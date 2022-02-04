Антикоррупционный суд приговорил за взятку судью Минаева к 5,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества

РУС
Сегодня, 4 февраля, судьи Высшего антикоррупционного суда Виктор Маслов, Леся Федорак, Игорь Строгий огласили приговор по делу судьи Славянского горрайонного суда Донецкой области Игоря Минаева в получении взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.

"Минаев отправляется за решетку на 5,5 лет, у него конфискуют имущество, а также он не может занимать должность судьи в течение 3 лет после отбытия срока наказания", - говорится в сообщении.

"Прокуратура утверждает, что судья Минаев в 2017-м получил взятку в размере 6 тыс. гривень за обещание не привлекать к ответственности и закрыть дело в отношении водителя, управлявшего авто пьяным (ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях). К слову, одним из доказательств, которые хотели использовать адвокаты, были видеозаписи с российского ТВ и канала пророссийского политика и блогера Анатолия Шария, судья указал, что оба эти источника по данным СБУ и общеизвестной информации имеют связь с проведением специальных информационных операций с целью распространения недостоверной информации, поэтому не принял их во внимание, так как они из источников, не вызывающих малейшего доверия", – рассказали в ЦПК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд приговорил за взятку экс-судей Билыка и Новака к 7 и 7,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества, - Шабунин. ФОТОрепортаж

"К слову, судья Минаев до сих пор продолжает вершить кривосудие и принимать решения именем Украины. Все потому, что зашкваренный ВСП его не отстранил, несмотря на обвинения во взяточничестве. Судебная реформа уже началась и надеемся, что вскоре таких примеров судейского произвола будет уменьшаться", - отметили в ГПК.

"4 февраля 2022 года в Высшем антикоррупционном суде объявлен приговор судье Славянского горрайонного суда Донбасса, разоблаченного на получении 6 тыс. гривен неправомерной выгоды от адвоката лица, в отношении которого был составлен протокол об административном правонарушении за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения штрафа и лишения права управления транспортными средствами его клиентом. Приговором суда указанного судью признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, и назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в судах сроком на 3 года с конфискацией имущества. Приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционную палату ВАКС", - заявили в Антикоррупционной прокуратуре.

взятка (6229) приговор (1276) судья (2667) юстиция (758) Антикоррупционный суд (1277)
нікуди він ще не відправляється, погуляє на волі (і сам судитиме), а скільки - залежить від результатів апеляції.
04.02.2022 14:41 Ответить
Це помилка? Суворий вирок всього за 6000грв.?????? Тут з багажника віддають як бонус (хабар ) 150тис.$ грошей невідомого походження і здається це не матиме наслідків
04.02.2022 14:43 Ответить
Ну Минаев же не Трухин.
Ну вы поняли.
Ну вобще за взятки надо наказывать.
04.02.2022 16:10 Ответить
пока пенсий лишать не будут так и будут брать
04.02.2022 15:03 Ответить
всего лишь 5,5 дет, на поселение сто пудов , через годик другой выйдет по удо, иммущества в принципе у него нет никакого,т.к. обычно судьи нищие.. смехотворное правосудие как всегда в деле... где там колядник? аааа.. у него все в шоколаде))) за такое миниму , чиновникам, 25 строгоча на общаке!
04.02.2022 15:06 Ответить
Отето да! Спіймали крупну рибу

А що там про суддю Вовка відомо, досі не можуть перевести на засідання щодо обрання запобіжного заходу?? Чи вже повністю зняли підозру?

Вибіркове провосуддя в дії.

З голови, шановні треба починати, з голови а не з хвоста!
04.02.2022 15:06 Ответить
Парашенко когда? Когда посадите и конфискуете?
04.02.2022 16:51 Ответить
"...він не може займати посаду судді протягом 3 років після відбуття строку покарання", - йдеться у повідомленні. .."

А через 3 роки можна? Що за дебілізм?
04.02.2022 22:59 Ответить
 
 