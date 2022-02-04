РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7084 посетителя онлайн
Новости Война
4 160 37

Бред, - Лавров о заявлении Госдепа о намерениях РФ использовать фейковое видео как повод для вторжения в Украину

Бред, - Лавров о заявлении Госдепа о намерениях РФ использовать фейковое видео как повод для вторжения в Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом заявление Вашингтона о том, что Москва планирует использовать фейковое видео как повод для вторжения в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Лаврова цитирует ТАСС.

"Не мне думать, почему наши западные коллеги могут в современных условиях удивляться. Они удивляются по поводу и без повода, преимущественно без повода, или по поводу, который они сами придумывают. Я читал, смотрел в интернете какие-то заявления Госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбассе. Бредовость таких выдумок, их с каждым днем ​​становится все больше, очевидна любому более-менее опытному политологу", - уверяет Лавров.

Напомним, на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс отметил, что Россия планирует инсценировать атаку украинских военных как повод для вторжения в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы подтверждаем, что Россия готовила фейковое видео как повод для нападения на Украину, – спикер Пентагона Кирби

Автор: 

армия РФ (20608) вторжение (509) Госдепартамент США (1878) Лавров Сергей (2365) фейк (695)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Та да ... Ніколи ж такого не було.
Кремлівсько-геббельсовське ТБ не клєпало фейки про розіп'ятого хлопчика та ще сотні подібних "правдивих" історій "про хунту в Україні"?
показать весь комментарий
04.02.2022 14:17 Ответить
+14
показать весь комментарий
04.02.2022 14:20 Ответить
+14
https://ibigdan.livejournal.com/27946835.html Вечный зуд

Украина провинилась перед РФ тем, что ампутировала корни российской государственности и пышное, хоть и подгнившее древо этой государственности как бы повисло в воздухе.

Наша - повесть временных лет, наше - крещение Руси, наш Ярослав мудрый, даже слово о полку Игореве вдруг оказалось не их, а наше. И отмстить неразумным хазарам ходили не москвичи, которых и не было тогда.

И щит на вратах Цареграда приколачивали НЕ ОНИ.

Но не хотят россияне отдать украинцам это плодоносную ветвь истории, эти питающие ее корни. А удержать эти корни можно только вместе с землей, в которую они погружены, вместе с днепровскими водами в которых киевский князь св. Владимир крестил безымянных киевлян. Иными словами - вместе с территорией. И эту территорию, вместе с этой историей, вместе с этими битвами, вместе с этими страдальцами -святыми и былинными богатырями они всегда будут хотеть.
Никакие памятники тут не помогут - протез не заменяет ногу.

Они не хотят вспоминать, что ИХ первопечатник Иван Федоров бежал от них и не куда-нибудь, а во Львов. Не хотят вспоминать, что весь епископат т.н. великой Руси был родом из той, которую по недомыслию они считают малой.
Они хотят вернуть нашу землю себе вместе с культурой и историей, которой пропитана эта плодоносная земля.
Мы не можем расслабляться. На наш век этого волчьего желания соседей хватит. Уж на мой - так точно.
https://www.facebook.com/borkhers/posts/5154928214541963 Борис Херсонский
показать весь комментарий
04.02.2022 14:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЦРУ порожняк не гонить. А кацапня ******** бакси більше за пуйла.
показать весь комментарий
04.02.2022 14:16 Ответить


лаврову забыли сказать про
Росія розповсюджує фейк про "радіоактивну бомбу Нацкорпусу"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
В Telegram-каналах, афільованих з російськими спецслужбами, розповсюджується інформація про ніби то радіоактивну саморобну бомбу для використання на території РФ після початку бойових дій. Джерело: https://censor.net/ua/n3314152
показать весь комментарий
04.02.2022 15:31 Ответить
Та да ... Ніколи ж такого не було.
Кремлівсько-геббельсовське ТБ не клєпало фейки про розіп'ятого хлопчика та ще сотні подібних "правдивих" історій "про хунту в Україні"?
показать весь комментарий
04.02.2022 14:17 Ответить
То усьо куйня. А от зіграти на совкодрочерах Гарантіями збереження усього набутого у Криму!
показать весь комментарий
04.02.2022 14:53 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 14:54 Ответить
новости парашного цирка - читающий конь, смотрящий интернет ))
показать весь комментарий
04.02.2022 14:18 Ответить
Нюхні ще коксу, коняка обдолбана…
показать весь комментарий
04.02.2022 14:20 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 14:20 Ответить
А ви московити колись сказали що це правда??????? вАши думки засуньте собі в ....опу!!!!!!
показать весь комментарий
04.02.2022 14:22 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27946835.html Вечный зуд

Украина провинилась перед РФ тем, что ампутировала корни российской государственности и пышное, хоть и подгнившее древо этой государственности как бы повисло в воздухе.

Наша - повесть временных лет, наше - крещение Руси, наш Ярослав мудрый, даже слово о полку Игореве вдруг оказалось не их, а наше. И отмстить неразумным хазарам ходили не москвичи, которых и не было тогда.

И щит на вратах Цареграда приколачивали НЕ ОНИ.

Но не хотят россияне отдать украинцам это плодоносную ветвь истории, эти питающие ее корни. А удержать эти корни можно только вместе с землей, в которую они погружены, вместе с днепровскими водами в которых киевский князь св. Владимир крестил безымянных киевлян. Иными словами - вместе с территорией. И эту территорию, вместе с этой историей, вместе с этими битвами, вместе с этими страдальцами -святыми и былинными богатырями они всегда будут хотеть.
Никакие памятники тут не помогут - протез не заменяет ногу.

