нашу точку зрения"

Российская интеллигенция обратилась к главе Кремля Владимиру Путину с призывом прекратить эскалацию на российско-украинской границе.

Первый подписант петиции, правозащитник Лев Пономарев рассказал, что они сделают все возможное, чтобы предотвратить или прекратить полномасштабную войну против Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Среди других подписантов – актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович и еще около 100 человек.

"Мы преимущественно обращаемся к российскому обществу, что от нас зависит будущее страны. Нас много. Нам стыдно, что российские власти так себя ведут. И мы должны это остановить, чтобы больше это не повторилось", – пояснил правозащитник.

Также читайте: Ахеджакова, Макаревич, Шендерович и другие представители интеллигенции РФ выступили против войны с Украиной

На вопрос, влияет ли как-то на Кремль настроение россиян, не согласных вести полномасштабную войну против Украины, Пономарев ответил утвердительно.

"Не может не влиять. Не могу сказать, что уже повлияло, но абсолютно убежден... Мы уверены, что большинство россиян нашу точку зрения разделяют. Еще советский народ жил с лозунгом: только не было бы войны. Он и сейчас продолжает так жить, потому что слишком много претерпел от Второй мировой войны", - считает активист.

Другое дело, уточнил Пономарев, что в руках власти сейчас средства массовой информации.