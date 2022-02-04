Антикоррупционный суд приговорил за взятку судью Минаева к 5,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества

Сегодня, 4 февраля, судьи Высшего антикоррупционного суда Виктор Маслов, Леся Федорак, Игорь Строгий огласили приговор по делу судьи Славянского горрайонного суда Донецкой области Игоря Минаева в получении взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.

"Минаев отправляется за решетку на 5,5 лет, у него конфискуют имущество, а также он не может занимать должность судьи в течение 3 лет после отбытия срока наказания", - говорится в сообщении.

"Прокуратура утверждает, что судья Минаев в 2017-м получил взятку в размере 6 тыс. гривень за обещание не привлекать к ответственности и закрыть дело в отношении водителя, управлявшего авто пьяным (ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях). К слову, одним из доказательств, которые хотели использовать адвокаты, были видеозаписи с российского ТВ и канала пророссийского политика и блогера Анатолия Шария, судья указал, что оба эти источника по данным СБУ и общеизвестной информации имеют связь с проведением специальных информационных операций с целью распространения недостоверной информации, поэтому не принял их во внимание, так как они из источников, не вызывающих малейшего доверия", – рассказали в ЦПК.

"К слову, судья Минаев до сих пор продолжает вершить кривосудие и принимать решения именем Украины. Все потому, что зашкваренный ВСП его не отстранил, несмотря на обвинения во взяточничестве. Судебная реформа уже началась и надеемся, что вскоре таких примеров судейского произвола будет уменьшаться", - отметили в ГПК.

"4 февраля 2022 года в Высшем антикоррупционном суде объявлен приговор судье Славянского горрайонного суда Донбасса, разоблаченного на получении 6 тыс. гривен неправомерной выгоды от адвоката лица, в отношении которого был составлен протокол об административном правонарушении за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения штрафа и лишения права управления транспортными средствами его клиентом. Приговором суда указанного судью признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, и назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в судах сроком на 3 года с конфискацией имущества. Приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционную палату ВАКС", - заявили в Антикоррупционной прокуратуре.