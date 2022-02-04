Бред, - Лавров о заявлении Госдепа о намерениях РФ использовать фейковое видео как повод для вторжения в Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом заявление Вашингтона о том, что Москва планирует использовать фейковое видео как повод для вторжения в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Лаврова цитирует ТАСС.

"Не мне думать, почему наши западные коллеги могут в современных условиях удивляться. Они удивляются по поводу и без повода, преимущественно без повода, или по поводу, который они сами придумывают. Я читал, смотрел в интернете какие-то заявления Госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбассе. Бредовость таких выдумок, их с каждым днем ​​становится все больше, очевидна любому более-менее опытному политологу", - уверяет Лавров.

Напомним, на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс отметил, что Россия планирует инсценировать атаку украинских военных как повод для вторжения в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы подтверждаем, что Россия готовила фейковое видео как повод для нападения на Украину, – спикер Пентагона Кирби