Они не хотят вспоминать, что ИХ первопечатник Иван Федоров бежал от них и не куда-нибудь, а во Львов. Не хотят вспоминать, что весь епископат т.н. великой Руси был родом из той, которую по недомыслию они считают малой.
Они хотят вернуть нашу землю себе вместе с культурой и историей, которой пропитана эта плодоносная земля.
Мы не можем расслабляться. На наш век этого волчьего желания соседей хватит. Уж на мой - так точно.
https://www.facebook.com/borkhers/posts/5154928214541963 Борис Херсонский
показать весь комментарий
04.02.2022 14:22 Ответить
якщо подивитися на минулу рашистську маячню і в Грузії і в Україні,то вся ця рашистська маячня в реальності виявилася кровавими війними із багаточисленними жертвами.В даному випадку ця рашистська "маячня" переслідує ту ж саму реальність- війну і кровопролиття
показать весь комментарий
04.02.2022 14:22 Ответить
Вам вже ніхто не вірить. НІХТО.ЗІ Вівсу шкапі!
показать весь комментарий
04.02.2022 14:23 Ответить
Уже посмотрел?!
показать весь комментарий
04.02.2022 14:50 Ответить
Конь педальний несе оголтєлу маячню... фашисти з кремля завжди придумували причину(і самі в неї вірили), щоб напасти... що в 39 році, що в 21 столітті...
показать весь комментарий
04.02.2022 14:25 Ответить
Держдеп такий "брехливий", а ось раєюшка ніразу не збрехавши!
Московити, тваринки в подобії людини, а гниліші більше ніж всі разом ядовиті і хижі звірі на землі. Якщо московит мовчить і не бреше - то він точно здох. Ви вже обгадилися на весь свій, як на диво немає сорому і далі продовжують брехати. Скоро слово "брехун" буде видавати сінонім - московит.
показать весь комментарий
04.02.2022 14:29 Ответить
кідараси хотять засунути до В Ради шпигунів та зрадників
а там їх і так предостатньо.
вони хотять щоб 35000 сепарів стали українськими поліцейськими
а ми з своїми, нинішними не можем звести ладу.
додати до необразованих, туповатих трутнів відморожених бандюків,
це буде крах України
показать весь комментарий
04.02.2022 14:32 Ответить
Финляндия объявила войну СССР 25 июня 1941 года , а СССР бомбило
города в Финляндии ещё 22июня. Так кто начал войну?
показать весь комментарий
04.02.2022 14:40 Ответить
Я тоже так думаю !!! Бред товарищь Лавров!!! Бред!!! Мы всей Украиной слушаем тебя и Соловьева!!!
показать весь комментарий
04.02.2022 14:43 Ответить
Тобто відео будуть справжні. І жертви справжні. І провокація справжня. Сволоти.
показать весь комментарий
04.02.2022 14:43 Ответить
Верить нельзя никому.Только мне-говорят Мюллер и Лавров..
показать весь комментарий
04.02.2022 14:44 Ответить
Он сам по себе и по жизни бред сивой кобылы.
показать весь комментарий
04.02.2022 14:44 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 14:49 Ответить
Не бред,а игого.
показать весь комментарий
04.02.2022 14:49 Ответить
у лаптеноцев не вышло с фильмом, спалили - ничего, они нарисуют мультфильм, у них два главных боевых подразделения: Мосфильм и Союзмультфильм
показать весь комментарий
04.02.2022 14:51 Ответить
подразделение союзмультфильм , у которой укже есть много набросок российских супермаховых ракет уже приступило к работе над мультфильмом документальным фильмом о грязной бомбу у украинских добробатов....
показать весь комментарий
04.02.2022 14:54 Ответить
я уже видел сей рукожопый шедевр))
показать весь комментарий
04.02.2022 14:59 Ответить
Лошадь которая блеет...
показать весь комментарий
04.02.2022 14:56 Ответить
Ашото оне такие напряженные? Еще не успели кинцо закончить? Так Бондарчука позовите, он такую клюкву развесистую снимет, с фашистами, мутантами и инопланетянами!
показать весь комментарий
04.02.2022 15:00 Ответить
маячня у коня, козел рашапоїдний,
хвала всевишньому, принаймі на даному етапі, завдяки тому що США , Канада та Англія докладають стільки зусиль щоб ху.йло нервово сосав ..... лапу і по нашій землі не ступав чобіт ординця-московіта і не падали з неба бомби та ракети. навіть не хочу гадати що могло б бути без цієї підтримки, тому поки є можливість треба посилено укріпляти армію, ППО та флот і готовитись до підступних провокацій з боку кремлівських орків. до весни не так вже і далеко.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:00 Ответить
Брехливая кремлевская троянская лошадь.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:04 Ответить
Та чего ж бред?Ваш друг Адольф так же с чехами поступил.Тогда правда,нельзя было видос выложить,а так один в один.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:07 Ответить
Маячня, - Лавров

Ххх

Маячня у коня
показать весь комментарий
04.02.2022 15:09 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 15:10 Ответить
Дійсно, вони ж не повні дебіли використовувати в якості доказів якісь фейкові відео... Їм ні чого не варте насправді вбити велику кількість людей, щоб усе було по-справжньому, та і навіщо витрачати кошти на якусь бутафорію... Все повинне бути справжнім, як і гексоген на россії!
показать весь комментарий
04.02.2022 15:11 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 15:28 Ответить
 
 