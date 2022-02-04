РУС
8 620 28

Правозащитник Пономарев об обращении к Путину против войны с Украиной: "Большинство россиян разделяют нашу точку зрения"

Российская интеллигенция обратилась к главе Кремля Владимиру Путину с призывом прекратить эскалацию на российско-украинской границе.

Первый подписант петиции, правозащитник Лев Пономарев рассказал, что они сделают все возможное, чтобы предотвратить или прекратить полномасштабную войну против Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Среди других подписантов – актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович и еще около 100 человек.

"Мы преимущественно обращаемся к российскому обществу, что от нас зависит будущее страны. Нас много. Нам стыдно, что российские власти так себя ведут. И мы должны это остановить, чтобы больше это не повторилось", – пояснил правозащитник.

Также читайте: Ахеджакова, Макаревич, Шендерович и другие представители интеллигенции РФ выступили против войны с Украиной

На вопрос, влияет ли как-то на Кремль настроение россиян, не согласных вести полномасштабную войну против Украины, Пономарев ответил утвердительно.

"Не может не влиять. Не могу сказать, что уже повлияло, но абсолютно убежден... Мы уверены, что большинство россиян нашу точку зрения разделяют. Еще советский народ жил с лозунгом: только не было бы войны. Он и сейчас продолжает так жить, потому что слишком много претерпел от Второй мировой войны", - считает активист.

Другое дело, уточнил Пономарев, что в руках власти сейчас средства массовой информации.

Автор: 

Макаревич Андрей (92) путин владимир (32209) Шендерович Виктор (69) Ахеджакова Лия (9)
Топ комментарии
+19
Большинство хрюссиян бояться получить звиздюлей, а не войны с Украиной. Если бы территорию Украины удалось захватить малой кровью, как Крым, то это большинство жрало бы водяру ведрами от радости и целовало хло.
04.02.2022 13:46 Ответить
+7
умом понимаю этих людей - их совесть заставляет говорить "нет" сумасшедшему вождю, они достойны памяти тех, кажется, восьми (?) героев, что вышли в 1968-м высказать осуждение вторжению в чехословакию. но с точки зрения "глубинного народа": шендерович и пономарев - иностранные агенты, ахеджакова - сумасшедшая старуха со своими "извинениями", макаревич вообще хрен поймешь кто.
04.02.2022 13:49 Ответить
+6
Де та більшість?Сидить по норам і зловтішається?
04.02.2022 13:44 Ответить
Скоро мы увидим дворцовый переворот ,когда уберут этого упыря.
04.02.2022 13:41 Ответить
а підупирщики залишаться і будуть вирощувати упирьонка, немає до потойбічних жодної довіри, хай ідуть геть, від нас подалі
04.02.2022 14:09 Ответить
Лучше лебединое озеро на ОРТ.
04.02.2022 18:23 Ответить
і зловтішається шваброю товаріща.
04.02.2022 14:01 Ответить
В лесятку. Есть вероятность что "маленькая побелоносная" война с Украиной обернется томагавками по собственной рязани. Потому и ссыкотно выродкам.
04.02.2022 14:01 Ответить
В Россії ні чого не буде. Народ розуміє тільки " батішку-царя"
04.02.2022 13:47 Ответить
А шо такоє расєйская інтєлігєнция,це хто,це взагалі про кого???
04.02.2022 13:48 Ответить
не довел до конца мысль - "а путен маладец, он у хахлов крым атжал, диды ваевали, накатем бояры, штоб нас пендосы уважали, еще кадырова нада папрасить он им жоппы парвет!"
04.02.2022 13:51 Ответить
Не нужно так говорить о Лии. Лия Ахеджакова и в 2014г. говорила о подлости россии по отношению к Украине. Шендерович противоречив, но на всякий случай свалил за кордон
04.02.2022 15:11 Ответить
я не от себя же говорю, а "с точки зрения "глубинного народа": ... лия - ". кстати, шендерович, имхо, не противоречив, а просто гениален.
04.02.2022 15:22 Ответить
Ми впевнені, що більшість росіян нашу точку зору поділяють. Ще радянський народ жив із гаслом: тільки не було б війни. Він і зараз продовжує так жити, бо забагато зазнали від Другої світової війни", - вважає активіст. - Пізьдьож
04.02.2022 13:54 Ответить
пізно спохватилися.де ви були коли ваш ***** перетворюбвався на Фюрера починаючи з Грузії,потім окупції Криму?де ви були коли 8 років на усіх федеральних каналах розповідали що в Україні живуть фашисти..хочете зупинити війну,тоді зайдіть у бункер і вишибіть плешивому карліку всі його гнилі від ботоксу мізки
04.02.2022 13:55 Ответить
Пошукайте інфу про Ахіджакову. Вона завжди була там, де треба.
Але таких, як вона, дуже мало.
04.02.2022 14:12 Ответить
Читайте уважно допис.
20.04.2022 06:43 Ответить
ні, він спочатку підірвав кілька багатоповерхових будинків свої громадян, хотів побачити реакцію і побачив - можна, ці стерплять
показать весь комментарий
04.02.2022 13:58 Ответить
Так хто зна що у ***** в мізках
04.02.2022 13:58 Ответить
Не думайте, що коли Х..ло здохне, риторика на росії зміниться. На його місце може прийти ще більш кончене створіння. Може клімат там такий, може радіяція якась, але там живе 99% хворих на голову свинособак.
04.02.2022 14:03 Ответить
Коли ***** здохне і верхівка буде зайнята боротьбою за владу, то буде вікно можливостей для нас, Грузії і Молдови.
04.02.2022 14:12 Ответить
"Ми впевнені, що більшість росіян нашу точку зору поділяють." (c)
"Подавляющая доля россиян (86%) стабильно поддерживает "присоединение" Крыма к России. 5% затруднились ответить" - Левада-Центр 26.04.2021
04.02.2022 14:05 Ответить
))))типа в Рашке больше граждан чем населения ?кому ты чешешь...
04.02.2022 14:11 Ответить
Путиноидам проще по нарам рассадить эту интеллигецию,чем прекратить эскалацию. Шизоиды живут в своем мире.
04.02.2022 14:14 Ответить
Якісь маргінали від імені колективного путіна (росіян) пояснюють путіну, що колективний путін проти путіна. Сміятись чи плакати?)
04.02.2022 14:18 Ответить
Всего около ста человек... Всё, что осталось от вида "человек разумный" в эрэфийском оркостане.
04.02.2022 14:58 Ответить
 
 